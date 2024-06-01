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Syarikat

Tentang FineProxy

Infrastruktur proksi bertaraf penyedia yang dibina pada julat IP, pelayan dan rangkaian milik sendiri — bukan IP jualan semula.

Beroperasi sejak2011
InfrastrukturDimiliki dan dikendalikan secara langsung

Dibina atas infrastruktur proksi milik kami sendiri — julat IP, pelayan dan rangkaian milik sendiri. IP tidak pernah dijual semula.

FineProxy telah menyediakan perkhidmatan proksi sejak 2011. Kami mengendalikan infrastruktur sendiri — termasuk julat IPv4, pelayan dan rangkaian — serta bekerjasama secara langsung dengan pusat data. Kami bukan penjual semula atau lapisan di atas IP milik pihak lain. Di beberapa negara, kami beroperasi sebagai penyedia rasmi, menyampaikan infrastruktur terpencil dengan julat IP berdedikasi untuk pasukan dan perniagaan.

Infrastruktur diutamakan

Apa yang membezakan kami

IPv4 & ASN milik sendiri

01

Kumpulan proksi gred penyedia daripada julat IP kami sendiri — bukan IP jualan semula.

Kontrak pusat data secara langsung

02

Pelayan dan rangkaian dikendalikan di bawah perjanjian langsung.

Penyedia rasmi

03

Status penyedia berlesen di beberapa negara.

Infrastruktur terpencil

04

Julat IP berdedikasi untuk pasukan dan perniagaan.

2011 — kini

Perjalanan kami

  1. 2011

    Permulaan

    Seorang graduan universiti teknikal memilih proksi berbanding hosting — persaingan lebih rendah, halangan kemasukan lebih kecil, dan perniagaan yang boleh dijalankan secara berdikari. Pada awalnya, seorang sahaja yang mengendalikan segala-galanya: pentadbiran pelayan, sokongan dan jualan.

  2. Pertumbuhan

    Dari berpuluh hingga beratus

    Seorang rakan kongsi menyertai untuk menerajui pemerolehan pelanggan dan pangkalan pelanggan berkembang pesat. Strateginya ringkas tetapi berkesan: berikan lebih nilai berbanding pesaing — ratusan IP sedangkan yang lain hanya menawarkan pelan 5–10 IP sahaja.

  3. Skala

    Membina tulang belakang kami sendiri

    Kami menandatangani perjanjian pelayan langsung merentasi pelbagai negara dan akhirnya melancarkan pusat data kami sendiri. Itulah asas kepada FineProxy hari ini: julat IPv4 milik sendiri, pelayan dan rangkaian menerusi perkongsian terus dengan pusat data — bukan sekadar lapisan pengurusan di atas IP milik pihak lain.

  4. Hari ini

    Pasukan berskala penuh

    FineProxy kini merangkumi sokongan teknikal, pembangunan perisian dan QA, dengan pasukan yang berpangkalan terutamanya di seluruh Eropah dan Asia. Rangkaian rakan kongsi menyumbang sehingga 30% daripada hasil kami, menghasilkan antara 7 hingga 10.5 juta proksi setiap bulan. Kami beroperasi merentas banyak negara — penyedia rasmi di beberapa daripadanya, dengan infrastruktur terpencil dan julat IP berdedikasi.

Rangkaian sepintas lalu

Papan Prestasi FineProxy

Pelanggan

>22,000merentasi 69+ negara

Kumpulan stabil, prestasi konsisten

Ulasan yang disahkan

>1,900merentasi platform dipercayai

Kepuasan tinggi secara konsisten

Trafik bulanan

>1500 TBjumlah pemindahan agregat

Pautan naik rangkaian teras sehingga 80 Gbps bagi setiap pelayan

IPv4 Eksklusif

>100,000 IPjulat milik sendiri / ASN

Tiada penjual semula. Kumpulan bertaraf penyedia

Pelayan

>500Pusat data Tier-III/IV

Penyebaran global, reka bentuk redundan

Pautan naik rangkaian

Sehingga 80 Gbpsbagi setiap pelayan

Pautan naik berkapasiti tinggi untuk beban kerja yang mencabar

Hubungi pasukan kami

Hubungi Kami

Hubungi FineProxy melalui telefon atau e-mel, atau semak maklumat syarikat berdaftar kami.

TelefonAS + 1 646 328-50-65TelefonKanada + 1 647 846-51-50E-melsupport@fineproxy.orgE-meladmin@fineproxy.org
Pendaftaran dan alamat syarikatMaklumat kewangan