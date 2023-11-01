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Proxy India

Proxy static India IPv4 affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 500 IP datacenter in India e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei Indian proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Oggi usare proxy non sorprende più nessuno. La questione è dove trovare pacchetti più convenienti e affidabili. La risposta è qui. Esistono pacchetti proxy per ogni esigenza e fascia di prezzo. Alta qualità e proxy di diversi Paesi. Buona velocità, prezzo ottimale e assistenza tecnica professionale, con garanzie in caso di problemi.

Alisa SattelmaierPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Se cercate servizi proxy affidabili e di alta qualità, consiglio vivamente FineProxy, uno dei migliori fornitori con cui abbia mai lavorato. I suoi proxy offrono velocità di connessione stabili e praticamente nessun tempo di inattività. Li uso soprattutto per aggirare le restrizioni e il servizio offre sempre prestazioni eccezionali. L'interfaccia del sito è semplice e intuitiva e rende l'acquisto dei proxy rapido e senza complicazioni. FineProxy offre un'ampia gamma di piani tariffari, perciò è facile trovare la soluzione giusta per qualsiasi esigenza o budget. L'assistenza clienti è reattiva e professionale: ogni volta che l'ho contattata, ho ricevuto aiuto rapido e competente. Apprezzo in particolare la trasparenza del servizio: tutte le informazioni sulle località e sui tipi di proxy disponibili, anonimi, elite e così via, sono presentate in modo chiaro ed esauriente. In conclusione, posso consigliare con sicurezza FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy veloci, stabili e sicuri. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e rende questo servizio una scelta forte sul mercato.

ZeennsDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

FineProxy è un fornitore affidabile di proxy di alta qualità, con un'assistenza clienti eccellente e solide politiche di garanzia. Offre servizi sicuri e veloci, assicurando agli utenti un'esperienza senza intoppi.

Nguyen TuyenSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Lo uso da più di 5 anni ed è un ottimo servizio proxy per il data scraping, i social network e qualsiasi altro progetto di automazione: IP a rotazione veloci, quasi tutti i proxy non sono bloccati come accade con altri fornitori e anche l'assistenza clienti è piuttosto valida.

synk.pitNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.

ZainDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Flipkart blocca gli IP datacenter?Il sistema PerimeterX

Il sistema PerimeterX di Flipkart valuta la reputazione degli IP in tempo reale. Gli IP ospitati su cloud (AWS, DigitalOcean) ottengono immediatamente un punteggio di fiducia basso. I datacenter di FineProxy con ASN proprio ottengono risultati migliori — non sono etichettati come cloud. Tuttavia, per lo scraping prolungato durante i Big Billion Days, i proxy ISP sono la scelta più sicura. Impostate il fuso orario del browser su Asia/Kolkata e lo User-Agent su una build recente di Chrome — PerimeterX verifica entrambi.

Posso guardare l'IPL su JioHotstar dall'estero?Con

Con un proxy ISP indiano e un numero di telefono indiano — sì. JioHotstar verifica il geo dell'IP, il fuso orario e la lingua. L'errore NM 4031 indica un VPN o proxy rilevato. Gli IP ISP su Jio o Airtel superano il controllo geo. I piani partono da ₹149 per 3 mesi. I contenuti sportivi premium come l'IPL possono richiedere un piano a pagamento — il modello gratuito prevede limiti di consumo.

Cosa implica il DPDP Act indiano per lo scraping?C'è una contraddizione

C'è una contraddizione: la Sezione 3(c)(ii) del Digital Personal Data Protection Act 2023 esenta i dati pubblicamente disponibili, ma il Ministry of Electronics ha confermato nell'agosto 2024 che lo scraping di dati pubblici richiede comunque la conformità al DPDPA. Prezzi dei prodotti, metadati delle inserzioni, qualifiche professionali — rischio basso. Nomi, numeri di telefono, email — zona grigia legale. La Corte Suprema ha emesso un avviso nel febbraio 2026 sulle contestazioni costituzionali alla legge.

Amazon.in e Amazon.com — stessa configurazione proxy?No

No. Amazon.in è un catalogo completamente separato — prezzi, inventario, venditori e opzioni di consegna diversi. Per un confronto prezzi interregionale, servono proxy premium (dedicati) con posizione India per il lato indiano e un proxy US/EU per l'altro. Amazon.in utilizza lo stesso sistema anti-bot (Imperva) di Amazon globale, ma con limiti di frequenza specifici per l'India.

Naukri, Zomato, Swiggy — richiedono IP indiani?Naukri.com filtra le

Naukri.com filtra le offerte di lavoro in base all'IP — un IP statunitense mostra posizioni internazionali, un IP indiano mostra le offerte nazionali, inclusi impieghi governativi e posizioni nelle città di secondo livello. Zomato e Swiggy forniscono dati sui ristoranti per città: menù, prezzi, raggio di consegna, valutazioni. Gli IP non indiani restituiscono risultati nulli oppure il portale internazionale di Zomato con dati limitati. Per connettervi a un proxy server indiano e ottenere dati locali, impostate il fuso orario su Asia/Kolkata e l'accept-language su en-IN.

Proxy attivi in India
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in India, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
16 online·Ve ne servono altri? →
219.65.73.80:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimo
2.59 Mbps
100.0%
1 h fa
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimo
1.85 Mbps
100.0%
1 h fa
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h fa
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.66 Mbps
85.5%
1 h fa
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h fa
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h fa
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
99.6%
2 g fa
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.26 Mbps
53.0%
2 h fa
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.06 Mbps
63.2%
15 h fa
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h fa
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h fa
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h fa
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteChennai
569 Kbps
30.9%
4 h fa
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
448 Kbps
24.6%
5 h fa
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h fa
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h fa
Visualizzazione 15 di 16

Guida

Proxy gratuiti per l'India

2 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Flipkart, Amazon India e perché lo scraping richiede IP locali

Flipkart utilizza PerimeterX (HUMAN Security) per il rilevamento dei bot. Il sistema controlla la reputazione dell'IP, le impronte TLS tramite hash JA3/JA4 e la coerenza geografica — se il vostro IP indica India ma il fuso orario del browser risulta America/New_York, il punteggio di affidabilità cala. PerimeterX presenta una sfida “Press & Hold” in caso di sospetta automazione, tracciando la velocità del mouse e la cadenza della tastiera durante l'intera sessione. Gli IP datacenter vengono segnalati più rapidamente rispetto a quelli ISP. I Big Billion Days di Flipkart (ottobre) e i saldi del Republic Day generano un'enorme domanda di scraping — i prezzi cambiano più volte al giorno e le scorte si esauriscono nel giro di minuti.

Amazon India (amazon.in) ha un catalogo separato da amazon.com — prezzi diversi, inventario diverso, venditori diversi. Un proxy con IP indiano vi mostra ciò che i clienti locali vedono realmente. Meesho (social commerce), Naukri.com (lavoro), Zomato e Swiggy (food delivery), 99acres (immobiliare), MakeMyTrip (viaggi) — tutti forniscono dati legati a IP indiani. Alcuni applicano restrizioni a livello di città.

Se vi serve un server proxy per accedere a siti web indiani (IN) per il monitoraggio prezzi, il tracciamento delle scorte o le ricerche di mercato — gli IP indiani non sono facoltativi.

JioHotstar, IPL e il muro dello streaming

Proxy per 48 ore. Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Dall'esterno dell'India, JioHotstar è soggetto a geo-blocking. La piattaforma rileva il traffico VPN e proxy — errore NM 4031. Effettua un controllo incrociato tra la posizione dell'IP e il fuso orario e la lingua del browser. Se acquistate proxy indiani per lo streaming, gli IP ISP registrati a Jio, Airtel o Vi superano i controlli con maggiore affidabilità. L'iscrizione richiede un numero di telefono indiano.