Cómo usar FoxyProxy

Cómo configurar la extensión FoxyProxy en Chrome y Firefox

FoxyProxy es uno de los mejores gestores de proxies para Mozilla Firefox en términos de estabilidad y configuración flexible. Permite guardar múltiples perfiles de proxy, alternar entre ellos rápidamente y mantener toda la configuración de proxies dentro del navegador.

Aunque FoxyProxy está disponible para Google Chrome, la versión de Chrome es más limitada y puede que no cubra todos los escenarios de proxy. Para Chrome, recomendamos usar primero Proxy Switcher Extension y, como alternativa, SwitchyOmega (ZeroOmega).

Step 1 Buscar la extensión FoxyProxy Abra Firefox y vaya a Complementos y temas (Ctrl + Shift + A). Busque FoxyProxy Standard y acceda a su página. Click the image to view it in full size.

Step 2 Instalar la extensión FoxyProxy Haga clic en “Add to Firefox”. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas. Asegúrese de instalar FoxyProxy Standart, ya que admite autenticación y múltiples perfiles de proxy. Click the image to view it in full size.

Step 3 Abrir las opciones de FoxyProxy Haga clic en el icono de FoxyProxy en la barra de herramientas y seleccione “Options” (o Abrir opciones de FoxyProxy). Click the image to view it in full size.

Step 4 Añadir un nuevo proxy SOCKS5 Vaya a la pestaña “Proxies” Haga clic en “Add New Proxy” en las opciones de FoxyProxy. Establezca el tipo de proxy: SOCKS5. Introduzca la dirección IP y el puerto de su proxy (1080 para SOCKS5). Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Active la opción “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

Para SOCKS5, asegúrese de activar ‘Proxy DNS’; de lo contrario, podría experimentar fugas de DNS.

FoxyProxy le permite crear múltiples perfiles de proxy y alternar entre ellos sin esfuerzo. También ofrece controles avanzados de enrutamiento, permitiéndole especificar qué sitios web deben usar el proxy y cuáles deben conectarse directamente:

Step 5 Añadir patrones de proxy (opcional) Vaya a la pestaña “Proxies” Haga clic en el icono “plus” en “Proxy by Patterns”. Seleccione la opción Incluir o Excluir y Wildcard. Asigne un título e introduzca la dirección con el formato “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

¿Cuál es la diferencia entre las extensiones de FoxyProxy (Standard vs Plus)?

FoxyProxy Standardes la versión básica de la extensión. Le permite alternar manualmente entre proxies o activar/desactivar un proxy para todo el tráfico del navegador. Esta opción es adecuada cuando solo necesita un control de proxy sencillo sin reglas automáticas.