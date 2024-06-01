Brandon Perry

Sobre Brandon

Nascido em San Francisco em 1985, cresci cercado por tecnologia e estudei ciência da computação na University of California. Escrevo sobre como a infraestrutura de proxy realmente funciona — desde faixas de IP próprias até ambientes isolados construídos para equipes.

Meu interesse por TI começou com rádios antigos e computadores que eu adorava desmontar e remontar. Minha paixão por desenvolvimento de software e startups moldou a direção da minha carreira.

Comecei como engenheiro de sistemas em uma grande empresa de TI antes de migrar para P&D, onde desenvolvi um forte interesse em pesquisa e comecei a escrever para publicações técnicas. Meus artigos foram publicados em diversos periódicos do setor ao longo dos anos.

Entrar para a FineProxy há cinco anos marcou um marco importante. Me deu a oportunidade de focar no que mais me interessa: servidores, proxies e tecnologias de rede. Desde então, escrevo para o blog da FineProxy, explicando a infraestrutura de proxy por dentro — como faixas de IPv4 próprias, servidores e ambientes isolados são construídos e operados para equipes e empresas, em vez depender de IPs revendidos ou infraestrutura montada sobre a rede de terceiros.

O que mais gosto é ajudar as pessoas a entenderem melhor um campo que está em constante evolução, tornando tópicos complexos de infraestrutura práticos e acessíveis.