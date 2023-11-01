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Proxy Indie

Niezawodne statyczne proxy IPv4 z Indii — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 500 adresów IP datacenter w Indiach i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego indyjskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Teraz nikogo nie dziwi korzystanie z proxy. Pytanie brzmi, gdzie można znaleźć bardziej opłacalne i bardziej niezawodne pakiety proxy. Odpowiedź można znaleźć tutaj. Istnieją pakiety proxy dla każdego wymagania i w każdej cenie. Wysokiej jakości proxy z różnych krajów. Dobra prędkość, optymalna cena, profesjonalne wsparcie techniczne, dają gwarancje w przypadku problemów.

Alisa SattelmaierWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Jeśli szukasz wysokiej jakości i niezawodnych usług proxy, gorąco polecam Fineproxy — jednego z najlepszych dostawców, z jakimi kiedykolwiek pracowałem. Ich proxy oferują stabilne prędkości połączenia praktycznie bez przestojów. Głównie używam ich do omijania ograniczeń, a usługa konsekwentnie działa wyjątkowo dobrze. Interfejs strony jest prosty i intuicyjny, co sprawia, że proces zakupu proxy jest szybki i bezproblemowy. Fineproxy oferuje szeroki wybór planów cenowych, dzięki czemu łatwo znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdego zapotrzebowania lub budżetu. Ich obsługa klienta jest responsywna i profesjonalna – za każdym razem, gdy się kontaktowałem, otrzymywałem szybką i kompetentną pomoc. Szczególnie doceniam przejrzystość tej usługi: wszystkie informacje o dostępnych lokalizacjach i typach proxy (anonimowe, elite itp.) są przedstawione jasno i kompleksowo. Podsumowując, mogę z pełnym przekonaniem polecić Fineproxy każdemu, kto potrzebuje szybkich, stabilnych i bezpiecznych proxy. Stosunek jakości do ceny jest doskonały, co czyni tę usługę mocnym wyborem na rynku.

ZeennsDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

FineProxy jest rzetelnym dostawcą wysokiej jakości proxy z doskonałą obsługą klienta i solidnymi warunkami gwarancyjnymi. Oferują bezpieczne i szybkie usługi, zapewniając użytkownikom płynne doświadczenie.

Nguyen TuyenSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy Flipkart blokuje IP z datacenter?Flipkart używa PerimeterX

PerimeterX na Flipkart ocenia reputację IP w czasie rzeczywistym. IP hostowane w chmurze (AWS, DigitalOcean) natychmiast otrzymują niski poziom zaufania. Proxy datacenter FineProxy na własnym ASN wypadają lepiej — nie są oznaczane jako chmura. Jednak przy intensywnym scrapingu podczas Big Billion Days proxy ISP to bezpieczniejszy wybór. Dopasuj strefę czasową przeglądarki do Asia/Kolkata, a User-Agent do najnowszego Chrome — PerimeterX sprawdza jedno i drugie.

Czy mogę oglądać IPL na JioHotstar z zagranicy?Tak

Z indyjskim proxy ISP i indyjskim numerem telefonu — tak. JioHotstar sprawdza geolokalizację IP, strefę czasową i język. Błąd NM 4031 oznacza wykryty VPN lub proxy. Adresy IP ISP na Jio lub Airtel przechodzą kontrolę geolokalizacji. Plany zaczynają się od ₹149 za 3 miesiące. Treści sportowe premium, takie jak IPL, mogą wymagać płatnego planu — model darmowy ma limity konsumpcji.

Co oznacza indyjska ustawa DPDP Act dla scrapingu?Występuje sprzeczność

Tu pojawia się sprzeczność: sekcja 3(c)(ii) ustawy Digital Personal Data Protection Act 2023 wyłącza spod regulacji dane publicznie dostępne, ale Ministerstwo Elektroniki potwierdziło w sierpniu 2024, że scraping danych publicznych nadal wymaga zgodności z DPDPA. Ceny produktów, metadane ofert, nazwy stanowisk — niższe ryzyko. Imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail — szara strefa prawna. Sąd Najwyższy wydał w lutym 2026 zawiadomienie w sprawie konstytucyjnych zaskarżeń tej ustawy.

Amazon.in i Amazon.com — ta sama konfiguracja proxy?Nie

Nie. Amazon.in to zupełnie odrębny katalog — inne ceny, asortyment, sprzedawcy, opcje dostawy. Do porównywania cen między regionami potrzebujesz dedykowanego proxy z lokalizacją w Indiach po stronie indyjskiej oraz proxy z USA/UE po drugiej stronie. Amazon.in stosuje tę samą ochronę anty-botową (Imperva) co globalny Amazon, ale z indyjskimi limitami częstotliwości.

Naukri, Zomato, Swiggy — czy potrzebują indyjskich IP?Naukri.com filtruje ruch

Naukri.com filtruje oferty pracy po IP — amerykańskie IP pokazuje ogłoszenia międzynarodowe, indyjskie IP pokazuje krajowe oferty, w tym stanowiska rządowe i pozycje w miastach drugiej kategorii. Zomato i Swiggy serwują dane restauracji według miasta: menu, ceny, zasięg dostawy, oceny. Nieindyjskie IP albo nie zwracają wyników, albo pokazują międzynarodowy portal Zomato z ograniczonymi danymi. Aby korzystać z indyjskiego serwera proxy do lokalnych danych, dopasuj strefę czasową do Asia/Kolkata i accept-language do en-IN.

Działające proxy
Indie · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Indie, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
16 online·Potrzebujesz więcej? →
219.65.73.80:80
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimowe
2.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonimowe
1.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 godz. temu
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.66 Mbps
85.5%
1 godz. temu
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 godz. temu
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 godz. temu
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.35 Mbps
99.6%
2 dn. temu
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.26 Mbps
53.0%
2 godz. temu
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.06 Mbps
63.2%
15 godz. temu
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 godz. temu
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 godz. temu
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMumbai
313 Kbps
53.7%
1 godz. temu
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneChennai
569 Kbps
30.9%
4 godz. temu
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
448 Kbps
24.6%
5 godz. temu
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 godz. temu
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoweMumbai
270 Kbps
12.3%
5 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 16

Instrukcja

Darmowe proxy dla Indii

2 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Flipkart, Amazon India i dlaczego scraping wymaga lokalnych IP

Flipkart wykorzystuje PerimeterX (HUMAN Security) do wykrywania botów. System sprawdza reputację IP, odciski TLS poprzez hasze JA3/JA4 oraz spójność geograficzną — jeśli Twoje IP wskazuje na Indie, ale strefa czasowa przeglądarki to America/New_York, wynik zaufania spada. PerimeterX wyświetla wyzwanie “Press & Hold” przy podejrzeniu automatyzacji, śledząc prędkość kursora myszy i czas reakcji klawiatury w trakcie sesji. IP z datacenter są flagowane szybciej niż ISP. Wyprzedaże Big Billion Days (październik) i Republic Day na Flipkart generują ogromne zapotrzebowanie na scraping — ceny zmieniają się kilka razy dziennie, a stany magazynowe znikają w ciągu minut.

Amazon India (amazon.in) to osobny katalog od amazon.com — inne ceny, inny asortyment, inni sprzedawcy. Proxy z indyjskim IP pokazuje to, co faktycznie widzą lokalni klienci. Meesho (social commerce), Naukri.com (praca), Zomato i Swiggy (dostawa jedzenia), 99acres (nieruchomości), MakeMyTrip (podróże) — wszystkie serwują dane powiązane z indyjskimi IP. Część ogranicza dostęp do poziomu miasta.

Jeśli potrzebujesz serwera proxy, aby uzyskać dostęp do indyjskich (IN) stron internetowych w celu monitorowania cen, śledzenia stanów magazynowych lub badań rynku — indyjskie IP to nie opcja, a konieczność.

JioHotstar, IPL i ściana streamingowa

Proxy na 48 godzin. Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Poza Indiami JioHotstar jest zablokowany geograficznie. Platforma wykrywa ruch VPN i proxy — błąd NM 4031. Krzyżowo sprawdza lokalizację IP ze strefą czasową i językiem przeglądarki. Jeśli kupujesz indyjskie proxy do streamingu, adresy IP ISP zarejestrowane na Jio, Airtel lub Vi przechodzą detekcję znacznie skuteczniej. Rejestracja subskrypcji wymaga indyjskiego numeru telefonu.