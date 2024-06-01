Tentang FineProxy

Dibina atas infrastruktur proksi milik kami sendiri — julat IP, pelayan dan rangkaian milik sendiri. IP tidak pernah dijual semula.

FineProxy telah menyediakan perkhidmatan proksi sejak 2011. Kami mengendalikan infrastruktur sendiri — termasuk julat IPv4, pelayan dan rangkaian — serta bekerjasama secara langsung dengan pusat data. Kami bukan penjual semula atau lapisan di atas IP milik pihak lain. Di beberapa negara, kami beroperasi sebagai penyedia rasmi, menyampaikan infrastruktur terpencil dengan julat IP berdedikasi untuk pasukan dan perniagaan.