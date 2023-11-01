Anthropic’u kasutuspoliitika ei keela otseselt mitme organisatsiooni omamist. Iga organisatsioon on täieõiguslik konto oma arvelduse ja API võtmetega. Oluline on, et iga organisatsioon järgib Anthropic’u vastuvõetava kasutuse poliitikat eraldi — ilma kuritarvituse ja rikkumisteta. Samas jätab Anthropic endale õiguse piiranguid oma äranägemise järgi rakendada, seega kui seotud organisatsioonide tegevus näeb välja nagu tahtlik ja ulatuslik möödahiilimine, kaasneb sellega alati teatud risk. Enamiku meeskondade jaoks, kes juhivad mõnda paralleelset organisatsiooni reaalse töökoormusega, on see tavapärane skaleerimislahendus.