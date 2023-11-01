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بروكسي بريطانيا

بروكسيات IPv4 ثابتة وموثوقة من المملكة المتحدة — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في المملكة المتحدة وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي البريطانية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

FineProxy هو بلا شك أحد أفضل موفري البروكسي الذين استخدمتهم على الإطلاق! سرعة الاتصال فائقة السرعة، والخدمة موثوقة، وفريق دعم العملاء مفيد للغاية. سواء كنت بحاجة إلى وكلاء للتصفح أو استخراج المحتوى المقيد جغرافيًا أو فتحه، فإنهم يوفرون تجربة سلسة. لقد استخدمت العديد من الخدمات الأخرى من قبل، ولكن لا شيء يضاهي اتساق وأداء FineProxy. إذا كنت تبحث عن خدمة وكيل عالية الجودة وخالية من المتاعب، فإنني أوصي بشدة بتجربتها.

omkarDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

فريق العمل ودود للغاية ومتعاون. الموقع كان ممتازا. أوصي!

Asmaul Hoqueالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

يعمل الوكيل بشكل جيد جدًا، وقد استخدمته لمدة شهر ولم يواجه أي نقاط تفتيش أو انقطاعات. موثوقة جدا!

lananhsoi17Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت راضيًا عن الخدمة، فالبروكسي يعمل بشكل صحيح، والسرعة تتباطأ أحيانًا، على الرغم من أنه ربما كان ذلك مجرد مخيلتي. لكن بشكل عام كل شيء جيد.

InnaProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
BBC iPlayer يحظرني باستمرار. هل أستخدم بروكسي مركز بيانات أم ISP؟كشف جغرافي قوي

يعتمد iPlayer على واحد من أقوى أنظمة الكشف الجغرافي في مجال البث. يستخدم التعلم الآلي لتحليل بصمة الاتصالات — حتى أفضل خدمات VPN تحقق نسب نجاح تتراوح بين 72-87% فقط، ويبلغ الحظر ذروته خلال ساعات المساء (7-10 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة). عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تُكتشف بسرعة لأن iPlayer يحتفظ بقوائم حظر للنطاقات المعروفة. الحل الأفضل: بروكسي ISP بريطاني ثابت (سكني) — عنوان IP مسجل لدى مزود إنترنت سكني بريطاني حقيقي مثل BT أو Sky. بالنسبة لـ iPlayer، يبدو هذا كاتصال سكني عادي. بروكسيات ISP من FineProxy هي بالضبط كذلك. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تعمل بشكل جيد لاستخراج كتالوج iPlayer أو التحقق من المحتوى المتاح، لكن للمشاهدة الفعلية — استخدم ISP.

لماذا يعرض Amazon.co.uk أسعارًا مختلفة عند التصفح من خارج المملكة المتحدة؟تشمل ضريبة 20%

الأسعار البريطانية تتضمن قانونياً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%. إذا دخلت إلى Amazon.co.uk من عنوان IP غير بريطاني، فقد تظهر لك أسعار بدون الضريبة، أو تفقد خيارات توصيل Prime، أو يتم تحويلك إلى نسخة إقليمية مختلفة. مواقع مثل Argos وASOS وJohn Lewis تفعل الشيء نفسه — جميعها تعدّل واجهة المتجر بناءً على عنوان IP الخاص بك. إذا كنت تجمع بيانات الأسعار عن السوق البريطاني، فإن استخدام IP غير بريطاني يعني أن الأرقام لا تطابق ما يدفعه المشترون فعلياً.

Rightmove وZoopla يحظران أداة الاستخراج بعد طلبات قليلة. هل المشكلة في عنوان IP؟جزئياً

جزئياً. كلا الموقعين يستخدمان أنظمة صارمة لمكافحة البوتات — Cloudflare على Rightmove وDataDome على Zoopla. يتحققان من أكثر من مجرد عنوان IP: الهيدرز، وبصمة TLS، وسرعة إرسال الطلبات. البروكسيات المجانية أو المشتركة تُحظر خلال ساعات على هذه المواقع. للحصول على أفضل خدمة بروكسي إنجليزي لبيانات العقارات، تحتاج إلى عناوين IP بريطانية نظيفة من مراكز البيانات مع هيدرز متصفح واقعية وتوقيت مناسب بين الطلبات. هذه المواقع ليست صفحات HTML بسيطة — فهي تتطلب عرض JavaScript، لذا تعمل إعدادات المتصفح بدون واجهة (headless browser) بشكل أفضل من طلبات HTTP المباشرة.

تكلفة الشحن إلى مرتفعات اسكتلندا أعلى في اختبارات الدفع لديّ. هل هذا خطأ تقني؟لا

لا، هذه هي الطريقة التي تعمل بها التجارة الإلكترونية البريطانية. كثير من المتاجر تفرض رسوم توصيل إضافية إلى المرتفعات الاسكتلندية والجزر وأيرلندا الشمالية وجزر القنال. Royal Mail لديها أسعار موحدة، لكن شركات الشحن مثل DPD وHermes وDHL تضع رسومها الإضافية الخاصة — وتتفاوت بشكل كبير. عند اختبار تدفقات الدفع أو مقارنة أسعار التوصيل عبر المملكة المتحدة، استخدم الرموز البريدية الصحيحة لكل منطقة. رمز بريدي لندني لن يُظهر لك الرسوم الإضافية للمرتفعات الاسكتلندية.

مواقع الإصدارات المحدودة البريطانية تضعني في غرفة انتظار. هل البروكسيات تساعد؟طوابير Queue-it

مواقع مثل End Clothing وSize? وFootpatrol — إضافة إلى منصات التذاكر — تستخدم Queue-it أو أنظمة مشابهة لإدارة حركة المرور وتصفية البوتات. تتحقق هذه الأنظمة من عنوان IP وبصمة المتصفح واتساق الجلسة. الاتصالات المتعددة من نفس عنوان IP يتم تأخيرها أو حظرها تماماً. مجموعة من عناوين IP بريطانية نظيفة تساعد بالتأكيد، لكن بصراحة، سلوك المتصفح أهم من عدد عناوين IP. الترويسات الواقعية والجلسات المستقرة وعدم إغراق قائمة الانتظار بالطلبات هي ما يمكّنك فعلاً من المرور.

ما بعد Brexit — هل لا تزال لائحة حظر التقييد الجغرافي الأوروبية تشمل المملكة المتحدة؟لا

لا. منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تعد تلك اللوائح تنطبق على المستهلكين البريطانيين. يمكن للمواقع البريطانية تقييد المحتوى والأسعار والوصول حسب الموقع الجغرافي بحرية — وهي تفعل ذلك بالفعل. عملياً، أصبحت النسخ البريطانية من المتاجر منفصلة بشكل متزايد: أسعار بالجنيه الإسترليني، طرق دفع خاصة بالمملكة المتحدة، ومخزون مخصص للمنطقة. إذا كنت تقارن بين النسخة البريطانية والأوروبية لنفس المتجر، فأنت بحاجة إلى عناوين IP منفصلة لكل منهما.

Open Banking و"Pay by Bank" على صفحة الدفع البريطانية — هل لذلك علاقة بعنوان IP؟نعم

نعم. خيارات Open Banking تظهر للزوار من المملكة المتحدة لأنها مرتبطة بالبنية التحتية المصرفية البريطانية، الخاضعة لتنظيم هيئة FCA. من عنوان IP غير بريطاني، تعود صفحة الدفع عادةً إلى البطاقات فقط. جدير بالذكر: مدفوعات Open Banking لا تتمتع بحماية Section 75 — القانون البريطاني الذي يجعل جهة إصدار بطاقتك الائتمانية مسؤولة عن المشتريات التي تتجاوز £100. إذا كنت تختبر تدفقات الدفع أو تحلل كيفية تعامل التجارة الإلكترونية البريطانية مع عمليات الدفع، فإن عنوان IP بريطاني مستقر هو الطريقة الوحيدة لرؤية النسخة الكاملة.

ما أنواع بروكسيات المملكة المتحدة المتوفرة لدى FineProxy؟IPv4 لمركز بيانات

Datacenter IPv4 — بروكسي خاص بريطاني عالي السرعة يصل إلى 500 Mbps، مناسب للمراقبة واستدعاءات API واستخراج البيانات من المواقع التي لا تُصفّي حسب نوع IP. ISP IPv4 — مسجّل لدى مزودي النطاق العريض في المملكة المتحدة، يبدو كاتصال سكني حقيقي، مثالي لخدمات البث والمواقع التي تحظر نطاقات مراكز البيانات. بروكسيات متناوبة مع المملكة المتحدة ضمن المجموعة — عنوان IP جديد مع كل طلب، مخصصة لجمع البيانات بكميات كبيرة. استهداف على مستوى الدولة (GB) بدون اختيار مدينة محددة. البروكسيات الثابتة تُحاسب لكل IP مع حركة مرور غير محدودة، والمتناوبة تُحاسب وفق أرصدة API. كل بروكسي هو خادم بروكسي مجهول من الدرجة العليا — بدون ترويسات إعادة توجيه، مع شهادة SSL مستقلة لكل عنوان.

بروكسيات المملكة المتحدة المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات المملكة المتحدة عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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185.238.228.71:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
4.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.66 Mbps
99.8%
1 س مضت
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.70 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 س مضت
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
99.8%
1 س مضت
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
99.9%
1 س مضت
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
99.8%
1 س مضت
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 س مضت
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
99.9%
1 س مضت
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
98.3%
1 س مضت
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
981 Kbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 س مضت
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
993 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
953 Kbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
936 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
988 Kbps
100.0%
1 س مضت
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.05 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
904 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
954 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
919 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
997 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
905 Kbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLondon
1.04 Mbps
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الدليل

لماذا تعرض عناوين IP البريطانية بيانات مختلفة — وما الذي يقدّمه لك FineProxy

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

بعد البريكست، تطبق المملكة المتحدة قواعد حماية بيانات خاصة بها — UK GDPR الذي تنفذه هيئة ICO، وليس النسخة الأوروبية. التجارة الإلكترونية البريطانية تعرض أسعاراً بالجنيه الإسترليني مع ضريبة القيمة المضافة 20% مدمجة، لكن فقط للزوار من المملكة المتحدة. إذا زرت Amazon.co.uk من الخارج، فقد تظهر لك أسعار بالدولار، أو تفقد خيارات توصيل Prime، أو تصل إلى واجهة متجر مختلفة تماماً. Argos وASOS وJohn Lewis وTesco — نفس السلوك. إذا كنت تتابع تجارة التجزئة البريطانية بدون IP محلي، فإن البيانات التي تجمعها لا تطابق ما يراه المتسوقون الفعليون.

يمتلك FineProxy أكثر من 15,000 عنوان IPv4 في المملكة المتحدة — من مراكز البيانات ومزوّدي خدمة الإنترنت (ISP). عند شراء وصول إلى خادم بروكسي بريطاني، تحصل على عناوين IP ثابتة (مخصصة لك طوال فترة الاشتراك) أو عناوين IP متناوبة تتغير مع كل طلب. يشمل ذلك HTTP/HTTPS وSOCKS5، حركة مرور غير محدودة، وسعر ثابت لكل IP. بدون ترويسات X-Forwarded-For أو Via، مع شهادة SSL مستقلة لكل عنوان.

عناوين IP البريطانية تعمل من مراكز بيانات في لندن — زمن استجابة منخفض للمواقع البريطانية المستهدفة. خوادم AMD Threadripper بسرعات اتصال تصل إلى 500 Mbps. سواء للبث أو استخراج البيانات أو المراقبة، فإن القرب الجغرافي من الخوادم المستهدفة يُحدث فرقاً حقيقياً عندما تحتاج عنوان IP بريطاني سريع.

BBC iPlayer من أصعب أنظمة التحقق الجغرافي في البث المباشر. يعتمد على كشف بالتعلم الآلي يلتقط معظم عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات وشبكات VPN — حتى أفضل خدمات VPN تُبلغ عن معدلات نجاح تتراوح بين 72-87%. عناوين IP من مراكز البيانات تُكتشف بسرعة. بروكسيات ISP — أي عناوين IP مسجلة لدى مزودي إنترنت حقيقيين — تمر لأنها تبدو كاتصالات منزلية عادية. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يختارون بروكسيات ISP بدلاً من بروكسيات مراكز البيانات للبث البريطاني.

منصات العقارات البريطانية هدف شائع لاستخراج البيانات. مواقع مثل Rightmove وZoopla وAutoTrader تستخدم أنظمة جدية لمكافحة البوتات — Cloudflare وDataDome. البروكسيات الرخيصة تُحظر خلال ساعات على هذه المواقع. عناوين IP النظيفة والترويسات الواقعية والتوقيت المناسب بين الطلبات هي ما يصنع الفرق. هذه المواقع تعتمد أيضاً على عرض JavaScript، لذا طلبات HTTP البسيطة لن توصلك بعيداً.

منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، تتباعد القواعد البريطانية عن نظيراتها الأوروبية باستمرار. لائحة حظر التقييد الجغرافي لم تعد سارية — وبات بإمكان المواقع البريطانية تقييد المحتوى بحرية وفقًا للموقع الجغرافي. وللمدفوعات خصوصياتها: خدمة Open Banking تظهر فقط لزوّار المملكة المتحدة، وحماية المستهلك بموجب Section 75 تسري حصرًا على مدفوعات البطاقات، بينما تُجري منصات المراهنات الخاضعة لـ UKGC عمليات تحقق جغرافي صارمة تتجاوز فحص IP بكثير.

تبدأ خطط بروكسي المملكة المتحدة بأسعار مناسبة لدى FineProxy من $12/شهرياً مقابل 100 IP — بدون رسوم على حجم الاستهلاك. يمكنك التوسع حتى 3,000 IP أو استخدام بروكسيات متناوبة لجمع البيانات بكميات كبيرة.