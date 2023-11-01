NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy UK

Proxy static United Kingdom IPv4 affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Regno Unito e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei British proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

FineProxy è senza dubbio uno dei migliori fornitori di proxy che abbia mai usato! La velocità di connessione è fulminea, il servizio è affidabile e il team di assistenza clienti estremamente disponibile. Che vi servano proxy per navigare, per lo scraping o per sbloccare contenuti con restrizioni geografiche, l'esperienza è sempre fluida. In passato ho usato molti altri servizi, ma nessuno eguaglia la costanza e le prestazioni di FineProxy. Se cercate un servizio proxy di alta qualità e senza stress, consiglio vivamente di provarlo.

omkarDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Il personale era molto cordiale e disponibile. La posizione era eccellente. Lo consiglio!

Asmaul HoquePiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Il proxy funziona molto bene. Lo uso da un mese e non ho incontrato checkpoint né interruzioni. Molto affidabile!

lananhsoi17Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Sono rimasta soddisfatta del servizio: i proxy funzionano correttamente, anche se a volte la velocità rallenta, o forse era solo una mia impressione. Nel complesso, però, va tutto bene.

InnaProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
BBC iPlayer continua a bloccarmi. Meglio datacenter o ISP?iPlayer utilizza una

iPlayer utilizza una delle geo-detection più rigide nello streaming. Sfrutta il machine learning per fare il fingerprint delle connessioni — persino le migliori VPN raggiungono solo il 72-87% di successo, e i blocchi aumentano nelle ore serali (19:00-22:00 ora UK). Gli IP datacenter vengono individuati rapidamente perché iPlayer mantiene blocklist di range noti. Cosa funziona meglio: un proxy UK static residential (ISP) — un IP registrato presso un vero provider broadband britannico come BT o Sky. Per iPlayer, appare come una normale connessione domestica. I proxy ISP di FineProxy sono esattamente questo. Gli IP datacenter funzionano comunque bene per lo scraping del catalogo di iPlayer o per verificare i contenuti disponibili, ma per la riproduzione effettiva — ISP.

Perché Amazon.co.uk mostra prezzi diversi dall'estero del Regno Unito?I prezzi UK

I prezzi UK includono il 20% di VAT per legge. Accedendo ad Amazon.co.uk da un IP non-UK, potreste vedere importi senza VAT, perdere le opzioni di consegna Prime o essere reindirizzati a una versione regionale diversa. Argos, ASOS, John Lewis fanno lo stesso — tutti adattano lo storefront in base al vostro IP. Se raccogliete dati sui prezzi del mercato britannico, un IP non-UK significa che i numeri non corrispondono a ciò che gli acquirenti pagano realmente.

Rightmove e Zoopla bloccano il mio scraper dopo poche richieste. È un problema di IP?In

In parte. Entrambi i siti utilizzano sistemi anti-bot molto aggressivi — Cloudflare su Rightmove, DataDome su Zoopla. Controllano ben più del semplice IP: header, fingerprint TLS, velocità delle richieste. I proxy gratuiti o shared vengono bruciati nel giro di ore su questi siti. Per il miglior servizio proxy England sui dati immobiliari, servono IP datacenter UK puliti con header browser realistici e un ritmo adeguato tra le richieste. Inoltre, non si tratta di semplici pagine HTML: richiedono rendering JavaScript, quindi le configurazioni con browser headless funzionano meglio delle richieste HTTP dirette.

La consegna nelle Scottish Highlands costa di più nei miei test di checkout. È un bug?No

No, è il normale funzionamento dell'e-commerce UK. Molti retailer applicano costi aggiuntivi per le consegne verso Highlands, isole, Irlanda del Nord e Isole del Canale. Royal Mail ha tariffe standard, ma i corrieri come DPD, Hermes e DHL stabiliscono i propri supplementi — che variano enormemente. Quando testate i flussi di checkout o confrontate i costi di spedizione nel Regno Unito, utilizzate i codici postali corretti per ogni regione. Un codice postale londinese non mostrerà il supplemento per le Highlands.

I siti di drop UK continuano a mettermi in sala d’attesa. I proxy aiutano?Siti come End

Siti come End Clothing, Size?, Footpatrol — oltre alle piattaforme di ticketing — utilizzano Queue-it o sistemi simili per gestire il traffico e filtrare i bot. Controllano IP, fingerprint del browser e coerenza della sessione. Connessioni multiple dallo stesso IP vengono deprioritizzate o bloccate direttamente. Un pool di IP UK puliti aiuta, ma onestamente il comportamento del browser conta più del numero di IP. Header realistici, sessioni stabili e non martellare la coda sono ciò che vi permette davvero di passare.

Post-Brexit — il regolamento UE sul geo-blocking copre ancora il Regno Unito?No

No. Dopo l'uscita dall'UE, quella normativa non si applica più ai consumatori del Regno Unito. I siti britannici possono liberamente limitare contenuti, prezzi e accesso in base alla posizione geografica — e lo fanno. In pratica, le versioni UK degli store sono sempre più separate: prezzi in GBP, metodi di pagamento esclusivi per il Regno Unito, disponibilità di prodotti specifici per regione. Se confrontate le versioni britanniche e quelle europee dello stesso retailer, servono IP separati per ciascuna.

Open Banking e "Pay by Bank" in un checkout UK — dipende dall'IP?

Sì. Le opzioni Open Banking appaiono per i visitatori UK perché sono legate all'infrastruttura bancaria britannica, regolamentata dalla FCA. Da un IP non-UK, il checkout di solito ricade sulle sole carte di pagamento. Da sapere: i pagamenti Open Banking non godono della protezione Section 75 — la legge britannica che rende l'emittente della carta di credito responsabile per acquisti superiori a £100. Se state testando flussi di pagamento o analizzando come l'e-commerce britannico gestisce il checkout, un IP UK stabile è l'unico modo per visualizzare la versione completa.

Quali proxy UK offre FineProxy?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — private proxy UK ad alta velocità fino a 500 Mbps, ideali per monitoraggio, API e scraping di target che non filtrano per tipo di IP. ISP IPv4 — registrati presso provider broadband britannici, appaiono come connessioni domestiche, perfetti per streaming e siti che bloccano i range datacenter. Rotating con UK nel pool — un IP nuovo per ogni richiesta, per raccolta dati massiva. Targeting a livello nazionale (GB), senza selezione per città. Gli static sono fatturati per IP con traffico illimitato, i rotating a crediti API. Ogni proxy è un proxy server elite anonymous — nessun header di inoltro, certificato SSL individuale.

Proxy attivi in Regno Unito
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Regno Unito, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
418 online·Ve ne servono altri? →
185.238.228.71:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.33 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
4.17 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.86 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.17 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.16 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.66 Mbps
99.8%
1 h fa
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.70 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 h fa
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 h fa
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
99.8%
1 h fa
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.27 Mbps
99.9%
1 h fa
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
99.8%
1 h fa
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 h fa
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
99.9%
1 h fa
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
98.3%
1 h fa
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
981 Kbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 h fa
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
993 Kbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
953 Kbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
936 Kbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
988 Kbps
100.0%
1 h fa
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.05 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.03 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
904 Kbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
954 Kbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
919 Kbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
997 Kbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
905 Kbps
100.0%
1 h fa
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 418

Guida

Perché gli IP UK mostrano dati diversi — e cosa vi offre FineProxy

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Dopo la Brexit, il Regno Unito applica le proprie regole di protezione dati — il UK GDPR, applicato dall'ICO, non la versione UE. L'e-commerce britannico mostra prezzi in GBP con il 20% di VAT inclusa, ma solo ai visitatori dal Regno Unito. Visitando Amazon.co.uk dall'estero, potreste vedere prezzi in USD, perdere le opzioni di consegna Prime o atterrare su uno storefront completamente diverso. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — stesso comportamento. Se monitorate il retail UK senza un IP locale, i dati che raccogliete non corrispondono a ciò che vedono gli acquirenti reali.

FineProxy dispone di 15.000 IPv4 nel Regno Unito — datacenter e ISP. Quando acquistate l’accesso a un proxy server UK, ottenete IP statici (vostri per la durata del noleggio) o IP rotating che cambiano a ogni richiesta. HTTP/HTTPS e SOCKS5 inclusi, traffico illimitato, tariffa fissa per IP. Nessun X-Forwarded-For, nessun header Via, certificato SSL individuale per ogni indirizzo.

Gli IP UK operano datacenter londinesi — bassa latenza verso i target britannici. Server AMD Threadripper, connessioni fino a 500 Mbps. Che si tratti di streaming, scraping o monitoraggio, la prossimità fisica ai server target fa davvero la differenza quando serve un indirizzo IP veloce della Gran Bretagna.

BBC iPlayer è uno dei geo-check più rigidi nello streaming. Utilizza un sistema di rilevamento basato su ML che intercetta la maggior parte degli IP datacenter e VPN — persino le migliori VPN registrano tassi di successo intorno al 72-87%. Gli IP datacenter vengono segnalati rapidamente. I proxy ISP — IP registrati presso veri provider broadband — passano i controlli perché appaiono come normali connessioni domestiche. È il motivo principale per cui si preferiscono i proxy ISP rispetto ai datacenter per lo streaming UK.

Le piattaforme immobiliari UK sono un target di scraping molto comune. Rightmove, Zoopla, AutoTrader utilizzano tutti sistemi anti-bot seri — Cloudflare, DataDome. I proxy economici vengono bruciati in poche ore su questi siti. IP puliti, header realistici e un ritmo adeguato tra le richieste fanno la differenza. Questi siti si basano inoltre sul rendering JavaScript, quindi le semplici richieste HTTP non portano lontano.

Dopo la Brexit, le normative britanniche continuano a divergere da quelle UE. Il regolamento sul geo-blocking non si applica più — i siti britannici possono liberamente limitare i contenuti in base alla posizione. I pagamenti hanno le loro particolarità: Open Banking viene mostrato solo ai visitatori UK, la protezione consumatori Section 75 si applica solo ai pagamenti con carta, e le piattaforme di scommesse sotto UKGC eseguono geo-check aggressivi che vanno ben oltre l’IP.

I piani proxy United Kingdom economici di FineProxy partono da $12/mese per 100 IP — nessun costo per GB. Scalate fino a 3.000 IP o utilizzate rotating proxy per la raccolta ad alto volume.