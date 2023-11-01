NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy Paesi Bassi

Proxy olandesi static IPv4 affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
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Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Paesi Bassi e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei Dutch proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Tengo alla sicurezza dei miei dati e sono pronta a pagare un buon prezzo per rapidità e protezione. I server proxy sono ormai diffusi. Preferisco acquistarli qui perché il prezzo è adeguato e, soprattutto, il mio anonimato è protetto. Si trovano diversi pacchetti proxy e opzioni per scegliere IP di altri Paesi o regioni.

Alisa SattelmaierPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ho usato questo servizio nel 2016 e ancora oggi, nel 2024, sono un cliente. Mi sorprende che sia tuttora operativo. Offre una buona scelta di piani e la selezione per Paese. I prezzi sono ragionevoli e si può pagare in criptovaluta. Sono soddisfatto del servizio e lo consiglio a tutti.

D1smayDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

FineProxy offre servizi proxy eccezionali, con velocità fulminee, affidabilità eccellente e prezzi accessibili. L'assistenza clienti reattiva garantisce un'esperienza senza intoppi, rendendolo la soluzione ideale per una navigazione sicura ed efficiente.

seo.orchid.kidNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

La nostra azienda fa grande affidamento sui proxy per la ricerca SEO, la gestione dei social media, l'analisi della concorrenza e le attività automatizzate. FineProxy è stato una salvezza per il nostro team, offrendo un'ampia gamma di proxy veloci, sicuri e altamente anonimi che ci aiutano a svolgere le attività in modo efficiente. La dashboard è intuitiva e consente di gestire facilmente più proxy senza difficoltà. A differenza di altri fornitori di proxy provati in passato, FineProxy mantiene velocità e disponibilità costanti, aspetti cruciali per le nostre operazioni. Se avete bisogno di una soluzione proxy di livello aziendale, consiglio vivamente di provarla!

omkaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Un servizio valido per chi tiene alla propria sicurezza online. Lo uso da 10 giorni e sono completamente soddisfatto della velocità. La cosa più piacevole è l'assenza di limiti di traffico a un prezzo tanto basso.

Alex D.Piattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Bol.com non risponde al mio scraper. Cosa ha diverso?Bol.com gira su

Bol.com gira su NextJS con React — i dati dei prodotti non arrivano nell'HTML iniziale. Prezzi, disponibilità e informazioni sul venditore si caricano tramite chiamate API GraphQL interne dopo il rendering della pagina. Una semplice richiesta HTTP restituisce solo una struttura vuota. Serve un headless browser (Playwright o Puppeteer) che esegua il JavaScript, più un IP olandese per visualizzare il catalogo NL. Senza un IP dei Paesi Bassi, Bol.com potrebbe reindirizzare alla versione belga o mostrare prezzi diversi. Coolblue — un altro grande retailer olandese di elettronica — si comporta allo stesso modo.

iDEAL non compare nei checkout olandesi. È una questione di IP?Quasi certamente

Quasi certamente. iDEAL è legato all'infrastruttura bancaria olandese — è il metodo di pagamento online più diffuso nei Paesi Bassi. I negozi olandesi lo mostrano solo ai visitatori che ritengono trovarsi nei Paesi Bassi, generalmente in base all'IP. Da un IP non-NL, il checkout ricade sui metodi internazionali: Visa, Mastercard, talvolta PayPal. Se state testando i flussi di pagamento olandesi o analizzando la UX e-commerce per il mercato dei Paesi Bassi, non vedrete il vero checkout senza un IP olandese.

L'applicazione delle normative sui cookie in Olanda sembra rigida. Come influisce sullo scraping?L'Autoriteit Persoonsgegevens (DPA

L'Autoriteit Persoonsgegevens (DPA olandese) è una delle autorità più aggressive in Europa nell'applicazione delle normative sui cookie. Nel 2025 ha ammonito 50 organizzazioni e monitora circa 10.000 siti web all'anno. La maggior parte dei siti .nl presenta overlay di consenso che bloccano i contenuti fino all'interazione. Gestiteli come gli altri siti UE: accettate il consenso una volta, salvate il cookie e inviatelo con ogni richiesta. Mantenete Accept-Language: nl-NL coerente. I Paesi Bassi applicano specificatamente la Telecommunicatiewet (legge olandese sulle telecomunicazioni) oltre al GDPR, rendendo la conformità sui cookie più rigorosa qui che in altri paesi UE.

NPO Start e Videoland bloccati. Datacenter o ISP?Entrambi sono geo-bloccati

Entrambi sono geo-bloccati fuori dai Paesi Bassi. NPO Start (emittente pubblica) e Videoland (streaming commerciale, di proprietà RTL) verificano entrambi la posizione dell'IP. Gli IP datacenter vengono individuati sempre più spesso — NPO mostra «Deze uitzending is niet beschikbaar buiten Nederland» quando rileva un proxy. I proxy ISP funzionano meglio perché sono registrati presso provider broadband olandesi. Per il miglior IP Paesi Bassi per lo streaming, ISP è la scelta più sicura.

I Paesi Bassi come hub UE — un IP olandese è utile per siti a livello europeo?In alcuni casi

In alcuni casi. Molte aziende internazionali basano le proprie operazioni UE nei Paesi Bassi — Booking.com, Adyen, TomTom, più decine di sedi tech attratte dai trattati fiscali olandesi e dalle normative business-friendly. Alcuni servizi rivolti all'UE utilizzano infrastrutture olandesi come endpoint europeo primario. Un IP olandese può essere utile per testare prodotti a livello UE o verificare la conformità. Ma per i siti che si rivolgono a specifici paesi UE — negozi tedeschi, streaming francese — servono comunque IP specifici per paese.

Marktplaats richiede un IP locale?Per

Per visualizzare gli annunci — sì. Marktplaats (di proprietà di Adevinta, ex eBay Classifieds) è la più grande piattaforma di annunci dei Paesi Bassi. Filtra e ordina i risultati per posizione e alcune funzionalità richiedono un IP olandese. Per lo scraping degli annunci — leggere dati pubblici — un IP NL a livello nazionale funziona. Per pubblicare annunci o interagire con account venditore, la piattaforma esegue verifiche aggiuntive oltre al semplice controllo dell'IP.

Quali proxy NL vende FineProxy?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — veloci ed economici, per monitoraggio, API e scraping massivo. ISP IPv4 — registrati presso provider broadband olandesi, aspetto residential, per streaming e siti che filtrano i range datacenter. Rotating con NL nel pool — nuovo IP per ogni richiesta, per raccolta dati ad alto volume. Targeting a livello Paese (NL), senza selezione per città. Static fatturati per IP con traffico illimitato, rotating per crediti API. Tutti i proxy anonimi: nessun header di inoltro, certificato SSL individuale.

Proxy attivi in Paesi Bassi
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Paesi Bassi, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
1157 online·Ve ne servono altri? →
45.131.208.50:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
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45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.82 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.91 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.82 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.91 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.87 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.33 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.65 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.18 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.18 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.07 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.18 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.11 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.63 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.59 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.27 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.69 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.08 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.04 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.06 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.75 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.21 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.47 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.56 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
4.16 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.90 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.21 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.21 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.87 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.19 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.10 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.85 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.84 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.94 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.19 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.10 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.00 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.85 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.84 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.94 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.91 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.29 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.20 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.11 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.25 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.63 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.59 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.62 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.78 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.62 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.78 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.63 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.55 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.61 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.68 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.43 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
98.8%
1 h fa
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
99.9%
1 h fa
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
99.6%
1 h fa
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
99.9%
1 h fa
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
99.9%
1 h fa
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h fa
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