Guia de integração
Tutorial de configuração do Proxifier
Configure seu proxy de forma rápida e fácil.
Como usar o Proxifier
O Proxifier é um cliente de proxy avançado para Windows e macOS que permite rotear aplicativos específicos por meio de um proxy, enquanto mantém outros apps em conexão direta. É útil quando você precisa de roteamento por aplicativo, SOCKS5 com autenticação por usuário/senha, ou um comportamento de proxy mais previsível do que as configurações do sistema podem oferecer.
O Proxifier é um aplicativo pago, então, se você não precisa especificamente de roteamento por aplicativo, geralmente não há motivo para instalá-lo. Para navegação web no dia a dia, normalmente basta configurar o proxy diretamente no seu navegador.
Instalar e executar o Proxifier
Baixe a versão mais recente do Proxifier no site oficial. Execute o instalador e conclua a configuração → Inicie o Proxifier Em seguida, vá para Profile → Proxy Servers…
Adicionando um servidor proxy SOCKS5
Clique em Adicionar na janela de Servidores Proxy Preencha o campo Address com o IP ou hostname do seu proxy (use a porta 1080 para um proxy SOCKS5) Selecione o SOCKS5 protocolo e ativar Autenticação Insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços na sua área de cliente: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Habilitando o tunelamento em todo o sistema
Para rotear todo o tráfego de saída pelo seu proxy SOCKS5, atualize a regra Padrão: Vá até Profile → Proxification Rules… Selecione a regra Default e escolha seu proxy no menu suspenso Action Clique em OK
Roteando apenas aplicativos selecionados
Você também pode usar o proxy apenas para determinados programas, mantendo os demais com conexão direta: Abra Profile → Proxification Rules… → Add Em Aplicativos, clique em Procurar e selecione o arquivo executável do aplicativo que você deseja rotear pelo proxy. Em Ação, escolha Proxy, selecione seu proxy SOCKS5 e clique em OK para salvar a regra.
Você pode repetir esse processo para qualquer aplicativo que precise usar o proxy. O Proxifier processa as regras de cima para baixo. Posicione as regras específicas de cada aplicativo acima da regra Default.
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Tutorial de configuração do Proxifier?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Tutorial de configuração do Proxifier está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Tutorial de configuração do Proxifier não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.