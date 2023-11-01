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共有プロキシでは、他のユーザーの行動があなたの問題になります。別のユーザーが昨日そのIPからECサイトに大量アクセスしていれば、サイト側はそれを記憶しています。今日あなたがクリーンで正当なリクエストを送っても、すでにフラグが立っているアドレスのため、即座にブロックされます。

IPQSによると、検出データベースは毎秒10,000以上のプロキシをブラックリストに追加しています。共有インフラでは、クリーンなアドレスを取得できる確率は日々低下します。調査によると、共有プロキシのブロック率が30%に達すると、無駄なリクエストやリトライを考慮した実質コストは名目上の$3/GBから$4.29/GBに跳ね上がります。

さらに多くの人が見落とす、より深刻な問題があります：ASN評判です。Webサイトは個別のIPをチェックするだけでなく、そのIPが属するネットワークブロック（ASN）全体を評価します。プロバイダーのアドレス範囲がボットトラフィックで知られている場合、お客様の特定のアドレスが悪用されたことがなくても、その範囲内のすべてのIPは追加の厳しい監視を受けます。FineProxyは自社のIPブロックを所有し、その上で何が起こるかをコントロールしているため、当社のASNはクリーンな実績を維持しています。お客様の専用IPはその集合的な評判の恩恵を受けます。

FineProxyの個人用（個別）プロキシなら、初日から評判をコントロールできます。IPはあなたが取得した時点でクリーンであり、誰も他にそれに触れないため、クリーンなままです。