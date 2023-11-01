Kripto ödemeli proxy
Bitcoin, USDT veya TRON ile satın alınan IPv4 proxy'leri — SOCKS5 desteği, KYC gerektirmez, blockchain onayından sonra 5 dakikada otomatik teslimat.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Avrupa'da 1,000 veri merkezi IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Trafik asla ölçülmez
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Müthiş hizmet. Proxy’ler ödemeden kısa bir süre sonra kullanıma sunuluyor. Çok sayıda IP’ye sahip olmak işimi daha verimli kılıyor. İyi hızı ve sınırsız trafiği de takdir ediyorum.
API ve ajan erişimi
Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!
FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.
Destek
Harika bir site; proxy’ler hakkında hiçbir şey bilmeseniz bile size yardımcı oluyor, ücretsiz bir deneme proxy’si veriyor ve işinize yaramayan bir hizmet alırsanız 24 saat içinde para iadesi yapıyorlar.
FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz
SOCKS5 proxy'leri tamamen anonim olarak satın alabilir miyim?Evet
Evet. Kripto para ile ödeme yapmak, proxy satın almanın en gizli ve anonim yoludur. Herhangi bir banka bilgisi talep etmiyoruz ve işlem adınızla ilişkilendirilmiyor.
Proxy satın almak için KYC tamamlamam veya kişisel belge sunmam gerekiyor mu?KYC yok
Hayır. Platformumuz KYC gerektirmeyen bir yapıda çalışmaktadır. Kimlik doğrulama, pasaport taraması veya herhangi bir kişisel belge talep etmiyoruz. Hesap açmak ve proxy bilgilerinizi almak için yalnızca geçerli bir e-posta adresine ihtiyacınız vardır.
Proxy ödemeleri için hangi kripto paraları kabul ediyorsunuz?Çoklu para birimi
Geniş bir yelpazede popüler kripto paraları kabul ediyoruz: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) ve ERC20 ile Arbitrum üzerinde USDC. En düşük işlem ücreti ve en hızlı onay süreleri için TRC20 ağındaki USDT kullanmanızı öneriyoruz.
Ödeme sonrası proxy'ler ne kadar sürede aktif edilir?Genellikle 1–5 dakika
Aktivasyon genellikle 1–5 dakika sürer; bu süre ağ yoğunluğuna ve işleminizin onaylanma hızına bağlıdır.
Gerekli tutardan biraz fazla veya az gönderdiğimde ne yapmalıyım?Destekle iletişime geçin
Tutar, gereken miktardan farklıysa sistem ödemeyi otomatik olarak algılayamayabilir. Bu gibi durumlarda destek ekibiyle iletişime geçin — TX hash kontrolünden sonra işlemi manuel olarak onaylayabiliriz.
Kripto para ile ödeme yaparken herhangi bir ücret ödemem gerekiyor mu?Yalnızca ağ ücretleri
Evet, ancak yalnızca blok zinciri ağının kendisi tarafından alınan ücret söz konusudur. Kripto para ile ödeme yaptığınızda tarafımızdan herhangi bir ek ücret alınmaz — hizmet fiyatı sabit kalır. Ödenecek tek komisyon, seçilen kripto paraya ve ağa bağlı olan ağ ücreti (gas fee) ile sınırlıdır. Örneğin, USDT TRC20 genellikle minimum bir ücrete sahipken, ERC20 veya Bitcoin ağlarındaki işlem ücreti yoğunluk nedeniyle daha yüksek olabilir. Kripto para ödeme geçitleri veya üçüncü taraf ödeme işlemcilerinin kendi işlem ücretlerini de tahsil edebileceğini lütfen unutmayın. Bu ücretler ödeme sağlayıcısı tarafından belirlenir ve kontrolümüz dışındadır.
Kripto para ile ödemede otomatik yenileme etkinleştirilebilir mi?Doğrudan değil
Hayır. Doğrudan kripto para ödemelerinde otomatik yenileme mevcut değildir; çünkü blockchain işlemleri tekrarlayan veya otomatik tahsilatları desteklememektedir. Her kripto ödemesinin manuel olarak yapılması gerekir, zira cüzdanlar zamanlanmış ödemelere bağlanamaz. Ancak hesap bakiyenizi önceden yükleyerek otomatik yenilemeyi etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda, yeterli bakiye bulunması koşuluyla yenileme zamanı geldiğinde hizmet ücretleri bakiyenizden otomatik olarak düşülür.
Kripto para ödemeleri için iade yapıyor musunuz?Evet
Evet, kripto para ödemeleri için iade yapılabilir. İade talep etmek için lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. İadeler iki şekilde gerçekleştirilebilir: – hizmet şartlarımızda belirtilen tüm koşulların karşılanması şartıyla, kripto para cüzdanınıza geri aktarılır; – hesap bakiyenize tanımlanır ve platformumuzda gelecek alışverişlerinizde kullanılabilir.
Web sitenize kayıt olmadan kripto para ile proxy satın alabilir miyim?Kayıt gerekli
Proxy kimlik bilgilerinizi teslim edebilmemiz, hizmet sürenizi yönetebilmemiz ve değişim ile hizmet desteği dahil tam destek sağlayabilmemiz için kayıt olmanız gerekmektedir.