Datacenter IPv4 — بروكسي خاص بريطاني عالي السرعة يصل إلى 500 Mbps، مناسب للمراقبة واستدعاءات API واستخراج البيانات من المواقع التي لا تُصفّي حسب نوع IP. ISP IPv4 — مسجّل لدى مزودي النطاق العريض في المملكة المتحدة، يبدو كاتصال سكني حقيقي، مثالي لخدمات البث والمواقع التي تحظر نطاقات مراكز البيانات. بروكسيات متناوبة مع المملكة المتحدة ضمن المجموعة — عنوان IP جديد مع كل طلب، مخصصة لجمع البيانات بكميات كبيرة. استهداف على مستوى الدولة (GB) بدون اختيار مدينة محددة. البروكسيات الثابتة تُحاسب لكل IP مع حركة مرور غير محدودة، والمتناوبة تُحاسب وفق أرصدة API. كل بروكسي هو خادم بروكسي مجهول من الدرجة العليا — بدون ترويسات إعادة توجيه، مع شهادة SSL مستقلة لكل عنوان.