Stan na dzień 18 stycznia 2026 Drukuj

Korzystając z Usług FineProxy, zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz do powstrzymania się od wszelkich działań naruszających niniejszy Regulamin lub prawa osób trzecich.

Następujące działania są bezwzględnie zabronione:

Działalność nielegalna lub niezgodna z prawem.

Korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu naruszającym przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi w celu oszustwa, prania pieniędzy, nieautoryzowanego dostępu do danych lub kradzieży tożsamości.

Korzystanie z Usług w jakimkolwiek celu naruszającym przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi w celu oszustwa, prania pieniędzy, nieautoryzowanego dostępu do danych lub kradzieży tożsamości. Nękanie i nadużycia.

Wszelkie działania lub komunikaty o charakterze zastraszającym, obraźliwym, nękającym, naruszającym prywatność innych osób lub w inny sposób szkodliwym.

Wszelkie działania lub komunikaty o charakterze zastraszającym, obraźliwym, nękającym, naruszającym prywatność innych osób lub w inny sposób szkodliwym. Złośliwe oprogramowanie i szkodliwy kod.

Używanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie wirusów, malware, spyware, robaków, koni trojańskich, ransomware lub jakiegokolwiek innego złośliwego bądź destrukcyjnego kodu lub instrukcji.

Używanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie wirusów, malware, spyware, robaków, koni trojańskich, ransomware lub jakiegokolwiek innego złośliwego bądź destrukcyjnego kodu lub instrukcji. Przechwytywanie i monitorowanie.

Nieuprawnione przechwytywanie, monitorowanie, modyfikowanie lub przekierowywanie komunikacji lub danych.

Nieuprawnione przechwytywanie, monitorowanie, modyfikowanie lub przekierowywanie komunikacji lub danych. Działania szkodliwe lub przemocowe.

Działania mające na celu wyrządzenie krzywdy innym osobom, podżeganie do przemocy lub promowanie dyskryminacji bądź nienawiści ze względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawem.

Działania mające na celu wyrządzenie krzywdy innym osobom, podżeganie do przemocy lub promowanie dyskryminacji bądź nienawiści ze względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawem. Wykorzystywanie dzieci.

Wszelkie formy wykorzystywania, nadużyć lub krzywdzenia osób nieletnich.

Wszelkie formy wykorzystywania, nadużyć lub krzywdzenia osób nieletnich. Nielegalne towary i usługi.

Reklamowanie, sprzedaż, zakup lub ułatwianie obrotu nielegalnymi lub kontrolowanymi towarami bądź usługami.

Reklamowanie, sprzedaż, zakup lub ułatwianie obrotu nielegalnymi lub kontrolowanymi towarami bądź usługami. Treści dla dorosłych.

Hostowanie, przesyłanie lub udostępnianie treści zawierających materiały o wyraźnie seksualnym charakterze lub przedstawiających przemoc, w przypadkach zabronionych przez obowiązujące prawo.

Hostowanie, przesyłanie lub udostępnianie treści zawierających materiały o wyraźnie seksualnym charakterze lub przedstawiających przemoc, w przypadkach zabronionych przez obowiązujące prawo. Zbieranie danych i naruszenia prywatności.

Nieuprawnione gromadzenie, scraping lub pozyskiwanie danych osobowych, w tym danych logowania lub adresów e-mail.

Nieuprawnione gromadzenie, scraping lub pozyskiwanie danych osobowych, w tym danych logowania lub adresów e-mail. Nadużywanie usług i zakłócanie działania sieci.

Wszelkie działania zakłócające, utrudniające lub nadmiernie obciążające usługi, infrastrukturę, serwery lub połączone sieci FineProxy, w tym między innymi ataki DDoS lub podobne destrukcyjne zachowania.

Wszelkie działania zakłócające, utrudniające lub nadmiernie obciążające usługi, infrastrukturę, serwery lub połączone sieci FineProxy, w tym między innymi ataki DDoS lub podobne destrukcyjne zachowania. Naruszenia własności intelektualnej.

Naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

Naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Integralność konta.

Rejestrowanie kont z użyciem tymczasowych, jednorazowych lub nieistniejących adresów e-mail. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania prawidłowego i dostępnego adresu e-mail powiązanego z ich kontem.

Rejestrowanie kont z użyciem tymczasowych, jednorazowych lub nieistniejących adresów e-mail. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania prawidłowego i dostępnego adresu e-mail powiązanego z ich kontem. Nieuprawniona odsprzedaż lub powielanie.

Sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie lub powielanie jakichkolwiek usług FineProxy bez uprzedniej pisemnej zgody FineProxy.

Powyższe przykłady nie stanowią wyczerpującej listy. FineProxy zastrzega sobie prawo do ustalenia, według własnego uznania, czy dana aktywność narusza niniejsze Warunki. FineProxy ma prawo do usunięcia wszelkich treści lub zawieszenia dowolnego konta użytkownika, które uzna za naruszające powyższe warunki.

Monitoring i egzekwowanie#

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania korzystania z Usług w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi Warunkami. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia naruszeń FineProxy może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, o ile jest to dozwolone przez prawo:

zawiesić lub zamknąć daną Usługę lub konto użytkownika;

ograniczyć lub zablokować dostęp do Usług;

zgłosić działania niezgodne z prawem odpowiednim organom;

podjąć wszelkie inne działania niezbędne do ochrony Usług, naszych klientów lub osób trzecich.

Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i zobowiązuje się do ich stosowania.

Warunki korzystania z usługi