FineProxy è un servizio di noleggio di server proxy che opera su un’infrastruttura propria. Utilizziamo hardware server moderno basato su AMD, distribuito in decine di data center in tutto il mondo. La nostra rete dispone di uplink ad alta capacità fino a 80 Gbps, che garantiscono prestazioni stabili anche con carichi elevati. Tutti i proxy provengono dai nostri pool di IP (operiamo come fornitore diretto) e restano attivi per l’intero periodo di noleggio pagato.
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FAQ FineProxy
Risposte pratiche su servizi proxy, ordini, gestione della dashboard, accesso API, limiti, risoluzione dei problemi e assistenza.
Domande frequenti
Consulta le domande frequenti sui servizi FineProxy, gli ordini, la configurazione, i limiti e l’assistenza.
Informazioni su FineProxy3 risposte
Offriamo proxy da data center in pacchetti, proxy dedicati assegnati a un solo cliente, proxy ISP statici e prodotti con proxy a rotazione.
I protocolli supportati sono HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5. È possibile aggiungere UDP a qualsiasi piano, tranne ai proxy a rotazione, sia durante l’ordine sia in seguito dalla pagina del servizio attivo. Se viene aggiunto successivamente, l’importo è calcolato in proporzione ai giorni di servizio rimanenti.
Nella maggior parte dei casi gli indirizzi IP non si sovrappongono, perché ogni ordine viene predisposto separatamente.
Tuttavia, con i proxy a pacchetto, una lieve sovrapposizione è teoricamente possibile, poiché gli IP possono essere condivisi da un numero limitato di clienti. La probabilità può aumentare con pacchetti più grandi, ma nella pratica è poco comune.
Se avete bisogno dell’unicità garantita degli IP, i proxy dedicati sono la soluzione adatta.
Tipi di proxy e scelta della località7 risposte
Un ordine di proxy da data center a pacchetto può includere uno o più Paesi, purché contenga complessivamente almeno 100 indirizzi IP. I proxy dedicati non sono soggetti a questo minimo previsto per i pacchetti.
I piani Country Mix consentono di escludere i Paesi indesiderati e di modificare il numero di indirizzi IP per ciascun Paese prima o dopo l’acquisto, in base al piano e alla disponibilità.
I proxy dedicati sono indirizzi IP assegnati in esclusiva a un unico cliente per l’intero periodo di noleggio. Durante tale periodo non vengono utilizzati da altri clienti e rimangono invariati per tutta la durata pagata, salvo richiesta di sostituzione o rinnovo. Sono indicati quando occorre un IP statico rigorosamente esclusivo.
I proxy a pacchetto vengono forniti in gruppi con un numero fisso di indirizzi IP. A seconda del piano, i singoli IP possono essere usati contemporaneamente da un numero limitato di clienti (in genere fino a 3–5). Questo modello è pensato per i casi in cui il volume di IP conta più dell’esclusività di ciascun IP.
Tutti i proxy a pacchetto sono comunque indirizzi IP di nostra proprietà, attivi sulla nostra infrastruttura. Non sono proxy gratuiti né provengono da elenchi di terze parti raccolti automaticamente: sono IP controllati, disponibili soltanto all’interno del nostro servizio proxy.
La differenza principale è il modello di esclusività.
Con i proxy dedicati, gli IP vengono assegnati a un solo cliente e non sono condivisi durante il periodo di noleggio. Gli IP restano associati al vostro ordine.
Con i proxy a pacchetto, gli IP vengono forniti in gruppo e possono essere condivisi da un numero limitato di clienti (in genere fino a 3–5). Questo ci permette di offrire volumi di IP maggiori a un prezzo inferiore, ma non garantisce l’uso esclusivo di ogni singolo IP. Il modello è adatto quando la scalabilità è più importante di IP rigorosamente dedicati.
I proxy ISP sono indirizzi IP residenziali statici che appartengono a normali provider internet domestici, ma sono ospitati su server in un data center.
In questo modo ottieni i vantaggi di entrambi i tipi di proxy. Dal data center: alta velocità, un indirizzo IP statico che non cambia e un uptime stabile. Dai proxy residenziali: la fiducia. I siti vedono l’ASN di un normale provider internet e non quello di una società di hosting, quindi questi IP vengono segnalati o bloccati molto più raramente.
Piani e prezzi sono nella pagina dei proxy ISP.
I crediti API sono le unità di fatturazione interne utilizzate per misurare il carico generato dalle vostre richieste. Ogni piano include un numero fisso di crediti e ogni richiesta in uscita ne deduce una certa quantità in base alla complessità della pagina target.
Una richiesta semplice che carica solo HTML o JSON costa generalmente 1 credito. Le richieste che attivano più asset in parallelo — come script, immagini, file CSS, font, API e richieste di tracking — consumano più crediti. Ogni asset viene conteggiato come una richiesta downstream separata.
Questi valori sono approssimativi e variano in base al sito web:
- 1 credito — richiesta semplice in stile API, senza browser, senza JS
- 2–3 crediti — richiesta browser senza JS (DOM base, nessun rendering)
- ≈10 crediti — browser headless completo con rendering JS, carico tipico su proxy datacenter
- 10–15+ crediti — pagine pesanti con molti script, tracker, annunci, analytics o bundle di risorse di grandi dimensioni
Siti web diversi hanno strutture DOM, bundle JS e catene di asset differenti. Un sito potrebbe caricare solo pochi file, mentre un altro può generare oltre 30 richieste downstream per pagina.
Come calcolare il consumo reale?
Potete stimare facilmente il consumo di crediti prima di scegliere un piano:
- Aprite la pagina che desiderate sottoporre a scraping.
- Verificate quante richieste parallele vengono effettuate utilizzando uno strumento come RequestMap
- Il numero di asset caricati ≈ numero di crediti per ogni caricamento della pagina.
Questo vi offre una previsione accurata di quanti crediti API consumerà il vostro workflow. Qualsiasi richiesta che raggiunge la nostra infrastruttura consuma crediti — incluse le risposte come 404, 429, 503 o timeout. Anche se il sito target restituisce un errore, la richiesta viene comunque elaborata e instradata.
No. La località può essere scelta soltanto a livello di Paese. Il targeting per città all’interno di un Paese non è supportato. Gli indirizzi IP vengono assegnati automaticamente dalle reti meno cariche della nostra infrastruttura.
Ordini, portafoglio e pagamenti6 risposte
Potete ricaricare il saldo della dashboard con carta di credito, Apple Pay o criptovaluta: BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 e USDT ERC20. I pagamenti con carta e Apple Pay sono elaborati da Paddle e Stripe.
Tutte le ricariche passano esclusivamente attraverso gestori di pagamento; non accettiamo trasferimenti diretti di criptovalute. Le opzioni disponibili dipendono dalla vostra area geografica.
I proxy vengono consegnati automaticamente subito dopo la conferma del pagamento. Con i piani standard, l’accesso compare immediatamente nell’account personale, senza attese né elaborazione manuale. Non inviamo i dati dei proxy tramite e-mail.
L’unica eccezione riguarda gli ordini personalizzati o non standard effettuati tramite il sistema di ticket. In questi casi, la consegna può richiedere fino a 24 ore.
Il periodo di noleggio standard è di almeno 30 giorni. È disponibile anche una durata a pagamento di 48 ore per tutti i prodotti tranne i proxy a rotazione.
Scegli un prodotto proxy non a rotazione, configura i Paesi, la quantità di IP e gli add-on, quindi seleziona 48 ore. Prima del pagamento, il catalogo calcola e mostra il prezzo totale della configurazione scelta.
Se i risultati vi soddisfano, potete estendere lo stesso servizio a 30 giorni: nome utente, password ed elenco degli indirizzi IP restano invariati, quindi non occorre riconfigurare nulla.
Nota: gli ordini di 48 ore non sono rimborsabili.
La dashboard dispone di un unico portafoglio interno. Potete ricaricarlo manualmente o attivare le ricariche automatiche: ogni servizio e componente aggiuntivo viene pagato da questo saldo, senza dover finanziare fatture separate per ogni acquisto.
Tutte le ricariche della dashboard vengono elaborate esclusivamente tramite gestori di pagamento. Non accettiamo trasferimenti diretti di criptovalute.
Ordinando un servizio per 3 mesi in anticipo si ottiene uno sconto del 10%; per 6 mesi, del 15%; per 12 mesi, del 20%. Lo sconto viene applicato automaticamente quando si seleziona la durata al momento del pagamento.
Gestione di un servizio attivo8 risposte
Tutti i proxy restano attivi per l’intero periodo di noleggio pagato e non richiedono sostituzioni obbligatorie. Gli indirizzi IP rimangono attivi finché continuate a rinnovare il servizio.
Sì. La sostituzione programmata dell’elenco IP è gratuita: potete eseguirla autonomamente dalla dashboard una volta ogni 8 giorni.
Se non volete attendere la sostituzione programmata, è disponibile una sostituzione non programmata, completa o parziale. È un’opzione a pagamento: $10 per operazione, detratti dal saldo della dashboard.
I proxy a rotazione non devono essere sostituiti: i loro indirizzi cambiano automaticamente.
Aprite il servizio attivo → Altre azioni (in alto a destra) → Aggiorna IP. Da qui potete aggiornare l’intero elenco, sostituire soltanto gli indirizzi selezionati oppure quelli di un Paese specifico.
Se il piano e la disponibilità lo consentono, durante l’aggiornamento potete anche aumentare o ridurre la quota di un Paese nel pacchetto. Una sostituzione programmata ogni 8 giorni è gratuita; una non programmata costa $10. Consultate «Posso sostituire gli indirizzi IP prima della fine del periodo di noleggio?» per i dettagli.
Tutti gli indirizzi del servizio sono elencati nella pagina del servizio attivo, alla voce Indirizzi IP. Potete vedere l’elenco completo con il Paese di ogni indirizzo e usare il filtro per Paese per individuare rapidamente quelli necessari.
Potete esportare l’elenco in due modi:
- File TXT semplice — selezionate i Paesi desiderati e scaricate soltanto i relativi indirizzi, un proxy per riga.
- Generatore personalizzato — definite il formato di ogni riga con le variabili {ip}, {port}, {login}, {password} e {scheme}, così il file sarà compatibile con il vostro software senza modifiche manuali.
Per informazioni sulle porte e sul generatore, consultate «Quali porte e formati dell’elenco proxy sono disponibili?».
Utilizzate la porta corrispondente al protocollo e al metodo di autenticazione:
|Protocollo
|Porta per credenziali
|Porta per lista IP consentiti
|Funzionalità
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Proxy HTTP standard
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Solo autenticazione IP
|HTTP/2 (porta 993, bypass DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Variabili del generatore:
- {ip} — indirizzo IP del proxy
- {port} — porta di connessione
- {login} — nome utente del servizio
- {password} — password del servizio
- {scheme} — protocollo proxy
Disponetele con qualsiasi separatore o testo per ottenere un formato di output arbitrario.
Queste sono le credenziali del servizio, non quelle di accesso alla dashboard. Modificate il nome utente in Connessione e la password in Gestione → Password.
Questa funzione è utile quando si cambiano gli schemi di denominazione o si aggiornano molti file di configurazione esistenti; aggiornate tali file con i nuovi valori prima di trasferire i carichi di lavoro.
Andate al servizio attivo → Gestione → IP aggiuntivi. Potete aggiungere indirizzi IP per uno o più Paesi senza annullare il servizio.
Il prezzo viene calcolato in proporzione ai giorni rimanenti.
Andate al servizio attivo → Gestione e selezionate «Annulla questo servizio» in fondo alla pagina. Il valore non utilizzato torna nel portafoglio.
Se annullate entro 24 ore, potete richiedere tramite ticket un rimborso sul metodo di pagamento originario, nel rispetto della politica di rimborso.
Traffico e limiti di connessione10 risposte
Non imponiamo limiti di velocità artificiali a livello di piano. Le prestazioni effettive dipendono soprattutto da fattori esterni, tra cui limitazioni lato client, configurazione del software, qualità della rete e comportamento dei siti di destinazione.
In condizioni reali, la velocità sui server remoti può raggiungere 700 Mbps. Nelle comuni reti domestiche è generalmente di circa 200–300 Mbps. Non garantiamo tuttavia una velocità minima, perché non può essere uniforme in tutte le reti e in ogni scenario d’uso.
Non utilizziamo formati proxy obsoleti limitati a 10–20 Mbps. I parametri di velocità sono specificati per ogni singolo indirizzo IP, non come media dell’intero pacchetto.
Il trasferimento dati è illimitato. Per la larghezza di banda consigliamo di rispettare le seguenti soglie, che dipendono dalle dimensioni del pacchetto:
- Pacchetti fino a 300 indirizzi IP — fino a 100 Mbps
- Pacchetti fino a 3.000 indirizzi IP — fino a 500 Mbps
- Pacchetti da 3.001 a 5.000 indirizzi IP — fino a 1 Gbps
- Pacchetti da 5.001 a 15.000 indirizzi IP — fino a 1,5 Gbps
- Pacchetti da 15.001 a 25.000 indirizzi IP — fino a 2,5 Gbps
- Pacchetti con almeno 25.001 indirizzi IP — fino a 5 Gbps
Non si tratta di limiti automatici: tecnicamente nulla riduce la velocità. Vi chiediamo di restare entro questi valori; se li superate con continuità, l’assistenza potrebbe aprire un ticket chiedendovi di ridurre il carico.
Il limite delle connessioni proxy attive contemporaneamente (il termine tecnico è «connessioni simultanee») dipende dalle dimensioni del pacchetto:
- Pacchetti fino a 999 indirizzi IP — 1.500 connessioni simultanee
- Pacchetti da 1.000 a 4.999 indirizzi IP — 3 volte il numero di indirizzi IP
- Pacchetti da 5.000 a 14.999 indirizzi IP — 2 volte il numero di indirizzi IP
- Pacchetti con almeno 15.000 indirizzi IP — lo stesso numero di connessioni degli indirizzi IP
Chiudete le connessioni al termine di ogni attività. In caso contrario, una connessione può restare attiva fino al timeout di 120 secondi, riducendo la capacità effettiva di effettuare richieste.
Se il carico di lavoro non corrisponde alle statistiche, chiedete allo sviluppatore del software di verificare come vengono gestite le connessioni.
Connessioni simultanee indica quante connessioni proxy possono funzionare contemporaneamente.
Ogni volta che il browser, un’applicazione o uno script invia una richiesta tramite proxy, viene aperta una connessione. Durante l’elaborazione della richiesta, la connessione resta attiva ed è conteggiata come connessione simultanea. Quando la richiesta termina e la connessione viene chiusa, non viene più conteggiata.
È importante capire che l’apertura di un sito web non corrisponde sempre a una sola connessione.
Quando viene caricata una pagina, il browser richiede prima il file HTML principale. In seguito può caricare molte risorse aggiuntive, come immagini, script, fogli di stile, font e richieste API. Durante l’elaborazione, ciascuna richiesta può aprire una propria connessione.
Di conseguenza, una visita a un sito web può generare più connessioni simultanee. Il numero effettivo dipende dalla struttura del sito, dal numero di risorse caricate e da come il browser o l’applicazione gestisce le richieste.
Il servizio entra automaticamente in Slow Mode, una modalità che limita le connessioni simultanee. Quando è attiva, è consentita al massimo una connessione per indirizzo IP.
La durata dipende dalle violazioni registrate nell’arco di 24 ore:
- Fino a 2 violazioni — 5 minuti
- Da 3 a 6 violazioni — 15 minuti
- Da 7 a 10 violazioni — 30 minuti
- Più di 10 violazioni — 60 minuti
Al termine del periodo di restrizione, il servizio torna automaticamente al funzionamento normale.
I thread sono attività software eseguite in parallelo; le connessioni sono sessioni di rete attive che tali attività aprono tramite i proxy. Un thread può utilizzare più connessioni simultanee.
Esempi tipici:
- Richiesta API — in genere 1 connessione
- Richiesta HTTP semplice (HTML o JSON) — di norma 1 connessione
- Richiesta del browser senza JavaScript — 2–3 connessioni
- Browser headless con rendering JavaScript — in media circa 10 connessioni
- Pagina complessa con annunci, analytics, tracciamento e molte risorse — 10–15+ connessioni
Ogni script, foglio di stile, immagine, font, chiamata API o strumento di tracciamento caricato può creare una connessione downstream separata.
Per capire quante connessioni vi occorreranno realmente, misurate il carico prima di scegliere un piano:
- Aprite in Chrome o Firefox il sito web con cui intendete lavorare.
- Premete F12 (oppure fate clic con il pulsante destro → Ispeziona) per aprire gli strumenti per sviluppatori e passate alla scheda Rete. Mostra ogni richiesta inviata dalla pagina durante il caricamento.
- Ricaricate la pagina e controllate quante richieste vengono eseguite contemporaneamente. Il numero di risorse caricate in parallelo — immagini, script, fogli di stile, font e chiamate API — corrisponde approssimativamente alle connessioni per ogni caricamento. Anche lo strumento online Request Map offre un’utile panoramica visiva.
- Moltiplicate questo numero per il numero di thread o attività parallele del software e aggiungete un margine del 20–30% per i picchi di carico.
I siti web sono strutturati in modo diverso: uno carica pochi file, un altro invia 30 o più richieste per ogni caricamento. Per questo è opportuno misurare il sito di destinazione effettivo anziché affidarsi alle medie.
Aprite la pagina del servizio attivo → Statistiche. Nel grafico, selezionate la scheda Connessioni: mostra il limite, l’utilizzo attuale e un indicatore Slow Mode se la modalità è stata applicata.
Sì. Se il limite di connessioni del pacchetto non è sufficiente, potete acquistare connessioni simultanee aggiuntive al momento dell’ordine oppure in qualsiasi momento mentre il servizio è attivo.
L’operazione si svolge interamente nella dashboard, nella pagina del servizio attivo: scegliete la quantità necessaria e, dopo il pagamento tramite il saldo, il limite aumenta automaticamente senza dover aprire un ticket di assistenza.
Il prezzo è di $30 ogni 1.000 connessioni per 30 giorni. Se aggiungete connessioni a un servizio già attivo, l’importo viene calcolato in proporzione ai giorni rimanenti: pagate soltanto per il resto del periodo.
Il limite di connessioni simultanee si applica all’intero servizio, non a ogni indirizzo IP autorizzato. Se sono autorizzati più indirizzi, ad esempio quello dell’ufficio, di un PC domestico e di un server, per impostazione predefinita condividono lo stesso limite.
Per evitare che un’associazione consumi le connessioni delle altre, potete specificare quante connessioni assegnare a ciascuna associazione quando la aggiungete o la modificate in Gestione → Lista IP consentiti. Per esempio, con un limite di 1.500: 1.000 al server, 300 all’ufficio e 200 al PC domestico.
La somma di tutte le quote non può superare il limite del servizio. Potete modificarle in seguito intervenendo sull’associazione.
Accesso e lista di IP consentiti4 risposte
La lista di IP consentiti stabilisce quali indirizzi IP di origine possono accedere ai proxy. Gli altri indirizzi di origine vengono rifiutati.
L’accesso da un indirizzo IP di origine appena aggiunto si attiva normalmente in circa 10 secondi.
Sì. Gestiteli nella pagina del servizio attivo in Gestione → Lista IP consentiti.
Sono gratuite fino a 5 associazioni. Ogni associazione aggiuntiva costa $1 al mese e viene addebitata sul portafoglio della dashboard.
No. L’uso dei proxy senza autorizzazione dell’IP non è supportato. Per accedere ai proxy, il vostro indirizzo IP deve essere aggiunto all’elenco degli indirizzi consentiti.
Se il provider Internet cambia il vostro indirizzo IP all’interno della stessa sottorete, i proxy continuano a funzionare senza dover aggiornare continuamente l’elenco degli IP consentiti.
Aggiungete l’indirizzo IP attuale nelle impostazioni del servizio e utilizzate l’autenticazione con nome utente e password. Il sistema determina automaticamente l’intervallo di sottorete consentito.
Per le connessioni basate su credenziali, utilizzate:
- HTTP — porta 8080
- SOCKS5 — porta 1080
Ad esempio, con 85.249.3.145, il sistema può consentire l’intervallo 85.249.0.0–85.249.7.255. L’accesso resta disponibile se l’indirizzo cambia all’interno di tale intervallo. Potete verificare l’intervallo con qualsiasi calcolatore CIDR, ma non occorre inserirlo manualmente.
API, MCP e webhook3 risposte
L’API consente al software di utilizzare le funzioni supportate dell’account FineProxy. MCP offre agli strumenti di IA compatibili un metodo standard per utilizzarle.
Create le chiavi in Impostazioni → Chiavi API. Il segreto viene mostrato una sola volta: copiatelo e conservatelo in modo sicuro. Per le integrazioni, utilizzate chiavi separate con i privilegi minimi necessari.
Concedete soltanto le autorizzazioni necessarie:
- customer:read — leggere le informazioni del cliente.
- customer:write — aggiornare le informazioni del cliente.
- wallet:read — visualizzare i dati del portafoglio.
- wallet:deposit — gestire i depositi nel portafoglio.
- services:read — visualizzare i servizi.
- services:write — creare o modificare i servizi.
- tickets:read — visualizzare i ticket.
- tickets:write — creare o aggiornare i ticket.
- catalog:read — visualizzare prodotti e opzioni.
- usage:read — visualizzare i dati di utilizzo.
- wallet:spend — consentire all’automazione di spendere i fondi del portafoglio.
- webhooks — gestire i webhook.
wallet:spend è un’autorizzazione finanziaria: un’automazione che la possiede può spendere i fondi del portafoglio.
Un webhook è una notifica automatica inviata da FineProxy a un indirizzo specificato (un URL HTTPS) ogni volta che si verifica un evento di fatturazione nell’account, ad esempio un movimento del portafoglio o una modifica ai pagamenti dei servizi. Non occorre accedere alla dashboard né interrogare continuamente l’API: il sistema comunica autonomamente l’evento al vostro servizio.
Utilizzi pratici:
- Contabilità — registrare automaticamente pagamenti e ricariche nel CRM o nel sistema contabile.
- Monitoraggio dei servizi — ricevere un segnale quando un servizio viene pagato o rinnovato e avviare immediatamente i vostri processi, ad esempio l’aggiornamento dell’elenco proxy nel software.
- Avvisi — inoltrare le notifiche a Telegram, Slack o e-mail affinché il team venga informato senza aprire la dashboard.
- Controllo del saldo — collegare gli eventi del portafoglio ai vostri controlli ed effettuare le ricariche in tempo, evitando interruzioni dei servizi.
Configurazione: Impostazioni → Webhook → inserite l’indirizzo HTTPS al quale il vostro servizio accetta le richieste. Quando viene creato il webhook, un segreto viene mostrato una sola volta: salvatelo. Il vostro servizio lo usa per verificare che una notifica provenga davvero da FineProxy e non da terzi.
Se non gestite un server vostro, potete ricevere i webhook tramite strumenti no-code come Zapier, Make o n8n.
Test dei proxy e risorse bloccate5 risposte
La causa è la lista di IP consentiti. L’indirizzo IP usato dal verificatore online è diverso da quello autorizzato nel vostro account personale, quindi il verificatore non può accedere ai proxy. I nostri proxy funzionano soltanto dall’indirizzo IP autorizzato.
Eseguite il test nello stesso ambiente e con lo stesso software che intendete utilizzare:
- Configurate i proxy in Firefox con l’estensione FoxyProxy.
- Utilizzate SOCKS5 con autenticazione.
- Provate diversi siti web.
- Se continuano a non funzionare, verificate l’indirizzo IP di origine nella Lista IP consentiti.
Eseguite il test con un carico minimo e verificate la Lista IP consentiti, soprattutto se l’indirizzo IP o la sottorete di origine sono cambiati.
Provate altri siti web. Se il problema riguarda soltanto un sito, consultate la politica sui siti web e servizi bloccati. Le risorse che vi rientrano non possono essere sbloccate.
Se la risorsa non è bloccata, inviate all’assistenza il codice di errore, i log e uno screenshot delle impostazioni proxy.
Tutte le richieste relative a problemi tecnici, verifiche dei proxy e situazioni non standard vengono gestite esclusivamente tramite il sistema di ticket. In questo modo possiamo monitorare correttamente ogni caso e fornire una risposta precisa. Il tempo medio di risposta è di 1–2 ore, mentre lo SLA ufficiale prevede fino a 24 ore.
I nostri proxy applicano restrizioni a livello di infrastruttura, valide per tutti gli utenti e tutti i piani. Se una risorsa rientra in tali restrizioni, non è possibile accedervi tramite i nostri proxy e non è disponibile alcuno sblocco.
- I servizi di posta elettronica e i protocolli e-mail (SMTP, IMAP, POP3) sono completamente bloccati, indipendentemente dal caso d’uso.
- Le risorse governative, compresi tutti i domini .gov, sono bloccate per tutti i Paesi e tutti i piani.
- I risultati di Google Search sono bloccati (gli altri servizi Google restano disponibili).
L’elenco completo dei siti web e dei servizi bloccati è disponibile qui
Se una risorsa compare nell’elenco, non funzionerà tramite i nostri proxy.
Garanzie e rimborsi3 risposte
Garantiamo la disponibilità dei proxy per tutto il periodo pagato, purché vengano rispettati i termini e i limiti del servizio.
Non garantiamo l’accesso a ogni sito web né la compatibilità con un servizio specifico. I risultati possono dipendere dalle regole mutevoli del sito di destinazione, dai sistemi anti-bot, dai profili del browser, dalle intestazioni, dalle impostazioni headless e da altre configurazioni software.
Se alcuni indirizzi non sono adatti alle vostre esigenze, possono essere sostituiti; le opzioni sono descritte in «Posso sostituire gli indirizzi IP prima della fine del periodo di noleggio?».
Sì. Offriamo un rimborso senza complicazioni entro 24 ore dall’acquisto del servizio. I rimborsi vengono elaborati con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto. Se il pagamento è stato effettuato in criptovaluta, dovrete fornire l’indirizzo del portafoglio e il nome della rete. Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate esclusivamente tramite il sistema di ticket nel vostro account personale. Prima di richiedere un rimborso dal saldo dell’account, dovete annullare manualmente il servizio attivo nell’account personale. Questo passaggio è necessario per rispettare i requisiti procedurali e normativi.
Il rimborso può essere rifiutato quando:
- Il servizio è stato utilizzato in violazione delle regole del servizio.
- Sono trascorse più di 24 ore dal pagamento.
- Il servizio è stato acquistato per 48 ore; gli ordini di 48 ore non sono rimborsabili.
Dopo 24 ore potete comunque annullare un servizio attivo. Il valore non utilizzato viene accreditato sul portafoglio della dashboard per acquisti futuri.