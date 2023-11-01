Proxy Dedicated
Eksklusif milik Anda: dukungan HTTP/HTTPS/SOCKS5, sertifikat SSL per-IP, bandwidth tanpa batas, kecepatan hingga 500 Mbps — mulai $0.07 IP/bulan.
Susun paket proxy khusus.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|Direkomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli satu proxy khusus di Amerika Serikat
- Tambahkan proxy khusus di negara lain
- Ekspor daftar proxy khusus saya sebagai JSON
- Perbarui daftar IP yang diizinkan untuk layanan proxy saya
- Tampilkan status dan tanggal jatuh tempo berikutnya untuk layanan saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Menjalankan akun
Saya bekerja dengan FineProxy selama beberapa bulan. Proxy bagus. Saya telah membeli untuk jejaring sosial untuk waktu yang lama. Jika ada pertanyaan, jawaban datang sangat cepat. Kondisi sangat fleksibel, Anda selalu dapat bernegosiasi. Secara umum, kesan yang paling positif. sangat merekomendasikan.
Waktu aktif: Proxy yang sangat baik dan tetap stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kecepatan: Cukup cepat untuk TikTok, Gmail, dan login dompet kripto Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, bahkan UDP Cakupan global: AS, Jerman, Prancis, Jepang, dan negara lainnya
Pesanan minimum
Proxy yang bagus, diperiksa. Saya membeli paket IP besar, semuanya hidup, bekerja tanpa keluhan. Lebih mahal daripada penyedia lain yang saya gunakan sebelumnya, tetapi di sini kualitas yang lebih baik dan jumlah alamat yang lebih besar. Dan juga nyaman bahwa Anda dapat membayar dengan crypto, bagi saya ini juga merupakan plus. Secara keseluruhan saya puas.
Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.
Dukungan
Saya telah memiliki pengalaman besar menggunakan FineProxy. Kecepatan dan stabilitas proxy mereka luar biasa, dan mereka menawarkan berbagai pilihan untuk kasus penggunaan yang berbeda. Pengaturan sederhana, dan dukungan pelanggan mereka selalu tersedia dan efisien. Saya sangat merekomendasikan FineProxy untuk siapa saja yang membutuhkan solusi proxy yang dapat diandalkan!
Saya telah menggunakan layanan FineProxy untuk sementara waktu sekarang dan saya sangat puas dengan kualitasnya. Koneksi sangat stabil, alamat IP bekerja tanpa masalah, dan kecepatan terus-menerus cepat. Dukungan pelanggan juga sangat responsif kapan pun diperlukan. Sangat dianjurkan bagi siapa saja yang mencari proxy yang dapat diandalkan
Apa perbedaan sebenarnya antara proxy "private" dan "dedicated"?Dalam praktiknya
Dalam praktiknya — tidak ada bedanya. Industri menggunakan kedua istilah tersebut untuk hal yang sama: IP proxy yang ditetapkan secara eksklusif untuk satu pengguna. Beberapa provider membedakan antara "private" (tidak dibagikan saat ini) dan "dedicated" (ditetapkan secara permanen), tetapi di FineProxy keduanya berarti hal yang sama: IP Anda, akses eksklusif Anda, selama seluruh periode penyewaan.
Apa perbedaan antara private proxy dan rotating proxy?Private proxy memberikan
Private proxy memberikan Anda alamat IP tetap yang tidak berubah selama masa sewa — Anda membangun dan mengontrol reputasinya seiring waktu. Rotating proxy menetapkan IP baru di setiap permintaan (atau pada interval tertentu), yang berguna untuk scraping volume tinggi di mana Anda membutuhkan keragaman alamat. Trade-off-nya: dengan rotating proxy, Anda tidak memiliki kendali atas riwayat setiap IP, sehingga Anda mungkin mendapat alamat yang sudah ditandai. Private proxy adalah pilihan lebih baik ketika identitas konsisten dan reputasi bersih itu penting — manajemen akun, SEO monitoring, atau tugas apa pun di mana dikenali sebagai pengunjung tepercaya yang sama merupakan keuntungan.
Apa bedanya dengan shared proxy?Pada shared proxy
Pada shared proxy, beberapa pengguna mengirimkan traffic melalui IP yang sama secara bersamaan. Jika pengguna lain menyebabkan alamat tersebut masuk blacklist, Anda juga terkena dampaknya. Analisis IPinfo’ terhadap lebih dari 170 juta IP proxy menemukan bahwa mayoritas alamat IPv4 shared dapat diakses melalui beberapa layanan sekaligus — artinya shared proxy “private” Anda kemungkinan besar sama sekali tidak private. Private proxy menghilangkan risiko tersebut — hanya Anda yang menggunakan alamat itu.
Saya membeli proxy "dedicated" dari provider lain dan mereka sudah banned. Mengapa?Ini lebih
Ini lebih sering terjadi dari yang Anda kira. Banyak provider mendaur ulang IP dari pelanggan sebelumnya tanpa pembersihan yang semestinya, atau label “dedicated” mereka hanya berarti IP tersebut tidak sedang di-share saat ini — tetapi sebelumnya pernah di-share, dan kerusakannya sudah terjadi. Beberapa provider bahkan tidak memiliki kendali atas IP sama sekali karena mereka menjual ulang dari jaringan upstream. Di FineProxy, kami memiliki infrastruktur dan alamat IP sendiri. IP Anda tidak pernah melewati layanan lain sebelum sampai ke tangan Anda.
Berapa banyak proxy yang saya butuhkan?Tergantung pada tugas
Tergantung pada tugas. Satu proxy untuk satu akun media sosial atau browsing personal. Satu per akun jika mengelola beberapa profil (10 akun = 10 proxy). Untuk scraping, jumlahnya tergantung pada sensitivitas target dan volume request — mulai dari 50 hingga ribuan. Kami menjual proxy individual maupun paket bulk.
Apakah bandwidth benar-benar unlimited?Ya
Ya. Alamat private proxy FineProxy yang tanpa batas (unmetered) hadir tanpa batasan lalu lintas. Unduh, unggah, streaming — tanpa biaya per-GB dan tanpa pembatasan kecepatan. Ini berlaku untuk setiap protokol: HTTP, HTTPS, dan SOCKS5.
Bisakah saya menggunakan proxy yang sama untuk HTTP dan SOCKS5?Ya
Ya. Setiap private proxy mendukung ketiga protokol pada IP yang sama. Beralih antara HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 sesuai kebutuhan aplikasi Anda. Tidak ada pembelian terpisah yang diperlukan.
Apa maksud "sertifikat SSL individual per IP" untuk saya?Artinya koneksi
Artinya koneksi dari perangkat Anda ke proxy dienkripsi dengan SSL/TLS — bukan hanya bagian proxy-ke-website saja. Kebanyakan provider hanya mengenkripsi bagian kedua, sehingga kredensial proxy dan request header Anda terekspos di hop pertama. Sertifikat SSL per-IP kami menutup celah tersebut sepenuhnya.
Bagaimana saya tahu IP bersih sebelum membeli?Anda dapat memeriksa
Anda dapat memeriksa reputasi ASN kami menggunakan tools publik seperti IPinfo.io atau IPQS. Lebih dari itu, FineProxy memiliki alamat IP sendiri — kami tidak menjual ulang dari shared pool yang muncul di berbagai layanan proxy lain. Jika IP yang Anda terima bersih dan hanya Anda yang menggunakannya, IP tersebut tetap bersih. Kami sarankan untuk mengujinya langsung pada situs target Anda sebagai verifikasi.
Apakah Anda menjamin uptime? Apa yang terjadi jika proxy saya down?Kami mempertahankan
Kami mempertahankan uptime 99,9% di seluruh infrastruktur, didukung pemantauan 24/7. Semua jalur jaringan bersifat redundan dan beban server diseimbangkan untuk meminimalkan gangguan. Jika masalah terjadi, Anda dapat membuka tiket support dan kami akan segera mengganti subnet yang terdampak — layanan biasanya pulih dalam beberapa jam.
Apakah Anda menerima cryptocurrency?Ya
Ya. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya diterima saat checkout. Harga private proxy berbayar dan produk identik terlepas dari metode pembayaran.
Bisakah saya mendapatkan proxy di negara tertentu?Ya
Ya. FineProxy menawarkan proxy dedicated di berbagai lokasi. Anda dapat memilih negara yang Anda butuhkan saat membeli dan menerima alamat IP dari wilayah tersebut. Lokasi dijamin untuk seluruh periode penyewaan.
Proxy privat:
Mengapa IP khusus mengubah segalanya
Riset oleh IPinfo.io yang menganalisis lebih dari 170 juta alamat IP proxy menemukan bahwa hampir separuh IP shared proxy dapat diakses melalui beberapa jaringan provider secara bersamaan. Proxy “private” Anda di paket shared? Ada kemungkinan nyata orang lain di layanan lain sedang mengirimkan traffic melalui alamat yang sama saat ini — dan Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan dengannya. Itulah masalah utama yang diselesaikan oleh proxy dedicated. Satu IP, satu pengguna, kendali penuh.
Arti sebenarnya dari "dedicated"
Ketika Anda membeli proxy dedicated dari FineProxy, alamat IPv4 tersebut ditetapkan secara eksklusif untuk Anda selama seluruh periode sewa. Tidak ada pengguna lain di platform kami — maupun platform lain — yang dapat menggunakannya. Kami adalah provider langsung, bukan reseller: IP ini hanya ada di jaringan kami dan tidak dijual melalui layanan lain.
Ini penting lebih dari yang mungkin terlihat. Orang secara teratur menemukan bahwa proxy “dedicated” dari provider lain ternyata adalah alamat yang didaur ulang dari shared pool dengan label marketing di atasnya. Provider menetapkan kembali IP yang sama kepada pelanggan baru tanpa pembersihan, dan pembeli menemukan IP tersebut sudah berada di blacklist sebelum mereka bahkan mengirim permintaan pertama mereka. Di FineProxy, IP yang Anda terima belum dipindahkan antar layanan — IP tersebut berasal dari infrastruktur kami sendiri dan tetap eksklusif milik Anda.
Masalah kumpulan IP yang stagnan
Frustrasi lain yang sering terjadi: provider yang menjual paket proxy “lifetime” atau “no expiration”. Terdengar menarik, tetapi ekonominya tidak berpihak pada pelanggan. Tanpa recurring revenue, provider ini tidak memiliki insentif untuk memelihara atau merefresh pool IP mereka. Seiring waktu, alamat-alamat tersebut mengumpulkan penyalahgunaan dari ratusan pengguna sebelumnya, success rate turun di bawah 80%, dan proxy “lifetime” menjadi praktis tidak berguna.
FineProxy bekerja secara berbeda. Kami mengelola pool kami sendiri yang terdiri dari sekitar 100.000 alamat IPv4 datacenter. Karena kami mengontrol infrastruktur secara langsung, kami memantau kesehatan IP dan segera menghapus alamat mana pun yang masuk ke database spam seperti Spamhaus. Apa yang Anda terima benar-benar berfungsi sejak hari pertama.
Mengapa reputasi shared proxy menjadi masalah Anda
Pada shared proxy, perilaku pengguna lain menjadi masalah Anda. Jika pengguna lain membombardir situs e-commerce dari IP tersebut kemarin, situs itu akan mengingatnya. Request Anda yang bersih dan sah datang hari ini — dan langsung diblokir karena alamat tersebut sudah ditandai.
Menurut IPQS, database deteksi menambahkan lebih dari 10.000 proxy ke daftar hitam setiap detik. Pada infrastruktur bersama, peluang mendapatkan alamat yang bersih semakin menyusut setiap hari. Riset menunjukkan bahwa tingkat pemblokiran 30% pada proxy bersama mengubah biaya nominal $3/GB Anda menjadi $4.29/GB setelah memperhitungkan permintaan yang sia-sia dan percobaan ulang.
Dan ada masalah yang lebih mendalam yang sering luput dari perhatian: reputasi ASN. Website tidak hanya memeriksa IP individual — mereka mengevaluasi seluruh blok jaringan (ASN) tempat IP tersebut berada. Jika rentang alamat suatu provider dikenal dengan traffic bot, setiap IP dalam rentang tersebut mendapat pengawasan ekstra, terlepas dari apakah alamat spesifik Anda pernah disalahgunakan atau tidak. Karena FineProxy memiliki blok IP sendiri dan mengontrol apa yang terjadi di dalamnya, ASN kami mempertahankan rekam jejak yang bersih — IP dedicated Anda mendapat manfaat dari reputasi kolektif tersebut.
Dengan proxy pribadi (individual) dari FineProxy, Anda mengendalikan reputasi sejak hari pertama. IP sudah bersih saat Anda menerimanya, dan tetap bersih karena tidak ada orang lain yang menyentuhnya.
Provider versus reseller: mengapa penting
Sebagian besar “provider” di pasar proxy sebenarnya adalah reseller. Mereka membeli akses massal dari beberapa jaringan upstream lalu mengemasnya ulang. Hasilnya? Pool IP yang sama muncul di bawah nama brand berbeda, dan pemblokiran di satu layanan bisa berarti proxy “dedicated” Anda dari layanan lain sudah terkompromi.
FineProxy memiliki infrastruktur datacenter-nya sendiri. Kami tidak menjual kembali alamat orang lain. Ketika kami mengatakan IP Anda eksklusif, itu benar-benar tidak ada dalam katalog layanan proxy lain manapun. Itu adalah klaim yang tidak dapat dibuat oleh sebagian besar penyedia — dan ini adalah faktor tunggal terbesar dalam menjaga proxy Anda tetap berfungsi dalam jangka panjang.
Autentikasi: cara Anda terhubung
FineProxy memerlukan IP binding untuk semua koneksi — Anda mendaftarkan alamat IP asli Anda kepada kami, dan koneksi apa pun dari alamat itu secara otomatis diotorisasi. Tidak ada kredensial untuk dikirim, tidak ada yang bocor. Terbaik untuk server dan workstation dengan IP publik yang stabil.
Jika IP publik Anda berubah (laptop, koneksi rumah dengan alamat dinamis), kami menawarkan autentikasi nama pengguna dan sandi di atas binding. Dalam mode ini, binding Anda bekerja dalam subnet mask /21, jadi bahkan jika ISP Anda menggeser alamat Anda dalam rentang itu, akses tidak terganggu. Kedua metode bekerja di HTTP, HTTPS, dan SOCKS5.
Banyak pelanggan kami menggunakan keduanya: IP binding ketat untuk server produksi mereka dan kredensial login dengan fleksibilitas /21 untuk lingkungan pengembangan dan pengujian.
Protokol: HTTP, HTTPS dengan SSL, dan SOCKS5
Setiap proxy dedicated FineProxy mendukung tiga protokol:
HTTP — traffic web standar. Cepat, simpel, kompatibel dengan segalanya.
HTTPS — koneksi terenkripsi dari perangkat Anda ke proxy. Setiap IP FineProxy memiliki sertifikat SSL individual, sehingga hop pertama (perangkat Anda ke proxy) terenkripsi, bukan hanya jalur proxy-ke-website. Kebanyakan provider hanya mengenkripsi setengah kedua, membiarkan kredensial Anda terekspos di hop pertama. Kami mengenkripsi seluruh rantai. Koneksi SSL/HTTPS private proxy melalui FineProxy benar-benar aman secara end-to-end.
SOCKS5 — menangani semua jenis traffic, bukan hanya web. VoIP, gaming, protokol kustom — SOCKS5 meneruskan semuanya. Proxy SOCKS5 kami mencakup dukungan penuh UDP associated, yang penting untuk aplikasi real-time seperti panggilan suara dan streaming.
Membeli berdasarkan kuantitas: dari satu hingga ribuan
Hanya butuh satu proxy untuk proyek pribadi? Anda dapat membeli 1 private proxy untuk media sosial — satu IP statis yang hanya milik Anda, sempurna untuk akun tunggal yang memerlukan identitas konsisten.
Menjalankan agensi dengan puluhan akun di berbagai platform? Setiap akun mendapat IP proxy dedicated sendiri untuk SEO ranking, social media management, atau apa pun yang dibutuhkan. IP-nya tidak tumpang tindih, session-nya tidak tercampur.
Scaling ke ratusan atau ribuan untuk scraping atau monitoring? FineProxy menjual paket layanan proxy datacenter pribadi yang murah dalam jumlah besar. Harga per-IP turun seiring dengan peningkatan volume, dan setiap alamat masih dilengkapi dengan bandwidth tanpa batas, SSL individual, dan dukungan protokol penuh.
Untuk tim yang membutuhkan layanan proxy private cepat dan provider berkualitas pada skala besar, infrastruktur datacenter kami memberikan kecepatan hingga 500 Mbps per koneksi. Sebagai perbandingan, provider budget sering memberikan 1,5-3 detik per request dengan tingkat keberhasilan 75-85%. Infrastruktur kami dibangun dengan kecepatan sebagai prioritas utama — proxy seharusnya bukan yang memperlambat Anda.
Cara memverifikasi kualitas proxy sebelum membeli
Kekhawatiran yang wajar bagi siapa pun yang pernah dirugikan sebelumnya: bagaimana Anda tahu IP-nya benar-benar clean sebelum Anda membayar?
Tanyakan apakah provider memiliki IP sendiri atau menjual ulang. Jika mereka tidak bisa menjawab dengan jelas — itu tanda bahaya. Periksa apakah ASN provider memiliki riwayat yang bersih dengan alat seperti IPinfo.io atau IPQS, lalu cari jaminan uang kembali 24 jam agar Anda dapat menguji layanan pada situs target sesungguhnya. Hindari juga penawaran “seumur hidup” — jika harganya terlalu murah, kemungkinan besar pool-nya sudah stagnan.
FineProxy memungkinkan Anda memverifikasi sendiri: IP adalah milik kami, ASN dapat diaudit secara publik, dan jaminan uang kembali 24 jam memberi Anda kesempatan untuk menguji layanan pada target sesungguhnya. Bandingkan hasilnya dengan apa pun yang Anda gunakan sekarang — itu dasar yang jauh lebih andal untuk mengambil keputusan dibanding klaim apa pun di landing page.