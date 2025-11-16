Berkuat kuasa pada 16 November 2025 Cetak

Pakar Sokongan Pelanggan#

Adakah anda berminat dalam teknologi dan suka membantu orang lain? Sertai pasukan perkhidmatan proxy kami yang dinamik sebagai Pakar Sokongan Pelanggan dan mainkan peranan penting dalam memberikan sokongan cemerlang kepada pengguna global kami.

Peranan Anda: Sebagai Pakar Sokongan Pelanggan, anda akan menjadi barisan hadapan dalam membantu pelanggan kami, memastikan mereka menggunakan perkhidmatan kami dengan mudah. Peranan anda melibatkan penyelesaian masalah, menjawab pertanyaan, dan menjamin pengalaman yang lancar dengan perkhidmatan proxy kami.

Tanggungjawab Utama:

Menyediakan sokongan pelanggan melalui e-mel dan sembang dalam talian dengan cekap dan tepat.

Menyelesaikan isu teknikal berkaitan perkhidmatan kami dan memberikan penyelesaian yang jelas dan berkesan.

Memperoleh pemahaman menyeluruh tentang produk dan perkhidmatan kami untuk menawarkan nasihat dan sokongan yang disesuaikan.

Mengumpul dan menyampaikan maklum balas pelanggan bagi membantu meningkatkan perkhidmatan kami.

Keperluan:

Fasih dalam bahasa Inggeris dan Rusia, secara bertulis dan lisan.

Kemahiran komunikasi yang cemerlang dengan sikap mesra dan mudah didekati.

Jawatan jarak jauh yang membolehkan anda bekerja dari mana-mana sahaja.

Minat yang mendalam dalam teknologi web dengan kesediaan untuk belajar.

Pengalaman terdahulu dalam sokongan pelanggan atau peranan serupa adalah kelebihan tetapi bukan syarat wajib.

Mestilah bermastautin di luar Rusia, Ukraine dan Belarus.

Gaji:

Gaji akan ditentukan berdasarkan keputusan temu duga.

Jawatan sepenuh masa dengan gaji minimum $800. Tiga bulan pertama selepas latihan adalah $600, dengan potensi kenaikan berdasarkan kelayakan dan pengalaman.

Cara Memohon: Jika anda bersemangat dalam membantu orang ramai dan bekerja dengan teknologi terkini, kami ingin mendengar daripada anda! Sila hantar resume anda beserta surat iringan ringkas yang menerangkan mengapa anda calon ideal untuk pasukan kami ke [email protected]

Sertai kami dan sumbang kepada misi kami dalam menyampaikan perkhidmatan dan sokongan luar biasa kepada pelanggan di seluruh dunia!

Pembangun Web Full Stack#

FineProxy.org sedang mencari Pembangun Web Full Stack berbakat untuk mengukuhkan pasukan kami. Ini adalah peluang hebat untuk bekerja bersama pasukan profesional yang berdedikasi dan memberikan impak besar terhadap perkhidmatan kami.

Lokasi: Jarak Jauh (Tidak Termasuk Rusia, Belarus, Ukraine)

Gambaran Keseluruhan Syarikat: Di FineProxy.org, kami komited untuk menyediakan perkhidmatan proksi terbaik kepada pelanggan global kami. Kami sedang mencari Pembangun Web Full Stack yang proaktif dan berkemahiran untuk menyertai pasukan jarak jauh kami serta menyumbang kepada pembangunan dan pengoptimuman platform kami.

Keperluan:

Pengalaman terbukti dalam Pembangunan Web Full Stack.

Kemahiran kukuh dalam PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git, dan WHMCS.

Kecekapan tahap pertengahan dalam HTML, Smarty, CSS, dan JavaScript.

Fasih berbahasa Rusia.

Biasa dengan sistem kawalan versi, terutamanya Git.

Pengalaman dengan WHMCS atau platform serupa amat diutamakan.

Kebolehan untuk bekerjasama secara berkesan dalam persekitaran kerja jarak jauh.

Kelebihan:

Kemahiran dalam Python dan pengalaman dalam parsing akan dianggap sebagai nilai tambah.

Gaji:

Butiran gaji akan dibincangkan semasa proses temu duga dan ditentukan berdasarkan kelayakan serta pengalaman.

Cara Memohon: Bersedia untuk menerima cabaran ini dan berkembang bersama kami? Hantarkan resume anda beserta surat permohonan yang menerangkan mengapa anda paling sesuai untuk peranan ini ke [email protected]. Kami teruja untuk melihat sumbangan anda kepada pasukan kami!