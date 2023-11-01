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Spotify用プロキシ

Spotify向け静的データセンター・ISPプロキシ：Error 17やError 30を解決し、地域限定カタログにアクセスできます。デスクトップアプリの設定 → プロキシから直接構成可能。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、トラフィック無制限。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

Spotify向けプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 米国のSpotifyプロフィール用に米国専用IPを1件購入
  • Spotifyプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • SpotifyプロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • Spotify向け専用プロキシで利用可能な地域を表示
  • Spotify用プロキシサービスのステータスと請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxy.orgの最も気に入っている点は何ですか？ 友人の勧めでFineProxy.orgを知りましたが、サービスの品質は本当に素晴らしいです。料金がかなり安いため、当社は経費を大幅に節約できます。FineProxy.orgのサポートチームによる熱心な支援を高く評価しています。とても熱心で、すぐに返答してくれます。FineProxy.orgのおかげでデータへより速くアクセスでき、セキュリティも向上します。また、サービスの品質と、サービスがユーザーのニーズを満たさなかった場合の返金方針も評価しています。 レビューはG2.comによって収集され、同サイトに掲載されています。 FineProxy.orgの気に入らない点は何ですか？ 大量利用者向けの大規模なプロモーションパッケージと、追加のプロモーション方針を用意してほしいです。

long l.G2, 今年英語から翻訳ソース

これは、仕事で使った中で最高のプロキシサーバーです。以前は別のプロキシサーバーを使っていましたが、速度があまりにも遅すぎました。これを購入して、良い意味で驚きました。速度は文句なしに最高です。価格はやや高いかもしれませんが、プロキシサーバーの速度を考えれば納得できます。購入したことを一度も後悔したことのない、素晴らしい製品です。

Lara SmithFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。

ZainDieg, 昨年英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

素晴らしいプロキシ製品とサービスです！ローテーティング型を含むさまざまな種類のプロキシがあり、料金も手頃で、地域指定のオプションもあります。支払い方法も暗号資産、PayPal、カードと多様です。

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Error Code 17を修正するにはどうすればよいですか？国を一致

このエラーは、IPの国がプロフィールの国と一致しない場合に表示されます。アカウントの国を現在の所在地に合わせて変更するか、プロフィールに設定されている国のプロキシを経由して接続してください。

Premiumはプロキシ経由で利用できますか？はい

はい。ただし、アカウントの登録国に対応した支払い方法が必要です。公式サービスが提供されていない地域からアクセスする場合は、サブスクリプションの支払いとプロキシのロケーションを一致させる必要があります。

HTTPとSOCKS5 — どちらを使うべきですか？両方とも有効

どちらでも動作します。デスクトップアプリは設定 → プロキシからHTTPとSOCKS5に直接対応しています。SOCKS5はオーバーヘッドがやや少なく、HTTPはブラウザでの設定が簡単です。ほとんどのユーザーにとって、違いはごくわずかです。

プロキシを使うと音質に影響はありますか？影響は最小限

影響はほとんどありません。このサービスは最大320 kbpsでストリーミングするため、まともなプロキシであれば問題なく処理できます。トラック検索やプレイリスト読み込み時のレイテンシを最小限に抑えるため、お客様の所在地に近いサーバーを選択してください。

1つのプロキシを複数のデバイスで使用できますか？はい

はい。デスクトップ、モバイル、ウェブで同じプロキシを設定できます。サービス側ではIPあたりの同時接続数に制限はありませんが、Premiumでは一度に1台のデバイスでのみストリーミングが可能です。

エラーコード30を修正するにはどうすればよいですか？設定を確認

プロキシの認証情報（IP、ポート、ユーザー名、パスワード）が正しいか確認してください。また、ファイアウォールやウイルス対策ソフトがアプリをブロックしていないかもご確認ください。Windows DefenderやmacOSファイアウォールでアプリケーションの例外を追加すると、通常この問題は解決します。

ガイド

Spotifyにプロキシを使う理由とは？

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

このストリーミングサービスは、ライセンス制限や地域ポリシーにより、複数の国で利用できません。公式アクセスが提供されていない地域にお住まいの方には、Spotify用プロキシが米国、英国、ドイツなど対応国のサーバーを経由してトラフィックをルーティングすることで、接続を回復します。

ネットワーク制限の回避

学校、大学、企業ネットワークでは、帯域幅の節約や集中力低下の防止を目的として、ストリーミングサービスをブロックしていることがよくあります。アプリが接続できない場合や「A firewall may be blocking」エラーが表示される場合は、プロキシを使用してトラフィックをこれらのブロックの外に迂回させます。システムレベルで設定するか、デスクトップアプリの「設定 → プロキシ」から直接構成してください。

Error Code 17およびError Code 30の修正

ユーザーが最もよく遭遇する問題は以下の通りです。

  • Error 17：通常、IPの国がプロフィールに設定されている国と一致しないことを意味します。プラットフォームはログイン時にこれをチェックします。
  • Error 30：プロキシ認証情報の誤りやファイアウォールの干渉が原因であることが多いです。

どちらのエラーも、アカウント設定と同じリージョンにあるSpotifyに最適なプロキシサーバーを経由して接続すれば解決します。プロフィールが「United States」に設定されている場合、プロキシは米国のサーバーから出る必要があります。

地域限定ライブラリへのアクセス

音楽カタログはライセンス契約により国ごとに異なります。米国で利用可能な楽曲がヨーロッパのライブラリには表示されないこともあります。ターゲット地域のプロキシを経由して接続することで、その国の完全なカタログにアクセスでき、地域限定リリースの発見や、異なる市場でのコンテンツ表示の確認に役立ちます。

プロキシタイプの選び方

通常のリスニングであれば、静的データセンタープロキシで問題ありません。高速で安定しており、コストパフォーマンスにも優れています。このサービスは、SNSプラットフォームのようにデータセンターIPを積極的にブロックすることはありません。

新しいアカウントを登録する必要がある場合は、ISP（住宅用）プロキシを使用すると、認証プロンプトが表示されるリスクを軽減できます。通常の家庭用インターネット接続のように見えるためです。

モバイルプロキシはストリーミング用途にはオーバースペックですが、自動化の実行や複数アカウントの管理には役立ちます。iOSおよびAndroidでは、アプリにプロキシ設定が内蔵されていないため、デバイスのWi-Fi設定でシステムレベルのプロキシを構成するか、SOCKS5対応アプリを使用してすべてのトラフィックをプロキシ経由でトンネルしてください。

アカウントの国とプロキシのロケーションを一致させる

これは非常に重要です。プラットフォームはIPのロケーションとプロフィールの国を照合します。一致しない場合、エラー17が表示されるか、14日後にログアウトされます。必ずアカウントに設定した国のプロキシを使用するか、プロフィールをプロキシのロケーションに合わせて更新してください。

FineProxyは、ストリーミングサービスへのアクセス向けに静的データセンターおよびISPパッケージを提供しています。すべてHTTP、HTTPS、SOCKS5に対応し、ログイン/パスワードまたはIPホワイトリストによる認証が可能です。デバイス別の設定方法については、当社の インテグレーションハブ — または以下のプランを選んで、数分以内にストリーミングを開始できます。