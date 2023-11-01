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YouTube proxy

Andmekeskuse proxyd YouTube'i jaoks: kuni 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, staatilised IP-d, ühilduvad FoxyProxy, Selenium ja TubeBuddy-ga.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma YouTube'i puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one dedicated US IP stable YouTube playback
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Brauserid

Rakendused

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Olen ostnud isiklikuks kasutamiseks proxy juba mitu kuud. Ma olen kõigiga rahul. Server töötab hästi, ilma katkestusteta ja külmutamata ja hind on üsna taskukohas.

George WeathersFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen väga rahul FineProxy.org-iga. Nende teenus on usaldusväärne, kiire ja pakub suurepäraseid proxy lahendusi. Kasutaja-sõbralik kasutajaliht ja konkurentsivõimeline hind muudavad selle parimaks valikuks.

JakubDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Aktiivsed kontod

Töökindlus: Suurepärased puhverserverid, mis püsivad 3–7 päeva stabiilsena ilma katkestusteta Kiirus: Piisavalt kiire TikToki, Gmaili ja krüptorahakottidesse sisselogimise jaoks Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ja isegi UDP Üleilmne katvus: USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan ja teised riigid

esta bazaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kasutati 2 kuud ja täiesti rahul, puhas IP, ei blokeeritud, hea toetus. Väga sobiv mitu kontot korraga juhtimiseks!

phuongheocon98Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Tasane hind. Väikse katkivate proxyde määr < 10%. Palju geograafilisi ja alavõrke. Stabiilne ühendus, statiline IP ja tasuta pool vahetamine iga nädal.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas teie puhverserveritega saab YouTube'i blokeeringu eemaldada?Jah

Jah, saate YouTube'i blokeeringu tühistada, seadistades oma brauseri kasutama FineProxy serverit. Soovitame kasutada laiendusi nagu FoxyProxy või ZeroOmega Chrome'i ja Firefoxi jaoks — need võimaldavad kiirelt proxy-profiilide vahel vahetada. Kui proxy on aktiivne, laadib YouTube valitud piirkonna IP kaudu ilma täiendava seadistamiseta.

Miks peaksin kasutama prokservereid VPN-ide või veebipõhiste proksisaitide asemel?Proxyd pakuvad

Proxyd pakuvad kõrgeimat ühenduskiirust võrreldes VPN-ide või brauseripõhiste proxy-saitidega. Need loovad otseühenduse teie seadme ja YouTube’i serverite vahel, ilma tunneldamise lisakoormuseta. Kuigi seadistamine võtab veidi rohkem aega, saate vaadata YouTube’i videoid stabiilse taasesituse ja täieliku videokvaliteediga – ilma puhverdamisprobleemideta.

Kas teie proksidega saab YouTube'is vaadata 4K- või UHD-videoid?Jah

Jah. FineProxy serverid toetavad kiiruseid kuni 500 Mbit/s, tagades sujuva taasesituse 4K, UHD ja HDR sisu jaoks. Andmekeskuse infrastruktuur ja eraldatud ribalaius hoiavad ära kiirusepiirangud, nii et teie YouTube'i sessioonid jäävad stabiilseks ka tipptundidel. See toimib ka usaldusväärse proxyna YouTube Shorts ja muu lühivormilise sisu blokeeringust vabastamiseks.

Kas need puhverserverid töötavad YouTube'i automatiseerimistööriistadega?Jah

Jah, FineProxy integreerub sujuvalt populaarsete YouTube'i automatiseerimis- ja analüüsitööriistadega. Ühenduse saate luua imporditud proksiliitude, allalaadimis-URL-ide või otse API kaudu. Iga proksi toetab nii HTTP/HTTPS kui ka SOCKS5 protokolle, tagades ühilduvuse kõigi peamiste tarkvaralahendustega.

Kas ma saan proxy'dega kasutada mitut YouTube'i kontot?Jah, saate küll

Jah, saate küll. Parima stabiilsuse ja sessiooni järjepidevuse tagamiseks soovitame kasutada ühte staatilist proxyt konto kohta. Selline seadistus väldib sessioonidevahelisi konflikte ja aitab aja jooksul säilitada konto usaldusväärsust. Roteeruvaid proxysid saab kasutada andmete massiliseks kogumiseks või vaatamissimulatsiooni jaoks, kuid mitte sisselogitud sessioonide jaoks.

Kas YouTube TV-le pääseb ligi väljastpoolt USA-d?Jah. USA-põhise proksiga

Jah. USA-põhise proksiga saate YouTube TV deblokeerida ning pääseda ligi otse-TV kanalitele, spordile ja tellitavale sisule, mis on saadaval ainult Ameerika Ühendriikides. Kasutage staatilist IP-d järjepideva seansi stabiilsuse tagamiseks.

Kas ma saan FineProxy proksisid kasutada nutiteleri kaudu?Jah

Jah. Kui teie nutiteler toetab käsitsi võrguseadistamist (proxy IP ja port), saate selle liikluse suunata otse FineProxy serveri kaudu. Teise võimalusena saate proxy seadistada ruuteri tasemel, et katta kõik võrgus olevad seadmed, sealhulgas nutitelerid, voogedastuspulgad ja mängukonsoolid. See võimaldab YouTube’i blokeeringu avada seadmetes, mis ei toeta brauserilaiendusi.

Juhend

YouTube'i proxy: praktiline juhend deblokeerimiseks ja stabiilseks taasesituseks

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

YouTube on tavaliselt piiratud töökohtade võrkudes, kolledžites ja ülikoolides ning riigiasutustes, et jõustada kasutuspoliitikaid, vähendada ribalaiuse koormust või täita vastavusnõudeid. Mõnes piirkonnas rakendavad ISP-d riigitasandi piiranguid seaduslikest nõuetest tulenevalt. Tulemuseks on osaline või täielik YouTube'i ja selle CDN-ide päringute blokeerimine. YouTube'i videote usaldusväärne deblokeerimine eeldab prognoositavat ja kontrollitavat marsruuti teie liikluse jaoks.

Praktilised viisid YouTube'i proksi blokeeringu eemaldamiseks

1. VPN

VPN krüpteerib kogu seadme liikluse ja suunab selle läbi kaugserveri. Plussid: ühe klõpsuga käivitamine, pole vaja seadistada iga rakendust eraldi, aitab geograafiliste piirangutega. Miinused: tunneldamise lisakoormus vähendab sageli kiirust; võib minna vastuollu ettevõtte turvatööriistadega; VPN-i lõpp-punktid on tihti blokeeritud.

2. Veebipõhised puhverserverisaidid

Brauserilehed, mis laadivad YouTube'i oma raami sees. Plussid: pole vaja midagi paigaldada. Miinused: aeglane, ebastabiilne video, piiratud funktsioonid (sisselogimine, esitusloendid) ja tõsised privaatsusprobleemid – liiklus suunatakse läbi tundmatu vahendaja, kes võib süstida reklaame või skripte.

3. Kolmandate osapoolte „blokeeringu eemaldamise

Mitmesugused rakendused/laiendused, mis lubavad kiiret blokeeringu möödahiilimist. Plussid: minimaalne seadistus. Miinused: kõige ebaturvalisem – läbipaistmatud operaatorid, ebaselge krüpteerimine, andmekogumise riskid, sage katkestus koormuse all.

4. Dedikeeritud prokside ostmine (soovitatav stabiilse YouTube'i jaoks)

Proksi suunab ainult valitud rakenduse liikluse (nt brauseri) läbi kontrollitud IP-aadressi. YouTube'i suunamine läbi proksi tagab suurima praktilise kiiruse, täpse ulatuse (ainult YouTube), prognoositava marsruutimise, ühilduvuse brauserite ja manuaalseid võrguseadeid toetavate nutiteleritega, automaatika- ja analüüsitööriistad ning paindliku piirkonna valiku. Miinused: esmane seadistamine võtab vaid minuti — sisestage IP/port ja autentimisandmed (kui kasutatakse).

4K/UHD taasesituse ja ühtlase bitikiiruse tagamiseks ületavad pühend

mees istub sülearvuti taga, hoides kilpi ja linnukest

YouTube'i seadistamine proksi kaudu

Kasutage laiendusi naguFoxyProxy või ZeroOmega, et määrata proxy YouTube'i domeenidele. Proxy'd on saadaval kujul ip:port või user:pass@ip:port ning nimekirju saab eksportida TXT/CSV/JSON formaadis või API kaudu. Kui teie nutiteler toetab käsitsi võrguseadistust (või teie ruuter toetab väljuva liikluse suunamist), saate ka teleri liikluse proxy kaudu suunata.

4K, UHD ja suur koormus

FineProxy serverid toetavad kuni 500 Mbit/s — kiire proksi YouTube'i otseülekannete, 4K/UHD ja HDR sisu jaoks. Kui esineb tõrkeid, kontrollige kohalikku Wi-Fi/LAN-ühendust, veenduge, et proksireegel hõlmab ainult YouTube'i domeene, ja kasutage staatilist IP-aadressi, et vältida CDN marsruudi muutusi.

Miks valida FineProxy YouTube'i ligipääsuks?

Meie andmekeskuste proxy'd on parim turvaline proxy lahendus YouTube'i vaatamiste, automatiseerimise ja andmete kogumise jaoks.

  • 🚀 Madala latentsusega serverid sujuva video laadimise tagamiseks
  • 🛡️ Ei logisid, ei piiramist ega piiranguid
  • 🌍 Globaalne IP-katvus, sealhulgas USA, Saksamaa, Venemaa ja paljud teised — kasutage proksit YouTube'i proksi käivitamiseks erinevate riikide ligipääsu jaoks
  • 🔒 Täielik YouTube'i blokeeringu eemaldamine — SSL (krüpteeritud) tugi turvaliste ühenduste jaoks
  • 🔄 Värsked staatilised IP-d — stabiilsed ja väiksem tõenäosus blokeerimiseks
  • ⚙️ Töötab YouTube'i automatiseerimisvahenditega meeldib TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 24/7 reaalne tugi — oleme siin, et aidata

Vajate ainult USA või mitme asukohaga YouTube proxy'sid? Meil on lahendus olemas — küsige julgelt ([email protected])

Kui see tundub liialt keeruline

Kaaluge alternatiive, mida ei pruugita blokeerida:

  • Vimeo kvaliteetse loov- ja professionaalse sisu jaoks.
  • Dailymotion suure üldise teegi jaoks.
  • BitChute / Rumble alternatiivse poliitika platvormidena.
  • Khan Academy, Coursera, edX akadeemilise sisu jaoks.