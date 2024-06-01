Tentang FineProxy

IPv4 & ASN milik sendiri01
Kumpulan proksi gred penyedia daripada julat IP kami sendiri — bukan IP jualan semula.
Syarikat
Infrastruktur proksi bertaraf penyedia yang dibina pada julat IP, pelayan dan rangkaian milik sendiri — bukan IP jualan semula.
Dibina atas infrastruktur proksi milik kami sendiri — julat IP, pelayan dan rangkaian milik sendiri. IP tidak pernah dijual semula.
FineProxy telah menyediakan perkhidmatan proksi sejak 2011. Kami mengendalikan infrastruktur sendiri — termasuk julat IPv4, pelayan dan rangkaian — serta bekerjasama secara langsung dengan pusat data. Kami bukan penjual semula atau lapisan di atas IP milik pihak lain. Di beberapa negara, kami beroperasi sebagai penyedia rasmi, menyampaikan infrastruktur terpencil dengan julat IP berdedikasi untuk pasukan dan perniagaan.
Kumpulan proksi gred penyedia daripada julat IP kami sendiri — bukan IP jualan semula.
Pelayan dan rangkaian dikendalikan di bawah perjanjian langsung.
Status penyedia berlesen di beberapa negara.
Julat IP berdedikasi untuk pasukan dan perniagaan.
Seorang graduan universiti teknikal memilih proksi berbanding hosting — persaingan lebih rendah, halangan kemasukan lebih kecil, dan perniagaan yang boleh dijalankan secara berdikari. Pada awalnya, seorang sahaja yang mengendalikan segala-galanya: pentadbiran pelayan, sokongan dan jualan.
Seorang rakan kongsi menyertai untuk menerajui pemerolehan pelanggan dan pangkalan pelanggan berkembang pesat. Strateginya ringkas tetapi berkesan: berikan lebih nilai berbanding pesaing — ratusan IP sedangkan yang lain hanya menawarkan pelan 5–10 IP sahaja.
Kami menandatangani perjanjian pelayan langsung merentasi pelbagai negara dan akhirnya melancarkan pusat data kami sendiri. Itulah asas kepada FineProxy hari ini: julat IPv4 milik sendiri, pelayan dan rangkaian menerusi perkongsian terus dengan pusat data — bukan sekadar lapisan pengurusan di atas IP milik pihak lain.
FineProxy kini merangkumi sokongan teknikal, pembangunan perisian dan QA, dengan pasukan yang berpangkalan terutamanya di seluruh Eropah dan Asia. Rangkaian rakan kongsi menyumbang sehingga 30% daripada hasil kami, menghasilkan antara 7 hingga 10.5 juta proksi setiap bulan. Kami beroperasi merentas banyak negara — penyedia rasmi di beberapa daripadanya, dengan infrastruktur terpencil dan julat IP berdedikasi.
Kumpulan stabil, prestasi konsisten
Kepuasan tinggi secara konsisten
Pautan naik rangkaian teras sehingga 80 Gbps bagi setiap pelayan
Tiada penjual semula. Kumpulan bertaraf penyedia
Penyebaran global, reka bentuk redundan
Pautan naik berkapasiti tinggi untuk beban kerja yang mencabar
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