أداة فحص البروكسي المجانية عبر الإنترنت
استخدم فاحص البروكسي عبر المتصفح لاختبار عنوان IP وسرعة الاتصال ومستوى إخفاء الهوية — دون الحاجة إلى تسجيل حساب.
توقّف عن التخمين: أيّ البروكسيات لا تزال تعمل؟
أدخِل قائمتك واحصل على جدول مباشر يعرض ما هو متصل وسريع ومجهول الهوية فعلاً — لتتمكن من استبعاد البروكسيات المعطّلة قبل أن تُعطّل أداة الكَشط لديك. مجاني، بدون تسجيل، ولا يحتاج تثبيت أي شيء.
ما تحصل عليه لكل بروكسي
- الحالة & البروتوكولاتمتصل أم غير متصل، مع تحديد البروتوكولات التي تعمل فعلاً — HTTP، HTTPS، SOCKS4، SOCKS5.
- زمن الاستجابةزمن الاستجابة بالملي ثانية للبروتوكول العامل في البروكسي.
- عنوان IP الخارجي & الموقععنوان IP الظاهر على الإنترنت عبر البروكسي، مع الدولة ومزوّد خدمة الإنترنت.
- مستوى إخفاء الهويةشفاف، أو مجهول، أو نخبة — بناءً على ترويسات HTTP التي يُرسلها البروكسي.
- التصفية & التصديراعرض البروكسيات العاملة فقط أو بروتوكولاً محدداً؛ ونزّل النتائج بصيغة TXT أو CSV.
كيفية الاستخدام
- الصق قائمة البروكسيات في الحقل أعلاه — نص عادي، سطر واحد لكل إدخال.
- انقر على «بدء الفحص». تظهر النتائج صفاً تلو الآخر أثناء تشغيل الاختبار.
- راجع النتائج، وفلترها، وصدّرها. أبقِ فقط على البروكسيات المتصلة أو البروتوكول الذي تختاره، ثم نزّل القائمة.
نُمرّر الطلب عبر البروكسي إلى نقطة فحص خاصة بنا — وليس إلى أي موقع تابع لجهة خارجية — ونتأكد من أنه يُنشئ نفقاً فعلياً يعمل ويستجيب، وليس مجرد منفذ مفتوح. ولأننا لا نعتمد على موقع مُستهدَف بعينه، فإن النتائج لا تتأثر بحظر جهة معيّنة لعنوان IP ذاك.
يحصل كل بروكسي على مهلة انتظار قدرها 10 ثوانٍ وحتى 3 محاولات. لا يُصنَّف البروكسي على أنه غير متصل إلا بعد فشل جميع المحاولات، مما يمنع النتائج السلبية الخاطئة من البروكسيات البطيئة التي لا تزال تعمل.
يتم الفحص من خادم مخصص على جانبنا (موجود في الولايات المتحدة)، وليس من متصفحك أبداً. لا يُستخدم عنوان IP الخاص بك أو جهازك في الاختبار، لذا تعكس النتيجة أداء البروكسي نفسه وليس شبكتك المحلية. لكن تذكّر أن هذا يعني أيضاً أن البروكسيات المقيّدة بعنوان IP الخاص بك ستفشل في الفحص — راجع السؤال أعلاه حول القائمة البيضاء.
لا. نحن لا نطّلع على قوائمك ولا نحتفظ بأي سجلات لها — وهو نهج الخصوصية نفسه الذي نطبّقه على الخدمة بأكملها.
لا. يتم الكشف تلقائياً بالكامل — نجرّب HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 لكل إدخال ونُبلغك بالبروتوكولات التي تعمل فعلاً. ما عليك سوى لصق بروكسي واحد في كل سطر بالتنسيق الموضّح أعلى حقل الإدخال.
من خلال الترويسات التي يُمرّرها البروكسي إلى نقطة الفحص لدينا:
لاحظ أن هذا اختبار على مستوى الترويسات: فهو لا يكشف التسريبات خارج طلب HTTP نفسه، مثل تسريبات WebRTC أو DNS في متصفحك.
- شفاف — يُمرِّر البروكسي عنوان IP الحقيقي الخاص بك إلى الموقع المُستهدَف (مثلاً عبر X-Forwarded-For أو Forwarded أو X-Real-IP). لا خصوصية على الإطلاق.
- مجهول (Anonymous) — يُخفى عنوان IP الحقيقي الخاص بك، لكن الطلب لا يزال يكشف عن استخدام بروكسي (ترويسات مثل Via أو Proxy-Connection تكون موجودة).
- نخبة (إخفاء هوية عالٍ) — لا يتم إرسال أي ترويسات بروكسي على الإطلاق؛ يبدو الطلب كأنه اتصال مباشر عادي.
يتم فحص ما يصل إلى 10 عناوين بالتوازي، وتظهر النتائج صفاً تلو الآخر فور انتهاء فحص كل عنوان.
نستخدم قاعدة بيانات MaxMind GeoIP التي تُحدَّث أسبوعياً، ونعرض الموقع الجغرافي على مستوى الدولة. تبلغ دقة التحديد على مستوى الدولة نحو 99% عادةً، لكن قواعد بيانات تحديد الموقع الجغرافي هي مصادر خارجية — وقد يستخدم موقع إلكتروني معيّن قاعدة بيانات مختلفة ويُحدِّد موقع عنوان IP ذاته في دولة أخرى.
السبب الأكثر شيوعاً هو القائمة البيضاء لعناوين IP. يتم الفحص من خادمنا في الولايات المتحدة، لذا إذا كان البروكسي يقبل الاتصالات فقط من عنوان IP الخاص بك، فسيرفض اتصالنا ويظهر كغير متصل — حتى لو كان يعمل لديك بشكل طبيعي. لاختبار البروكسيات المقيّدة بالقائمة البيضاء، استخدم المصادقة عبر بيانات الاعتماد (اسم المستخدم/كلمة المرور) أو افحصها من الجهاز المُدرَج في القائمة البيضاء.
بروكسي واحد في كل سطر، بأي من هذه الصيغ: host:port أو host:port:user:pass أو protocol://user:pass@host:port. لا تحتاج إلى تحديد البروتوكول — نكتشفه تلقائياً.
كم عدد البروكسيات التي يمكنني فحصها في تشغيل واحد؟ حتى 200 بروكسي في كل تشغيل، مع فحص 10 بالتوازي. تظهر النتائج صفاً تلو الآخر بشكل فوري، فلا تحتاج إلى انتظار انتهاء القائمة بالكامل.
ابنِ خطة البروكسي.
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يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
التقييمات
منتج جيد جدًا، يعجبني. كل شيء يعمل بشكل جيد - حركة مرور غير محدودة، وسرعة قصوى وأدنى سعر في السوق. دعم فني متاح وسريع الاستجابة دائمًا. وسأنصح أصدقائي.
خدمة وكيل سريعة وموثوقة مع وقت تشغيل ممتاز ودعم رائع وأسعار معقولة. مثالي لمهام التصفح والأتمتة الآمنة!
لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.