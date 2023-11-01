Proxy UDP?

Dukungan UDP kami didasarkan pada mekanisme standar SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

Dalam praktiknya, traffic UDP diteruskan melalui proxy menggunakan koneksi kontrol TCP. Koneksi TCP membangun dan mempertahankan sesi, sementara paket UDP sesungguhnya (game, VoIP, DNS, streaming) dikirim secara terpisah melalui relay endpoint — bukan di-tunnel di dalam TCP.

Cara kerjanya:

1. Aplikasi Anda terhubung ke proxy menggunakan SOCKS5 melalui TCP.

2. Aplikasi mengirimkan permintaan UDP ASSOCIATE.

3. Server proxy merespons dengan alamat UDP relay (BND.ADDR dan BND.PORT).

4. Aplikasi Anda mengirimkan paket UDP ke alamat tersebut. Setiap paket dienkapsulasi dan berisi IP tujuan beserta port-nya.

5. Proxy meneruskan traffic UDP dan mengirimkan respons kembali ke aplikasi Anda.

6. Koneksi TCP harus tetap terbuka agar sesi UDP tetap aktif. Menutup koneksi TCP akan langsung menghentikan forwarding UDP.

Perilaku ini ditentukan oleh spesifikasi SOCKS5. Sebagian besar klien gaming modern, perangkat lunak VoIP, dan networking tool mendukung ini secara otomatis.

Hal penting yang perlu diperhatikan: