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Proxy Turki

Proxy statis IPv4 Turki yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99.9%, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Turki dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Turki lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

Luar biasa untuk bermain game! Tidak ada lagi pembatasan geografis dan kecepatannya luar biasa. 5/5.

Gamer_GalPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy adalah salah satu penyedia layanan proxy terbaik yang pernah saya gunakan, menawarkan layanan murah dan dapat diandalkan.

Ahmed ArshadDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Apa yang paling Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya menemukan FineProxy.org melalui rekomendasi teman-teman, dan kualitas layanan benar-benar sangat baik. Biayanya cukup rendah, yang membantu perusahaan kami menghemat biaya secara signifikan. Saya sangat menghargai dukungan antusias dari tim dukungan FineProxy.org. Mereka sangat antusias dan merespon segera. FineProxy.org membantu saya mengakses data lebih cepat dan meningkatkan keamanan. Saya juga menghargai kualitas layanan dan kebijakan pengembalian uang ketika layanan tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Ulasan yang dikumpulkan oleh dan dihosting di G2.com. Apa yang tidak Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya ingin melihat paket promosi besar untuk pengguna volume tinggi dan kebijakan promosi tambahan.

long l.G2, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sudah menggunakan layanan ini selama beberapa bulan dan tidak pernah mempertimbangkan untuk beralih ke layanan lain, pilihan terbaik untuk kinerja harga

BenjaminSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Bandwidth tak terbatas dan koneksinya benar-benar luar biasa serta stabil. Sangat direkomendasikan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
BTK memblokir 311.000 URL per tahun — bagaimana dampaknya bagi pengguna proxy?BTK Turki memblokir

BTK Turki memblokir rekor 311.000+ alamat web pada 2024 — 82% tanpa perintah pengadilan (Undang-Undang 5651). Reddit diblokir. Instagram tidak bisa diakses selama 9 hari pada Agustus 2024. 16 layanan VPN (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark) diblokir pada akhir 2023. Saat protes pada Maret 2025, media sosial di-throttle selama 42 jam. Freedom House: 31/100. Jika Anda berada di Turki dan perlu mengakses situs yang diblokir — Anda butuh IP dari luar, bukan IP Turki. IP Turki untuk harga regional atau scraping tetap berfungsi normal — pemblokiran BTK tidak memengaruhi traffic proxy keluar.

Sahibinden.com terus memblokir saya — apa solusinya?Sahibinden memeriksa request

Sahibinden memeriksa request rate, browser fingerprint, dan reputasi IP. Anda perlu delay acak antar request (bukan interval tetap), rotating User-Agent yang cocok dengan build Chrome/Firefox asli, dan proxy Turki yang belum terbakar. Proxy ISP TR lolos lebih baik daripada datacenter — Sahibinden menandai range datacenter lebih agresif. Rotasi IP setiap 20–30 request untuk halaman katalog, lebih jarang untuk listing individual.

Bisakah saya tetap mendapatkan Netflix lebih murah dengan langganan Turki?Ya

Ya. Netflix Turki: $3,75/bulan basic, $5,54 standard, $7,19 premium. Siapkan server proxy Turki di browser Anda saat pendaftaran, bayar dengan gift card Turki. Setelah langganan aktif, Anda tidak perlu proxy untuk streaming — Netflix memeriksa region saat penagihan, bukan saat pemutaran. YouTube Premium ($2,15/bln), Google One (di bawah $1/bln), Disney+ (~$20/tahun) bekerja dengan cara yang sama. Steam adalah pengecualian — beralih ke harga USD pada November 2023.

Di mana saya bisa mendapatkan daftar server proxy Turki?FineProxy menghasilkan daftar

Proksi untuk 48 jam. Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proxy Turki aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Turki gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
7 online·Butuh lebih banyak? →
107.181.155.86:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 jam lalu
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 jam lalu
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 jam lalu
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKilis
277 Kbps
39.8%
2 jam lalu
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKilis
279 Kbps
18.0%
2 jam lalu
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
442 Kbps
10.5%
2 jam lalu
Menampilkan 7 dari 7

Panduan

Daftar proxy gratis Turki

2 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Harap diperhatikan: Proxy yang tercantum di bawah ini adalah bukan proxy server premium kami. Ini adalah daftar publik gratis dikumpulkan dari sumber terbuka — cocok untuk pengujian atau penggunaan dasar.

Mengapa IP Turki menghemat uang Anda secara nyata

Turki memiliki harga langganan paling murah di dunia. Lira kehilangan lebih dari 90% nilainya terhadap dolar sejak 2017, dan sebagian besar layanan internasional masih menetapkan harga secara regional. Netflix hanya $3,75/bulan dengan IP Turki — dibandingkan $15,49 di AS. YouTube Premium: $2,15 vs $13,99. Google One paling murah di dunia dari Turki, di bawah $1/bulan. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — semuanya mengikuti model harga regional yang sama.

Caranya: koneksi melalui IP Turki saat pembuatan akun atau pembayaran. Beli gift card App Store atau Google Play Turki (G2A, Turgame), redeem, lalu berlangganan. Sebagian besar layanan tidak memeriksa ulang lokasi Anda setelah pembelian awal. Steam menghapus harga lira Turki pada November 2023 (beralih ke USD — harga game naik dari ~$4 menjadi $28,97), jadi celah itu sudah tertutup. Namun streaming, cloud storage, dan sebagian besar langganan aplikasi masih menggunakan harga regional.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — scraping e-commerce Turki

Hepsiburada adalah " Amazon-nya Turki " — 163 juta+ produk, 40 juta pengunjung bulanan. Trendyol bahkan lebih besar, kini berekspansi ke Eropa. Keduanya memiliki scraper berbasis Apify ($5–20/bulan + pemakaian), dan keduanya menyajikan data lokal berdasarkan IP. Monitoring harga dari luar Turki menampilkan versi internasional — inventaris terbatas, tanpa detail penjual.

Sahibinden.com (situs iklan baris: properti, mobil, lowongan kerja) menjalankan proteksi bot. Scraper open-source untuk situs ini mengandalkan jeda request dengan multiplier acak, rotasi User-Agent, dan proxy Turki yang dirotasi. Tanpa ketiganya, Anda akan diblokir dalam hitungan menit.

Untuk membeli akses proxy Turki, FineProxy menawarkan proxy datacenter IPv4 dari Turki. Datacenter dengan ASN sendiri, tarif tetap per IP, traffic tanpa batas. Proxy Turki yang cepat penting saat Anda menarik katalog dari 163 juta listing Hepsiburada — FineProxy mencapai hingga 500 Mbps per IP. Kompetitor mematok harga IP Turki di $0,30–8/GB. Di FineProxy, satu bulan scraping berat biayanya sama dengan satu kali pengecekan harga.