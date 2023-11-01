Evet, ancak yalnızca blok zinciri ağının kendisi tarafından alınan ücret söz konusudur. Kripto para ile ödeme yaptığınızda tarafımızdan herhangi bir ek ücret alınmaz — hizmet fiyatı sabit kalır. Ödenecek tek komisyon, seçilen kripto paraya ve ağa bağlı olan ağ ücreti (gas fee) ile sınırlıdır. Örneğin, USDT TRC20 genellikle minimum bir ücrete sahipken, ERC20 veya Bitcoin ağlarındaki işlem ücreti yoğunluk nedeniyle daha yüksek olabilir. Kripto para ödeme geçitleri veya üçüncü taraf ödeme işlemcilerinin kendi işlem ücretlerini de tahsil edebileceğini lütfen unutmayın. Bu ücretler ödeme sağlayıcısı tarafından belirlenir ve kontrolümüz dışındadır.