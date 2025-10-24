كيفية إعداد خادم البروكسي في Firefox

يعمل Mozilla Firefox بشكل جيد مع البروكسيات بشكل عام، ويمكن ضبط إعداداته مباشرةً من داخل المتصفح دون الحاجة إلى الاعتماد على إعدادات النظام. ومع ذلك، قد لا يكون الإعداد المدمج هو الخيار الأنسب إذا كنت تخطط للتبديل بين البروكسيات بشكل متكرر أو إدارة ملفات تعريف متعددة.

في هذا الدليل، سنستعرض طريقتين لإعداد بروكسي في متصفح Mozilla Firefox: باستخدام إعدادات المتصفح المدمجة أو باستخدام إضافة بروكسي. يمكنك اختيار الطريقة الأنسب لك، لكننا نوصي بشدة باستخدام FoxyProxy للحصول على أسهل إعداد وأكثره موثوقية.

إعداد البروكسي من خلال إعدادات Firefox

Step 1 افتح إعدادات الشبكة في Firefox انقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإعدادات انتقل إلى تبويب عام ثم مرّر للأسفل حتى إعدادات الشبكة ← انقر على إعدادات… Click the image to view it in full size.

Step 2 أدخل تفاصيل البروكسي اختر التكوين اليدوي للبروكسي وحدد نوع البروكسي المراد استخدامه (استخدم نوعًا واحدًا فقط): لبروكسيات HTTP (IP ديناميكي): استخدم المنفذ 8080. المصادقة مدعومة — أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة لديك. يمكنك العثور على خدماتك هنا. لبروكسيات SOCKS5 (IP ثابت): استخدم المنفذ 1085. في هذا الإعداد، لا تدعم إعدادات البروكسي المدمجة في Firefox مصادقة SOCKS5 باسم المستخدم وكلمة المرور. Click the image to view it in full size.

يُرجى الانتباه: في Firefox، قم بإعداد نوع بروكسي واحد فقط في كل مرة — إما HTTP أو SOCKS. إذا قمت بتعيين كليهما، فقد لا يعمل البروكسي كما هو متوقع.

Firefox لا يدعم بروكسيات SOCKS5 التي تستخدم مصادقة اسم المستخدم/كلمة المرور. في هذه الحالة، أفضل حل هو تثبيت FoxyProxy هذه الإضافة بسيطة جدًا وسهلة الاستخدام، تدعم العمل مع عدة بروكسيات، وتتيح لك التبديل بينها بسرعة.

الإعداد الموصى به: إضافة FoxyProxy في Firefox

Step 1 تثبيت إضافة FoxyProxy افتح Firefox وانتقل إلى الإضافات والسمات (Ctrl + Shift + A). البحث عن FoxyProxy Standard ثم انقر على Add to Firefox. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات. تأكد من تثبيت FoxyProxy Standard لأنه يدعم المصادقة وملفات تعريف البروكسي المتعددة. Click the image to view it in full size.

Step 2 فتح خيارات FoxyProxy انقر على أيقونة FoxyProxy في شريط الأدوات واختر Options (أو Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 إضافة بروكسي SOCKS5 جديد انتقل إلى “تبويب البروكسيات” انقر على “Add New Proxy” في خيارات FoxyProxy. اضبط نوع البروكسي على: SOCKS5. أدخل عنوان IP الخاص بالبروكسي ورقم المنفذ (1080 لـ SOCKS5). أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. فعّل خيار Proxy DNS Click the image to view it in full size.

بالنسبة لـ SOCKS5، تأكّد من تفعيل ‘Proxy DNS’ — وإلا فقد تتعرّض لتسريبات DNS.

يتيح لك FoxyProxy إنشاء ملفات تعريف بروكسي متعددة والتبديل بينها بسهولة. كما يوفّر عناصر تحكم متقدمة في التوجيه، تمكّنك من تحديد المواقع التي تمر عبر البروكسي والمواقع التي تتصل مباشرة:

Step 4 أضف أنماط البروكسي (اختياري) انتقل إلى تبويب “Proxies” انقر على أيقونة الإضافة (+) في “Proxy by Patterns”. اختر خيار “Include” أو “Exclude” ثم “Wildcard”. أدخل عنوانًا للنمط ثم اكتب الرابط بصيغة “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.