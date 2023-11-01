Proksi untuk pengikisan Amazon
Proksi IPv4 untuk pengikisan Amazon dan pengurusan akaun: menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, putaran IP setiap permintaan untuk pengumpulan data berskala besar, dan IP berdedikasi untuk pengasingan pelbagai akaun — dengan penghantaran automatik serta akses API.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Berputar.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|DisyorkanBerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu 5 pelan berputar dengan sejuta kredit untuk Amazon pengumpulan data
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk Amazon perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
Sebagai pemain MMORPG yang sering berhubung dengan server di luar negara, saya telah menguji hampir setiap penyelesaian VPN dan proxy di sana. Satu - satunya kerja yang memberi saya penyakit yang stabil tanpa sedang berlaku semasa serangan yang panjang. Saya dapat memilih alamat IP yang bersih dari sebuah kota untuk melenyapkan kunci - kunci Steam. Alamat ini tidak dibentuk sebagai pembantu yang sering memandangnya di mata sistem dan toko - toko. Persayaran itu tegas, dan proxy ini aktif segera selepas pembayar itu diberi. Permainan saya bermain secara virtual.
Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.
Pengendalian akaun
Saya sangat gembira, dan hal inilah yang saya perlukan. Di negara saya (Ukraine), banyak laman web dan jaringan sosial ditahan, dan masalah ini diselesaikan. Rasanya sangat senang kerana banyak proxy (1000+) saya hanya membayar 20 dlrs, dan saya menyukainya lebih murah dan lebih cepat daripada proxy yang anda tidak akan menemui tempat. Jadi saya menyuruh kerja ini untuk anda.
Laman proksi ini ialah yang terbaik pernah saya cuba. Proksinya tidak disekat di mana-mana dan benar-benar peribadi. Saya menyukainya.
Lokasi dan ketersediaan
Kerja FineProxy sangat baik dan menyokong orang dengan cepat dan banyak tempat yang berbeza. Satu - satunya peluang untuk melalui kerja ini ialah permintaan proxy 600. Bagi sesetengah orang, hal ini tidak cukup; mereka ingin lebih banyak, tetapi perusahaan itu berkata, “Inilah kepolitikan kami.
Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.
Proksi manakah yang terbaik untuk Amazon?Proksi kediaman dan
Proksi kediaman dan ISP sangat sesuai untuk pembelian, pengurusan akaun dan pemasaran kerana tahap kepercayaan yang tinggi. Proksi mudah alih memberikan keanoniman maksimum apabila reputasi IP amat kritikal. Proksi pusat data sering digunakan sebagai proksi untuk pengikisan Amazon kerana ia menawarkan kelajuan tinggi, sambungan stabil dan kumpulan IP yang besar sesuai untuk pengumpulan data secara automatik. Untuk pengikisan berskala besar, pendekatan terbaik ialah menggunakan kumpulan proksi yang besar dengan putaran IP pada setiap permintaan.
Proksi manakah yang terbaik untuk Amazon Prime?Proksi terbaik untuk
Proksi terbaik untuk Amazon Prime lazimnya ialah proksi kediaman atau proksi ISP dengan alamat IP daripada wilayah yang diperlukan. Proksi ini memastikan akses yang betul kepada kandungan Prime, langganan, dan ciri serantau sambil meminimumkan ralat serta sekatan akses.
Bolehkah saya menggunakan proksi percuma untuk Amazon?Secara teknikal
Secara teknikal, proksi percuma boleh digunakan untuk Amazon, tetapi ia amat tidak digalakkan. Kebanyakan IP percuma sudah digunakan secara meluas dan cepat disekat oleh platform, menyebabkan CAPTCHA, sekatan, dan prestasi yang tidak stabil. Proksi berbayar dengan reputasi IP yang bersih ialah pilihan yang jauh lebih selamat dan boleh dipercayai.
Bolehkah saya menggunakan pelbagai IP proksi untuk satu akaun Amazon?Tidak
Tidak. Setiap akaun Amazon harus menggunakan satu IP proksi unik dan cap jari pelayar yang konsisten. Menggunakan pelbagai proksi atau kerap menukar IP untuk satu akaun meningkatkan kebarangkalian ditanda sebagai aktiviti mencurigakan dan boleh menyebabkan sekatan atau penggantungan akaun. Amalan yang disyorkan ialah satu akaun, satu proksi.
Berapa kerap proksi anda dikemas kini, dan adakah penggantian tersedia?Kami
Kami sentiasa mengemas kini dan mengembangkan kumpulan proksi kami dengan menambah IP baharu serta meluaskan liputan geografi bagi mengekalkan kebolehpercayaan dan kepelbagaian yang tinggi. Jika mana-mana IP terjejas atau berprestasi rendah, penggantian percuma boleh diminta melalui pasukan sokongan kami — memastikan kumpulan anda kekal bersih dan berkesan tanpa kos tambahan. Matlamat kami ialah menyediakan alamat yang sentiasa segar dan bereputasi tinggi, sesuai untuk kes penggunaan yang menuntut seperti pengikisan Amazon dan pengurusan akaun.