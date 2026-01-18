Berlaku per 18 Januari 2026 Cetak

Dengan menggunakan Layanan FineProxy, Anda setuju untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku serta menahan diri dari segala aktivitas yang melanggar Ketentuan ini atau hak pihak lain.

Aktivitas berikut ini dilarang keras:

Aktivitas Ilegal atau Melawan Hukum.

Menggunakan Layanan untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum atau peraturan lokal, nasional, maupun internasional, termasuk namun tidak terbatas pada penipuan, pencucian uang, akses data tanpa izin, atau pencurian identitas.

Menggunakan Layanan untuk tujuan apa pun yang melanggar hukum atau peraturan lokal, nasional, maupun internasional, termasuk namun tidak terbatas pada penipuan, pencucian uang, akses data tanpa izin, atau pencurian identitas. Pelecehan dan Penyalahgunaan.

Segala tindakan atau komunikasi yang bersifat mengancam, kasar, melecehkan, mengganggu privasi orang lain, atau merugikan pihak lain.

Segala tindakan atau komunikasi yang bersifat mengancam, kasar, melecehkan, mengganggu privasi orang lain, atau merugikan pihak lain. Perangkat Lunak Berbahaya dan Kode Merusak.

Penggunaan, distribusi, atau transmisi virus, malware, spyware, worm, Trojan horse, ransomware, atau kode maupun instruksi berbahaya atau merusak lainnya.

Penggunaan, distribusi, atau transmisi virus, malware, spyware, worm, Trojan horse, ransomware, atau kode maupun instruksi berbahaya atau merusak lainnya. Penyadapan dan Pemantauan.

Penyadapan, pemantauan, modifikasi, atau pengalihan komunikasi atau data tanpa izin.

Penyadapan, pemantauan, modifikasi, atau pengalihan komunikasi atau data tanpa izin. Perilaku Berbahaya atau Kekerasan.

Aktivitas yang bertujuan merugikan orang lain, menghasut kekerasan, atau mempromosikan diskriminasi maupun kebencian berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, disabilitas, lokasi geografis, atau karakteristik lain yang dilindungi.

Aktivitas yang bertujuan merugikan orang lain, menghasut kekerasan, atau mempromosikan diskriminasi maupun kebencian berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, disabilitas, lokasi geografis, atau karakteristik lain yang dilindungi. Eksploitasi Anak.

Segala bentuk eksploitasi, pelecehan, atau tindakan yang merugikan anak di bawah umur.

Segala bentuk eksploitasi, pelecehan, atau tindakan yang merugikan anak di bawah umur. Barang dan Jasa Ilegal.

Mengiklankan, menjual, membeli, atau memfasilitasi barang atau jasa yang ilegal atau dikendalikan.

Mengiklankan, menjual, membeli, atau memfasilitasi barang atau jasa yang ilegal atau dikendalikan. Konten Eksplisit.

Menghosting, mentransmisikan, atau menyediakan akses ke konten yang mengandung materi seksual eksplisit atau kekerasan, apabila dilarang oleh hukum yang berlaku.

Menghosting, mentransmisikan, atau menyediakan akses ke konten yang mengandung materi seksual eksplisit atau kekerasan, apabila dilarang oleh hukum yang berlaku. Pengumpulan Data dan Pelanggaran Privasi.

Pengumpulan, scraping, atau penambangan data pribadi secara tidak sah, termasuk kredensial akun atau alamat email.

Pengumpulan, scraping, atau penambangan data pribadi secara tidak sah, termasuk kredensial akun atau alamat email. Penyalahgunaan Layanan dan Gangguan Jaringan.

Segala aktivitas yang mengganggu, mengintervensi, atau membebani Layanan FineProxy, infrastruktur, server, atau jaringan yang terhubung secara berlebihan, termasuk namun tidak terbatas pada serangan DDoS atau perilaku disruptif serupa.

Segala aktivitas yang mengganggu, mengintervensi, atau membebani Layanan FineProxy, infrastruktur, server, atau jaringan yang terhubung secara berlebihan, termasuk namun tidak terbatas pada serangan DDoS atau perilaku disruptif serupa. Pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Melanggar hak cipta, merek dagang, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga mana pun.

Melanggar hak cipta, merek dagang, paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga mana pun. Integritas Akun.

Mendaftarkan akun menggunakan alamat email sementara, sekali pakai, atau tidak valid. Pengguna wajib memiliki alamat email yang aktif dan dapat diakses yang terhubung dengan akun mereka.

Mendaftarkan akun menggunakan alamat email sementara, sekali pakai, atau tidak valid. Pengguna wajib memiliki alamat email yang aktif dan dapat diakses yang terhubung dengan akun mereka. Penjualan Kembali atau Duplikasi Tanpa Izin.

Menjual, menjual kembali, mensublisensikan, atau menduplikasi Layanan FineProxy mana pun tanpa otorisasi tertulis sebelumnya dari FineProxy.

Contoh-contoh di atas tidak bersifat menyeluruh. FineProxy berhak untuk menentukan, atas kebijakan tunggalnya, apakah suatu aktivitas melanggar Ketentuan ini. FineProxy juga berhak menghapus konten apa pun atau menangguhkan akun pengguna mana pun yang dianggap melanggar ketentuan ini.

Pemantauan dan Penegakan#

Kami berhak memantau penggunaan Layanan untuk memastikan kepatuhan terhadap Ketentuan ini. Dalam hal terjadi dugaan atau konfirmasi pelanggaran, FineProxy dapat, atas kebijakannya sendiri dan tanpa pemberitahuan sebelumnya sejauh diizinkan oleh hukum:

menangguhkan atau menghentikan Layanan atau akun pengguna yang terkait;

membatasi atau memblokir akses ke Layanan;

melaporkan aktivitas yang melanggar hukum kepada pihak berwenang terkait;

mengambil tindakan lain yang dianggap perlu secara wajar untuk melindungi Layanan, klien kami, atau pihak ketiga.

Dengan menggunakan Layanan, Anda setuju untuk mematuhi dan terikat oleh aturan-aturan ini.

Ketentuan Layanan