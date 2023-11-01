Proxy UDP
Routing UDP native melalui SOCKS5 — tanpa overhead TCP tunneling, uplink 10–40 Gbit/s, kompatibel dengan TiviMate, OTTPlayer, VoIP, dan klien gaming.
Susun paket proxy berkemampuan UDP.
Pilih jenis proxy dasar, lokasi, jumlah, dan periode penagihan. Dukungan UDP dipilih di sini dan menambahkan 50% ke harga dasar paket.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
UDP tersedia sebagai opsi.
Pilih jenis proxy dasar.
Dukungan UDP diaktifkan sebagai tambahan pada paket proxy statis yang kompatibel. Bandingkan produk dasar sebelum mengonfigurasinya.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Konfigurasikan paket proxy dengan dukungan UDP
- Beli proxy berkemampuan UDP di Amerika Serikat
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Perbarui daftar IP yang diizinkan untuk layanan proxy saya
- Tampilkan status dan tanggal jatuh tempo berikutnya untuk layanan saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Kecepatan saat dibebani
Saat itu ketika saya harus menggunakan proxy gratis, saya ingat sebagai mimpi buruk. Tapi tidak lagi. Saya memiliki beberapa ketakutan sebelum menggunakan FineProxy dan mereka semua pergi setelah saya memutuskan untuk mencoba layanan ini. Kecepatan baik dan dukungan praktis — itu semua yang saya butuhkan. Dan jangan lupa harga yang bagus dan anonimitas penuh, tentu saja)
Saya menggunakan proxy ini untuk proyek pengikis data saya dan itu persis apa yang saya butuhkan.. berputar dan cepat IP bekerja hebat
Dukungan
Secara keseluruhan salah satu penyedia terbaik Ive bekerja dengan hampir tidak proxy turun dan 24/7 dukungan. teruskan!!
FineProxy.org adalah penyedia proxy berkualitas tinggi yang dapat diandalkan dengan dukungan pelanggan yang sangat baik dan kebijakan jaminan yang kuat. Mereka menawarkan layanan yang aman dan cepat, memastikan pengalaman yang mulus bagi pengguna.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.
Proxy Eropa yang sangat terjangkau. Saya pikir ini adalah satu-satunya penyedia proxy yang tetap setia pada Internet gratis dan aman. Sementara yang lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini masih menawarkan rencana bandwidth tak terbatas.
Apakah proxy UDP Anda bisa digunakan untuk voice chat?Ya
Ya. Proxy UDP FineProxy’s sepenuhnya mendukung transmisi data real-time, sehingga cocok untuk voice chat, aplikasi VoIP, dan protokol streaming. Channel UDP menangani paket secara langsung tanpa membentuk sesi TCP persisten, yang mengurangi delay dan meningkatkan stabilitas untuk komunikasi langsung.
Bagaimana tepatnya cara kerja protokol UDP Anda?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Dukungan UDP kami didasarkan pada mekanisme standar SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
Dalam praktiknya, traffic UDP diteruskan melalui proxy menggunakan koneksi kontrol TCP. Koneksi TCP membangun dan mempertahankan sesi, sementara paket UDP sesungguhnya (game, VoIP, DNS, streaming) dikirim secara terpisah melalui relay endpoint — bukan di-tunnel di dalam TCP.
Cara kerjanya:
1. Aplikasi Anda terhubung ke proxy menggunakan SOCKS5 melalui TCP.
2. Aplikasi mengirimkan permintaan UDP ASSOCIATE.
3. Server proxy merespons dengan alamat UDP relay (BND.ADDR dan BND.PORT).
4. Aplikasi Anda mengirimkan paket UDP ke alamat tersebut. Setiap paket dienkapsulasi dan berisi IP tujuan beserta port-nya.
5. Proxy meneruskan traffic UDP dan mengirimkan respons kembali ke aplikasi Anda.
6. Koneksi TCP harus tetap terbuka agar sesi UDP tetap aktif. Menutup koneksi TCP akan langsung menghentikan forwarding UDP.
Perilaku ini ditentukan oleh spesifikasi SOCKS5. Sebagian besar klien gaming modern, perangkat lunak VoIP, dan networking tool mendukung ini secara otomatis.
Hal penting yang perlu diperhatikan:
- UDP hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Tidak digunakan raw UDP forwarding — UDP di-proxy melalui SOCKS5.
- Kompatibilitas bergantung pada aplikasi dan harus diuji dari sisi Anda.
- Metode ini umumnya digunakan untuk traffic latensi rendah seperti gaming, komunikasi suara, dan DNS query.
Bisakah DNS query bocor ke luar proxy saat menggunakan UDP?Tergantung
Tergantung pada konfigurasi Anda. Secara default, sebagian besar aplikasi mengirim DNS query melalui UDP. Jika DNS resolver sistem Anda tidak dikonfigurasi untuk merutekan melalui proxy SOCKS5, permintaan DNS dapat melewatinya sepenuhnya dan langsung menuju ISP Anda — mengekspos domain yang Anda kunjungi. Untuk mencegah DNS leak, konfigurasikan aplikasi atau OS Anda untuk me-resolve DNS melalui proxy, gunakan DNS server yang hanya dapat diakses melalui IP proxy, atau andalkan aplikasi yang secara native merutekan semua traffic (termasuk DNS) melalui SOCKS5. FineProxy tidak mencegat atau mencatat DNS query, sehingga pencegahan leak ditangani di sisi klien.
Apa perbedaan antara proxy HTTP dan proxy UDP?Proxy HTTP
Proxy HTTP menangani lalu lintas web — memproses permintaan dan respons melalui koneksi TCP, cocok untuk browsing, API, atau otomatisasi.
Proxy UDP mentransmisikan datagram melalui relay SOCKS5 dan dirancang untuk komunikasi real-time, streaming media, serta gaming. Proxy ini tidak mem-parsing atau memodifikasi traffic dan bekerja lebih cepat ketika keandalan setiap paket bukan hal yang kritis.
Apakah Anda menawarkan pengembalian dana untuk layanan proxy UDP?Ya. Refund tersedia
Ya. Refund tersedia dalam 24 jam setelah pembelian. Jika layanan tidak memenuhi kebutuhan Anda, hubungi dukungan dalam 24 jam dan kami akan memproses refund setelah verifikasi dasar. Kami menyarankan untuk segera menguji performa dan kompatibilitas agar masalah apa pun dapat ditangani dalam jangka waktu refund.
Apa itu
Proxy UDP?
UDP proxy adalah perantara jaringan yang meneruskan paket User Datagram Protocol (UDP) antara klien dan server tujuan. Berbeda dengan HTTP proxy yang beroperasi secara ketat melalui TCP, UDP proxy menangani data real-time tanpa koneksi (connectionless), sehingga sangat penting untuk layanan seperti voice chat, gaming, IPTV, dan streaming.Proxy UDP FineProxy menggunakan mekanisme SOCKS5 UDP ASSOCIATE untuk merutekan traffic UDP dengan overhead minimal, menawarkan dukungan penuh IPv4 dan traffic tanpa batas melalui jaringan bandwidth tinggi.
Cara Kerja Proxy UDP
Ketika sebuah aplikasi perlu mengirim data UDP, aplikasi tersebut terlebih dahulu terhubung ke proxy melalui SOCKS5 via TCP dan mengirimkan permintaan UDP ASSOCIATE. Proxy merespons dengan relay address, dan sejak saat itu, datagram UDP diteruskan melalui relay tanpa di-tunnel ke dalam paket TCP — koneksi TCP hanya berfungsi menjaga session. Server FineProxy memproses ribuan paket per detik melalui data center Tier-III/IV dengan uplink 10–40 Gbit/s, memastikan uptime 99,9% dan aliran paket yang stabil bahkan di bawah beban berat.
Cara SOCKS5 UDP ASSOCIATE Menangani Traffic UDP
Banyak setup proxy mencoba menangani UDP dengan membungkusnya sepenuhnya di dalam tunnel TCP, yang menambah overhead signifikan dan menghilangkan tujuan utama penggunaan UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE mengambil pendekatan berbeda: koneksi TCP hanya digunakan sebagai control channel untuk membangun dan mempertahankan sesi, sementara datagram UDP sesungguhnya dikirim secara terpisah melalui relay endpoint khusus.Implementasi FineProxy mengikuti model ini secara presisi. Paket UDP diteruskan melalui relay address tanpa di-enkapsulasi ulang ke dalam TCP, sehingga karakteristik latensi rendah UDP tetap terjaga dan kompatibilitas lebih baik dengan aplikasi yang bergantung pada pengiriman datagram asli.
Perbedaannya dengan Proxy Berbasis TCP Murni
Proxy HTTP dan HTTPS standar merutekan semua traffic melalui koneksi TCP, yang berarti setiap paket melewati handshake, acknowledgment, dan logika retransmisi. Untuk aplikasi real-time, ini menambah delay yang tidak perlu. Proxy SOCKS5 FineProxy’s dengan UDP ASSOCIATE memisahkan control plane (TCP) dari data plane (UDP). Hasilnya, paket media, suara, atau game yang sebenarnya berjalan sebagai datagram UDP melalui relay — tidak dibungkus dalam TCP — menghasilkan latensi lebih rendah dan performa yang lebih konsisten untuk stream berkelanjutan.
Kompatibilitas dengan Layanan IPTV (TiviMate, OTTPlayer, dll.)
Ya, proxy UDP dari FineProxy sepenuhnya kompatibel dengan IPTV dan platform streaming media seperti TiviMate, OTTPlayer, Smart STB, serta layanan pengiriman konten real-time lainnya. Karena aplikasi ini mengandalkan UDP multicast atau stream datagram langsung, dukungan SOCKS5 UDP ASSOCIATE memastikan pemutaran lancar dan buffering minimal di berbagai perangkat — dari smart TV hingga Android player.
Apakah Protokolnya Aman?
UDP sendiri merupakan protokol transport ringan yang tidak menyertakan enkripsi maupun autentikasi. Namun, FineProxy memastikan routing yang aman melalui server terkontrol, antarmuka manajemen terenkripsi, dan jalur data yang terisolasi.Untuk perlindungan tambahan, pengguna dapat mengombinasikan proxy UDP dengan enkripsi end-to-end di tingkat aplikasi (misalnya, SRTP untuk voice atau HTTPS over UDP). FineProxy tidak mencatat aktivitas pengguna maupun mendekripsi payload — layanan ini hanya merutekan paket, menjaga privasi dan integritas sesi.