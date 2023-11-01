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Centro assistenza

FAQ FineProxy

Risposte pratiche su servizi proxy, ordini, gestione della dashboard, accesso API, limiti, risoluzione dei problemi e assistenza.

Argomenti9 categorie
Base di conoscenza48 risposte

Domande frequenti

Consulta le domande frequenti sui servizi FineProxy, gli ordini, la configurazione, i limiti e l’assistenza.

01

Informazioni su FineProxy

3 risposte

02

Tipi di proxy e scelta della località

7 risposte

03

Ordini, portafoglio e pagamenti

6 risposte

04

Gestione di un servizio attivo

8 risposte

05

Traffico e limiti di connessione

10 risposte

06

Accesso e lista di IP consentiti

4 risposte

07

API, MCP e webhook

3 risposte

08

Test dei proxy e risorse bloccate

5 risposte

09

Garanzie e rimborsi

3 risposte