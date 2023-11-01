El servicio de streaming no está disponible en varios países debido a restricciones de licencias y políticas regionales. Para cualquier persona en una región sin acceso oficial, un proxy para Spotify restaura la conectividad al enrutar el tráfico a través de un servidor en un país compatible como EE. UU., Reino Unido o Alemania.
Evitar restricciones de red
Las escuelas, universidades y redes corporativas suelen bloquear los servicios de streaming para ahorrar ancho de banda o reducir distracciones. Si la aplicación no se conecta o aparece el error “A firewall may be blocking”, un proxy redirige tu tráfico evitando estos bloqueos. Configúralo a nivel de sistema o directamente en la aplicación de escritorio en Ajustes → Proxy.
Solución del Error Code 17 y el Error Code 30
Estos son los problemas más comunes que encuentran los usuarios:
- Error 17: Normalmente significa que el país de tu IP no coincide con el país configurado en tu perfil. La plataforma verifica esto durante el inicio de sesión.
- Error 30: Suele deberse a credenciales de proxy incorrectas o a interferencias del firewall.
Ambos errores se resuelven al conectarse a través del mejor servidor proxy para Spotify ubicado en la misma región que la configuración de su cuenta. Si su perfil indica «United States», su proxy debe tener salida desde un servidor en EE. UU.
Acceso a catálogos regionales
Los catálogos musicales varían según el país debido a los acuerdos de licencia. Una canción disponible en EE. UU. puede no aparecer en las bibliotecas europeas. Al conectarte a través de un proxy en la región objetivo, accedes al catálogo completo de ese país — algo útil para descubrir lanzamientos exclusivos de una región o comprobar cómo se muestra el contenido en distintos mercados.
Qué tipo de proxy elegir
Para escuchar música de forma habitual, los proxies estáticos de datacenter funcionan perfectamente: son rápidos, estables y económicos. El servicio no bloquea las IP de datacenter de forma agresiva como lo hacen las redes sociales.
Si necesitas registrar una cuenta nueva, los proxies ISP (residenciales) reducen el riesgo de solicitudes de verificación, ya que se asemejan a conexiones domésticas de internet convencionales.
Los proxies móviles son excesivos para streaming, pero pueden ser útiles si ejecutas automatizaciones o gestionas múltiples cuentas. En iOS y Android, la aplicación no ofrece configuración de proxy integrada: configura el proxy a nivel del sistema en los ajustes Wi-Fi de tu dispositivo, o utiliza una app compatible con SOCKS5 para canalizar todo el tráfico a través del proxy.
Coincidir el país de la cuenta con la ubicación del proxy
Esto es fundamental. La plataforma compara la ubicación de tu IP con el país de tu perfil. Si no coinciden, verás el Error 17 o se cerrará tu sesión tras 14 días. Utiliza siempre un proxy del país configurado en tu cuenta, o actualiza tu perfil para que coincida con la ubicación de tu proxy.
FineProxy ofrece paquetes estáticos de datacenter e ISP para acceder a servicios de streaming. Todos admiten HTTP, HTTPS y SOCKS5, con autenticación mediante usuario/contraseña o lista blanca de IP. Para la configuración específica de cada dispositivo, visita nuestro Centro de Integración — o elige un plan a continuación y comienza a transmitir en minutos.