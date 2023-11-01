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بروكسي للبوتات

باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 300 عنوان IP من مراكز البيانات لبوت الأتمتة لديّ
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قوائم البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • جدّد كل خدمة بروكسي تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $500
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

خدمة وكيل ممتازة.  لقد كنت أستخدمها لفترة طويلة ولم تخذلني أبدًا.  كل شيء يعمل مثل الساعة ولا شيء يطير.  أنا سعيد للغاية وأنصح جميع أصدقائي بهذه الخدمة.

Nyashaالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد حظيت بتجربة رائعة في استخدام FineProxy. إن سرعة واستقرار الوكلاء الخاصين بهم رائعان، وهم يقدمون مجموعة واسعة من الخيارات لحالات الاستخدام المختلفة. كان الإعداد بسيطًا، وكان دعم العملاء متاحًا وفعالًا دائمًا. أوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى حل وكيل يمكن الاعتماد عليه!

Tan NguyenProxyRate, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تشغيل الحسابات

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

صفحة البروكسي هذه هي الأفضل من بين كل ما جرّبته في حياتي؛ فعناوين البروكسي غير محظورة في أي مكان وتتمتع بخصوصية تامة. أحبها.

Andres DomfTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.

Nemanja DuricSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

عمل رائع عمل رائع – وكلاء رائعون عمل رائع أيها الفريق! لقد اكتشفت هذه الخدمة للتو وأنا منبهر حقًا – القيمة التي تقدمها مقابل السعر لا تصدق. والآن مع وصول سكني غير محدود؟ هذا هو المستوى التالي. احترام كبير لكم جميعا. سأعود بالتأكيد!

hamzaerkoDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل تحتاج جميع البوتات إلى بروكسيات؟نعم

أي بوت يُرسل طلبات متكررة إلى نفس الهدف — نعم. بدون بروكسيات، يرى الموقع المستهدف كل حركة المرور من عنوان واحد فيحظره. حتى البوتات التي تعمل بسرعات متوسطة (بضعة طلبات في الدقيقة) تستفيد من عناوين IP متعددة، لأن كثيرًا من المواقع تتتبّع النشاط التراكمي لكل عنوان على مدار ساعات وأيام.

كم عدد البروكسيات المطلوبة لكل بوت؟يعتمد على المهمة

لاستخراج البيانات: يعتمد على صرامة الموقع المستهدف والسرعة المطلوبة. من 100 إلى 500 IP لاستخراج البيانات المعتدل، وآلاف العناوين لجمع البيانات على نطاق واسع. لبوتات الحسابات: عنوان IP واحد لكل حساب دون مشاركة. لبوتات الشراء: عنوان IP واحد لكل مهمة. لبوتات API: عنوان IP واحد لكل مفتاح API.

هل يمكنني استخدام نوع بروكسي واحد لكل شيء؟طابق المهمة

من الناحية التقنية نعم، لكنك ستدفع أكثر من اللازم أو ستحصل على أداء أقل. بروكسيات ISP تعمل في كل مكان لكنها أعلى تكلفة — واستخدامها لاستخراج البيانات بكميات كبيرة مُكلف. بروكسيات مراكز البيانات رخيصة بالكميات لكنها تُكتشف بسهولة في مهام إدارة الحسابات. طابق النوع مع المهمة.

ما البروتوكولات التي تحتاجها البوتات؟HTTP/HTTPS غالباً

معظم البوتات تستخدم HTTP/HTTPS. بعضها يحتاج SOCKS5 — خاصةً تلك التي تتعامل مع حركة مرور غير HTTP (بوتات VoIP، بوتات الألعاب، بروتوكولات UDP). يدعم FineProxy بروتوكولات HTTP وHTTPS وSOCKS5 مع UDP للبوتات التي تحتاج ذلك.

الدليل

اختيار البروكسي المناسب لبوتك

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

كل بوت يصطدم بالعائق نفسه في النهاية: يكتشف الموقع المستهدف الطلبات المتكررة من عنوان IP واحد فيحظره. الحل دائمًا هو البروكسيات — لكن النوع المناسب يعتمد كليًا على ما يفعله بوتك وأين يتصل.

بوتات الاستخراج والتحليل

الزواحف، مراقبات الأسعار، متتبعات SERP، أدوات استخراج البيانات — أي أداة تسحب معلومات من المواقع بكميات كبيرة. ترسل هذه البوتات آلاف الطلبات في الساعة، والعدو الأول هو تقييد معدل الطلبات.

بروكسيات مراكز البيانات هي الخيار الافتراضي. فهي سريعة، ومنخفضة التكلفة لكل IP، ويمكنك شراء المئات أو الآلاف لتوزيع الحمل. معظم أهداف استخراج البيانات لا تهتم إذا كان الـ IP يبدو سكنياً — بل تهتم بتكرار الطلبات لكل عنوان. وزّع طلباتك على مجموعة كبيرة وأبقِ معدل الطلبات منخفضاً على كل IP.

للأهداف ذات الحماية القوية ضد البوتات (Google، Amazon، وسائل التواصل الاجتماعي)، تساعد بروكسيات ISP — فهي تبدو كمستخدمين سكنيين لكن بدون حدود على حركة البيانات.

بوتات التواصل الاجتماعي

أدوات إدارة الحسابات، جدولة المنشورات، أتمتة التفاعل. Facebook، Instagram، Twitter، TikTok — جميعها تربط الحسابات من خلال عناوين IP المشتركة وبصمات المتصفح.

القاعدة هنا صارمة: عنوان IP ثابت واحد لكل حساب. يجب أن يبقى العنوان نفسه في كل جلسة، وأن يبدو سكنيًا. بروكسيات ISP تلبّي كلا الشرطين. اقرنها بمتصفح مضاد للكشف لعزل البصمة الرقمية.

بروكسيات مراكز البيانات محفوفة بالمخاطر للنشاط على الحسابات في المنصات الكبرى — يتم تمييزها أثناء النشر والتعليق. مناسبة للقراءة وجمع البيانات العامة، لكن ليس للإجراءات المرتبطة بحساب.

بوتات الأحذية الرياضية والشراء

بوتات AIO، بوتات Nike SNKRS، بوتات Supreme — تعمل على أتمتة عملية الشراء أثناء الإصدارات المحدودة. بروكسي واحد لكل مهمة بوت، بلا استثناءات. السرعة مهمة بقدر أهمية التخفّي.

بروكسيات ISP للمواقع القائمة على الطوابير (Nike، Adidas). بروكسيات مراكز البيانات لإصدارات Shopify المعتمدة على السرعة. طابق بلد البروكسي مع منطقة الإصدار — يتحقق تجار التجزئة من ذلك مقابل عناوين الفوترة.

بوتات API والتداول

بوتات تداول العملات الرقمية، أغلفة API للذكاء الاصطناعي، سكربتات المراقبة. تتصل هذه بواجهات API وليس بالمواقع، لذا القواعد مختلفة. تتم المصادقة في API عبر المفتاح، والخادم لا يهتم إذا كان الـ IP يبدو سكنيًا.

Datacenter proxies work perfectly. Multiple API keys, each routed through its own dedicated proxy, multiply your rate limits proportionally. For APIs that require HTTPS — FineProxy offers proxies with individual SSL certificates per IP.

بوتات التذاكر والتجزئة

مشابهة لبوتات الأحذية الرياضية: أتمتة عمليات الشراء قبل نفاد المخزون. Ticketmaster، مواقع الفعاليات، الإصدارات المحدودة. تختلف مستويات الحماية ضد البوتات، لكن المبدأ واحد — IP واحد لكل جلسة، عناوين نظيفة، وموقع جغرافي مطابق.

يجب أن يتوافق خادم بروكسي البوت مع مهمة البوت الخاص بك، وليس أن يكون حلاً واحداً يناسب الجميع. النوع الخاطئ إما يؤدي إلى حظرك أسرع أو يكلفك أكثر مما ينبغي.