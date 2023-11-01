محدَّث حتى 28 سبتمبر 2026 طباعة

مرحبًا بكم في FineProxy! تحكم شروط الخدمة هذه (“الشروط”) وصولكم إلى FineProxy واستخدامه، بالإضافة إلى أي برامج أو خدمات أو وثائق ذات صلة نقدمها (يُشار إليها مجتمعة بـ”الخدمات”). باستخدامكم للخدمات أو الوصول إليها، فإنكم تُقرّون بأنكم قد قرأتم هذه الشروط وفهمتموها وتوافقون على الالتزام بها. إذا لم توافقوا على أي جزء من هذه الشروط، يتعين عليكم عدم الوصول إلى الخدمات أو استخدامها.

للوصول إلى الخدمات أو استخدامها، يجب أن يكون عمرك ثمانية عشر (18) عامًا على الأقل وأن تتمتع بالأهلية القانونية لإبرام اتفاقية ملزمة مع FineProxy. باستخدامك للخدمات أو الوصول إليها، فإنك تُقرّ وتضمن استيفاءك لشروط الأهلية هذه.

2. قواعد الخدمة#

توافق على عدم المشاركة في أي من الأنشطة المحظورة التالية:

2.1. نسخ أو توزيع أو الإفصاح عن أي جزء من الخدمة بأي وسيلة كانت؛

2.2. إرسال رسائل عشوائية (سبام) أو رسائل متسلسلة أو أي بريد إلكتروني غير مرغوب فيه؛

2.3. محاولة التدخل في سلامة الخدمة أو أمنها أو المساس بهما، أو محاولة فك تشفير أي اتصالات من وإلى الخوادم التي تشغّل الخدمة؛

2.4. اتخاذ أي إجراء يفرض أو قد يفرض (وفقًا لتقديرنا المطلق) حملاً غير معقول أو كبيرًا بشكل غير متناسب على بنيتنا التحتية أو البنية التحتية لأي موقع مستهدف؛

2.5. تحميل بيانات غير صالحة أو فيروسات أو ديدان أو أي برمجيات خبيثة أخرى عبر الخدمة؛

2.6. جمع أو استخراج أي معلومات تعريف شخصية، بما في ذلك أسماء الحسابات، من الخدمة؛

2.7. انتحال شخصية أي فرد، أو تقديم معلومات مضللة حول انتمائك لأي شخص أو جهة، أو ارتكاب عمليات احتيال، أو إخفاء هويتك أو محاولة إخفائها؛

2.8. التدخل في التشغيل السليم للخدمة؛

2.9. الوصول إلى أي محتوى على الخدمة من خلال أي تقنية أو وسيلة غير تلك التي توفرها الخدمة أو تصرّح بها؛

2.10. التحايل على أي إجراءات قد نتخذها لمنع أو تقييد الوصول إلى الخدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الميزات التي تمنع أو تقيّد استخدام أو نسخ أي محتوى أو تفرض قيودًا على استخدام الخدمة أو المحتوى الوارد فيها؛

2.11. إعادة بيع الخدمة أو إعادة توزيعها (ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك مع FineProxy)؛

2.12. استخدام الخدمة لمحاولة الحصول على وصول غير مصرّح به (مثل الوصول إلى أي خادم أو شبكة أو مضيف أو حساب لا تملك صلاحية الوصول إليه)؛

2.13. استخدام الخدمة لتعطيل اتصالات الإنترنت أو محاولة تعطيلها (مثل هجمات حجب الخدمة (DoS))؛

2.14. استخدام الخدمة لتشغيل بوتات شراء التذاكر، أو الاحتيال الإعلاني، أو جمع بيانات غير متاحة للعامة أو محمية بسبب حساسيتها؛ أو

2.15. استخدام الخدمة بما يخالف أي قانون أو لائحة سارية، أو أي شروط خدمة أو شروط استخدام، أو أي حقوق لأطراف ثالثة.

توافق على إتمام عملية التحقق من الهوية إذا كان لدى FineProxy شكوك معقولة بأن أيًا من الأنشطة المحظورة المذكورة أعلاه يتم تنفيذها عبر حسابك. قد يؤدي عدم إتمام التحقق من الهوية إلى تعليق الحساب.

3. رسوم معالجة الشكاوى#

نظرة عامة.

نحن ملتزمون بتقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للقوانين السارية وشروط الخدمة الخاصة بنا. ونتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام الخدمة أو انتهاك لقواعدنا.

رسوم معالجة الشكاوى.

نظرًا إلى تزايد الجهود الإدارية والتحقيقية المرتبطة بمعالجة الشكاوى، يُفرض، اعتبارًا من 22 يناير 2024، رسم قدره $50 لمعالجة كل شكوى تتعلق بانتهاك قواعدنا. ولا يُعد هذا الرسم بديلاً عن الامتثال لشروطنا، كما لا يعفي المستخدمين من المسؤولية. ويُفرض حصريًا لتغطية تكاليف مراجعة الشكاوى والتحقيق فيها.

إجراءات مراجعة الشكاوى.

عند تلقّي شكوى، نراجع النشاط المُبلّغ عنه، وننشئ تذكرة دعم للعميل، ونُصدر فاتورة برسم معالجة الشكوى. وتبيّن التذكرة المخالفة المُبلّغ عنها، وقد تطلب تقديم توضيح أو معلومات إضافية. ويجب على العميل أن يوقف فورًا النشاط المحدد في التذكرة وأن يمتثل لقواعد الخدمة المشار إليها فيها. ولا يجيز دفع الرسم للعميل الاستمرار في المخالفة.

شروط الدفع.

يجب سداد رسم معالجة الشكوى خلال يومين تقويميين (2) من تاريخ الفاتورة. وإذا لم يُستلم السداد بحلول الموعد النهائي، فقد تُعلّق الخدمة المرتبطة بالشكوى. ولا يجوز إعادة تفعيل الخدمة المعلّقة إلا بعد سداد الفاتورة، وتوقف النشاط المحظور، واتساق إعادة التفعيل مع قواعدنا ونتيجة مراجعتنا والقانون الساري.

المخالفات الجسيمة أو المتكررة.

إذا كانت المخالفة المُبلّغ عنها جسيمة أو واضحة أو جاءت بعد شكاوى سابقة، فيجوز لنا تعليق الخدمات فور إنشاء تذكرة الدعم، من دون انتظار انقضاء مهلة السداد البالغة يومين. وسنعلّق عادةً الخدمة المحددة في الشكوى. وإذا بدت المخالفة بالغة الجسامة على نحو خاص أو كان من المحتمل أن تشمل خدمات أخرى، فيجوز لنا تعليق جميع خدمات العميل النشطة أثناء تحقيقنا في الملابسات. ولن تُرد أي مبالغ عن الخدمات التي قُدّمت بالفعل أو عن رسوم معالجة الشكاوى المستحقة.

الإعفاء من الرسوم.

في حالات استثنائية، ووفقًا لتقديرنا المطلق، يجوز لنا إعفاء العميل من رسم معالجة الشكوى، ولا سيما إذا أبدى تعاونًا بحسن نية واتخذ خطوات معقولة لمنع المخالفات مستقبلًا.

4. الاشتراكات ومعالجة المدفوعات#

يمتلك كل حساب محفظة داخلية واحدة في لوحة التحكم، ولا يُحتفظ بأرصدة منفصلة للفواتير أو الخدمات الفردية. يمكن تمويل المحفظة يدويًا أو من خلال الشحن التلقائي الاختياري، وتُشترى الخدمات والإضافات باستخدام أموال المحفظة.

قد تتم معالجة الإيداعات في المحفظة بواسطة مزودي خدمات دفع أو معالجي مدفوعات خارجيين وفقًا لمعايير الأمان المعمول بها، بما في ذلك PCI-DSS حيثما ينطبق ذلك. لا تقوم FineProxy بتخزين بيانات بطاقات الدفع أو معالجتها بشكل مباشر.

يتحكم صاحب الحساب في إعدادات الدفع، بما في ذلك الشحن التلقائي، من خلال لوحة التحكم. تخضع عمليات الاسترداد والإلغاء لسياسة الاسترداد الواردة في القسم 5 وتُطبَّق وفقًا لأحكامها.

5. سياسة الاسترداد#

مع مراعاة سياسة الاسترداد هذه، توفر FineProxy مهلة مدتها 24 ساعة اعتبارًا من وقت الشراء يجوز للعميل خلالها طلب استرداد الأموال إلى طريقة الدفع الأصلية. تظل رسوم مزوّد الدفع وغيرها من الرسوم المطبقة خاضعة للقسم 5.2. لا ينطبق استرداد الأموال خلال 24 ساعة على الخدمات المطلوبة للمدة المدفوعة البالغة 48 ساعة.

لإلغاء خدمة نشطة، بما في ذلك قبل طلب استرداد الأموال، يجب على العميل استخدام لوحة التحكم عبر تحديد الخدمة النشطة، وفتح «الإدارة»، واختيار «إلغاء هذه الخدمة». يؤدي الإلغاء إلى إعادة القيمة غير المستخدمة من الخدمة إلى المحفظة الداخلية للحساب. وخلال أول 24 ساعة من الشراء، يجوز للعميل بعد ذلك طلب استرداد الأموال إلى طريقة الدفع الأصلية حصريًا من خلال نظام التذاكر الخاص بالدعم والمتاح في حساب العميل. لن يتم النظر في طلبات الاسترداد المقدّمة عبر أي قنوات تواصل أخرى.

يمكن للعميل إلغاء الخدمات بنفسه من لوحة التحكم مرة واحدة كحد أقصى كل ثلاثة (3) أيام. إذا كان لدى العميل سبب وجيه لإلغاء خدمة قبل انقضاء هذه المدة، فيمكنه التواصل معنا عبر نظام التذاكر وتوضيح سبب حاجته إلى إلغاء الخدمة. تتم مراجعة هذه الطلبات بشكل فردي.

تراقب FineProxy نشاط طلبات الاسترداد. في حالات طلبات الاسترداد المفرطة — وتحديدًا، أكثر من ثلاثة (3) طلبات استرداد خلال شهر تقويمي واحد — نحتفظ بالحق، وفقًا لتقديرنا المطلق، في رفض أي طلبات استرداد إضافية.

بعد انتهاء فترة الاسترداد البالغة 24 ساعة، تكون النتيجة المتاحة للإلغاء هي إضافة القيمة غير المستخدمة من الخدمة إلى المحفظة الداخلية. ويمكن استخدام الرصيد المضاف إلى المحفظة في عمليات الشراء المستقبلية.

إذا واجه العميل مشكلات تقنية مع البروكسيات المشتراة، فإننا ننصح بشدة بالتواصل مع فريق الدعم الفني عبر نظام التذاكر لمراجعة المشكلة قبل تقديم طلب استرداد الأموال.

بشرائك لأي منتج أو خدمة من FineProxy، فإنك تُقر وتوافق على الالتزام بسياسة الاسترداد هذه.

بند إضافي بشأن المخالفات.

لا تتوفر عمليات الاسترداد في الحالات المتعلقة بالشكاوى أو انتهاكات شروط الخدمة الخاصة بنا. إذا ثبت أن الحساب ينتهك قواعدنا، سواء بسبب مخالفات جسيمة أو متكررة، فلن يتم إصدار أي استرداد للخدمات المقدمة مسبقًا أو لأي رسوم معالجة شكاوى مُتكبَّدة.

5.1 المدد الزمنية لمعالجة الاسترداد#

بعد أن نستلم عبر نظام التذاكر طلبك لاسترداد الأموال إلى طريقة الدفع الأصلية، مع أي بيانات صرف مطلوبة، سنقوم بإرسال طلب الاسترداد إلى مزوّد الدفع خلال 24 ساعة.

هام: لا تبدأ المدد الزمنية للاسترداد من لحظة إرسالك رسالة إلينا، بل تبدأ من لحظة تقديمنا المعلومات المطلوبة إلى مزوّد الدفع. ستتلقى إشعارًا منفصلًا عبر البريد الإلكتروني فور تقديم المعلومات.

الحد الأقصى لتقديم المعلومات من جانبنا هو 24 ساعة (عادةً من 2 إلى 6 ساعات). بعد التقديم، يعتمد الجدول الزمني للاسترداد بالكامل على مزوّد الدفع و/أو البنك الخاص بك. المدد الزمنية التقريبية كالتالي:

البطاقات المصرفية: من 1 إلى 5 أيام عمل. في معظم الحالات، تتم معالجة الاسترداد في نفس اليوم. في بعض الحالات، قد نطلب رقم بطاقتك لإتمام التحويل يدويًا (حيثما يدعم مزوّد الدفع ذلك).

من 1 إلى 5 أيام عمل. في معظم الحالات، تتم معالجة الاسترداد في نفس اليوم. في بعض الحالات، قد نطلب رقم بطاقتك لإتمام التحويل يدويًا (حيثما يدعم مزوّد الدفع ذلك). العملات الرقمية: خلال 48 ساعة من استلامنا عنوان استرداد صالح. يجب عليك تقديم عنوان المحفظة المستخدم في الدفع والشبكة/البروتوكول. لا يمكن إرسال الاسترداد إلا إلى نفس المحفظة التي تم الدفع منها. بالنسبة لشبكات البلوكتشين غير القياسية، قد تصل المدة إلى 96 ساعة.

خلال 48 ساعة من استلامنا عنوان استرداد صالح. يجب عليك تقديم عنوان المحفظة المستخدم في الدفع والشبكة/البروتوكول. لا يمكن إرسال الاسترداد إلا إلى نفس المحفظة التي تم الدفع منها. بالنسبة لشبكات البلوكتشين غير القياسية، قد تصل المدة إلى 96 ساعة. WebMoney: حتى 10 أيام عمل. يُرجى ملاحظة أن رسوم الاسترداد قد تكون مرتفعة. بالنسبة لهذه الطريقة، قد تستغرق المعالجة وقتًا أطول أحيانًا وقد يتم إتمام الاسترداد قرب نهاية المهلة المحددة.

حتى 10 أيام عمل. يُرجى ملاحظة أن رسوم الاسترداد قد تكون مرتفعة. بالنسبة لهذه الطريقة، قد تستغرق المعالجة وقتًا أطول أحيانًا وقد يتم إتمام الاسترداد قرب نهاية المهلة المحددة. Perfect Money و Alipay: حتى 10 أيام عمل.

5.2 رسوم مزوّد الدفع وشبكة البلوكتشين#

الأسعار المعروضة على الموقع لا تشمل رسوم مزوّد خدمة الدفع و/أو رسوم شبكة البلوكتشين المفروضة لمعالجة المعاملة. يتحمّل العميل هذه الرسوم عند إتمام الدفع.

أي رسوم يفرضها مزوّد خدمة الدفع على عملية الاسترداد يتحمّلها العميل وتُخصم من مبلغ الاسترداد. نبذل جهوداً معقولة لتقليل هذه التكاليف، وقد نقترح عند الإمكان خيارات استرداد برسوم أقل.

بالنسبة لعمليات الاسترداد بالعملات الرقمية، قد يشمل إجمالي الرسوم كلاً من رسوم مزوّد خدمة الدفع ورسوم شبكة البلوكتشين.

ملاحظة بشأن رسوم العملات الرقمية: قد يفرض مزوّدو خدمة الدفع رسوماً أعلى على عمليات الاسترداد عبر Bitcoin وEthereum وUSDT TRC20 (على سبيل المثال، 3 USD لاسترداد عبر USDT TRC20). يُرجى مراعاة هذه الرسوم قبل الشراء إذا كنت تتوقع طلب استرداد.

6.1 حدود السرعة#

توفر الخدمة حركة بيانات غير محدودة لجميع خطط الأسعار ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في الشروط المعمول بها. تُطبَّق حدود عرض النطاق الترددي التالية بناءً على العدد الإجمالي لعناوين IP المضمنة في خدمة نشطة محددة:

حتى 300 عنوان IP: حتى 100 Mbps

من 301 إلى 3,000 عنوان IP: حتى 500 Mbps

من 3,001 إلى 5,000 IP: حتى 1 Gbps

من 5,001 إلى 15,000 IP: حتى 1.5 Gbps

من 15,001 إلى 25,000 IP: حتى 2.5 Gbps

أكثر من 25,000 IP: حتى 5 Gbps

6.2 حدود الاتصالات المتزامنة#

بالإضافة إلى حدود عرض النطاق الترددي، تُطبَّق الحدود التالية على عدد الاتصالات المتزامنة (ما هذا) لخدمة نشطة محددة، وذلك حسب حجم حزمة IP:

حتى 999 IP: حتى 1500 اتصال متزامن

من 1,000 إلى 4,999 IP: حتى 3 أضعاف عدد عناوين IP المتضمنة في الخدمة

من 5,000 إلى 14,999 عنوان IP: حتى 2× عدد عناوين IP المتضمنة في الخدمة

15,000 IP فأكثر: حتى 1× من عدد عناوين IP المتضمنة في الخدمة (أي ما يعادل عدد عناوين IP)

في حال تجاوز الحد المسموح، يتم تحويل الخدمة تلقائيًا إلى الوضع البطيء (Slow Mode).

في الوضع البطيء، لا يُسمح بأكثر من اتصال متزامن واحد لكل عنوان IP.

تعتمد مدة الوضع البطيء على عدد المخالفات التي تحدث خلال فترة 24 ساعة:

حتى مخالفتين — 5 دقائق

من 3 إلى 6 مخالفات — 15 دقيقة

من 7 إلى 10 مخالفات — 30 دقيقة

أكثر من 10 مخالفات — 60 دقيقة

بعد انتهاء فترة التقييد، تعود الخدمة تلقائيًا إلى وضع التشغيل العادي. تساعد هذه الآلية في منع التحميل المفرط من المستخدمين الأفراد وتضمن جودة خدمة مستقرة لجميع العملاء.

إذا كان حد الاتصالات المتزامنة الحالي غير كافٍ، فيمكن شراء اتصالات متزامنة إضافية لخدمة محددة عند تقديم الطلب أو لاحقًا من خلال لوحة التحكم. يبلغ السعر $30 لكل 1,000 اتصال متزامن إضافي عن فترة كاملة مدتها 30 يومًا. وعند إضافتها إلى خدمة نشطة، تُحتسب الرسوم بنسبة تتناسب مع الأيام المتبقية من فترة الخدمة الحالية. ويُطبَّق الحد المرفوع تلقائيًا دون الحاجة إلى تذكرة دعم.

6.3 القواعد العامة والإشعارات والترقيات#

وُضعت هذه القيود حصريًا للحفاظ على استقرار الخدمة وموثوقيتها وضمان الاستخدام العادل لها من جانب جميع العملاء.

تنطبق جميع القيود الموضحة في القسمين 6.1 و6.2 على الخدمة ككل (أي على الباقة/الطلب النشط المحدد)، وليس على كل عنوان IP فردي. إذا كان لدى العميل عدة خدمات نشطة، فإن القيود تنطبق على كل خدمة على حدة، وليس على الحساب ككل.

إذا كانت الخدمة مرتبطة بعدة عناوين IP مصدر مدرجة في قائمة السماح، فيجوز للعميل تخصيص حصة محددة من الاتصالات المتزامنة لكل ارتباط عند إضافته أو تعديله. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الحصص المخصصة لجميع الارتباطات حد الاتصالات المتزامنة الخاص بتلك الخدمة.

يمكن للعميل مراقبة الاستخدام الحالي والحدود السارية من خلال مخططات الأحمال في صفحة الخدمة النشطة ضمن لوحة التحكم. ولا ترسل FineProxy تذكرة دعم لمجرد تجاوز أحد الحدود. وإذا كان التجاوز كبيرًا و/أو متكررًا ويهدد استقرار الخدمة أو العملاء الآخرين، تحتفظ الشركة بالحق في تعليق الخدمة المتأثرة فورًا، من دون إشعار مسبق.

7. سياسة استبدال عناوين IP#

يرجى الانتباه إلى القواعد المهمة التالية المتعلقة باستبدال عناوين IP.

في حال تم حظر عنوان IP نتيجة إجراءات قام بها العميل أثناء استخدام الخدمة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الطلبات المفرطة، أو انتهاك سياسات الموقع المستهدف، أو السلوك المسيء)، فإن FineProxy غير ملزمة بتوفير استبدال فوري لعنوان IP المذكور.

يمكن للعملاء استخدام الاستبدال الذاتي المجدول مجانًا مرة واحدة كل ثمانية (8) أيام بعد الشراء الأولي أو آخر تحديث لقائمة البروكسي.

بالنسبة إلى الخدمات غير المتناوبة المؤهلة، يتوفر استبدال كامل أو جزئي غير مجدول لعناوين IP مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها $10 لكل عملية، تُخصم من محفظة لوحة التحكم. وتُستثنى الخدمات المتناوبة لأن عناوين IP الخاصة بها تتغير تلقائيًا.

لبدء الاستبدال من لوحة التحكم، حدِّد الخدمة النشطة، وافتح «مزيد من الإجراءات»، ثم اختر «تحديث عناوين IP». يمكن للعميل تحديث القائمة بالكامل، أو عناوين IP محددة، أو عناوين IP حسب الدولة، كما يمكنه زيادة حصة دولة ما أو تقليلها حيثما تسمح بذلك الخطة المعمول بها والمخزون المتاح.

نوصي بشدة بمراجعة سياسات وحدود الاستخدام الخاصة بالموقع أو الخدمة التي ستُستخدم فيها البروكسيات مسبقًا، حيث قد يؤدي الاستخدام المفرط أو غير السليم إلى حظر فوري لعناوين IP.

في حال رصدنا حظرًا متكررًا لعناوين IP الخاصة بـ FineProxy على مواقع معينة مرتبطة بنشاط العميل، فقد نقوم بإخطار العميل بذلك. وإذا استمر هذا الحظر، تحتفظ FineProxy بالحق في تجميد الخدمة المتأثرة مؤقتًا لإتاحة الفرصة للعميل لإجراء التعديلات اللازمة ومنع المزيد من حظر عناوين IP. خلال فترة التجميد، يتم تعليق مدة الخدمة ولا يتم خصمها.

8. حسابات المستخدمين#

قد تتطلب بعض ميزات الخدمات تسجيل حساب. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات اعتماد حسابك وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلاله. لا تتحمل FineProxy أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن عدم حمايتك لمعلومات حسابك.

تُعد مفاتيح API والمفاتيح السرية لخطافات الويب بيانات اعتماد حساسة. يظهر المفتاح السري مرة واحدة فقط عند إنشائه، ويجب عليك نسخه وحفظه بأمان، وتقييد استخدامه، وتدويره أو إبطاله فورًا إذا تعرّض للكشف أو احتُمل تعرّضه له. استخدم مفاتيح منفصلة بأقل قدر من الصلاحيات لعمليات التكامل. أنت مسؤول عن النشاط الذي يتم من خلال بيانات اعتماد الحساب الصالحة أو مفاتيح API أو المفاتيح السرية لخطافات الويب.

9. الاستخدام المقبول#

أنت توافق على استخدام الخدمات لأغراض مشروعة فقط وبما يتوافق مع جميع القوانين واللوائح وحقوق الأطراف الثالثة المعمول بها. لا يجوز لك استخدام الخدمات لأي غرض غير قانوني أو غير مشروع أو غير مصرح به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال أو التحرش أو توزيع البرمجيات الضارة أو أي أكواد خبيثة أخرى.

نحن نحترم خصوصيتك. المعلومات المتعلقة بكيفية جمعنا للبيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها موضحة في سياسة الخصوصية، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

11. حقوق الملكية الفكرية#

جميع الحقوق والملكية والمصالح المتعلقة بالخدمات، بما في ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها، هي وستظل ملكاً حصرياً لـ FineProxy والجهات المرخصة لها. لا يمنحك أي شيء في هذه الشروط أي حقوق لاستخدام العلامات التجارية أو الهوية البصرية أو الملكية الفكرية الخاصة بـ FineProxy إلا بما هو مصرح به صراحةً.

12. التعديلات على الشروط#

قد نقوم بتعديل هذه الشروط من وقت لآخر. سيتم نشر النسخ المحدثة على موقعنا الإلكتروني مع تاريخ “آخر تحديث” مُعدَّل. يُعدّ استمرارك في استخدام الخدمات بعد سريان هذه التعديلات بمثابة موافقتك على الشروط المعدلة.

13. إنهاء الخدمة#

نحتفظ بالحق، وفقاً لتقديرنا الخاص، في تعليق أو إنهاء وصولك إلى الخدمات، كلياً أو جزئياً، بما في ذلك حظر الوصول مستقبلاً، إذا كان لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأنك قد انتهكت هذه الشروط أو القانون المعمول به. قد يتم الإنهاء مع أو بدون إشعار مسبق، حيثما يسمح القانون بذلك.

14. القانون الحاكم#

تخضع هذه الشروط وأي نزاعات أو مطالبات ناشئة عنها أو متعلقة بها لقوانين إستونيا وتُفسَّر وفقًا لها، دون الاعتداد بمبادئ تنازع القوانين.

15. إخلاء المسؤولية وتحديد المسؤولية#

تُقدَّم الخدمات على أساس “كما هي” و”حسب التوفر”. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، تُخلي FineProxy مسؤوليتها عن جميع الضمانات وتحدّ من مسؤوليتها وفقًا لما هو موضح في قسم إخلاء المسؤولية وتحديد المسؤولية المتاح على هنا.

16. قيود الوصول والموارد المحظورة#

تُطبّق FineProxy مجموعة من القيود على مستوى البنية التحتية. تسري هذه القيود على جميع العملاء وجميع الخطط. إذا كان أحد المواقع مدرجًا في قائمة الحظر، فلا يمكن الوصول إليه عبر بروكسياتنا، ولا يتوفر خيار إلغاء الحظر.

16.1. حظر كامل لخدمات البريد الإلكتروني وبروتوكولات البريد#

نحظر بالكامل خدمات البريد الإلكتروني وبروتوكولات البريد (SMTP، IMAP، POP3) — بغض النظر عن الغرض من الاستخدام.

ماذا يعني ذلك:

يتم تطبيق هذا القيد على كامل بنيتنا التحتية ولجميع المستخدمين؛

لا يهم الغرض: سواء كان التحقق من البريد الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى صندوق البريد، أو استخدام واجهات API المتعلقة بالبريد الإلكتروني؛

لا يمكن إلغاء حظر خدمات البريد الإلكتروني — الوصول مقيّد في جميع الخطط.

16.2. حظر كامل لنطاق .gov#

جميع المواقع ضمن نطاق .gov محظورة على بروكسياتنا. غالبًا ما تقيّد الموارد الحكومية الوصول من نطاقات IP المجهولة، وهذا يتوافق أيضًا مع سياستنا الداخلية الهادفة إلى منع إساءة استخدام الخدمة. ينطبق هذا القيد على جميع الدول وجميع الخطط.

16.3. مواقع وخدمات محظورة إضافية#

الموارد التالية غير متاحة عبر بروكسياتنا. إذا كان الموقع مدرجًا في هذه القائمة، فلا يمكن إلغاء حظره.

المواقع الحكومية

جميع نطاقات .gov

الخدمات المالية

moex.ru، cbr.ru، payoneer.com، stripe.com، paypal.com، bofa.com

الموارد الحكومية والمؤسسية

gosuslugi.ru، login.microsoftonline.com، mil.ru

منصات التكنولوجيا والألعاب

sony.com، sonyentertainmentnetwork.com، playstationnetwork.com، accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

محرك البحث

بحث Google (يتم حظر صفحة نتائج البحث فقط؛ تبقى خدمات Google الأخرى متاحة)

البث والترفيه

filmax-tv.ru, fandango.com

خدمات مكافحة البريد العشوائي

spamhaus.org

خدمات الإدارة عن بُعد والأمان

my-android.avast.com

شركات الطيران والحجز عبر الإنترنت

singaporeair.com, ticketswap

الإعلام والأخبار

rappler.com

المواقع التجارية والمؤسسية

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

المتاجر والكتالوجات (potpourrigroup.com والمواقع ذات الصلة)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

موارد أخرى

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

إذا كان أحد المواقع مدرجًا في هذه القائمة، فلن يعمل من خلال بروكسياتنا.

16.4 سياسة الوصول إلى Twitch#

بشكل افتراضي، يتم حظر الوصول إلى Twitch على جميع خدمات البروكسي المشتركة (الباقات). ينطبق هذا القيد فقط على Twitch ولا يؤثر على الوصول إلى المواقع أو المنصات الأخرى. تظل جميع باقات البروكسي تعمل بكامل طاقتها للاستخدام العام.

يعود سبب هذا القيد إلى سياسات الإشراف الصارمة والتحكم في حركة المرور التي يتبعها Twitch. عندما يستخدم عدة عملاء نفس عنوان IP الخاص بالبروكسي للوصول إلى Twitch، يتم تقييد هذه العناوين أو حظرها بسرعة، مما يؤثر سلبًا على جميع المستخدمين الذين يتشاركون نفس عنوان IP.

لتوفير وصول مستقر، نقدم باقات بروكسي مخصصة مع وصول حصري إلى Twitch، متاحة على: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

مع هذه الباقات، تبقى عناوين IP الخاصة بالبروكسي قابلة للاستخدام لجميع المواقع، بينما يتم تفعيل الوصول إلى Twitch حصريًا لعميل واحد فقط على تلك العناوين. لا يُسمح لأي عملاء آخرين باستخدام Twitch على نفس عناوين البروكسي. نظرًا لحق الوصول الحصري هذا، تكون أسعار باقات البروكسي هذه أعلى بنسبة 50% من باقات البروكسي القياسية.

يتم تفعيل الوصول إلى Twitch يدويًا. لتفعيله، يجب على العميل تقديم طلب عبر نظام التذاكر في الحساب الشخصي. التفعيل التلقائي غير متاح.

17. دعم بروتوكول UDP#

يتوفر دعم بروتوكول UDP فقط للخدمات غير المتناوبة المؤهلة، وتُستثنى الخدمات المتناوبة. عند تفعيل دعم UDP، تزداد تكلفة الخدمة بنسبة 50% من السعر القياسي للخدمة.

يمكن للعميل إضافة دعم UDP عند تقديم الطلب أو لاحقًا من الخدمة النشطة في لوحة التحكم. وإذا أُضيف لاحقًا، تُحتسب الرسوم الإضافية بنسبة تتناسب مع الأيام المتبقية من فترة الخدمة الحالية. ويتم التفعيل ذاتيًا ولا يتطلب تذكرة دعم أو تفعيلًا يدويًا أو فترة انتظار.

لا يؤدي تغيير عناوين IP أو تحديثها ضمن الخدمة إلى تعطيل دعم بروتوكول UDP. وتظل وظيفة UDP متاحة بعد تحديث قائمة عناوين IP.

يسري السعر المُعدَّل للخدمة المرتبط بدعم بروتوكول UDP طوال فترة الخدمة النشطة بالكامل، بما في ذلك التجديدات، طالما ظل دعم UDP مُفعَّلًا.

إذا كانت لديك أي استفسارات بخصوص هذه الشروط أو كنت بحاجة إلى مساعدة تقنية، فتواصل مع دعم FineProxy عبر أي من القنوات التالية: