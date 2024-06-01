Brandon Perry

Về Brandon

Sinh năm 1985 tại San Francisco, tôi lớn lên giữa môi trường công nghệ và theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học California. Tôi viết về cách hạ tầng proxy thực sự vận hành — từ các dải IP sở hữu riêng đến môi trường biệt lập được xây dựng cho các đội nhóm.

Niềm đam mê IT của tôi bắt đầu từ những chiếc radio và máy tính cũ mà tôi thích tháo rời rồi lắp ráp lại. Đam mê phát triển phần mềm và startup đã định hình hướng đi sự nghiệp của tôi.

Tôi bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ sư hệ thống tại một công ty IT lớn trước khi chuyển sang bộ phận R&D, nơi tôi phát triển niềm đam mê nghiên cứu và bắt đầu viết cho các ấn phẩm kỹ thuật. Các bài viết của tôi đã xuất hiện trên nhiều tạp chí chuyên ngành trong suốt những năm qua.

Gia nhập FineProxy cách đây 5 năm là một cột mốc quan trọng. Điều đó cho tôi cơ hội tập trung vào lĩnh vực tôi quan tâm nhất: server, proxy và các công nghệ mạng. Kể từ đó, tôi viết cho blog FineProxy, giải thích hạ tầng proxy từ bên trong — cách các dải IPv4 sở hữu riêng, server và môi trường biệt lập được xây dựng và vận hành cho các đội nhóm và doanh nghiệp, thay vì phụ thuộc vào IP bán lại hoặc hạ tầng chồng lên mạng của bên thứ ba.

Điều tôi thích nhất là giúp mọi người hiểu rõ hơn về một lĩnh vực không ngừng phát triển, đồng thời biến những chủ đề hạ tầng phức tạp trở nên thực tế và dễ tiếp cận.