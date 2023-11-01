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Proxy IPv4

100.000+ alamat IPv4 milik sendiri — HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic tanpa batas, akses API, pengiriman otomatis. Dibangun untuk scraping, ad verification, dan manajemen akun.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 IPv4 proxy pusat data di Eropa
  • Ekspor IPv4 daftar proxy sebagai JSON
  • Filter IPv4 daftar proxy menurut negara atau subnet
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk IPv4 layanan proxy
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk IPv4 paket proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Memulai dengan FineProxy sangat mudah, bahkan bagi seseorang yang bukan ahli teknologi. Antarmuka mereka intuitif, dan proxy itu sendiri sangat mudah untuk diintegrasikan. Kinerja telah sempurna, membuat tugas online saya jauh lebih mulus. Pasti pilihan yang bagus!

PathanPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy adalah salah satu penyedia layanan proxy terbaik yang pernah saya gunakan, menawarkan layanan murah dan dapat diandalkan.

Ahmed ArshadDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan layanan proxy FineProxy selama beberapa bulan sekarang dan saya sangat puas dengan itu. Kecepatan koneksi yang tinggi, perlindungan data yang dapat diandalkan dan berbagai lokasi membuatnya menjadi alat yang sangat baik untuk bekerja di Internet. Saya merekomendasikannya!

RobertSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah ada alasan untuk menggunakan proxy IPv6 daripada IPv4?Hanya jika

Hanya jika target Anda secara eksplisit mendukung IPv6 DAN Anda membutuhkan volume besar dengan biaya per-IP serendah mungkin. Untuk scraping situs yang menerima IPv6 (beberapa mesin pencari, CDN), IPv6 lebih murah karena alamatnya melimpah. Untuk semua hal lainnya — media sosial, e-commerce, sistem pembayaran, platform iklan — IPv4 adalah satu-satunya opsi yang bekerja secara andal.

Berapa banyak alamat IPv4 yang dimiliki FineProxy?Lebih dari

Lebih dari 100.000 alamat IPv4 di berbagai subnet dan ASN. Semuanya dimiliki langsung — tidak disewa, tidak melalui broker. Ini penting untuk keragaman IP: jika target Anda memblokir satu subnet, subnet lain dari range berbeda tetap berfungsi.

Apakah proxy IPv4 akan menjadi usang?Tidak

Tidak ada indikasi hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Adopsi IPv6 sudah «segera» selama lebih dari satu dekade dan masih berada di ~40% di antara situs-situs teratas. Infrastruktur yang paling penting bagi pengguna proxy — sistem anti-bot, payment processor, backend media sosial — dibangun mendalam di atas IPv4. Proxy IPv4 akan tetap menjadi standar untuk penggunaan komersial sepanjang 2026 dan seterusnya.

Panduan

Proxy IPv4: Mengapa Jenis Alamat Masih Penting

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Setiap proxy yang dijual FineProxy adalah IPv4 — 100.000+ alamat yang dimiliki langsung, tidak disewa dari broker atau dibagikan melalui reseller. Ketika Anda membeli akses server proxy IPv4 dari FineProxy, Anda mendapatkan alamat IPv4 dedicated dengan dukungan SOCKS5 dan HTTP/HTTPS, traffic tanpa batas, dan tanpa biaya per-GB. Itu versi singkatnya. Versi panjangnya membahas mengapa IPv4 secara spesifik, dan mengapa sumber alamat sama pentingnya dengan protokol.

IPv4 vs IPv6 — kesenjangan kompatibilitas

Proxy IPv6 memang ada dan harganya murah. Ruang alamatnya pada dasarnya tak terbatas, sehingga provider menjual jutaan alamat IPv6 dengan harga sangat rendah. Masalahnya: sebagian besar target tidak sepenuhnya mendukung IPv6. Per 2026, sekitar 40% dari 1.000 situs teratas menangani traffic IPv6 dengan benar.

Payment processor, platform media sosial, ad network, situs e-commerce — sebagian besar masih menjalankan deteksi anti-bot, geolocation, dan manajemen session pada IPv4.

Jika target Anda tidak mendukung IPv6, koneksi akan gagal secara diam-diam, kembali ke IPv4 melalui ISP Anda (mengekspos IP asli Anda), atau diblokir. Tidak ada degradasi yang mulus — berfungsi atau tidak sama sekali. Untuk scraping, manajemen akun, ad verification, dan segala hal yang melibatkan deteksi bot, IPv4 adalah satu-satunya pilihan yang andal.

IPv4 murah bukan berarti IPv4 buruk

Alamat IPv4 langka — hanya sekitar 4,3 miliar yang ada secara total, dan pool gratisnya sudah habis bertahun-tahun lalu. Kelangkaan ini mendorong harga naik. Beberapa provider membeli alamat secara massal dari jaringan yang sudah dinonaktifkan, yang lain menyewa ulang dari pemegang yang lebih besar. Rantai kepemilikan memengaruhi kualitas: semakin banyak tangan yang dilalui sebuah IP, semakin besar kemungkinan IP tersebut membawa riwayat — blacklist, database spam, flag reputasi.

FineProxy memiliki pool IPv4-nya secara langsung. Tanpa broker, tanpa subleasing. Ketika sebuah alamat menunjukkan tanda-tanda penurunan reputasi, alamat tersebut dirotasi keluar dan diganti. Proxy datacenter IPv4 murah dari provider langsung secara praktis lebih hemat dibanding alamat yang lebih murah di atas kertas tapi sudah di-flag di separuh internet.

SOCKS5 di setiap alamat IPv4

Setiap proxy FineProxy mendukung HTTP/HTTPS dan SOCKS5 tanpa biaya tambahan. Akses proxy IPv4 SOCKS5 penting untuk tugas di luar browsing web — gaming, protokol kustom, traffic UDP, atau tool yang tidak berbicara HTTP secara native. SOCKS5 beroperasi di level lebih rendah dibanding proxy HTTP, meneruskan semua jenis traffic tanpa menginterpretasinya. Di infrastruktur FineProxy — server AMD EPYC dengan channel 80 Gbps — pilihan protokol tidak memengaruhi kecepatan, sehingga HTTP maupun SOCKS5 memberikan bandwidth dan latensi yang sama.