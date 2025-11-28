كيفية إعداد بروكسي على Linux

Step 4

تهيئة الوكيل

افتح ملف إعدادات redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf اضغط Alt + \ للانتقال إلى بداية الملف، ثم استمر بالضغط على Ctrl + K حتى يتم حذف كل شيء الصق الإعدادات الصحيحة (المذكورة أدناه) واملأها ببيانات الاعتماد من خدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا اضغط Ctrl + X، ثم ي، ثم Enter للحفظ نفّذ في الطرفية: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks