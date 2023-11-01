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Proxy para Spotify

Proxies estáticos de centro de datos e ISP para Spotify: soluciona el Error 17 y el Error 30, accede a catálogos regionales y configúralos directamente en la app de escritorio desde Configuración → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy Spotify.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada de Estados Unidos para un perfil estadounidense de Spotify
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy Spotify
  • Exportar mi lista de proxy Spotify como JSON
  • Mostrar las ubicaciones disponibles para los proxies Spotify dedicados
  • Muestra el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy Spotify
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

¿Qué es lo que más te gusta de FineProxy.org? Descubrí FineProxy.org a través de recomendaciones de amigos, y la calidad del servicio es realmente excelente. El costo es bastante bajo, lo que ayuda a nuestra empresa a ahorrar significativamente en gastos. Agradezco mucho el apoyo entusiasta del equipo de apoyo de FineProxy.org. Son muy entusiastas y responden inmediatamente. FineProxy.org me ayuda a acceder a los datos más rápido y mejora la seguridad. También valoro la calidad del servicio y la política de reembolso cuando el servicio no satisface las necesidades del usuario. Revisión recogida por y alojado en G2.com. ¿Qué es lo que no te gusta de FineProxy.org? Me gustaría ver un paquete promocional importante para usuarios de alto volumen y una política promocional adicional.

long l.G2, Este añoTraducido del inglésFuente

Este es el mejor servidor proxy que he usado para trabajar. Solía usar otro servidor proxy, pero había muy poca velocidad. Compré este y me sorprendió gratamente. La velocidad es simplemente excelente. Tal vez el precio es algo alto, pero la velocidad del servidor proxy está justificada. Esto es una gran cosa acerca de la compra de la que nunca he tenido ocasión de arrepentirme.

Lara SmithPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.

ZainDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Gran proxy productos y servicio! Tienen diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos, precios asequibles y opción de geo-targeting. Varias opciones de pago: cripto, PayPal o tarjetas

chyxbenc9929Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cómo soluciono el código de error 17?Países que coinciden

Este error aparece cuando el país de tu IP no coincide con el país de tu perfil. Cambia el país de tu cuenta para que coincida con tu ubicación actual, o conéctate a través de un proxy del país indicado en tu perfil.

¿Funciona Premium a través de un proxy?

Sí, pero necesitas un método de pago del país en el que está registrada la cuenta. Si accedes desde una región sin servicio oficial, tendrás que mantener tanto el pago de la suscripción como un proxy con ubicación coincidente.

HTTP o SOCKS5: ¿cuál debería usar?Ambos trabajan

Ambos funcionan. La aplicación de escritorio admite HTTP y SOCKS5 directamente en Configuración → Proxy. SOCKS5 tiene una sobrecarga ligeramente menor; HTTP es más fácil de configurar en navegadores. Para la mayoría de los usuarios, la diferencia es insignificante.

¿Afectará un proxy la calidad del audio?Impacto mínimo

Impacto mínimo. El servicio transmite a un máximo de 320 kbps, algo que cualquier proxy decente maneja sin problema. Elige un servidor cercano a tu ubicación para minimizar latencia durante la búsqueda de pistas y la carga de playlists.

¿Puedo usar un mismo proxy en varios dispositivos?

Sí. Configura el mismo proxy en escritorio, móvil y web. El servicio no limita las conexiones simultáneas por IP, aunque Premium solo permite reproducir en un dispositivo a la vez.

¿Cómo soluciono el código de error 30?Comprobar configuración

Verifica que las credenciales de tu proxy (IP, puerto, usuario, contraseña) sean correctas. Comprueba también que tu firewall o antivirus no esté bloqueando la aplicación. Añadir una excepción para la aplicación en Windows Defender o en el Firewall de macOS suele resolver el problema.

Guía

¿Por qué utilizar un proxy para Spotify?

3 min leedEquipo de red FineProxy

El servicio de streaming no está disponible en varios países debido a restricciones de licencias y políticas regionales. Para cualquier persona en una región sin acceso oficial, un proxy para Spotify restaura la conectividad al enrutar el tráfico a través de un servidor en un país compatible como EE. UU., Reino Unido o Alemania.

Evitar restricciones de red

Las escuelas, universidades y redes corporativas suelen bloquear los servicios de streaming para ahorrar ancho de banda o reducir distracciones. Si la aplicación no se conecta o aparece el error “A firewall may be blocking”, un proxy redirige tu tráfico evitando estos bloqueos. Configúralo a nivel de sistema o directamente en la aplicación de escritorio en Ajustes → Proxy.

Solución del Error Code 17 y el Error Code 30

Estos son los problemas más comunes que encuentran los usuarios:

  • Error 17: Normalmente significa que el país de tu IP no coincide con el país configurado en tu perfil. La plataforma verifica esto durante el inicio de sesión.
  • Error 30: Suele deberse a credenciales de proxy incorrectas o a interferencias del firewall.

Ambos errores se resuelven al conectarse a través del mejor servidor proxy para Spotify ubicado en la misma región que la configuración de su cuenta. Si su perfil indica «United States», su proxy debe tener salida desde un servidor en EE. UU.

Acceso a catálogos regionales

Los catálogos musicales varían según el país debido a los acuerdos de licencia. Una canción disponible en EE. UU. puede no aparecer en las bibliotecas europeas. Al conectarte a través de un proxy en la región objetivo, accedes al catálogo completo de ese país — algo útil para descubrir lanzamientos exclusivos de una región o comprobar cómo se muestra el contenido en distintos mercados.

Qué tipo de proxy elegir

Para escuchar música de forma habitual, los proxies estáticos de datacenter funcionan perfectamente: son rápidos, estables y económicos. El servicio no bloquea las IP de datacenter de forma agresiva como lo hacen las redes sociales.

Si necesitas registrar una cuenta nueva, los proxies ISP (residenciales) reducen el riesgo de solicitudes de verificación, ya que se asemejan a conexiones domésticas de internet convencionales.

Los proxies móviles son excesivos para streaming, pero pueden ser útiles si ejecutas automatizaciones o gestionas múltiples cuentas. En iOS y Android, la aplicación no ofrece configuración de proxy integrada: configura el proxy a nivel del sistema en los ajustes Wi-Fi de tu dispositivo, o utiliza una app compatible con SOCKS5 para canalizar todo el tráfico a través del proxy.

Coincidir el país de la cuenta con la ubicación del proxy

Esto es fundamental. La plataforma compara la ubicación de tu IP con el país de tu perfil. Si no coinciden, verás el Error 17 o se cerrará tu sesión tras 14 días. Utiliza siempre un proxy del país configurado en tu cuenta, o actualiza tu perfil para que coincida con la ubicación de tu proxy.

FineProxy ofrece paquetes estáticos de datacenter e ISP para acceder a servicios de streaming. Todos admiten HTTP, HTTPS y SOCKS5, con autenticación mediante usuario/contraseña o lista blanca de IP. Para la configuración específica de cada dispositivo, visita nuestro Centro de Integración — o elige un plan a continuación y comienza a transmitir en minutos.