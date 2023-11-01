Proxy dla DeepSeek
Proxy datacenter IPv4 dla DeepSeek API: uruchamiaj wiele kluczy na osobnych adresach IP, omijaj dynamiczne throttlowanie, HTTP/HTTPS/SOCKS5, konfiguracja kompatybilna z OpenAI.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jeden dedykowany amerykański adres IP dla klucza API DeepSeek
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Dostęp przez API i agenta
Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.
Udostępniają API, za pomocą których użytkownicy mogą pobierać serwery proxy z ich witryny. Choć pracownicy obsługi klienta nie mówili zbyt dobrze po angielsku, bardzo starali się mi pomóc. Oferują również zmianę adresu IP co siedem dni.
Aktywne konta
Używałem tej usługi z botem Twitch i działała idealnie. Dziękuję FineProxy za stworzenie bardzo dobrego systemu dostosowanego właśnie do moich potrzeb.
Szukalem usługi bez skomplikowanej rejestracji i długiego procesu konfiguracji. FineProxy był idealny – kupiłem plan, uzyskałem dostęp i połączyłem się w zaledwie kilka minut. Używam go do mediów społecznościowych i analiz. Jak dotąd nie napotkałem poważnych problemów, połączenie jest doskonałe, a cena niska.
Minimalne zamówienia
Po raz pierwszy kupiłem proxy 1 na Avito na test. Sprawdziłem – działa. Był problem z połączeniem, bo byłem nowicjuszem. Sprzedawca się nie poddał, sam wszystko sprawdził i pomógł. Teraz co tydzień biorę od nich pakiet proxy, do sieci społecznościowych jest świetny, prędkość dobra. Lubię. Jeśli napiszesz na stronie, gdy sprzedawca jest online – odpowiada szybko. Polecam!
Witajcie przyjaciele, chcę wyrazić swoją opinię o proxy 5 z różnych krajów z dostępem do 10000 ip na 10 lub 30 dni w bardzo niskiej cenie, więc moje wnioski są takie, koledzy, wszystko, co mogę powiedzieć, to że zmuszacie się do przemyślenia.
Dlaczego DeepSeek spowalnia moje zapytania bez ostrzeżenia?Dynamiczne ograniczanie
DeepSeek dostosowuje limity w czasie rzeczywistym na podstawie obciążenia serwera. Nie ma opublikowanego progu, na którym można by się oprzeć przy planowaniu. Gdy platforma jest obciążona, Twoje konto otrzymuje mniejszą przepustowość. DeepSeek potwierdził to publicznie, ale nie oferuje możliwości zwiększenia indywidualnych limitów.
Ile zapytań mogę faktycznie wysłać?Nieujawnione
Nikt nie wie na pewno — DeepSeek nie ujawnia konkretnych liczb. Użytkownicy raportują, że w godzinach mniejszego ruchu można wysyłać dziesiątki zapytań na minutę bez problemów. W godzinach szczytu nawet 5–10 zapytań na minutę może wywołać opóźnienia. Właśnie dlatego te limity są frustrujące — nie da się planować czegoś, czego nie da się zmierzyć.
Ile kluczy API potrzebuję?Zacznij od 3–5
Zacznij od 3–5, jeśli z jednym kluczem dostajesz throttlowanie. Każdy klucz na osobnym IP wygląda dla DeepSeek jak oddzielny użytkownik. Monitoruj, jak często nadal pojawiają się opóźnienia, i w razie potrzeby dodawaj kolejne.
Czy DeepSeek blokuje adresy IP z datacenter?Nie
Nie. API DeepSeek jest przeznaczone do dostępu programistycznego — platforma spodziewa się ruchu serwerowego. Limitowanie zapytań jest powiązane z Twoim kontem i wzorcem użycia, a nie z typem adresu IP.
Czy darmowy plan nadaje się do poważnej pracy?Do małych projektów
Do testowania i małych projektów — tak. Do wszystkiego, co wymaga stabilnej przepustowości, dynamiczne throttlowanie czyni go zawodnym. Płatne konta otrzymują wyższy priorytet, ale nawet one nie są odporne w godzinach szczytu. Wiele płatnych kluczy rozłożonych na wiele adresów IP to najbardziej stabilna konfiguracja.