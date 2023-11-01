FineProxy beroperasi pada pemproses kelas pelayan AMD EPYC dengan uplink agregat 80 Gbps. Apabila anda membeli perkhidmatan proksi pantas, kelajuan yang anda peroleh bergantung pada perkakasan yang dilalui trafik anda, jarak antara anda dengan pelayan, dan berapa banyak lompatan penghalaan di antaranya. Label pemasaran seperti «turbo» atau «ultra-pantas» tidak memberitahu apa-apa. Spesifikasi pelayan yang menentukan.

Perkakasan menentukan had tertinggi

Setiap permintaan melibatkan penyulitan, penghalaan dan pemajuan. Setiap langkah memerlukan kitaran CPU. Pada perkakasan lapuk, kitaran ini bertimbun — TLS handshake sahaja boleh menambah 5–15 ms setiap sambungan pada pemproses lama. Ramai penyedia proksi beroperasi menggunakan cip Intel Xeon Gold terpakai yang dibeli pada harga sisa daripada pusat data yang dinyahaktif. Pemproses ini memang terbaik lima tahun lalu, tetapi ketinggalan jauh berbanding AMD EPYC moden dari segi prestasi satu-benang mahupun daya pemprosesan TLS. Cip AMD EPYC mengendalikan beribu-ribu operasi TLS serentak dengan pecutan perkakasan khusus — overhed setiap permintaan lebih rendah walaupun di bawah beban berat.

Pelayan FineProxy disambungkan melalui saluran 80 Gbps. Kebanyakan penyedia mengiklankan «sehingga 1 Gbps» pada halaman utama mereka, tetapi jika anda selami dokumentasi sebenar, anda akan mendapati sama ada tiada apa-apa langsung atau nota bahawa ini ialah uplink pelayan yang dikongsi merentasi semua IP pada mesin tersebut. Dalam ujian dunia sebenar, proksi FineProxy mampu menyampaikan sehingga 500 Mbps pada sambungan rumah biasa dan 700–800 Mbps apabila diuji daripada pelayan jauh di dalam pusat data. Kami menaik taraf perkakasan secara berkala — generasi EPYC terbaharu menggantikan generasi sebelumnya khusus untuk prestasi satu-benang dan daya pemprosesan TLS yang lebih baik.

Pelayan proksi berkelajuan tinggi terpantas bukanlah yang mempunyai halaman utama paling menarik. Ia ialah pelayan yang perkakasannya dibina untuk beban serentak, bukan dipasang daripada komponen terpakai.

Jarak dan penghalaan — fizik yang tidak boleh anda langkau

Cahaya dalam gentian optik bergerak kira-kira 200 km setiap milisaat. New York ke Frankfurt menambah ~40 ms latensi asas sebelum apa-apa berlaku. Tiada perkakasan mampu membetulkan ini. Satu-satunya penyelesaian: pilih lokasi proksi yang dekat dengan sasaran anda.

Penghalaan terus oleh pembekal sama pentingnya. Apabila anda melalui penjual semula, trafik anda bergerak: anda → get laluan penjual semula → pembekal huluan → sasaran. Itu ialah satu lompatan tambahan — berpotensi +10–30 ms. FineProxy memiliki pelayan dan kumpulan IP melebihi 100,000 alamat sendiri. Trafik anda bergerak: anda → pelayan kami → sasaran. Satu lompatan. Tiada penghalaan orang tengah.

Untuk alamat IP berbayar dan port yang pantas, laluan fizikal data anda lebih penting daripada mana-mana label kelajuan di halaman jualan.

Mengapa proksi pusat data ialah jenis terpantas

Proksi kediaman menghalakan melalui peranti pengguna dan rangkaian ISP. Proksi mudah alih menghalakan melalui menara telekomunikasi. Kedua-duanya menambah latensi yang proksi pusat data langsung tidak miliki. Proksi pusat data terletak dalam kemudahan dengan sambungan tulang belakang terus — rangkaian gred perusahaan dengan lompatan minimum ke pertukaran internet utama.

IP pusat data FineProxy secara konsisten memberikan latensi paling rendah dan daya pemprosesan tertinggi. Bukan helah perisian — hanya laluan data yang lebih pendek dan perkakasan yang lebih pantas. Untuk pengikisan, pemantauan, muat turun pukal, sebarang tugasan yang mengutamakan kelajuan berbanding klasifikasi IP, pusat data menang setiap kali.

Lebar jalur tanpa had bermaksud tiada siapa yang mendikit kelajuan anda

Pembekal yang mengenakan caj per-GB mempunyai insentif kewangan untuk memperlahankan anda pada skala besar. Anda membayar mengikut volum — jika mereka mendikit, anda menjana kurang kos pada rangkaian mereka. FineProxy mengenakan caj per IP, bukan per gigabait. Tolak 10 GB atau 10 TB — kelajuan kekal sama. Satu-satunya perkara yang perlu diingat: setiap pelan mempunyai had kelajuan yang disyorkan bagi setiap proksi. Had ini wujud supaya setiap pelanggan mendapat kelajuan yang konsisten walaupun pada waktu puncak — bukan untuk menyekat anda, tetapi untuk memastikan infrastruktur kekal adil bagi semua pengguna pada pelayan yang sama.

Pelayan proksi pantas dan mampu milik dengan trafik tanpa had wujud kerana kos lebar jalur sebenar bagi proksi pusat data adalah minimum. Model per-GB ialah strategi margin, bukan keperluan.

Apa maksud “pantas” untuk tugasan yang berbeza

Streaming — proksi video yang pantas memerlukan throughput berterusan, bukan sekadar latensi rendah. Proksi yang menangani lonjakan tetapi tersumbat pada strim HD berterusan tidak berguna di sini. Lebar jalur tanpa had dengan agregat 80 Gbps memastikan strim mengalir tanpa buffering.

Muat turun — proksi pantas untuk muat turun bermaksud lebar jalur mentah. Fail 2 GB anda tidak sepatutnya bersaing dengan beribu-ribu pengguna lain untuk paip sempit yang sama.

Nyahsekat internet pantas — mengakses kandungan berkunci wilayah kebanyakannya bergantung pada latensi. Pilih proksi di negara sasaran dan sambungan terasa hampir seperti asal.

Pengikisan pada skala besar — beribu-ribu permintaan serentak memerlukan pelayan yang tidak beratur. Pemproses AMD EPYC mengendalikan ini kerana ia direka khusus untuk beban kerja selari seumpama ini. Proksi berfungsi yang tidak tersedak di bawah beban sebenarnya lebih murah dalam jangka panjang berbanding proksi percuma yang menggugurkan separuh sambungan anda.