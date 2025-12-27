Cómo usar Proxifier

Step 2

Añadir un servidor proxy SOCKS5

Haga clic en Añadir en la ventana Proxy Servers Rellene Address con la IP o el hostname de su proxy (utilice el puerto 1080 para un proxy SOCKS5) Seleccione el SOCKS5 protocolo y active Autenticación Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios en su área de cliente: https://fineproxy.org/account_new/dashboard