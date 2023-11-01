Proxy para Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 com suporte a UDP para voz no Discord, bots e gerenciamento de múltiplas contas — IPv4 estático ou rotativo, tráfego ilimitado, entrega via API.
Monte seu plano de proxy para Discord.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
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Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|Recomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um IP dedicado com suporte UDP para uma conta do Discord
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu Discord serviço de proxy
- Exporte meu Discord lista de proxies como JSON
- Mostre qual serviço de proxy para Discord teve a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu Discord serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
FineProxy.Org é um serviço fantástico com proxies rápido e confiável, preços acessíveis e excelente suporte ao cliente. Altamente recomendado para todos!
Tráfego nunca medido
Eles fornecem proxies de alta velocidade, seguros com largura de banda ilimitada, preços acessíveis, e uma experiência fácil de usar para todos os usuários. É um serviço realmente agradável, eu recomendo fineproxy.org 100%.
Trabalho fantástico Trabalho fantástico – Proxies impressionantes Trabalho fantástico, equipe! Acabei de descobrir este serviço e eu estou genuinamente impressionado — o valor que você está oferecendo para o preço é incrível. E agora com acesso residencial ilimitado? Esse é próximo nível. Grande respeito para todos vocês. Eu definitivamente estarei retornando!
Acesso por API e agente
O preço é justo e os proxies funcionam perfeitamente. A parte da API também é fácil de configurar. Por este preço, é fácil recomendar!
Mudar para Fineproxy foi uma das melhores decisões que eu já tomei. O processo de configuração foi incrivelmente suave, e seus proxys integrados perfeitamente com minhas ferramentas existentes. O que realmente os distingue é a tranquilidade que eles oferecem – sabendo que tenho acesso a um pool IP limpo e robusto sempre que eu preciso. Recomendar altamente para qualquer pessoa que procura serviços proxy sem problemas!
Por que usar proxies?Para privacidade, separação
Para privacidade, separação de perfis pessoais e de trabalho, e para contornar restrições de rede no trabalho, hotéis ou campus. Acessar o Discord através de um servidor proxy para Discord desbloqueado com autenticação ou vinculação de IP funciona bem para esses casos.
Como desbloquear o chat de voz do Discord?Voz e compartilhamento
Voz e compartilhamento de tela usam WebRTC, que exige UDP. Proxies HTTP não conseguem lidar com isso — você precisa de SOCKS5 com suporte a UDP. Os proxies SOCKS5 da FineProxy suportam UDP, então a voz conecta sem erros de "RTC Connecting" ou "No Route". Configure o proxy no nível do sistema ou use um cliente de proxy como o Proxifier para rotear o Discord.exe pelo SOCKS5.
Quais protocolos o Discord usa e o que isso significa para proxies?Chats, a API
Chats, a API e conexões do cliente usam tráfego HTTPS (TCP). Voz e compartilhamento de tela usam WebRTC e exigem UDP. Proxies HTTP(S) lidam com tráfego TCP, enquanto UDP exige SOCKS5 com suporte a UDP.
O bate-papo por voz funcionará por meio de seus proxies?Sim — com
Sim — com UDP habilitado, chat de voz e compartilhamento de tela funcionam através dos nossos proxies SOCKS5. Sem UDP, a voz pode falhar ao conectar ou cair durante a negociação ICE/STUN. Escolha um proxy SOCKS5 melhor para Discord que suporte UDP explicitamente.
O que devo escolher — HTTP ou SOCKS5?Se você não
Se você não precisa de voz, use HTTP: é mais simples de configurar e compatível com clientes de navegador/desktop. Para a versão web, proxy para Discord web via configurações do navegador é suficiente. Se voz ou compartilhamento de tela for necessário, escolha SOCKS5 com suporte a UDP.
Como configurar proxies no PC e no celular?O cliente desktop
O cliente desktop do Discord herda as configurações de proxy do sistema (Windows/macOS). A versão web usa as configurações de proxy do navegador ou do sistema operacional. iOS/Android: configure os proxies nas configurações de Wi-Fi. Bots e scripts (discord.py, discord.js, httpx): especifique o proxy na configuração do cliente. Você também pode rodar o Discord via proxy SOCKS5 anônimo usando um cliente de proxy que roteia apenas o tráfego do Discord.
Um proxy afeta o ping e a qualidade?Sim
Sim — adiciona saltos e RTT extras. Escolha um local próximo, mantenha conexões persistentes (keep-alive/pooling) e garanta um DNS estável. Proxies não aceleram sua conexão; o máximo é determinado pelo seu provedor de internet e roteamento.
Posso usar um proxy para muitas contas?Tecnicamente sim
Tecnicamente sim, mas recomendamos fortemente um IP estático por conta para fluxos de trabalho com sessão, como no Discord. Isolar contas por IP reduz o risco de sinais cruzados (fingerprints compartilhados, cookies misturados) e mantém login, edições de perfil e ações consistentes.
Esses proxies funcionam com bots do Discord?Nossos
Nossos proxies de nível servidor se integram com a maioria das ferramentas de automação e scripts personalizados. Você pode fazer upload de listas de proxies diretamente, puxá-las por URL ou usar nossa API REST.
Esses proxies são compartilhados ou dedicados?As
As duas opções existem. IPs dedicados são atribuídos exclusivamente a você. Planos grandes com pool compartilhado são divididos e podem ser usados por até 3 clientes por IP ao mesmo tempo. Escolha IPs dedicados para contas sensíveis ou de longo prazo; use pools compartilhados para tarefas leves em larga escala.