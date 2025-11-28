دليل التكامل
إعدادات البروكسي على Linux
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية إعداد بروكسي على Linux
يختلف مظهر واجهة المستخدم حسب توزيعة Linux التي تستخدمها، إلا أن معظم أسطح مكتب GNOME تبدو متشابهة إلى حد كبير. هنا يتم العرض على Fedora Linux (GNOME/KDE).
افتح إعدادات الشبكة
انقر في الزاوية العلوية اليمنى → انقر على أيقونة الإعدادات (الترس) انتقل إلى تبويب الشبكة → انتقل إلى إعدادات البروكسي
تهيئة بروكسي النظام
قم بتفعيل مفتاح بروكسي الشبكة اختر التهيئة اليدوية أدخل عنوان IP والمنفذ الخاص بك
إعدادات البروكسي المدمجة في GNOME لا تدعم بشكل موثوق مصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور لبروتوكول SOCKS5، لذا فإن الطريقة الأكثر أمانًا هي توجيه حركة المرور عبر طبقة بروكسي محلية. الحل الشائع هو redsocks، الذي يمكنه إعادة توجيه اتصالات TCP بشفافية إلى بروكسي SOCKS5 بعيد مع مصادقة صحيحة.
إعداد متقدم باستخدام Redsocks
إذا كنت ترغب في استخدام بروكسي SOCKS5 مع مصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور، يمكنك إعداده عبر Redsocks كبروكسي على مستوى النظام بالكامل.
تثبيت Redsocks
افتح الطرفية (عادةً عبر ctrl-alt-t) أدخل: sudo dnf install redsocks (يتطلب كلمة مرور sudo)
dnf يُستخدم على Fedora وRHEL وCentOS Stream. للتوزيعات الشائعة الأخرى: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
تهيئة الوكيل
افتح ملف إعدادات redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf اضغط Alt + \ للانتقال إلى بداية الملف، ثم استمر بالضغط على Ctrl + K حتى يتم حذف كل شيء الصق الإعدادات الصحيحة (المذكورة أدناه) واملأها ببيانات الاعتماد من خدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا اضغط Ctrl + X، ثم ي، ثم Enter للحفظ نفّذ في الطرفية: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
تكوين nftables
الصق في الطرفية: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft الصق الجدول المناسب (مذكور أدناه) في الطرفية: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X ثم Y للحفظ نفّذ في الطرفية: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
إعداد DNS عبر TCP
افتح الملف: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf الصق: [main] dns=none افتح الملف: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf الصق: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes نفّذ في الطرفية: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ إعدادات البروكسي على Linux؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي إعدادات البروكسي على Linux يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال إعدادات البروكسي على Linux عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.