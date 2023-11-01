FAQ FineProxy

Offriamo proxy da data center in pacchetti, proxy dedicati assegnati a un solo cliente, proxy ISP statici e prodotti con proxy a rotazione.

I protocolli supportati sono HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5. È possibile aggiungere UDP a qualsiasi piano, tranne ai proxy a rotazione, sia durante l’ordine sia in seguito dalla pagina del servizio attivo. Se viene aggiunto successivamente, l’importo è calcolato in proporzione ai giorni di servizio rimanenti.