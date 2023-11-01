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YouTube Proxy

Proxies de datacenter para YouTube: hasta 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, IPs estáticas, compatibles con FoxyProxy, Selenium y TubeBuddy.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy YouTube.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada de Estados Unidos para una reproducción estable de YouTube
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

He estado comprando proxy para uso personal desde hace varios meses. Estoy satisfecho con todos. El servidor funciona bien, sin interrupciones y congelaciones y el precio es bastante asequible.

George WeathersPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Estoy muy satisfecho con FineProxy.org. Su servicio es fiable, rápido y ofrece excelentes soluciones proxy. La interfaz fácil de usar y los precios competitivos hacen de ella una de las mejores opciones.

JakubDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Cuentas corrientes

Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.

esta bazaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Proxy usado durante 2 meses y completamente satisfecho, IP limpia, no bloqueado, buen soporte. ¡Muy adecuado para gestionar múltiples cuentas al mismo tiempo!

phuongheocon98Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Precio barato. Baja tasa de proxies rotos <10%. Un montón de geo y subredes. Conexión estable, ips estáticos y cambio de pool gratis cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Puedo desbloquear YouTube con sus proxies?

Sí, puede desbloquear YouTube configurando su navegador para utilizar un servidor de FineProxy. Recomendamos usar extensiones como FoxyProxy o ZeroOmega para Chrome y Firefox, ya que permiten cambiar rápidamente entre perfiles de proxy. Una vez activo el proxy, YouTube se cargará a través de la IP de la región seleccionada sin configuración adicional.

¿Por qué debería usar proxies en lugar de VPN o sitios proxy basados en web?Velocidad superior

Los proxies ofrecen la mayor velocidad de conexión en comparación con las VPN o los sitios proxy basados en navegador. Establecen una ruta directa entre su dispositivo y los servidores de YouTube’s, sin la sobrecarga del túnel de datos. Aunque la configuración lleva un poco más de tiempo, podrá ver vídeos de YouTube con una reproducción estable y calidad de vídeo completa, sin problemas de buffering.

¿Puedo ver vídeos en 4K o UHD en YouTube con sus proxies?

Sí. Los servidores de FineProxy admiten velocidades de hasta 500 Mbit/s, lo que garantiza una reproducción fluida de contenido 4K, UHD y HDR. La infraestructura de datacenter y el ancho de banda dedicado evitan la limitación de velocidad, por lo que sus sesiones en YouTube se mantienen estables incluso en períodos de alto tráfico. Esto también funciona como un proxy fiable para desbloquear YouTube Shorts y otros contenidos de formato corto.

¿Funcionan estos proxies con herramientas de automatización de YouTube?

Sí, FineProxy se integra a la perfección con las herramientas de automatización y analítica de YouTube más populares. Puede conectarse mediante listas de proxies importadas, URLs descarga o integración directa por API. Cada proxy es compatible con los protocolos HTTP/HTTPS y SOCKS5, lo que garantiza la compatibilidad con todas las principales soluciones de software.

¿Puedo usar varias cuentas de YouTube con proxies?Usar IPs estáticos

Sí, es posible. Para obtener la mejor estabilidad y consistencia de sesión, recomendamos utilizar un proxy estático por cada cuenta. Esta configuración evita conflictos entre sesiones y ayuda a mantener la confianza de la cuenta a lo largo del tiempo. Los proxies rotativos pueden usarse para la recopilación masiva de datos o simulaciones de visualización, pero no para sesiones con inicio de sesión activo.

¿Puedo acceder a YouTube TV desde fuera de EE. UU.?Usar IP

Sí. Con un proxy ubicado en EE. UU., puedes desbloquear YouTube TV y acceder a canales en vivo, deportes y contenido bajo demanda disponible exclusivamente en Estados Unidos. Utiliza una IP estática para mantener la estabilidad de la sesión.

¿Puedo usar los proxies de FineProxy con un smart TV?

Sí. Si tu smart TV admite configuración de red manual (IP y puerto del proxy), puedes enrutar su tráfico directamente a través de un servidor de FineProxy. Alternativamente, puedes configurar el proxy a nivel del router para cubrir todos los dispositivos de tu red, incluidos smart TVs, dispositivos de streaming y consolas de videojuegos. Esto te permite desbloquear YouTube en dispositivos que no admiten extensiones de navegador.

Guía

Proxy para YouTube: guía práctica para desbloquear y lograr una reproducción estable

4 min leedEquipo de red FineProxy

YouTube suele estar restringido en redes corporativas, universidades, centros educativos y organismos gubernamentales para aplicar políticas de uso aceptable, reducir el consumo de ancho de banda o cumplir requisitos normativos. En algunas regiones, los ISP implementan restricciones a nivel nacional por mandatos legales. El resultado es el bloqueo parcial o total de las solicitudes a YouTube y sus CDN. Comprender cómo desbloquear vídeos de YouTube de forma fiable requiere una ruta predecible y controlable para su tráfico.

Formas prácticas desbloquear YouTube con un proxy

1. VPN

Una VPN cifra todo el tráfico del dispositivo y lo enruta a través de un servidor remoto. Ventajas: inicio con un solo clic, sin configuración por aplicación, útil para restricciones geográficas. Contras: la sobrecarga adicional del túnel suele reducir la velocidad; puede entrar en conflicto con herramientas de seguridad corporativas; los endpoints VPN se bloquean con frecuencia.

2. Sitios de proxy web

Páginas del navegador que cargan YouTube dentro de su propio marco. Ventajas: no requiere instalación. Contras: lento, vídeo inestable, funciones limitadas (inicio de sesión, listas de reproducción) y serias preocupaciones de privacidad: el tráfico pasa por un intermediario desconocido que puede inyectar anuncios o scripts.

3. Aplicaciones «desbloqueadoras» de terceros

Aplicaciones y extensiones varias que prometen un desbloqueo rápido. Ventajas: configuración mínima. Contras: la opción menos segura: operadores opacos, cifrado incierto, riesgos de recopilación de datos y caídas frecuentes bajo carga elevada.

4. Comprar proxies dedicados (recomendado para un YouTube estable)

Un proxy enruta únicamente el tráfico de aplicaciones seleccionadas (por ejemplo, su navegador) a través de una IP controlada. Dirigir YouTube a través de un proxy le ofrece la mayor velocidad práctica, alcance preciso (solo YouTube), enrutamiento predecible, compatibilidad con navegadores, smart TVs configuración de red manual, automatización y analítica, además de una selección flexible de región. Contras: la configuración inicial lleva un minuto: introduce IP/puerto y credenciales (si se requieren).

Para reproducción en 4K/UHD y una tasa de bits constante, los proxies dedicados suelen superar en rendimiento a las VPN, los proxies web y las aplicaciones «desbloqueadoras». FineProxy ofrece la infraestructura de datacenter más avanzada para flujos de trabajo de vídeo exigentes.

Cómo configurar YouTube a través de un proxy

Use extensiones como FoxyProxy o ZeroOmega para asignar un proxy a los dominios de YouTube. Los proxies están disponibles como ip:port o user:pass@ip:port, y puede exportar las listas en TXT/CSV/JSON o mediante API. Si su smart TV admite configuración de red manual (o su router soporta mapeo de tráfico saliente), también puede enrutar el tráfico del televisor a través de un proxy.

4K, UHD y alta carga

Los servidores de FineProxy alcanzan hasta 500 Mbit/s, un proxy de alta velocidad ideal para transmisiones en vivo de YouTube, contenido 4K/UHD y HDR. Si experimentas interrupciones, verifica tu conexión Wi-Fi/LAN local, asegúrate de que la regla del proxy apunte únicamente a los dominios de YouTube y mantén una IP estática constante para evitar cambios en la ruta del CDN.

¿Por qué elegir FineProxy para acceder a YouTube?

Nuestros proxies de datacenter son el proxy seguro ideal para visualizaciones de YouTube, automatización y recopilación de datos.

  • 🚀 Servidores de baja latencia para una carga fluida de vídeo
  • 🛡️ Sin registros, sin limitaciones, sin restricciones
  • 🌍 Cobertura global de IP, incluidos EE. UU., Alemania, Rusia y más — utilice un proxy para acceder a YouTube desde diferentes países
  • 🔒 Proxy para desbloquear YouTube con soporte completo de SSL (cifrado) para conexiones seguras
  • 🔄 IP estáticas nuevas — estable y con menos probabilidades de bloquearse
  • ⚙️ Funciona con herramientas de automatización de YouTube. me gusta Compañero de tubo, Selenio, Python
  • 💬 Soporte real 24/7 — estamos aquí para ayudar

¿Necesita proxies para YouTube exclusivos de EE. UU. o de múltiples ubicaciones? Lo tenemos cubierto: solo pregunte ([email protected])

Si esto le parece excesivo

Considera alternativas que podrían no estar bloqueadas:

  • Vimeo para contenido creativo y profesional de alta calidad.
  • Dailymotion para una biblioteca general amplia.
  • BitChute / Rumble como plataformas alternativas en términos de políticas.
  • Khan Academy, Coursera, edX para contenido académico.