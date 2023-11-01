専用プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- 米国の専用プロキシを1個購入
- 別の国の専用プロキシを追加
- 専用プロキシリストをJSONでエクスポート
- プロキシサービスのIP許可リストを更新
- 利用中サービスの状態と次回支払期限を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
アカウント運用
FineProxyを数か月利用しました。プロキシは良質です。以前からずっとソーシャルネットワーク用に購入しています。質問があれば、すぐに返答が来ます。条件はとても柔軟で、いつでも交渉できます。全体として、極めて好印象です。強くおすすめします。
稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など
最低注文数
確認済みの良いプロキシです。大容量のIPパッケージを購入しましたが、すべて稼働しており、何の不満もなく使えます。以前利用していた別のプロバイダーより高価ですが、こちらのほうが品質が良く、アドレス数も多いです。また、暗号資産で支払えるのも便利で、私にとってはこれも長所です。総合的に満足しています。
時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。
サポート
FineProxyを利用して、とても良い体験ができています。プロキシの速度と安定性は抜群で、用途に応じた多種多様な選択肢も用意されています。設定は簡単で、カスタマーサポートはいつでも利用でき、効率的に対応してくれます。信頼できるプロキシソリューションを必要とする方には、FineProxyを強くおすすめします！
FineProxyのサービスをしばらく利用していますが、その品質に非常に満足しています。接続はとても安定しており、IPアドレスは何の問題もなく機能し、速度も常に高速です。必要なときにはカスタマーサポートも非常に素早く対応してくれます。信頼できるプロキシを探している方には強くおすすめします。
「プライベート」プロキシと「専用」プロキシの実際の違いは？違いなし
実質的には同じです。業界ではどちらの用語も同じ意味で使われています：1人のユーザーに専用で割り当てられるプロキシIPのことです。一部のプロバイダーは「プライベート」（現時点で共有されていない）と「専用」（恒久的に割り当て済み）を区別していますが、FineProxyではどちらも同じ意味です：あなた専用のIP、あなただけのアクセス権、レンタル期間中ずっと独占利用できます。
専用プロキシとローテーションプロキシの違いは何ですか？固定対ローテーティング
専用プロキシは、レンタル期間中ずっと同じ固定IPアドレスが割り当てられ、時間をかけてそのレピュテーションを構築・管理できます。一方、ローテーションプロキシはリクエストごと（または設定された間隔ごと）に新しいIPを割り当てるため、アドレスの多様性が必要な大規模スクレイピングに適しています。トレードオフとして、ローテーションプロキシでは各IPの履歴を管理できないため、すでにフラグ付けされたアドレスに当たる可能性があります。一貫したアイデンティティとクリーンなレピュテーションが重要な場合 — アカウント管理、SEOモニタリング、同じ信頼できる訪問者として認識されることが有利なあらゆるタスク — には、専用プロキシがより適した選択肢です。
これは共有プロキシとどう違いますか？接続するのは自分だけ
共有プロキシでは、複数のユーザーが同じIPを通じて同時にトラフィックを送信します。別のユーザーがそのアドレスをブラックリストに載せてしまうと、お客様にも影響が及びます。IPinfoが1億7,000万以上のプロキシIPを分析した結果、共有IPv4アドレスの大半が同時に複数のサービスからアクセス可能であることが判明しました。つまり、お客様の「プライベート」共有プロキシは、実際にはまったくプライベートではない可能性が高いのです。専用プロキシならそのリスクを排除できます — そのアドレスを使用するのはお客様だけです。
別のプロバイダーから「専用」プロキシを購入しましたが、既にバンされていました。なぜですか？再利用されたアドレス
これは想像以上に頻繁に起こっています。多くのプロバイダーは、以前の顧客が使用したIPを適切なクリーンアップなしにリサイクルしたり、「専用」というラベルが単にそのIPが現在アクティブに共有されていないことを意味するだけで、以前は共有されており、すでにダメージを受けている場合があります。IPを自社で管理せず、アップストリームネットワークからリセルしているだけのプロバイダーも存在します。FineProxyでは、インフラもアドレスも当社が保有しています。お客様に届く前に、他のサービスを経由したIPではありません。
プロキシはいくつ必要ですか？アカウントごとに1つ
用途によって異なります。SNSアカウント1つや個人的なブラウジングにはプロキシ1つ。複数のプロフィールを管理する場合はアカウントごとに1つ（10アカウント＝10プロキシ）。スクレイピングの場合は、対象サイトの厳しさやリクエスト量に応じて50〜数千のプロキシが必要です。個別購入にもまとめ買いパッケージにも対応しています。
帯域幅は本当に無制限ですか？はい
はい。FineProxy のプライベート無制限プロキシアドレスはトラフィック上限なしで利用できます。ダウンロード、アップロード、ストリーミング — GB単位の料金も速度制限もありません。これはすべてのプロトコルに適用されます：HTTP、HTTPS、SOCKS5。
同じプロキシを HTTP と SOCKS5 の両方で使用できますか？はい
はい。すべての専有プロキシは同じ IP 上で 3 つのプロトコルすべてをサポートしています。アプリケーションのニーズに応じて HTTP、HTTPS、SOCKS5 を切り替えることができます。追加購入は不要です。
「IP あたりの個別 SSL 証明書」は私にとって何を意味しますか？最初のホップを暗号化
それはデバイスからプロキシへの接続が SSL/TLS で暗号化される（プロキシからウェブサイトへの部分だけではなく）ことを意味します。ほとんどのプロバイダーは後半部分のみを暗号化し、最初のホップでプロキシ認証情報とリクエストヘッダーを露出させています。当社の IP ごとの SSL 証明書はそのギャップを完全に解決します。
購入前にIPがクリーンかどうかはどう確認できますか？確認してテスト
IPinfo.ioやIPQSなどの公開ツールを使って、当社のASNレピュテーションを確認できます。さらに、FineProxyは自社でIPアドレスを保有しており、複数のプロキシサービスで使い回される共有プールからの再販は行っていません。クリーンな状態で届いたIPをあなただけが使用するため、クリーンなまま維持されます。実際にご利用予定のターゲットサイトでテストされることをお勧めします。
アップタイムは保証されていますか？プロキシがダウンした場合はどうなりますか？稼働率99.9%
当社はインフラ全体で99.9%のアップタイムを維持しており、24時間365日の監視体制を敷いています。すべてのネットワーク回線は冗長化され、サーバー負荷は分散されて障害リスクを最小限に抑えています。万が一問題が発生した場合は、サポートチケットを発行していただければ、影響を受けたサブネットを速やかに交換いたします。通常、数時間以内にサービスが復旧します。
暗号通貨での支払いは可能ですか？はい
はい。Bitcoin およびその他の暗号通貨はチェックアウト時に受け入れられます。支払い方法に関係なく、有料プライベートプロキシの価格と製品は同じです。
特定の国のプロキシを取得できますか？はい
はい。FineProxy はさまざまな場所の専有プロキシを提供しています。購入時に必要な国を選択でき、その地域から IP アドレスを受け取ります。レンタル期間全体を通じて場所は保証されます。
プライベートプロキシ：
専用IPがすべてを変える理由
IPinfo.ioが1億7,000万以上のプロキシIPアドレスを分析した調査によると、共有プロキシIPの約半数が同時に複数のプロバイダーネットワークからアクセス可能であることが判明しました。共有プランでの「プライベート」プロキシ？実は今この瞬間、別のサービスの誰かが同じアドレスを通じてトラフィックを送信している可能性が十分にあります。そしてその人がそのIPで何をしているか、お客様には知る術がありません。 これが専有プロキシが解決する核となる問題です。1つのIP、1人のユーザー、完全な制御。
「専用」の本当の意味
FineProxyから専有プロキシを購入すると、そのIPv4アドレスはレンタル期間全体を通じて、お客様のみに割り当てられます。当社プラットフォーム上の他のユーザーも、他のプラットフォーム上のユーザーも、これを使用することはできません。当社はプロバイダーであり、リセラーではありません。これらのIPは当社ネットワーク内にのみ存在し、他のサービスを通じて販売されることはありません。
これは見た目以上に重要なポイントです。他社の「専用」プロキシが、実はマーケティング上のラベルを貼っただけの共有プールからのリサイクルIPだったと気づくケースは珍しくありません。プロバイダーがクリーンアップせずに同じIPを新しい顧客に再割り当てした結果、最初のリクエストを送る前からブラックリストに載っていた——そんな事態が起こります。FineProxyでは、お届けするIPはサービス間でたらい回しにされたものではなく、自社インフラから提供され、完全にお客様専用となります。
停滞したプールの問題
もう1つよくある不満の原因は、「無期限」または「有効期限なし」のプロキシパッケージを販売するプロバイダーです。魅力的に聞こえますが、その仕組みはお客様にとって有利には働きません。継続的な収益がないため、これらのプロバイダーにはIPプールを維持・更新するインセンティブがありません。時間が経つにつれて、アドレスには数百人もの以前のユーザーによる悪用が蓄積し、成功率は80%未満に低下し、「無期限」プロキシは事実上使用不可能になります。
FineProxyのアプローチは異なります。約100,000のデータセンターIPv4アドレスを自社で管理しています。インフラを直接コントロールしているため、IPの健全性を常時監視し、Spamhausなどのスパムデータベースに登録されたアドレスは即座に除外します。届いたその日から確実に機能するIPをお届けします。
共有プロキシの評判がなぜあなたの問題なのか
共有プロキシでは、他のユーザーの行動があなたの問題になります。別のユーザーが昨日そのIPからECサイトに大量アクセスしていれば、サイト側はそれを記憶しています。今日あなたがクリーンで正当なリクエストを送っても、すでにフラグが立っているアドレスのため、即座にブロックされます。
IPQSによると、検出データベースは毎秒10,000以上のプロキシをブラックリストに追加しています。共有インフラでは、クリーンなアドレスを取得できる確率は日々低下します。調査によると、共有プロキシのブロック率が30%に達すると、無駄なリクエストやリトライを考慮した実質コストは名目上の$3/GBから$4.29/GBに跳ね上がります。
さらに多くの人が見落とす、より深刻な問題があります：ASN評判です。Webサイトは個別のIPをチェックするだけでなく、そのIPが属するネットワークブロック（ASN）全体を評価します。プロバイダーのアドレス範囲がボットトラフィックで知られている場合、お客様の特定のアドレスが悪用されたことがなくても、その範囲内のすべてのIPは追加の厳しい監視を受けます。FineProxyは自社のIPブロックを所有し、その上で何が起こるかをコントロールしているため、当社のASNはクリーンな実績を維持しています。お客様の専用IPはその集合的な評判の恩恵を受けます。
FineProxyの個人用（個別）プロキシなら、初日から評判をコントロールできます。IPはあなたが取得した時点でクリーンであり、誰も他にそれに触れないため、クリーンなままです。
プロバイダ vs. リセラー：なぜ重要なのか
プロキシ市場のほとんどの「プロバイダー」は、実際にはリセラーです。少数のアップストリームネットワークからバルクアクセスを購入し、再パッケージして販売しています。その結果、同じIPプールが異なるブランド名で使い回され、あるサービスでのBANが、別のサービスで購入した「専用」プロキシがすでに汚染されていることを意味する場合があります。
FineProxyは自社のデータセンターインフラを所有しています。私たちは他社のアドレスをリセールしていません。あなたのIPが専用だと言うとき、それは文字通り他のプロキシサービスのカタログに存在しません。これはほとんどのプロバイダが主張できない点です。そしてプロキシを長期的に機能させ続けるための最大の要因です。
認証：接続方法
FineProxyはすべての接続にIPバインディングが必要です。あなたの実IPアドレスを登録すれば、そのアドレスからの接続は自動的に認可されます。送信する認証情報がなく、漏洩する可能性もありません。安定したパブリックIPを持つサーバーとワークステーションに最適です。
パブリックIPが変わる場合（ノートパソコン、動的アドレスのホーム接続など）、バインディングの上にユーザー名とパスワード認証も提供します。このモードでは、バインディングは/21サブネットマスク内で機能するため、ISPがその範囲内でアドレスをシフトさせても、アクセスは中断されません。両方の方法はHTTP、HTTPS、SOCKS5に対応しています。
多くのお客様は両方を使用しています：本番サーバーの厳密なIPバインディングと、開発・テスト環境用の/21柔軟性を備えたログイン認証です。
対応プロトコル：HTTP、HTTPS（SSL対応）、SOCKS5
すべてのFineProxy専用プロキシは3つのプロトコルをサポートしています：
HTTP — 標準的なウェブトラフィック用。高速でシンプル、あらゆる環境と互換性があります。
HTTPS — お客様のデバイスからプロキシまでの暗号化接続。FineProxyの各IPには個別のSSL証明書が付与されているため、最初のホップ（デバイスからプロキシ）も暗号化されます。プロキシからウェブサイトへの区間だけではありません。多くのプロバイダーは後半のみを暗号化し、最初のホップでお客様の認証情報が露出したままになっています。当社はチェーン全体を暗号化します。FineProxyのSSL/HTTPSプライベートプロキシ接続は、真のエンドツーエンドセキュリティを実現しています。
SOCKS5 — ウェブだけでなく、あらゆるタイプのトラフィックに対応。VoIP、ゲーム、カスタムプロトコル — SOCKS5がすべてトンネリングします。当社のSOCKS5プロキシはUDPアソシエートに完全対応しており、音声通話やストリーミングなどのリアルタイムアプリケーションに最適です。
数量で購入：1個から数千個まで
個人プロジェクト用にプロキシが1つだけ必要ですか？SNS用に1つのプライベートプロキシを購入できます。1つの静的IPがあなたのものだけとなり、一貫したアイデンティティが必要な単一アカウント向けに完璧です。
数十のアカウントを複数のプラットフォームで管理するエージェンシーを運営している場合でも、各アカウントが専用のIPプロキシを取得します。SEOランキング、ソーシャルメディア管理、またはその他のタスクに対応。IPが重複することはなく、セッションが混在することもありません。
スクレイピングやモニタリングで数百または数千規模に拡張する場合、FineProxyは安価な専用データセンタープロキシサービスをまとめて販売しています。1IPあたりの価格はボリュームが増えるほど低下し、すべてのアドレスに無制限の帯域幅、個別のSSL、完全なプロトコルサポートが付属します。
大規模な高速プライベートプロキシサービスが必要なチーム向けに、当社のデータセンターインフラストラクチャは接続あたり最大500Mbpsの速度を提供します。比較すると、予算制約のあるプロバイダーは1リクエストあたり1.5～3秒、成功率75～85%の場合が多いです。当社のインフラは速度を最優先に構築されており、プロキシが速度のボトルネックになることはありません。
購入前にプロキシの品質を検証する方法
以前に失敗した経験がある人なら当然の懸念点ですが、支払う前にIPが実際にクリーンであることをどうやって確認しますか？
プロバイダーがIPを自社で保有しているのか、再販しているのかを確認してください。明確に回答できない場合は危険信号です。プロバイダーのASNの履歴がクリーンかどうかも、IPinfo.ioやIPQSなどのツールで検証できます。また、実際のターゲットサイトでプロキシを確認できるよう、24時間の返金保証があることも確かめてください。また、「ライフタイム」プランには注意が必要です。価格が安すぎると感じたら、そのプールはおそらく更新されていません。
FineProxyは自社保有のIPと公開検証可能なASNを使用し、実際のターゲットサイトでプロキシを確認できる24時間の返金保証を提供しています。実際の環境で確認し、現在ご利用中のサービスと結果を比較してください。ランディングページ上の謳い文句よりも信頼できる判断材料になります。