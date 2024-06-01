Brandon Perry

Tentang Brandon

Dilahirkan di San Francisco pada tahun 1985, saya membesar dikelilingi teknologi dan mengambil jurusan sains komputer di University of California. Saya menulis tentang cara infrastruktur proksi benar-benar berfungsi — daripada julat IP milik sendiri hinggalah persekitaran terpencil yang dibina khas untuk pasukan.

Minat saya dalam IT bermula dengan radio lama dan komputer yang saya suka bongkar dan pasang semula. Kecintaan saya terhadap pembangunan perisian dan syarikat rintisan membentuk hala tuju kerjaya saya.

Saya bermula sebagai jurutera sistem di sebuah syarikat IT terkemuka sebelum beralih ke R&D, di mana saya mengembangkan minat mendalam dalam penyelidikan dan mula menulis untuk penerbitan teknikal. Artikel saya telah diterbitkan dalam pelbagai jurnal industri sepanjang tahun.

Menyertai FineProxy lima tahun lalu merupakan satu pencapaian penting. Ia memberi saya peluang untuk menumpukan perhatian pada perkara yang paling menarik minat saya: pelayan, proksi dan teknologi rangkaian. Sejak itu, saya menulis untuk blog FineProxy, menjelaskan infrastruktur proksi dari dalam — bagaimana julat IPv4 milik sendiri, pelayan dan persekitaran terpencil dibina serta dikendalikan untuk pasukan dan perniagaan, bukannya bergantung pada IP yang dijual semula atau infrastruktur yang dibina di atas rangkaian pihak lain.

Perkara yang paling saya nikmati ialah membantu orang ramai memahami dengan lebih baik bidang yang sentiasa berkembang ini, serta menjadikan topik infrastruktur yang kompleks lebih praktikal dan mudah difahami.