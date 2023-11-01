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Proxy Pantas

Perkakasan AMD EPYC, pautan naik 80 Gbps, sehingga 500 Mbps setiap proksi — HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had, penghantaran API serta-merta.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan anda dengan proksi pantas dan selamat.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 berkelajuan tinggi IP pusat data di Eropah
  • Eksport saya fast senarai proksi sebagai JSON
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk berkelajuan tinggi perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan perkhidmatan proksi pantass yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk saya perkhidmatan proksi pantass
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Proxy yang bagus. Saya sedang menggunakan kerja ini selama kira - kira sebulan. Tidak menyesal kerana langganan itu. Secara cepat, tidak ada lambat, dan sesuai untuk menggunakannya, dan jawapannya segera berguna untuk kerja dan hanya untuk melawat Internet. Saya tidak bermakna, tetapi saya tidak memiliki hasil yang baik. Saya meletakkan proksi 9 dari 10

KembyPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Masa operasi: Proksi yang sangat baik dan kekal stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kelajuan: Cukup pantas untuk TikTok, Gmail dan log masuk dompet kripto Protokol yang disokong: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 dan juga UDP Liputan global: AS, Jerman, Perancis, Jepun dan banyak lagi

esta bazaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Seberapa pantas proksi FineProxy?700–800 Mbps

Dalam ujian dunia sebenar: sehingga 500 Mbps pada sambungan rumah biasa, 700–800 Mbps apabila diuji pelayan-ke-pelayan daripada pusat data. Kapasiti agregat pelayan ialah 80 Gbps pada perkakasan AMD EPYC. Untuk kebanyakan tugas — pengikisan, muat turun, penstriman — hadnya ialah laman web sasaran atau ISP anda, bukan proksi kami. Apa yang sesetengah pihak gelar proksi turbo pantas bukan tentang satu angka ajaib — ia tentang prestasi konsisten apabila beban melonjak.

Mengapa sesetengah proksi terasa perlahan walaupun dilabelkan «berkelajuan tinggi»?Tiga sebab lazim

Tiga sebab lazim. Pembekal menggunakan perkakasan kitar semula — cip Xeon Gold lama yang dibeli pada harga sisa, dipasang menjadi pelayan yang tidak mampu menangani TLS moden dan beban serentak. Mereka menghalakan trafik melalui orang tengah, dan setiap lompatan tambahan menambah latensi. Atau mereka mengiklankan “sehingga 1 Gbps” tetapi dalam dokumentasi sebenar, rupa-rupanya itu ialah jumlah uplink pelayan yang dikongsi merentasi setiap IP pada mesin tersebut. FineProxy menghapuskan ketiga-tiga masalah ini: pelayan AMD EPYC milik sendiri, penghalaan terus, trafik tanpa had pada setiap pelan.

SOCKS5 atau HTTP — yang mana lebih pantas?Pada perkakasan

Pada perkakasan moden, perbezaannya sangat kecil. SOCKS5 mempunyai sedikit kurang overhed kerana ia tidak menghurai pengepala HTTP, tetapi masa jabat tangan TLS mendominasi kedua-dua protokol. Pilih mana-mana yang paling sesuai dengan alat anda. FineProxy menyokong kedua-duanya pada harga yang sama tanpa sebarang perbezaan kelajuan.

Bolehkah proksi benar-benar mempercepatkan sambungan saya?Dalam kes tertentu

Dalam kes tertentu, ya. Jika ISP anda mendikit jenis trafik tertentu (penstriman, muat turun besar), penghalaan melalui proksi memintas sekatan tersebut kerana ISP anda tidak dapat mengenal pasti apa yang anda lakukan. Jika CDN sesebuah laman web menghalakan anda ke pelayan yang jauh, proksi di lokasi yang betul akan menyambung ke nod CDN yang lebih dekat. Selain itu, proksi menambah satu lompatan dan dari segi fizik tidak mampu mengatasi sambungan terus.

Bagaimana cara menguji kelajuan proksi saya?Muat turun fail

Muat turun fail ujian melalui proksi dan ukur daya pemprosesan. Gunakan fail pelbagai saiz untuk menguji kelajuan pecah dan berterusan. Berikut ialah arahan salin-tampal — gantikan IP:PORT dengan alamat proksi anda:

Semakan pantas (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w «Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n» http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Ujian throughput (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Kelajuan berterusan (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Jika proksi menggunakan log masuk/kata laluan: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Nilai speed_download adalah dalam bait sesaat. Bahagikan dengan 125,000 untuk mendapatkan Mbps. TTFB (time to first byte) menunjukkan latensi — bawah 100 ms untuk pelayan dalam rantau yang sama bermakna proksi anda mantap. Jalankan setiap ujian 3–5 kali dan ambil nilai median.

Pelayan ujian Tele2 berada di Eropah; untuk wilayah lain, gunakan Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin untuk US Timur, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin untuk Finland) atau OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat untuk Perancis).

Proksi tanpa nama yang pantas daripada FineProxy boleh dengan mudah mencapai 400–500 Mbps daripada sambungan rumah dalam ujian ini. Jika anda mendapat kelajuan yang jauh lebih rendah, semak kelajuan ISP anda sendiri dahulu — proksi bukan puncanya.

Panduan

Apa Sebenarnya Menjadikan Proksi Pantas

5 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

FineProxy beroperasi pada pemproses kelas pelayan AMD EPYC dengan uplink agregat 80 Gbps. Apabila anda membeli perkhidmatan proksi pantas, kelajuan yang anda peroleh bergantung pada perkakasan yang dilalui trafik anda, jarak antara anda dengan pelayan, dan berapa banyak lompatan penghalaan di antaranya. Label pemasaran seperti «turbo» atau «ultra-pantas» tidak memberitahu apa-apa. Spesifikasi pelayan yang menentukan.

Perkakasan menentukan had tertinggi

Setiap permintaan melibatkan penyulitan, penghalaan dan pemajuan. Setiap langkah memerlukan kitaran CPU. Pada perkakasan lapuk, kitaran ini bertimbun — TLS handshake sahaja boleh menambah 5–15 ms setiap sambungan pada pemproses lama. Ramai penyedia proksi beroperasi menggunakan cip Intel Xeon Gold terpakai yang dibeli pada harga sisa daripada pusat data yang dinyahaktif. Pemproses ini memang terbaik lima tahun lalu, tetapi ketinggalan jauh berbanding AMD EPYC moden dari segi prestasi satu-benang mahupun daya pemprosesan TLS. Cip AMD EPYC mengendalikan beribu-ribu operasi TLS serentak dengan pecutan perkakasan khusus — overhed setiap permintaan lebih rendah walaupun di bawah beban berat.

Pelayan FineProxy disambungkan melalui saluran 80 Gbps. Kebanyakan penyedia mengiklankan «sehingga 1 Gbps» pada halaman utama mereka, tetapi jika anda selami dokumentasi sebenar, anda akan mendapati sama ada tiada apa-apa langsung atau nota bahawa ini ialah uplink pelayan yang dikongsi merentasi semua IP pada mesin tersebut. Dalam ujian dunia sebenar, proksi FineProxy mampu menyampaikan sehingga 500 Mbps pada sambungan rumah biasa dan 700–800 Mbps apabila diuji daripada pelayan jauh di dalam pusat data. Kami menaik taraf perkakasan secara berkala — generasi EPYC terbaharu menggantikan generasi sebelumnya khusus untuk prestasi satu-benang dan daya pemprosesan TLS yang lebih baik.

Pelayan proksi berkelajuan tinggi terpantas bukanlah yang mempunyai halaman utama paling menarik. Ia ialah pelayan yang perkakasannya dibina untuk beban serentak, bukan dipasang daripada komponen terpakai.

Jarak dan penghalaan — fizik yang tidak boleh anda langkau

Cahaya dalam gentian optik bergerak kira-kira 200 km setiap milisaat. New York ke Frankfurt menambah ~40 ms latensi asas sebelum apa-apa berlaku. Tiada perkakasan mampu membetulkan ini. Satu-satunya penyelesaian: pilih lokasi proksi yang dekat dengan sasaran anda.

Penghalaan terus oleh pembekal sama pentingnya. Apabila anda melalui penjual semula, trafik anda bergerak: anda → get laluan penjual semula → pembekal huluan → sasaran. Itu ialah satu lompatan tambahan — berpotensi +10–30 ms. FineProxy memiliki pelayan dan kumpulan IP melebihi 100,000 alamat sendiri. Trafik anda bergerak: anda → pelayan kami → sasaran. Satu lompatan. Tiada penghalaan orang tengah.

Untuk alamat IP berbayar dan port yang pantas, laluan fizikal data anda lebih penting daripada mana-mana label kelajuan di halaman jualan.

Mengapa proksi pusat data ialah jenis terpantas

Proksi kediaman menghalakan melalui peranti pengguna dan rangkaian ISP. Proksi mudah alih menghalakan melalui menara telekomunikasi. Kedua-duanya menambah latensi yang proksi pusat data langsung tidak miliki. Proksi pusat data terletak dalam kemudahan dengan sambungan tulang belakang terus — rangkaian gred perusahaan dengan lompatan minimum ke pertukaran internet utama.

IP pusat data FineProxy secara konsisten memberikan latensi paling rendah dan daya pemprosesan tertinggi. Bukan helah perisian — hanya laluan data yang lebih pendek dan perkakasan yang lebih pantas. Untuk pengikisan, pemantauan, muat turun pukal, sebarang tugasan yang mengutamakan kelajuan berbanding klasifikasi IP, pusat data menang setiap kali.

Lebar jalur tanpa had bermaksud tiada siapa yang mendikit kelajuan anda

Pembekal yang mengenakan caj per-GB mempunyai insentif kewangan untuk memperlahankan anda pada skala besar. Anda membayar mengikut volum — jika mereka mendikit, anda menjana kurang kos pada rangkaian mereka. FineProxy mengenakan caj per IP, bukan per gigabait. Tolak 10 GB atau 10 TB — kelajuan kekal sama. Satu-satunya perkara yang perlu diingat: setiap pelan mempunyai had kelajuan yang disyorkan bagi setiap proksi. Had ini wujud supaya setiap pelanggan mendapat kelajuan yang konsisten walaupun pada waktu puncak — bukan untuk menyekat anda, tetapi untuk memastikan infrastruktur kekal adil bagi semua pengguna pada pelayan yang sama.

Pelayan proksi pantas dan mampu milik dengan trafik tanpa had wujud kerana kos lebar jalur sebenar bagi proksi pusat data adalah minimum. Model per-GB ialah strategi margin, bukan keperluan.

Apa maksud “pantas” untuk tugasan yang berbeza

Streaming — proksi video yang pantas memerlukan throughput berterusan, bukan sekadar latensi rendah. Proksi yang menangani lonjakan tetapi tersumbat pada strim HD berterusan tidak berguna di sini. Lebar jalur tanpa had dengan agregat 80 Gbps memastikan strim mengalir tanpa buffering.

Muat turun — proksi pantas untuk muat turun bermaksud lebar jalur mentah. Fail 2 GB anda tidak sepatutnya bersaing dengan beribu-ribu pengguna lain untuk paip sempit yang sama.

Nyahsekat internet pantas — mengakses kandungan berkunci wilayah kebanyakannya bergantung pada latensi. Pilih proksi di negara sasaran dan sambungan terasa hampir seperti asal.

Pengikisan pada skala besar — beribu-ribu permintaan serentak memerlukan pelayan yang tidak beratur. Pemproses AMD EPYC mengendalikan ini kerana ia direka khusus untuk beban kerja selari seumpama ini. Proksi berfungsi yang tidak tersedak di bawah beban sebenarnya lebih murah dalam jangka panjang berbanding proksi percuma yang menggugurkan separuh sambungan anda.

Ingin mencuba perkhidmatan dengan beban kerja anda sendiri? Konfigurasikan dan bayar Proksi untuk 48 jam, kemudian jalankan penanda aras di atas pada tugasan anda sendiri.