Proksi dengan pembayaran kripto
Proksi IPv4 dibayar dengan Bitcoin, USDT, atau TRON — sokongan SOCKS5, tanpa KYC, penghantaran automatik dalam masa 5 minit selepas pengesahan blockchain.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 1,000 IP pusat data di Eropah
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Trafik tanpa had
Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.
Kerja yang menakjubkan. Proxy terdapat dalam waktu singkat selepas pembayar. Kerana saya mempunyai banyak pekerjaan IP, saya lebih berkesan. Saya juga menghargai kecepatan dan layar yang tidak terbatas. & nbsp;
Akses API dan ejen
Syarikat kami sangat bergantung pada proksi untuk penyelidikan SEO, pengurusan media sosial, analisis pesaing dan tugasan automatik. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi pasukan kami dengan menawarkan pelbagai proksi yang pantas, selamat dan sangat anonim, sekali gus membantu kami melaksanakan tugasan dengan cekap. Papan pemukanya mesra pengguna, menjadikannya mudah untuk mengurus berbilang proksi tanpa sebarang kesulitan. Tidak seperti penyedia proksi lain yang pernah kami cuba, FineProxy mengekalkan kelajuan dan masa operasi yang konsisten, sesuatu yang amat penting bagi operasi kami. Jika anda memerlukan penyelesaian proksi bertaraf perniagaan, saya sangat menyarankan agar anda mencubanya!
I cinta fineproxy kecepatan besar yang saya menggunakannya dalam alat automatisme, webscrapping dan cawangan, koneksinya stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah mengeluarkan dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya sekali - kali, tim sokongan itu sangat berjawab pada masanya
Sokongan
Sebuah laman web yang bagus, walaupun anda tidak tahu apa - apa tentang proxy, mereka membantu anda dan memberikan proxy cubaan bebas, dan jika anda mendapatkan khidmat yang tidak bekerja untuk anda, mereka membawanya dalam jam 24.
FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele
Bolehkah saya membeli proksi SOCKS5 secara tanpa nama sepenuhnya?Ya
Ya. Membayar dengan mata wang kripto ialah cara paling peribadi dan tanpa nama untuk membeli proksi. Kami tidak meminta sebarang maklumat perbankan, dan transaksi tersebut tidak dikaitkan dengan nama anda.
Adakah saya perlu melengkapkan KYC atau menyediakan dokumen peribadi untuk membeli proksi?Tidak. Platform
Tidak. Platform kami beroperasi tanpa KYC. Kami tidak memerlukan pengesahan identiti, imbasan pasport, atau sebarang dokumen peribadi. Anda hanya memerlukan alamat e-mel yang sah untuk mencipta akaun dan menerima kelayakan proksi anda.
Apakah mata wang kripto yang anda terima untuk pembayaran proksi?Kami menerima
Kami menerima pelbagai mata wang kripto popular: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX), dan USDC pada ERC20 serta Arbitrum. Untuk yuran paling rendah dan masa pengesahan paling pantas, kami syorkan menggunakan USDT pada rangkaian TRC20.
Berapa pantas proksi diaktifkan selepas pembayaran?Pengaktifan biasanya mengambil
Pengaktifan biasanya mengambil masa 1–5 minit, bergantung pada beban rangkaian dan kelajuan transaksi anda disahkan.
Apakah yang perlu saya lakukan jika saya menghantar sedikit lebih atau kurang daripada jumlah yang diperlukan?Jika jumlah
Jika jumlah yang dibayar berbeza daripada jumlah yang diperlukan, sistem mungkin tidak dapat mengesan pembayaran secara automatik. Dalam kes sedemikian, hubungi sokongan — kami boleh mengesahkan transaksi secara manual selepas menyemak TX hash.
Adakah saya perlu membayar sebarang yuran apabila membayar dengan mata wang kripto?Ya, tetapi hanya
Ya, tetapi hanya yuran yang dikenakan oleh rangkaian blockchain itu sendiri. Apabila anda membayar dengan mata wang kripto, kami tidak menambah sebarang caj tambahan di pihak kami — harga perkhidmatan kekal tetap. Satu-satunya yuran yang anda bayar ialah apa yang dipanggil yuran rangkaian, yang bergantung pada mata wang kripto dan rangkaian yang dipilih. Sebagai contoh, USDT TRC20 biasanya mempunyai yuran minimum, manakala yuran pada rangkaian ERC20 atau Bitcoin mungkin lebih tinggi disebabkan kesesakan rangkaian. Sila ambil perhatian bahawa gerbang pembayaran mata wang kripto atau pemproses pembayaran pihak ketiga mungkin mengenakan yuran pemprosesan mereka sendiri. Yuran ini ditentukan oleh penyedia pembayaran dan di luar kawalan kami.
Bolehkah saya mengaktifkan pembaharuan automatik apabila membayar dengan mata wang kripto?Tidak. Pembaharuan
Tidak. Pembaharuan automatik tidak tersedia untuk pembayaran terus menggunakan mata wang kripto, kerana transaksi blockchain tidak menyokong caj berulang atau automatik. Setiap pembayaran kripto perlu dibuat secara manual kerana dompet tidak boleh dipautkan kepada pembayaran berjadual. Walau bagaimanapun, anda boleh mengaktifkan pembaharuan automatik dengan mendanakan baki akaun anda terlebih dahulu. Dalam kes ini, yuran perkhidmatan akan ditolak secara automatik daripada baki anda apabila pembaharuan perlu dibuat, dengan syarat terdapat dana mencukupi.
Adakah anda menawarkan bayaran balik untuk pembayaran mata wang kripto?Ya
Ya, bayaran balik tersedia untuk pembayaran mata wang kripto. Untuk memohon bayaran balik, sila hubungi pasukan sokongan kami. Bayaran balik boleh diproses dalam dua cara: – dikembalikan ke dompet mata wang kripto anda, dengan syarat semua terma bayaran balik yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan kami dipenuhi; – dikreditkan ke baki akaun anda, yang boleh digunakan untuk pembelian akan datang di platform kami.
Bolehkah saya membeli proksi dengan mata wang kripto tanpa mendaftar di laman web anda?Pendaftaran diperlukan
Pendaftaran diperlukan supaya kami dapat menghantar kelayakan proksi anda, mengurus tempoh perkhidmatan, dan menyediakan sokongan penuh termasuk penggantian serta bantuan perkhidmatan.