Guía de integración
Cómo usar FoxyProxy
Configure su proxy con FoxyProxy fácilmente en unos sencillos pasos
Cómo configurar la extensión FoxyProxy en Chrome y Firefox
FoxyProxy es uno de los mejores gestores de proxies para Mozilla Firefox en términos de estabilidad y configuración flexible. Permite guardar múltiples perfiles de proxy, alternar entre ellos rápidamente y mantener toda la configuración de proxies dentro del navegador.
Aunque FoxyProxy está disponible para Google Chrome, la versión de Chrome es más limitada y puede que no cubra todos los escenarios de proxy. Para Chrome, recomendamos usar primero Proxy Switcher Extension y, como alternativa, SwitchyOmega (ZeroOmega).
Buscar la extensión FoxyProxy
Abra Firefox y vaya a Complementos y temas (Ctrl + Shift + A). Busque FoxyProxy Standard y acceda a su página.
Instalar la extensión FoxyProxy
Haga clic en “Add to Firefox”. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas. Asegúrese de instalar FoxyProxy Standart, ya que admite autenticación y múltiples perfiles de proxy.
Abrir las opciones de FoxyProxy
Haga clic en el icono de FoxyProxy en la barra de herramientas y seleccione “Options” (o Abrir opciones de FoxyProxy).
Añadir un nuevo proxy SOCKS5
Vaya a la pestaña “Proxies” Haga clic en “Add New Proxy” en las opciones de FoxyProxy. Establezca el tipo de proxy: SOCKS5. Introduzca la dirección IP y el puerto de su proxy (1080 para SOCKS5). Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Active la opción “Proxie DNS”
Para SOCKS5, asegúrese de activar ‘Proxy DNS’; de lo contrario, podría experimentar fugas de DNS.
FoxyProxy le permite crear múltiples perfiles de proxy y alternar entre ellos sin esfuerzo. También ofrece controles avanzados de enrutamiento, permitiéndole especificar qué sitios web deben usar el proxy y cuáles deben conectarse directamente:
Añadir patrones de proxy (opcional)
Vaya a la pestaña “Proxies” Haga clic en el icono “plus” en “Proxy by Patterns”. Seleccione la opción Incluir o Excluir y Wildcard. Asigne un título e introduzca la dirección con el formato “*.mysite.site/*”
¿Cuál es la diferencia entre las extensiones de FoxyProxy (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardes la versión básica de la extensión. Le permite alternar manualmente entre proxies o activar/desactivar un proxy para todo el tráfico del navegador. Esta opción es adecuada cuando solo necesita un control de proxy sencillo sin reglas automáticas.
FoxyProxy Plus(versión extendida) añade reglas de cambio automático. Puede definir qué sitios web deben usar un proxy y cuáles deben conectarse directamente. Por ejemplo, un dominio puede pasar por un proxy, otro sin él y un tercero a través de un proxy diferente. El cambio se realiza automáticamente, sin intervención manual.
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Cómo usar FoxyProxy?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Cómo usar FoxyProxy funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Cómo usar FoxyProxy no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.