Brandon Perry

Brandonist

Sündisin 1985. aastal San Franciscos ning kasvasin üles tehnoloogiast ümbritsetuna. Õppisin informaatikat California Ülikoolis. Kirjutan sellest, kuidas proxy-taristu tegelikult toimib — oma IP-vahemikest kuni meeskondadele loodud isoleeritud keskkondadeni.

Minu huvi IT vastu sai alguse vanadest raadiotest ja arvutitest, mida mulle meeldis lahti võtta ja uuesti kokku panna. Kirg tarkvaraarenduse ja idufirmade vastu kujundas minu karjääri suuna.

Alustasin süsteemiinsenerina suures IT-ettevõttes, enne kui liikusin R&D valdkonda, kus tekkis mul tugev huvi uurimistöö vastu ja hakkasin kirjutama tehnilistele väljaannetele. Minu artiklid on aastate jooksul ilmunud mitmetes valdkonna ajakirjades.

Viis aastat tagasi FineProxyga liitumine oli oluline verstapost. See andis mulle võimaluse keskenduda sellele, mis mind kõige rohkem huvitab: serveritele, proxydele ja võrgutehnoloogiatele. Sellest ajast alates olen kirjutanud FineProxy blogisse ning selgitanud proxy-taristut seestpoolt — kuidas oma IPv4-vahemikke, servereid ja isoleeritud keskkondi meeskondade ning ettevõtete jaoks rajatakse ja hallatakse, selle asemel et tugineda edasimüüdud IP-dele või kellegi teise võrgule rajatud taristule.

Kõige rohkem naudin inimeste aitamist paremini mõista valdkonda, mis pidevalt areneb, ning keerukate taristuteemade muutmist praktiliseks ja arusaadavaks.