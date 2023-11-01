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أداة فحص البروكسي المجانية عبر الإنترنت

استخدم فاحص البروكسي عبر المتصفح لاختبار عنوان IP وسرعة الاتصال ومستوى إخفاء الهوية — دون الحاجة إلى تسجيل حساب.

توقّف عن التخمين: أيّ البروكسيات لا تزال تعمل؟

أدخِل قائمتك واحصل على جدول مباشر يعرض ما هو متصل وسريع ومجهول الهوية فعلاً — لتتمكن من استبعاد البروكسيات المعطّلة قبل أن تُعطّل أداة الكَشط لديك. مجاني، بدون تسجيل، ولا يحتاج تثبيت أي شيء.

ما تحصل عليه لكل بروكسي

  • الحالة & البروتوكولاتمتصل أم غير متصل، مع تحديد البروتوكولات التي تعمل فعلاً — HTTP، HTTPS، SOCKS4، SOCKS5.
  • زمن الاستجابةزمن الاستجابة بالملي ثانية للبروتوكول العامل في البروكسي.
  • عنوان IP الخارجي & الموقععنوان IP الظاهر على الإنترنت عبر البروكسي، مع الدولة ومزوّد خدمة الإنترنت.
  • مستوى إخفاء الهويةشفاف، أو مجهول، أو نخبة — بناءً على ترويسات HTTP التي يُرسلها البروكسي.
  • التصفية & التصديراعرض البروكسيات العاملة فقط أو بروتوكولاً محدداً؛ ونزّل النتائج بصيغة TXT أو CSV.

كيفية الاستخدام

  1. الصق قائمة البروكسيات في الحقل أعلاه — نص عادي، سطر واحد لكل إدخال.
  2. انقر على «بدء الفحص». تظهر النتائج صفاً تلو الآخر أثناء تشغيل الاختبار.
  3. راجع النتائج، وفلترها، وصدّرها. أبقِ فقط على البروكسيات المتصلة أو البروتوكول الذي تختاره، ثم نزّل القائمة.
فاحص بروكسي UDP

ابنِ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

التقييمات

منتج جيد جدًا، يعجبني. كل شيء يعمل بشكل جيد - حركة مرور غير محدودة، وسرعة قصوى وأدنى سعر في السوق. دعم فني متاح وسريع الاستجابة دائمًا. وسأنصح أصدقائي.

Anna Fletcher
المنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة وكيل سريعة وموثوقة مع وقت تشغيل ممتاز ودعم رائع وأسعار معقولة. مثالي لمهام التصفح والأتمتة الآمنة!

Margaret
SaasHubمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewie
Norton Safe Webمترجم من الإنجليزيةالمصدر
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