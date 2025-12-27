Como usar o Proxifier

O Proxifier é um cliente de proxy avançado para Windows e macOS que permite rotear aplicativos específicos por meio de um proxy, enquanto mantém outros apps em conexão direta. É útil quando você precisa de roteamento por aplicativo, SOCKS5 com autenticação por usuário/senha, ou um comportamento de proxy mais previsível do que as configurações do sistema podem oferecer.

O Proxifier é um aplicativo pago, então, se você não precisa especificamente de roteamento por aplicativo, geralmente não há motivo para instalá-lo. Para navegação web no dia a dia, normalmente basta configurar o proxy diretamente no seu navegador.

Guias de configuração do navegador: Google Chrome: aqui. Mozilla Firefox: aqui. Opera: aqui.

Step 1 Instalar e executar o Proxifier Baixe a versão mais recente do Proxifier no site oficial. Execute o instalador e conclua a configuração → Inicie o Proxifier Em seguida, vá para Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Adicionando um servidor proxy SOCKS5 Clique em Adicionar na janela de Servidores Proxy Preencha o campo Address com o IP ou hostname do seu proxy (use a porta 1080 para um proxy SOCKS5) Selecione o SOCKS5 protocolo e ativar Autenticação Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços na sua área de cliente: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Habilitando o tunelamento em todo o sistema Para rotear todo o tráfego de saída pelo seu proxy SOCKS5, atualize a regra Padrão: Vá até Profile → Proxification Rules… Selecione a regra Default e escolha seu proxy no menu suspenso Action Clique em OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Roteando apenas aplicativos selecionados Você também pode usar o proxy apenas para determinados programas, mantendo os demais com conexão direta: Abra Profile → Proxification Rules… → Add Em Aplicativos, clique em Procurar e selecione o arquivo executável do aplicativo que você deseja rotear pelo proxy. Em Ação, escolha Proxy, selecione seu proxy SOCKS5 e clique em OK para salvar a regra. Click the image to view it in full size.