Setiap proxy yang dijual FineProxy adalah IPv4 — 100.000+ alamat yang dimiliki langsung, tidak disewa dari broker atau dibagikan melalui reseller. Ketika Anda membeli akses server proxy IPv4 dari FineProxy, Anda mendapatkan alamat IPv4 dedicated dengan dukungan SOCKS5 dan HTTP/HTTPS, traffic tanpa batas, dan tanpa biaya per-GB. Itu versi singkatnya. Versi panjangnya membahas mengapa IPv4 secara spesifik, dan mengapa sumber alamat sama pentingnya dengan protokol.
IPv4 vs IPv6 — kesenjangan kompatibilitas
Proxy IPv6 memang ada dan harganya murah. Ruang alamatnya pada dasarnya tak terbatas, sehingga provider menjual jutaan alamat IPv6 dengan harga sangat rendah. Masalahnya: sebagian besar target tidak sepenuhnya mendukung IPv6. Per 2026, sekitar 40% dari 1.000 situs teratas menangani traffic IPv6 dengan benar.
Payment processor, platform media sosial, ad network, situs e-commerce — sebagian besar masih menjalankan deteksi anti-bot, geolocation, dan manajemen session pada IPv4.
Jika target Anda tidak mendukung IPv6, koneksi akan gagal secara diam-diam, kembali ke IPv4 melalui ISP Anda (mengekspos IP asli Anda), atau diblokir. Tidak ada degradasi yang mulus — berfungsi atau tidak sama sekali. Untuk scraping, manajemen akun, ad verification, dan segala hal yang melibatkan deteksi bot, IPv4 adalah satu-satunya pilihan yang andal.
IPv4 murah bukan berarti IPv4 buruk
Alamat IPv4 langka — hanya sekitar 4,3 miliar yang ada secara total, dan pool gratisnya sudah habis bertahun-tahun lalu. Kelangkaan ini mendorong harga naik. Beberapa provider membeli alamat secara massal dari jaringan yang sudah dinonaktifkan, yang lain menyewa ulang dari pemegang yang lebih besar. Rantai kepemilikan memengaruhi kualitas: semakin banyak tangan yang dilalui sebuah IP, semakin besar kemungkinan IP tersebut membawa riwayat — blacklist, database spam, flag reputasi.
FineProxy memiliki pool IPv4-nya secara langsung. Tanpa broker, tanpa subleasing. Ketika sebuah alamat menunjukkan tanda-tanda penurunan reputasi, alamat tersebut dirotasi keluar dan diganti. Proxy datacenter IPv4 murah dari provider langsung secara praktis lebih hemat dibanding alamat yang lebih murah di atas kertas tapi sudah di-flag di separuh internet.
SOCKS5 di setiap alamat IPv4
Setiap proxy FineProxy mendukung HTTP/HTTPS dan SOCKS5 tanpa biaya tambahan. Akses proxy IPv4 SOCKS5 penting untuk tugas di luar browsing web — gaming, protokol kustom, traffic UDP, atau tool yang tidak berbicara HTTP secara native. SOCKS5 beroperasi di level lebih rendah dibanding proxy HTTP, meneruskan semua jenis traffic tanpa menginterpretasinya. Di infrastruktur FineProxy — server AMD EPYC dengan channel 80 Gbps — pilihan protokol tidak memengaruhi kecepatan, sehingga HTTP maupun SOCKS5 memberikan bandwidth dan latensi yang sama.