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Ketika Anda membeli proxy dedicated dari FineProxy, alamat IPv4 tersebut ditetapkan secara eksklusif untuk Anda selama seluruh periode sewa. Tidak ada pengguna lain di platform kami — maupun platform lain — yang dapat menggunakannya. Kami adalah provider langsung, bukan reseller: IP ini hanya ada di jaringan kami dan tidak dijual melalui layanan lain.

Ini penting lebih dari yang mungkin terlihat. Orang secara teratur menemukan bahwa proxy “dedicated” dari provider lain ternyata adalah alamat yang didaur ulang dari shared pool dengan label marketing di atasnya. Provider menetapkan kembali IP yang sama kepada pelanggan baru tanpa pembersihan, dan pembeli menemukan IP tersebut sudah berada di blacklist sebelum mereka bahkan mengirim permintaan pertama mereka. Di FineProxy, IP yang Anda terima belum dipindahkan antar layanan — IP tersebut berasal dari infrastruktur kami sendiri dan tetap eksklusif milik Anda.