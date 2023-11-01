توقّف عن التخمين: أيّ البروكسيات لا تزال تعمل؟

أدخِل قائمتك واحصل على جدول مباشر يعرض ما هو متصل وسريع ومجهول الهوية فعلاً — لتتمكن من استبعاد البروكسيات المعطّلة قبل أن تُعطّل أداة الكَشط لديك. مجاني، بدون تسجيل، ولا يحتاج تثبيت أي شيء.

ما تحصل عليه لكل بروكسي

الحالة & البروتوكولات متصل أم غير متصل، مع تحديد البروتوكولات التي تعمل فعلاً — HTTP، HTTPS، SOCKS4، SOCKS5.

زمن الاستجابة زمن الاستجابة بالملي ثانية للبروتوكول العامل في البروكسي.

عنوان IP الخارجي & الموقع عنوان IP الظاهر على الإنترنت عبر البروكسي، مع الدولة ومزوّد خدمة الإنترنت.

مستوى إخفاء الهوية شفاف، أو مجهول، أو نخبة — بناءً على ترويسات HTTP التي يُرسلها البروكسي.

التصفية & التصدير اعرض البروكسيات العاملة فقط أو بروتوكولاً محدداً؛ ونزّل النتائج بصيغة TXT أو CSV.

كيفية الاستخدام

الصق قائمة البروكسيات في الحقل أعلاه — نص عادي، سطر واحد لكل إدخال. انقر على «بدء الفحص». تظهر النتائج صفاً تلو الآخر أثناء تشغيل الاختبار. راجع النتائج، وفلترها، وصدّرها. أبقِ فقط على البروكسيات المتصلة أو البروتوكول الذي تختاره، ثم نزّل القائمة.