Guía de integración
Tutorial de configuración de Proxifier
Configure su proxy de forma rápida y sencilla.
Cómo usar Proxifier
Proxifier es un cliente proxy avanzado para Windows y macOS que permite enrutar aplicaciones específicas a través de un proxy mientras mantiene el resto conexión directa. Es útil cuando necesita enrutamiento por aplicación, SOCKS5 con autenticación de usuario/contraseña, o un comportamiento del proxy más predecible de lo que la configuración del sistema puede ofrecer.
Proxifier es una aplicación de pago, por lo que si no necesita específicamente enrutamiento por aplicación, generalmente no hay razón para instalarlo. Para la navegación web cotidiana, suele ser suficiente configurar el proxy directamente en su navegador.
Instale y ejecute Proxifier
Descargue la última versión de Proxifier desde el página web oficial. Ejecute el instalador y complete la configuración → Inicie Proxifier A continuación, vaya a Profile → Proxy Servers…
Añadir un servidor proxy SOCKS5
Haga clic en Añadir en la ventana Proxy Servers Rellene Address con la IP o el hostname de su proxy (utilice el puerto 1080 para un proxy SOCKS5) Seleccione el SOCKS5 protocolo y active Autenticación Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios en su área de cliente: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Activar el túnel a nivel de sistema
Para enrutar todo el tráfico saliente a través de su proxy SOCKS5, actualice la regla Default: Vaya a Profile → Proxification Rules… Seleccione la regla Default y, a continuación, elija su proxy en el menú desplegable Action Haga clic en OK
Enrutar solo aplicaciones seleccionadas
También puede usar el proxy únicamente para determinados programas y mantener el resto conexión directa: Abra Profile → Proxification Rules… → Add En Applications, haga clic en Browse y seleccione el archivo ejecutable de la aplicación que desea enrutar a través del proxy. En Action, elija Proxy, luego seleccione su proxy SOCKS5 y haga clic en OK para guardar la regla.
Puede repetir este proceso para cualquier aplicación que necesite usar el proxy. Proxifier procesa las reglas de arriba hacia abajo. Coloque las reglas específicas de cada aplicación por encima de la regla Default.
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Tutorial de configuración de Proxifier?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Tutorial de configuración de Proxifier funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Tutorial de configuración de Proxifier no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.