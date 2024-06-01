Brandon Perry

About Brandon

1985년 샌프란시스코에서 태어나 기술의 중심지에서 성장하였으며, 캘리포니아 대학교에서 컴퓨터 과학을 전공하였습니다. 자체 보유 IP 대역부터 팀 전용으로 구축된 격리 환경에 이르기까지, 프록시 인프라가 실제로 어떻게 작동하는지에 대해 글을 쓰고 있습니다.

IT에 대한 관심은 오래된 라디오와 컴퓨터를 분해하고 다시 조립하는 것을 즐기면서 시작되었습니다. 소프트웨어 개발과 스타트업에 대한 열정이 경력의 방향을 결정하였습니다.

대형 IT 기업에서 시스템 엔지니어로 경력을 시작한 후 R&D 부서로 이동하면서 연구에 대한 깊은 관심을 갖게 되었고, 기술 전문 매체에 기고를 시작하였습니다. 그간 다양한 업계 저널에 기사가 게재되었습니다.

5년 전 FineProxy에 합류한 것은 중요한 전환점이었습니다. 서버, 프록시, 네트워킹 기술 등 가장 관심 있는 분야에 집중할 수 있는 기회를 얻었습니다. 이후 FineProxy 블로그에서 프록시 인프라의 내부를 설명하는 글을 작성해 오고 있습니다. 재판매된 IP나 타사 네트워크 위에 구축된 인프라에 의존하는 것이 아니라, 자체 보유 IPv4 대역과 서버, 격리 환경이 팀과 기업을 위해 어떻게 구축’운영되는지를 다루고 있습니다.

끊임없이 진화하는 이 분야를 사람들이 더 잘 이해할 수 있도록 돕고, 복잡한 인프라 주제를 실용적이고 이해하기 쉽게 전달하는 것이 가장 보람 있는 일입니다.