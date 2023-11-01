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بروكسي مجهول

إخفاء هوية بمستوى نخبوي افتراضياً: إزالة ترويسات X-Forwarded-For/Via، دعم SOCKS5، أكثر من 100 ألف عنوان IPv4 عبر ASN متعددة، وحركة بيانات غير محدودة.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ باقة بروكسي مجهول.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ بروكسي مجهولاً مخصصاً واحداً في الولايات المتحدة
  • صدّر قائمة البروكسي المجهول لديّ بصيغة JSON
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي المجهول لديّ
  • اعرض حالة خدمات البروكسي عالية الإخفاء لديّ
  • استبدل عنوان IP مجهولاً من مركز بيانات عند توفر الاستبدال المجاني التالي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

وقت التشغيل: عناوين بروكسي ممتازة تظل مستقرة لمدة 3–7 أيام من دون انقطاع السرعة: سريعة بما يكفي لاستخدام TikTok وGmail وتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة البروتوكولات المدعومة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وحتى UDP التغطية العالمية: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمزيد

esta bazaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الحد الأدنى للطلبات

مرحبًا أيها الأصدقاء، أريد التعبير عن رأيي حول الوكيل، هناك 5 بلدان مختلفة لديها إمكانية الوصول إلى 10000 IP لمدة 10 أو 30 أيام بسعر منخفض جدًا، وهذا هو استنتاجي أيها الزملاء، كل ما يمكنني قوله هو أنك ستجبرك على التفكير

Аноним Faiersالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.

IvanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تجربة العملاء

موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم

freecashb13Norton Safe Web, هذا العامالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما الفرق بين البروكسي المجهول وبروكسي النخبة؟اختلاف الترويسات

البروكسي المجهول يُخفي عنوان IP الخاص بك لكنه يُرسل ترويسة Via — مما يعني أن الموقع المستهدف يعلم بوجود بروكسي. أما بروكسي النخبة (عالي إخفاء الهوية) فيُزيل جميع مؤشرات البروكسي من الترويسات، فيبدو اتصالك مباشرًا. جميع بروكسيات FineProxy تعمل بمستوى النخبة. تصنيف “مجهول” هو في الغالب أثر متبقٍّ من حقبة قوائم البروكسي المجانية.

هل يمكن للمواقع اكتشاف بروكسيات المستوى النخبوي؟نعم

نعم — من خلال أساليب لا علاقة لها بالترويسات. تعمل قواعد بيانات سمعة عناوين IP (مثل MaxMind وIPInfo)، وتصنيف ASN (مراكز بيانات مقابل سكني)، وبصمة TLS، والتحليل السلوكي بصرف النظر عن إخفاء الترويسات. ترويسات Elite ضرورية لكنها غير كافية. ما يهم إلى جانبها: سجل نظيف لعنوان IP، تنوع مناسب في ASN، ومطابقة بصمة الاتصال لسلوك المتصفح المتوقع.

بروكسي مجهول الهوية أم VPN — متى أستخدم أيّاً منهما؟حسب عبء العمل

يقوم VPN بتشفير كل حركة المرور من جهازك ويعمل على مستوى النظام بالكامل. أما البروكسي فيعمل على مستوى التطبيق أو الاتصال الفردي. لتصفح شخصي آمن، يُعد VPN أبسط. لكن لإدارة حسابات متعددة أو استخراج البيانات أو أي مهمة تتطلب عناوين IP مختلفة لكل جلسة، فإن البروكسيات هي الخيار الوحيد — لأن VPN يمنحك عنوان IP واحدًا لكل شيء. بروكسيات HTTPS من FineProxy مع شهادات SSL فردية توفر تشفيرًا مماثلاً لـ VPN لكل اتصال على حدة.

هل قوائم البروكسي المجهول المجانية آمنة؟لا

لا. تلك العناوين مصدرها خوادم مُعدّة بشكل خاطئ. يمكن للمشغّل اعتراض حركة مرورك أو حقن محتوى أو تسجيل بيانات الدخول. هذه العناوين موجودة في كل قائمة حظر. ونادرًا ما تكون بمستوى النخبة رغم تصنيفها “مجهولة.” لأي استخدام يتعلق بحسابات أو بيانات حقيقية، فإن الحد الأدنى هو بروكسيات مدفوعة من مزوّد يمتلك بنيته التحتية.

SOCKS5 أم HTTP — أيهما أكثر إخفاءً للهوية؟SOCKS5

SOCKS5 بطبيعة تصميمه. بروكسيات HTTP قد تسرّب معلومات عبر ترويسات خاصة بالبروتوكول حتى في المستوى النخبوي. أما SOCKS5 فيعمل أسفل طبقة التطبيقات ويمرر حركة البيانات دون تفسيرها — لا شيء يمكن التلاعب به أو تسريبه. لأقصى درجات إخفاء الهوية، استخدم SOCKS5. جميع بروكسيات FineProxy تدعم كلا البروتوكولين بنفس السعر.

أحصل على رسالة "تم اكتشاف بروكسي مجهول" على موقع — ماذا أفعل؟افحص إشارات الكشف

هذا يعني أن الموقع تعرّف على اتصالك كبروكسي — عادةً من خلال قواعد بيانات سمعة IP أو تصنيف ASN، وليس عبر الترويسات. قم بالتبديل إلى IP مختلف من المجموعة. إذا استمر الحظر، جرّب بروكسيات ISP بدلاً من بروكسيات مراكز البيانات لهذا الموقع المحدد — فهي تحمل تصنيف ASN سكني. تأكد أيضاً من أن بصمة المتصفح وتوقيع TLS يتطابقان مع ما يتوقعه الموقع من متصفح حقيقي. نادراً ما يعني هذا الخطأ أن البروكسي معطّل — بل يعني أن نوع IP المحدد هذا مُعلَّم على هذا الموقع بالتحديد.

الدليل

ما الذي يعنيه "مجهول الهوية" فعلاً عند شراء البروكسيات

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

كل بروكسي من FineProxy يعمل بمستوى إخفاء هوية النخبة افتراضيًا — يُزيل ترويسات X-Forwarded-For وVia وProxy-Connection قبل أن يصل طلبك إلى الهدف. عنوان IP الحقيقي لا يظهر أبدًا في حركة المرور. عندما تشتري وصولاً إلى خادم بروكسي مجهول من مزوّد مدفوع، فهذا هو الحد الأدنى وليس ميزة مميزة. السؤال الذي يستحق طرحه ليس “هل هذا البروكسي مجهول؟” بل هل يصمد أمام أساليب الكشف التي حلّت محل فحص الترويسات منذ سنوات.

ثلاثة مستويات لإخفاء الهوية — ولماذا مستوى واحد فقط هو المهم

يُصنّف قطاع البروكسي مستوى إخفاء الهوية إلى ثلاث درجات. البروكسيات الشفافة تُرسل عنوان IP الحقيقي في الترويسات — عديمة الفائدة للخصوصية. البروكسيات المجهولة تُخفي عنوان IP لكنها تُضيف ترويسة Via، فتُبلغ الهدف “هذا الطلب مرّ عبر بروكسي.” بروكسيات النخبة (وتُعرف أيضًا بخادم بروكسي عالي إخفاء الهوية) تُزيل كل شيء — لا عنوان IP محوّل، لا مؤشرات بروكسي، لا أثر في ترويسات HTTP.

إليك الحقيقة: أي بروكسي مدفوع يستحق الشراء يعمل بمستوى النخبة منذ سنوات. نظام التصنيف الثلاثي يعود إلى أوائل الألفية، عندما كانت البروكسيات الشفافة و“المجهولة” شائعة في القوائم المجانية. في عام 2026، إذا كنت تدفع مقابل بروكسي وهو ليس بمستوى النخبة، فأنت تدفع مقابل لا شيء.

كامل مجموعة بروكسيات FineProxy — المشتركة والمخصصة، HTTP وSOCKS5 — تعمل بمستوى إخفاء هوية النخبة. ليس لأنها فئة خاصة، بل لأن أي مستوى أقل لا فائدة منه.

الترويسات هي الجزء السهل

إزالة ترويسة X-Forwarded-For تتجاوز أنظمة كشف عصر 2010. لكن المنصات الحديثة تفحص أكثر من ذلك بكثير:

سمعة IP — هل هذا العنوان معروف لدى قواعد بيانات البروكسي مثل MaxMind أو IPInfo أو DB-IP؟ كل منصة كبرى مشتركة في واحدة على الأقل. إذا ظهر عنوان IP الخاص بك ضمن تصنيف مراكز البيانات أو البروكسيات لديهم، فإن الموقع يعرف ذلك قبل أن يتم تحميل طلبك الأول.

نوع ASN — هل ينتمي عنوان IP هذا إلى شركة استضافة أم إلى مزوّد خدمة إنترنت سكني؟ تصنيفات ASN الخاصة بمراكز البيانات تُعلَّم تلقائياً على المنصات ذات الكشف المتشدد. لهذا السبب وُجدت بروكسيات ISP — فهي تحمل تصنيف ASN سكني.

بصمة TLS — مصافحة SSL الخاصة باتصالك لها توقيع فريد (JA3/JA4). إذا لم يتطابق مع ما ينتجه متصفح عادي، فإن الموقع يُعلّمه بغض النظر عن جودة IP.

عنوان IP مجهول من قائمة مجانية يفشل في كل هذه الفحوصات. أما البروكسي المُدار بشكل احترافي من مزوّد مباشر فيجتاز أول اختبارَين لمعظم المواقع المستهدفة — وهذا يغطي الغالبية العظمى من حالات الاستخدام الفعلية.

لماذا لا تعمل قوائم البروكسي المجانية

البحث عن قوائم بروكسي إنترنت مجهول هو من أول ما يُجربه الناس. عناوين IP في هذه القوائم مأخوذة من بروكسيات مفتوحة — خوادم أُعدّت بشكل خاطئ وتقبل اتصالات خارجية. هذه العناوين موجودة فعلاً في كل قاعدة بيانات حظر. وهي شفافة أو مجهولة في أحسن الأحوال، وليست بمستوى النخبة. شخص آخر يتحكم بالخادم ويمكنه الاطلاع على حركة مرورك. وتتوقف عن العمل دون أي إنذار.

تمتلك FineProxy أكثر من 100,000 عنوان IPv4 عبر عدة ASN. كل عنوان يعمل بمستوى النخبة، ويُراقَب لضمان وقت التشغيل، ويُستبدل عند تراجع سمعته. هذه هي “القائمة” التي تعمل فعلاً — مجموعة مُدارة تُصان فيها جودة عناوين IP، وليست تفريغًا عشوائيًا لخوادم مفتوحة.

البروتوكول والتشفير

يوفر SOCKS5 مستوى أعلى من إخفاء الهوية مقارنةً ببروكسيات HTTP لأنه يعمل على مستوى أدنى — دون ترويسات HTTP التي قد تسرّب معلوماتك. يدعم FineProxy بروتوكول SOCKS5 على جميع البروكسيات دون أي تكلفة إضافية. بالنسبة للمواقع التي تعمل بـ HTTPS، يحمل كل عنوان IP شهادة SSL خاصة به، مما يعني أن حركة البيانات بينك وبين البروكسي مشفّرة بشكل مستقل. لا شهادات مشتركة، ولا تعارضات في الشهادات قد تؤدي إلى كشفك.

في المهام التي يكون فيها إخفاء الهوية أمرًا حاسمًا — إدارة الحسابات المتعددة، جمع البيانات في الأسواق الحساسة، الوصول إلى الخدمات المقيّدة جغرافيًا — فإن بنية البروتوكول لا تقل أهمية عن عنوان IP نفسه.