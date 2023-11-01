Servicios Adicionales

Corrientes 17 de agosto de 2026 Imprimir

Además de los paquetes de proxy estándar, FineProxy ofrece un conjunto de servicios opcionales para clientes con requisitos técnicos no convencionales. Estos servicios incluyen la configuración personalizada de listas de IP, optimización GEO mediante bases de datos de terceros, validación de acceso a recursos específicos y límites de conexión ampliados.

Esta lista no es exhaustiva — estamos abiertos a otras personalizaciones bajo solicitud.

Cualquier servicio adicional puede solicitarse a través del sistema de tickets en su cuenta personal.

Si es un cliente corporativo y necesita una solución totalmente personalizada de nivel empresarial, también ofrecemos soluciones de proxy Business y Enterprise adaptadas a las necesidades de su empresa: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Optimización del paquete de proxies (lista de IP personalizada) — $100 (pago único)#

Servicio para cualquier trabajo manual o personalizado con listas de proxies según los requisitos del cliente.

Casos de uso más frecuentes: un cliente adquiere 2–3–5 paquetes, algunas IP se repiten y necesita listas completamente únicas en cada servicio. Otro caso habitual: el cliente ya utilizó ciertos proxies anteriormente y nos envía una lista de IP que no deben aparecer en su nuevo servicio.

Qué incluye:

Eliminación de IP duplicadas entre varios paquetes adquiridos

Creación de listas de IP totalmente individuales para cada paquete, sin solapamientos

Exclusión de IP específicas proporcionadas por el cliente (por ejemplo, IP que haya utilizado anteriormente)

Entrega única y definitiva de una lista de IP personalizada según las reglas del cliente

No incluye:

Reoptimización tras cambios o renovación de la lista de proxies por parte del cliente

Ajustes periódicos o recurrentes cada mes

Garantías para pedidos futuros (cada nuevo pedido es un servicio independiente)

2. Optimización GEO mediante base de datos de geolocalización personalizada — $100 (pago único)#

Este servicio se utiliza cuando el cliente desea una selección de IP basada en su propia base de datos GEO, diferente de la geobase estándar de FineProxy.

Verificamos nuestro pool de proxies contra la geobase del cliente y seleccionamos únicamente las IP que coinciden con el país o la lista de países requeridos. También puede ser un paquete GEO mixto, por ejemplo, 700 IP de EE. UU. y 300 IP de Europa en un solo servicio.

Qué incluye:

Verificación completa de nuestro pool de IP en la geobase del cliente

Selección de IP para un país objetivo

Selección de IP para varios países objetivo

Creación de paquetes GEO mixtos (por ejemplo, N IPs del país A + M IPs del país B)

No incluye:

Verificación continua en la geobase del cliente después de la entrega

Re-verificaciones automáticas tras actualizaciones del lado del cliente

Cualquier reordenación futura del mismo paquete (esto constituiría una nueva solicitud de pago)

3. Selección de IP para un sitio web o recurso específico — $60 (pago único)#

El cliente proporciona un sitio web o una página específica. Ejecutamos un checker y determinamos qué IPs proxy tienen acceso a dicho sitio. Con los resultados, elaboramos una lista para el cliente.

Qué incluye:

Verificación automatizada única de acceso al sitio/página especificado

Selección de IPs que abren correctamente el sitio en el momento de la prueba

Entrega de una lista de IPs filtrada y preparada para el cliente

No incluye:

Monitorización de uptime a largo plazo de dicho sitio

Re-verificaciones tras cambios en la protección del sitio o bloqueo de algunas IPs

Garantías de que el acceso permanecerá sin cambios en el futuro

4. División de paquete — $80 (pago único)#

División de un paquete de proxies existente en varias partes.

Qué incluye:

División de un paquete existente en 2, 3, 5 o 10 partes

Trabajo técnico de división y entrega de listas/servicios separados

Mantenimiento del tamaño mínimo de cada parte no inferior al paquete más pequeño disponible en el sitio

No incluye:

Cualquier redistribución o reagrupación posterior si el cliente desea otro esquema de división

Fusión de paquetes o conversión a otros planes tarifarios

Reglas importantes para los servicios 1–4#

Los cuatro servicios son configuraciones personalizadas de IP.

La opción estándar de «actualizar lista de proxies» no se aplica a estos servicios.

Si el cliente actualiza o modifica la lista de proxies en el panel, la configuración personalizada se pierde.

El pago es único por cada operación.

5. Proxies dedicados para un recurso específico — +50% sobre el precio del paquete (mensual)#

El cliente utiliza proxies de un paquete, pero desea que un recurso específico (por ejemplo, Twitch o Steam) en esas IP sea utilizado exclusivamente por él.

Qué incluye:

Reserva de IP para que el recurso indicado no sea utilizado por otros clientes en las mismas IP

Soporte mensual de esta exclusividad para el recurso elegido

No incluye:

Estado completamente “personal” para todos los servicios posibles en estas IP (solo se reserva el recurso indicado)

Transferencia automática de esta opción a paquetes nuevos u otros sin necesidad de un pedido adicional

6. Soporte UDP#

El soporte del protocolo UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) puede añadirse a cualquier plan de servicio. Una vez habilitado, el tráfico UDP es compatible a través de SOCKS5.

La activación del soporte del protocolo UDP supone un incremento del 50% en el precio del servicio, que se aplica durante todo el período en que el soporte UDP permanezca activo.

El soporte del protocolo UDP se proporciona como un servicio adicional y requiere activación manual a través del sistema de tickets.

7. Conexiones simultáneas adicionales — $0.03 por conexión (mensual)#

Conexiones concurrentes adicionales por encima del límite estándar.

Qué incluye:

Conexiones concurrentes adicionales en bloques de 500 conexiones

Ejemplo de precio: $30 por 1,000 conexiones

Facturación mensual junto con el servicio principal

Servicios gratuitos#

8. Exclusión de direcciones IP — gratuita dentro de las 24 horas posteriores a la compra#

Dentro de las 24 horas posteriores a la compra, el cliente puede enviar:

Una lista limpia de IP a excluir

o

o Una lista limpia de IP a conservar

Las IP excluidas se reemplazan por otras IP del pool según la tarifa.

9. Exclusión de subred (/24) — gratuita dentro de las 24 horas posteriores a la compra#

Dentro de las 24 horas posteriores a la compra, el cliente puede enviar una lista de subredes /24 a excluir o conservar.

Las IP excluidas también se reemplazan por otras del pool de acuerdo con la tarifa contratada.

Límite: los servicios 8 y 9 pueden utilizarse un máximo de 2 veces después de la compra.