يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

غادر نحو ربع سكان أوكرانيا البلاد منذ عام 2022. التطبيقات البنكية (PrivatBank، Monobank)، والخدمات الحكومية عبر Diia، والمنصات المحلية — بعض الميزات تتحقق من عنوان IP الخاص بك. إذا كنت في الخارج وتحتاج إلى الوصول لخدمة أوكرانية لا تعمل بدون IP محلي، فإن خادم بروكسي أوكراني يحل المشكلة دون إعادة توجيه اتصالك بالكامل كما يفعل VPN.

لأبحاث السوق: Rozetka هي أكبر منصة تجارة إلكترونية في أوكرانيا — أكثر من 1.5 مليون منتج تشمل الإلكترونيات والبقالة والأزياء. OLX.ua يتولى الإعلانات المبوبة (عقارات، سيارات، وظائف). Prom.ua هو سوق إلكتروني رئيسي آخر. جميعها تعرض أسعارًا وتوافرًا محليًا بناءً على عنوان IP. توجد أدوات استخراج بيانات مبنية على Apify لكل منها ($2 لكل 1,000 نتيجة من OLX، $2 لكل 1,000 منتج من Prom.ua). إذا كنت تبحث عن أفضل عنوان IP أوكراني لمراقبة الأسعار — فإن عناوين IP الأوكرانية هي الطريقة الوحيدة لرؤية ما يراه المشترون المحليون.

بروكسيات FineProxy الأوكرانية

لشراء بروكسي أوكرانيا، يوفر FineProxy بروكسيات IPv4 من مراكز البيانات وبروكسيات ISP من أوكرانيا. مراكز بيانات على ASN خاص، سعر ثابت لكل IP، وحركة مرور غير محدودة. عناوين IP الأوكرانية تعمل بشكل مجهول — بدون ترويسات إعادة توجيه، مع شهادة SSL فردية لكل IP. يدعم HTTP/HTTPS وSOCKS5، بسرعة تصل إلى 500 ميغابت/ثانية.