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بروكسي أوكرانيا

بروكسيات أوكرانية ثابتة وموثوقة بعناوين IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في أوكرانيا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الأوكرانية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

FineProx هي خدمة وكيل ممتازة تتميز باستقرار الاتصال والسرعة العالية. سهل الاستخدام، فهو يوفر مجموعة واسعة من المواقع ودعم العملاء سريع الاستجابة. خيار رائع للعمل والاحتياجات الشخصية!

BeilihoDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا راضٍ جدًا عن خدمة Fineproxy. شبكة الوكيل الخاصة بهم كبيرة وقوية، وتوفر اتصالاً مستقرًا وسريعًا. من السهل التنقل في موقعهم، كما أن الدعم الفني سريع الاستجابة ومفيد. إنه خيار قوي لأولئك الذين يتطلعون إلى تأمين تصفحهم أو تجاوز القيود الجغرافية.

ammar ghezaliالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

لقد اختبرت هذا المزود وهذا ما أفكر فيه: من السهل جدًا الاستخدام والمشاركة بفضل بيانات الاعتماد أو مصادقة IP، وهو سريع وثابت لحالتي، وأخيرًا وليس آخرًا سعر جيد

Yomi DrogoTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم FineProxy لعدة أشهر وقد أعجبت جدًا بخدمتهم. تتميز الخوادم الوكيلة بالسرعة والموثوقية وتوفر تغطية ممتازة عبر العديد من البلدان. فريق الدعم سريع الاستجابة ومفيد. قيمة رائعة مقابل المال وموصى بها بشدة لأي شخص يحتاج إلى خدمات الوكيل.

AntonSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة جديرة بالاهتمام لأولئك الذين يهتمون بسلامتهم عبر الإنترنت. لقد كنت أستخدمه لمدة 10 يومًا وأنا راضٍ تمامًا عن سرعته. والشيء الأكثر متعة هو أنه لا توجد حدود لحركة المرور مقابل هذا السعر المنخفض.

Alex D.المنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
Rozetka، OLX.ua — مركز بيانات أم ISP؟حماية أخف

لا يستخدم Rozetka حماية مضادة للبوتات عنيفة مثل Allegro أو Amazon. عناوين IP من مراكز البيانات تتعامل مع مراقبة الأسعار واستخراج بيانات الكتالوجات بشكل جيد. OLX.ua مشابه — تحديد معدل طلبات قياسي، لا شيء يتطلب بروكسيات ISP. لاستخراج بيانات العقارات على OLX (بيانات GPS، السعر لكل متر مربع)، بروكسي مركز بيانات مع تدوير مناسب يفي بالغرض. Prom.ua هو الأقل حماية من بين الثلاثة.

هل يمكنني الوصول إلى تطبيقات البنوك الأوكرانية من الخارج؟PrivatBank وMonobank

تطبيقات PrivatBank وMonobank نفسها تعمل في الخارج — فهي مصممة لذلك بما أن ملايين المستخدمين غادروا أوكرانيا. تطبيق Diia أيضاً يعمل خارج أوكرانيا مع المصادقة الصحيحة. لكن بعض الخدمات تطلق تحققاً إضافياً عند اكتشاف IP غير أوكراني. البروكسي الأوكراني يقلل العوائق: تأكيدات SMS أقل، ولا تنبيهات “نشاط غير معتاد”. ليس مطلوباً بشكل صارم للخدمات البنكية الأساسية، لكنه يجعل التجربة أكثر سلاسة.

الإنترنت في أوكرانيا — هل هو مستقر بما يكفي لعمليات البروكسي؟4,200+ ISPs، 52

أكثر من 4,200 مزوّد خدمة إنترنت، و52 مركز بيانات نشطاً، و24 نقطة تبادل إنترنت. النطاق الترددي الثابت: 74–84 ميغابت/ثانية. تضرّر نحو 25% من البنية التحتية الثابتة، لكن المشغّلين استثمروا مليارات في الطاقة الاحتياطية والتكرار. عناوين IP من مراكز بيانات FineProxy تمرّ عبر مسارات مرنة. ظل وقت التشغيل مستقراً — والقلق يتعلق بالبنية التحتية المادية في مناطق النزاع أكثر من الاتصال على مستوى IP.

بروكسيات أوكرانيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات أوكرانيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
2 متصل·تحتاج المزيد؟ →
159.224.232.194:8888
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 س مضت
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
666 Kbps
100.0%
2 س مضت
عرض 2 من 2

الدليل

عناوين IP أوكرانية — من يحتاجها ولماذا

2 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

غادر نحو ربع سكان أوكرانيا البلاد منذ عام 2022. التطبيقات البنكية (PrivatBank، Monobank)، والخدمات الحكومية عبر Diia، والمنصات المحلية — بعض الميزات تتحقق من عنوان IP الخاص بك. إذا كنت في الخارج وتحتاج إلى الوصول لخدمة أوكرانية لا تعمل بدون IP محلي، فإن خادم بروكسي أوكراني يحل المشكلة دون إعادة توجيه اتصالك بالكامل كما يفعل VPN.

لأبحاث السوق: Rozetka هي أكبر منصة تجارة إلكترونية في أوكرانيا — أكثر من 1.5 مليون منتج تشمل الإلكترونيات والبقالة والأزياء. OLX.ua يتولى الإعلانات المبوبة (عقارات، سيارات، وظائف). Prom.ua هو سوق إلكتروني رئيسي آخر. جميعها تعرض أسعارًا وتوافرًا محليًا بناءً على عنوان IP. توجد أدوات استخراج بيانات مبنية على Apify لكل منها ($2 لكل 1,000 نتيجة من OLX، $2 لكل 1,000 منتج من Prom.ua). إذا كنت تبحث عن أفضل عنوان IP أوكراني لمراقبة الأسعار — فإن عناوين IP الأوكرانية هي الطريقة الوحيدة لرؤية ما يراه المشترون المحليون.

بروكسيات FineProxy الأوكرانية

لشراء بروكسي أوكرانيا، يوفر FineProxy بروكسيات IPv4 من مراكز البيانات وبروكسيات ISP من أوكرانيا. مراكز بيانات على ASN خاص، سعر ثابت لكل IP، وحركة مرور غير محدودة. عناوين IP الأوكرانية تعمل بشكل مجهول — بدون ترويسات إعادة توجيه، مع شهادة SSL فردية لكل IP. يدعم HTTP/HTTPS وSOCKS5، بسرعة تصل إلى 500 ميغابت/ثانية.

تمتلك أوكرانيا أكثر من 4,200 مزود خدمة إنترنت مسجل و52 مركز بيانات نشطاً رغم تحديات البنية التحتية المستمرة. عناوين IP الأوكرانية من FineProxy تتصل عبر توجيه مرن — عمليات استخراج البيانات الخاصة بك لا تعتمد على نقطة فشل واحدة. بعد الدفع، تظهر العناوين في لوحة التحكم — أضف عنوان IP العمل الخاص بك إلى القائمة البيضاء، وصدّرها بصيغة IP:port أو عبر API. الحد الأدنى للطلب: 100 IP.