Spotify用プロキシ

このストリーミングサービスは、ライセンス制限や地域ポリシーにより、複数の国で利用できません。公式アクセスが提供されていない地域にお住まいの方には、Spotify用プロキシが米国、英国、ドイツなど対応国のサーバーを経由してトラフィックをルーティングすることで、接続を回復します。
ネットワーク制限の回避
学校、大学、企業ネットワークでは、帯域幅の節約や集中力低下の防止を目的として、ストリーミングサービスをブロックしていることがよくあります。アプリが接続できない場合や「A firewall may be blocking」エラーが表示される場合は、プロキシを使用してトラフィックをこれらのブロックの外に迂回させます。システムレベルで設定するか、デスクトップアプリの「設定 → プロキシ」から直接構成してください。
Error Code 17およびError Code 30の修正
ユーザーが最もよく遭遇する問題は以下の通りです。
- Error 17：通常、IPの国がプロフィールに設定されている国と一致しないことを意味します。プラットフォームはログイン時にこれをチェックします。
- Error 30：プロキシ認証情報の誤りやファイアウォールの干渉が原因であることが多いです。
どちらのエラーも、アカウント設定と同じリージョンにあるSpotifyに最適なプロキシサーバーを経由して接続すれば解決します。プロフィールが「United States」に設定されている場合、プロキシは米国のサーバーから出る必要があります。
地域限定ライブラリへのアクセス
音楽カタログはライセンス契約により国ごとに異なります。米国で利用可能な楽曲がヨーロッパのライブラリには表示されないこともあります。ターゲット地域のプロキシを経由して接続することで、その国の完全なカタログにアクセスでき、地域限定リリースの発見や、異なる市場でのコンテンツ表示の確認に役立ちます。
プロキシタイプの選び方
通常のリスニングであれば、静的データセンタープロキシで問題ありません。高速で安定しており、コストパフォーマンスにも優れています。このサービスは、SNSプラットフォームのようにデータセンターIPを積極的にブロックすることはありません。
新しいアカウントを登録する必要がある場合は、ISP（住宅用）プロキシを使用すると、認証プロンプトが表示されるリスクを軽減できます。通常の家庭用インターネット接続のように見えるためです。
モバイルプロキシはストリーミング用途にはオーバースペックですが、自動化の実行や複数アカウントの管理には役立ちます。iOSおよびAndroidでは、アプリにプロキシ設定が内蔵されていないため、デバイスのWi-Fi設定でシステムレベルのプロキシを構成するか、SOCKS5対応アプリを使用してすべてのトラフィックをプロキシ経由でトンネルしてください。
アカウントの国とプロキシのロケーションを一致させる
これは非常に重要です。プラットフォームはIPのロケーションとプロフィールの国を照合します。一致しない場合、エラー17が表示されるか、14日後にログアウトされます。必ずアカウントに設定した国のプロキシを使用するか、プロフィールをプロキシのロケーションに合わせて更新してください。
FineProxyは、ストリーミングサービスへのアクセス向けに静的データセンターおよびISPパッケージを提供しています。すべてHTTP、HTTPS、SOCKS5に対応し、ログイン/パスワードまたはIPホワイトリストによる認証が可能です。デバイス別の設定方法については、当社の インテグレーションハブ — または以下のプランを選んで、数分以内にストリーミングを開始できます。