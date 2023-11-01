بروكسي للبوتات

كل بوت يصطدم بالعائق نفسه في النهاية: يكتشف الموقع المستهدف الطلبات المتكررة من عنوان IP واحد فيحظره. الحل دائمًا هو البروكسيات — لكن النوع المناسب يعتمد كليًا على ما يفعله بوتك وأين يتصل.
بوتات الاستخراج والتحليل
الزواحف، مراقبات الأسعار، متتبعات SERP، أدوات استخراج البيانات — أي أداة تسحب معلومات من المواقع بكميات كبيرة. ترسل هذه البوتات آلاف الطلبات في الساعة، والعدو الأول هو تقييد معدل الطلبات.
بروكسيات مراكز البيانات هي الخيار الافتراضي. فهي سريعة، ومنخفضة التكلفة لكل IP، ويمكنك شراء المئات أو الآلاف لتوزيع الحمل. معظم أهداف استخراج البيانات لا تهتم إذا كان الـ IP يبدو سكنياً — بل تهتم بتكرار الطلبات لكل عنوان. وزّع طلباتك على مجموعة كبيرة وأبقِ معدل الطلبات منخفضاً على كل IP.
للأهداف ذات الحماية القوية ضد البوتات (Google، Amazon، وسائل التواصل الاجتماعي)، تساعد بروكسيات ISP — فهي تبدو كمستخدمين سكنيين لكن بدون حدود على حركة البيانات.
بوتات التواصل الاجتماعي
أدوات إدارة الحسابات، جدولة المنشورات، أتمتة التفاعل. Facebook، Instagram، Twitter، TikTok — جميعها تربط الحسابات من خلال عناوين IP المشتركة وبصمات المتصفح.
القاعدة هنا صارمة: عنوان IP ثابت واحد لكل حساب. يجب أن يبقى العنوان نفسه في كل جلسة، وأن يبدو سكنيًا. بروكسيات ISP تلبّي كلا الشرطين. اقرنها بمتصفح مضاد للكشف لعزل البصمة الرقمية.
بروكسيات مراكز البيانات محفوفة بالمخاطر للنشاط على الحسابات في المنصات الكبرى — يتم تمييزها أثناء النشر والتعليق. مناسبة للقراءة وجمع البيانات العامة، لكن ليس للإجراءات المرتبطة بحساب.
بوتات الأحذية الرياضية والشراء
بوتات AIO، بوتات Nike SNKRS، بوتات Supreme — تعمل على أتمتة عملية الشراء أثناء الإصدارات المحدودة. بروكسي واحد لكل مهمة بوت، بلا استثناءات. السرعة مهمة بقدر أهمية التخفّي.
بروكسيات ISP للمواقع القائمة على الطوابير (Nike، Adidas). بروكسيات مراكز البيانات لإصدارات Shopify المعتمدة على السرعة. طابق بلد البروكسي مع منطقة الإصدار — يتحقق تجار التجزئة من ذلك مقابل عناوين الفوترة.
بوتات API والتداول
بوتات تداول العملات الرقمية، أغلفة API للذكاء الاصطناعي، سكربتات المراقبة. تتصل هذه بواجهات API وليس بالمواقع، لذا القواعد مختلفة. تتم المصادقة في API عبر المفتاح، والخادم لا يهتم إذا كان الـ IP يبدو سكنيًا.
Datacenter proxies work perfectly. Multiple API keys, each routed through its own dedicated proxy, multiply your rate limits proportionally. For APIs that require HTTPS — FineProxy offers proxies with individual SSL certificates per IP.
بوتات التذاكر والتجزئة
مشابهة لبوتات الأحذية الرياضية: أتمتة عمليات الشراء قبل نفاد المخزون. Ticketmaster، مواقع الفعاليات، الإصدارات المحدودة. تختلف مستويات الحماية ضد البوتات، لكن المبدأ واحد — IP واحد لكل جلسة، عناوين نظيفة، وموقع جغرافي مطابق.
يجب أن يتوافق خادم بروكسي البوت مع مهمة البوت الخاص بك، وليس أن يكون حلاً واحداً يناسب الجميع. النوع الخاطئ إما يؤدي إلى حظرك أسرع أو يكلفك أكثر مما ينبغي.