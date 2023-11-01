Proxy untuk Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 dengan dukungan UDP untuk voice Discord, bot, dan manajemen multi-akun — IPv4 statis atau rotating, traffic tanpa batas, pengiriman via API.
Susun paket proxy Discord.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|Direkomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli satu IP khusus dengan dukungan UDP untuk satu akun Discord
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk Discord layanan proxy
- Ekspor Discord daftar proxy sebagai JSON
- Tampilkan layanan proxy Discord yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk Discord layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Kecepatan saat dibebani
FineProxy.Org adalah layanan fantastis dengan proxy cepat dan andal, harga terjangkau, dan dukungan pelanggan yang luar biasa. Sangat direkomendasikan untuk semua!
Jika Anda mencari layanan proxy yang menggabungkan kecepatan, keandalan, dan terjangkau, FineProxy adalah pilihan yang solid. kemudahan penggunaan, koneksi cepat, dan anonimitas yang dapat diandalkan membuatnya ideal untuk segala sesuatu dari penelusuran santai hingga operasi data berskala besar. Sangat direkomendasikan!
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Mereka menyediakan proxy berkecepatan tinggi dan aman dengan bandwidth tak terbatas, harga terjangkau, serta pengalaman yang ramah pengguna bagi semua orang. Layanannya benar-benar bagus; saya merekomendasikan fineproxy.org 100%.
Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!
Akses API dan agen
Harganya wajar dan proxy berfungsi dengan baik. Bagian API juga mudah disiapkan. Untuk harga ini, jelas layak direkomendasikan!
Pergeseran ke FineProxy adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Proses pengaturan sangat mulus, dan proxy mereka terintegrasi dengan lancar dengan alat saya yang ada. Apa yang benar-benar membedakan mereka adalah ketenangan pikiran yang mereka tawarkan — mengetahui saya memiliki akses ke kolam IP yang bersih dan kuat setiap kali saya membutuhkannya. Sangat dianjurkan bagi siapa saja yang mencari layanan proxy bebas kerumitan!
Mengapa menggunakan proxy?Untuk privasi, memisahkan
Untuk privasi, memisahkan profil kerja/pribadi, dan melewati pembatasan jaringan di kantor, hotel, atau kampus. Mengakses Discord melalui proxy server untuk Discord tanpa blokir dengan autentikasi atau binding IP sangat cocok untuk kebutuhan ini.
Bagaimana cara membuka blokir voice chat Discord?Voice dan screen
Voice dan screen sharing menggunakan WebRTC, yang membutuhkan UDP. Proxy HTTP tidak dapat menangani ini — Anda memerlukan SOCKS5 dengan dukungan UDP. Proxy SOCKS5 FineProxy mendukung UDP, sehingga voice terhubung tanpa error “RTC Connecting” atau “No Route”. Konfigurasikan proxy di level sistem atau gunakan proxy client seperti Proxifier untuk mengarahkan Discord.exe melalui SOCKS5.
Protokol apa yang digunakan Discord, dan apa artinya ini bagi proxy?Chat, API, dan
Chat, API, dan koneksi klien menggunakan traffic HTTPS (TCP). Voice dan screen sharing menggunakan WebRTC dan memerlukan UDP. Proxy HTTP(S) menangani traffic TCP, sementara UDP memerlukan SOCKS5 dengan dukungan UDP.
Apakah obrolan suara dapat berfungsi melalui proxy Anda?Ya — dengan
Ya — dengan UDP diaktifkan, voice chat dan screen sharing berfungsi melalui proxy SOCKS5 kami. Tanpa UDP, voice mungkin gagal terhubung atau terputus saat negosiasi ICE/STUN. Pilih socks5 proxy untuk Discord yang lebih baik dan secara eksplisit mendukung UDP.
Apa yang harus saya pilih — HTTP atau SOCKS5?Jika Anda tidak
Jika Anda tidak membutuhkan voice, gunakan HTTP: lebih mudah dikonfigurasi dan kompatibel dengan klien browser/desktop. Untuk versi web, proxy untuk Discord web melalui pengaturan browser sudah cukup. Jika voice atau screen sharing diperlukan, pilih SOCKS5 dengan dukungan UDP.
Bagaimana cara mengonfigurasi proxy di PC dan ponsel?Client desktop Discord
Client desktop Discord mengikuti pengaturan proxy sistem (Windows/macOS). Versi web menggunakan pengaturan proxy browser atau OS. iOS/Android: atur proxy di pengaturan Wi-Fi. Bot dan script (discord.py, discord.js, httpx): tentukan proxy di konfigurasi client. Anda juga dapat menjalankan Discord melalui incognito socks proxy menggunakan proxy client yang hanya merutekan traffic Discord.
Apakah proxy memengaruhi ping dan kualitas?Ya
Ya — ini menambah hop dan RTT ekstra. Pilih lokasi terdekat, pertahankan koneksi persisten (keep-alive/pooling), dan pastikan DNS stabil. Proxy tidak mempercepat koneksi Anda; kecepatan maksimum ditentukan oleh ISP dan perutean Anda.
Bisakah saya menggunakan satu proxy untuk banyak akun?Secara teknis
Secara teknis bisa, tetapi kami sangat menyarankan satu IP statis per akun untuk alur kerja berbasis session seperti Discord. Mengisolasi akun berdasarkan IP mengurangi risiko cross-signal (fingerprint yang sama, cookie tercampur) dan menjaga login, pengeditan profil, serta aktivitas tetap konsisten.
Apakah proxy ini bisa digunakan dengan bot Discord?Proxy
Proxy kelas server kami kompatibel dengan sebagian besar tool otomasi dan skrip kustom. Anda dapat mengunggah daftar proxy secara langsung, mengambilnya melalui URL, atau menggunakan REST API kami.
Apakah ini shared proxy atau private proxy?Keduanya
Keduanya tersedia. IP dedicated dialokasikan khusus untuk Anda. Paket pool besar bersifat shared dan dapat digunakan hingga 3 pelanggan per IP secara bersamaan. Pilih IP dedicated untuk akun sensitif atau jangka panjang; gunakan pool shared untuk tugas ringan dalam skala besar.