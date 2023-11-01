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بروكسي تركيا

بروكسيات تركية ثابتة وموثوقة IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في تركيا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي التركية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

رهيبة للألعاب! لا مزيد من القيود الجغرافية والسرعة لا تصدق. 5/5

Gamer_Galالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يعد Fine proxy أحد أفضل مزودي خدمة البروكسي الذين استخدمتهم، فهو يقدم خدمة رخيصة وموثوقة. ويوفر تغطية golbad. أفضل تجربة على الإطلاق.

Ahmed ArshadDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

ما هو أكثر ما يعجبك في FineProxy.org؟ لقد اكتشفت FineProxy.org من خلال توصيات الأصدقاء، وجودة الخدمة ممتازة حقًا. التكلفة منخفضة جدًا، مما يساعد شركتنا على توفير النفقات بشكل كبير. إنني أقدر بشدة الدعم الحماسي من فريق دعم FineProxy.org. إنهم متحمسون للغاية ويستجيبون على الفور. FineProxy.org يساعدني في الوصول إلى البيانات بشكل أسرع ويحسن الأمان. كما أنني أقدر أيضًا جودة الخدمة وسياسة استرداد الأموال عندما تفشل الخدمة في تلبية احتياجات المستخدم. المراجعة التي تم جمعها واستضافتها على G2.com. ما الذي لا يعجبك في FineProxy.org؟ أرغب في رؤية حزمة ترويجية كبيرة للمستخدمين ذوي العدد الكبير وسياسة ترويجية إضافية.

long l.G2, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم هذه الخدمة منذ بضعة أشهر ولم أفكر مطلقًا في التبديل إلى خدمة أخرى، فهي الخيار الأفضل مقارنة بالسعر والأداء

BenjaminSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
BTK تحجب 311,000 عنوان URL سنويًا — كيف يؤثر ذلك على مستخدمي البروكسي؟حجب واسع

حجبت هيئة BTK التركية رقمًا قياسيًا يتجاوز 311,000 عنوان ويب في 2024 — 82% منها بدون أوامر قضائية (القانون 5651). Reddit محجوب. Instagram توقف 9 أيام في أغسطس 2024. تم حجب 16 خدمة VPN (Proton، TunnelBear، Psiphon، Surfshark) أواخر 2023. خلال احتجاجات مارس 2025، تم خنق وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 42 ساعة. تقييم Freedom House: 31/100. إذا كنت في تركيا وتحتاج الوصول لمواقع محجوبة — فأنت بحاجة إلى IP من خارج تركيا وليس تركيًا. أما بروكسيات IP التركية للتسعير الإقليمي أو استخراج البيانات فتعمل بشكل طبيعي — حجب BTK لا يؤثر على حركة البروكسي الصادرة.

موقع Sahibinden.com يحظرني باستمرار — ما الحل؟يفحص معدل الطلبات

Sahibinden يتحقق من معدل الطلبات، وبصمة المتصفح، وسمعة IP. تحتاج إلى تأخيرات عشوائية بين الطلبات (وليس فترات ثابتة)، وتدوير User-Agents يطابق إصدارات Chrome/Firefox الحقيقية، وبروكسيات تركية غير محروقة. بروكسي ISP تركي يمر بشكل أفضل من بروكسي مركز البيانات — Sahibinden يُعلّم نطاقات مركز البيانات بشكل أكثر صرامة. قم بتدوير IP كل 20–30 طلبًا لصفحات الكتالوج، وأقل من ذلك للقوائم الفردية.

هل لا يزال بإمكاني الحصول على Netflix بسعر أرخص باشتراك تركي؟نعم

نعم. Netflix تركيا: $3.75/شهر للباقة الأساسية، $5.54 للعادية، $7.19 للمميزة. قم بإعداد بروكسي تركي في متصفحك أثناء التسجيل، وادفع ببطاقة هدايا تركية. بعد تفعيل الاشتراك، لا تحتاج البروكسي للمشاهدة — Netflix يتحقق من المنطقة عند الفوترة وليس عند التشغيل. YouTube Premium ($2.15/شهر)، Google One (أقل من $1/شهر)، Disney+ (حوالي $20/سنة) تعمل بنفس الطريقة. Steam هو الاستثناء — تحوّل إلى تسعير USD في نوفمبر 2023.

أين أحصل على قائمة بروكسيات تركية؟تصدير من اللوحة

وكلاء لمدة 48 ساعة. أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

بروكسيات تركيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات تركيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
7 متصل·تحتاج المزيد؟ →
107.181.155.86:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 س مضت
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 س مضت
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 س مضت
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKilis
277 Kbps
39.8%
2 س مضت
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKilis
279 Kbps
18.0%
2 س مضت
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
442 Kbps
10.5%
2 س مضت
عرض 7 من 7

الدليل

قائمة بروكسيات تركيا المجانية

2 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

لماذا يوفّر لك عنوان IP تركي أموالًا حقيقية

تمتلك تركيا بعضًا من أرخص أسعار الاشتراكات في العالم. فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار منذ 2017، ولا تزال معظم الخدمات العالمية تُسعّر وفقًا للمنطقة. تكلفة Netflix بعنوان IP تركي تبلغ $3.75/شهريًا — مقارنةً بـ $15.49 في الولايات المتحدة. YouTube Premium: $2.15 مقابل $13.99. Google One هو الأرخص عالميًا من تركيا، بأقل من $1/شهريًا. Disney+، Apple Music، Crunchyroll، Discord Nitro — جميعها تتبع نفس نموذج التسعير الإقليمي.

الطريقة: اتصل عبر IP تركي أثناء إنشاء الحساب أو الدفع. اشترِ بطاقة هدايا تركية لـ App Store أو Google Play (من G2A أو Turgame)، استبدلها واشترك. معظم الخدمات لا تُعيد التحقق من موقعك بعد الشراء الأولي. Steam ألغى التسعير بالليرة التركية في نوفمبر 2023 (تحوّل إلى USD — قفزت أسعار الألعاب من حوالي $4 إلى $28.97)، فأُغلقت هذه الثغرة. لكن خدمات البث والتخزين السحابي ومعظم اشتراكات التطبيقات لا تزال تُسعّر إقليميًا.

Trendyol، Hepsiburada، Sahibinden — استخراج بيانات مواقع التجارة الإلكترونية التركية

Hepsiburada هو “أمازون تركيا” — أكثر من 163 مليون منتج و40 مليون زائر شهريًا. Trendyol أكبر منه ويتوسع الآن نحو أوروبا. كلاهما يمتلك أدوات استخراج بيانات مبنية على Apify (بتكلفة $5–20/شهر + الاستخدام)، وكلاهما يعرض بيانات مخصصة حسب IP. مراقبة الأسعار من خارج تركيا تُظهر النسخة الدولية — مخزون محدود وبدون تفاصيل البائعين.

موقع Sahibinden.com (إعلانات مبوبة: عقارات، سيارات، وظائف) يستخدم حماية ضد البوتات. أدوات استخراج البيانات مفتوحة المصدر الخاصة به تعتمد على تأخيرات عشوائية بين الطلبات بمُضاعفات متغيرة، وتدوير User-Agent، وبروكسيات تركية متناوبة. بدون هذه العناصر الثلاثة مجتمعة، ستُحظر خلال دقائق.

لشراء بروكسيات تركية، يوفر FineProxy بروكسيات مركز البيانات IPv4 من تركيا. مركز بيانات على ASN خاص، سعر ثابت لكل IP، حركة مرور غير محدودة. سرعة البروكسي التركي مهمة عندما تسحب كتالوجات من 163 مليون قائمة على Hepsiburada — FineProxy يوفر سرعات تصل إلى 500 Mbps لكل IP. المنافسون يسعّرون بروكسيات IP التركية بـ $0.30–8/GB. مع FineProxy، تكلفة شهر كامل من استخراج البيانات المكثف تساوي تكلفة فحص سعر واحد عند المنافسين.