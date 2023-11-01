Proxy z API
REST API pod adresem api.fineproxy.org: zamawiaj proxy, pobieraj listy IP w formatach CSV/JSON, monitoruj stan i rotuj hasła — bez konieczności korzystania z panelu.
Plany, które obsługują integrację z API.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 3 000 proxy datacenter zarządzanych przez API w Europie
- Eksportuj moją listę proxy HTTP do formatu JSON przez API
- Zaktualizuj dozwolone IP dla mojej usługi proxy
- Sprawdź moją usługę proxy pod kątem nieaktywnych lub błędnie działających IP
- Pokaż moje faktury za proxy i dostępne środki na koncie
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Dostęp przez API i agenta
Tworząc aplikacje, które wymagają różnorodności IP, FINEproxy.ORG był sojusznikiem. Jego API integracja z naszymi systemami była bezproblemowa. Szybkość i niezawodność były generalnie dobre, z okazjonalnymi spadkami, które były szybko rozwiązywane przez ich zespół.
Szybka i niezawodna usługa proxy z doskonałą dostępnością, świetnym wsparciem i przystępnymi cenami. Idealna do bezpiecznego przeglądania internetu i zadań automatyzacyjnych!
Transfer bez limitu
Bardzo przystępne europejskie proxy. Myślę, że to jedyny dostawca proxy, który pozostaje wierny wolnemu i bezpiecznemu Internetowi. Podczas gdy inni pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci oferują nadal plany z nieograniczoną przepustowością.
Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.
Lokalizacje i dostępność
Sprzedawane przez nich serwery proxy są bardzo tanie jak na swoją jakość. To serwery proxy najwyższej jakości, jakie kiedykolwiek widziałem, a do tego obsługiwanych jest wiele krajów. Witryna jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia, a pomoc techniczna jest najlepsza.
FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.
Czy mogę zamawiać nowe proxy wyłącznie przez API, bez korzystania ze strony internetowej?Tak
Tak. POST /api/product/{pid} tworzy nową usługę. Przekaż ID produktu, ID klienta i opcjonalne przypisanie IP. API zwraca ID usługi, ID zamówienia, ID faktury oraz naliczoną kwotę — wszystko w jednej odpowiedzi. Usługa aktywuje się natychmiast, jeśli na Twoim koncie jest wystarczający kredyt. Sprawdź dostępne środki za pomocą GET /api/billing/credit przed złożeniem zamówienia.
Jakie formaty list IP obsługuje API?CSV TXT JSON
Trzy formaty: CSV, TXT i JSON. Pięć typów list: http-ip (proxy HTTP w formacie IP:port), socks-ip (SOCKS5 w formacie IP:port), http-auth (HTTP z danymi uwierzytelniającymi), ppr-http (rotacyjne HTTP), ppr-socks (rotacyjne SOCKS5). Pobieraj je pod adresem GET /api/iplist/{type}/{format}/{id}.
Jak szybko zmiany wchodzą w życie po aktualizacji usługi przez API?W kilka minut
Aktualizacje powiązań IP i zmiany haseł propagują się w ciągu kilku minut. Aktualizacje list (update_list) odświeżają pulę proxy, choć obowiązuje limit częstotliwości zapobiegający nadmiernym odświeżeniom — API zwraca kod 429 ze znacznikiem czasu, kiedy następna aktualizacja będzie możliwa.
Czy istnieje limit zapytań do API?Okres między aktualizacjami
Operacja update_list ma okres cooldownu. Pozostałe endpointy (listowanie produktów, sprawdzanie rozliczeń, pobieranie list IP) nie mają agresywnych limitów częstotliwości przy normalnym użytkowaniu.
Czy mogę automatycznie monitorować stan proxy przez API?Tak
Tak. Endpoint GET /api/networkstatus/errors/{id} zwraca adresy IP z bieżącymi błędami, a GET /api/networkstatus/inactive/{id} — nieaktywne IP. Wystarczy skonfigurować zadanie cron lub skrypt monitorujący, który cyklicznie odpytuje te endpointy, usuwa problematyczne IP z puli roboczej i powiadamia zespół, gdy liczba błędów przekroczy ustalony próg.