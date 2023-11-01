新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

AI向けプロキシ

AI APIキーローテーション向け専用IPv4プロキシ：1キーにつき1 IP、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応。OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeekの429制限を回避します。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

AI APIアクセス用プロキシ を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • AIプロキシワークロード1件用に専用IPを1個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 異常のあるIPを利用可能なバックアップに交換する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

オンラインでの安全を気にする方にふさわしいサービスです。10日間使っていますが、その速度に完全に満足しています。そして何よりうれしいのは、これほど低価格なのに通信量の制限がないことです。

Alex D.FineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのどれを使っていても、このプロキシサービスは一貫した性能を発揮します。クロスプラットフォームに対応しているため、どの端末を使っていてもオンラインでの活動を途切れることなく続けられます。

userproxyDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。

asdjkakarNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

当社では、SEO調査、ソーシャルメディア管理、競合分析、自動化タスクのためにプロキシを多用しています。FineProxyは私たちのチームにとって救世主でした。高速で安全、かつ匿名性の高いプロキシを幅広く提供しており、効率的にタスクを実行できます。ダッシュボードは使いやすく、複数のプロキシを手間なく簡単に管理できます。過去に試した他のプロキシプロバイダーとは違い、FineProxyは速度と稼働率が常に安定しており、これは当社の業務に欠かせません。ビジネス向けのプロキシソリューションが必要なら、ぜひ試してみることを強くおすすめします！

omkaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
AIプロバイダーはデータセンターIPをブロックしますか？いいえ

いいえ。AI APIはサーバー間通信を前提として設計されており、データセンター、クラウドサーバー、インフラストラクチャからのリクエストを想定しています。レート制限はIPの種類ではなく、APIキーとアカウントに紐づいています。データセンタープロキシはこの用途に最適です。

1つのプロキシで複数のAIプロバイダーに対応できますか？はい

はい。現在、ほとんどのプロバイダーがOpenAI APIフォーマットに対応しているため、1つのプロキシでOpenAI、Anthropic、Google、DeepSeekへのリクエストを同じインターフェースからルーティングできます。プロバイダーごとに異なるAPIキーとベースURLを設定するだけです。

VPNとの違いは何ですか？きめ細かな制御

VPNはすべてのトラフィックのIPを一括で変更します。一方、プロキシではAPIキーやタスクごとに異なるIPを割り当てることが可能です。AI APIの用途では、きめ細かな制御が必要です——キーAはIP 1を経由、キーBはIP 2を経由、といった具合です。VPNではこれを実現できません。

これはAIプロバイダーの利用規約に違反しますか？正当な目的で使用

BAN回避を目的とした複数アカウントの運用——はい、これはほとんどの利用規約に違反します。一方、正規に料金を支払っているアカウント間で正当なAPIトラフィックをプロキシで分散させること——これは標準的なインフラ運用手法です。多くの企業が日常的に大規模に実践しています。

FineProxyは私のAPIリクエストをログに記録しますか？いいえ

いいえ。FineProxyはIP接続を提供するサービスです。お客様のトラフィックは当社のプロキシを経由しますが、リクエストやレスポンスの内容を検査・保存・記録することは一切ありません。プロンプト、APIキー、モデルの出力はお客様とAIプロバイダーの間でのみやり取りされます。

LangChain、LlamaIndex、その他のAIフレームワークでも利用できますか？はい

はい。LangChain、LlamaIndex、AutoGen、CrewAI、その他ほとんどのAIフレームワークでは、APIコールのベースURLをオーバーライドできます。ベースURLをプロバイダーのエンドポイントではなくプロキシサーバーに向けるだけで、すべてのリクエストが割り当て済みIPを自動的に経由します。アプリケーションロジックの変更は不要です。

プロキシはAI APIリクエストにどの程度のレイテンシを追加しますか？15～30ms

専用データセンタープロキシは通常、リクエストあたり15〜30msの遅延を追加します。AIモデルの生成自体が出力長に応じて500〜3,000msかかるため、プロキシによるオーバーヘッドは全体の応答時間の5%未満です。バッチ処理ではほぼ無視でき、リアルタイムチャットでもほとんど気になりません。

プロキシIPがブロックされたり、APIキーがレート制限に達した場合はどうなりますか？フェイルオーバーを使用

プロキシサーバーには自動フェイルオーバーを実装してください。各キー・IPペアを60秒ごとにヘルスチェックで監視します。あるキーが429または403エラーを連続で返す場合は、アクティブプールから除外し、バックアップIPにトラフィックをルーティングします。この目的のために、予備IPを1〜2個確保しておくことを推奨します。

AI APIコールにはHTTP/HTTPSとSOCKS5のどちらを使うべきですか？通常はHTTPS

AI APIセットアップの大半では、HTTPSで十分です。主要プロバイダーはすべてHTTPSエンドポイントを使用しており、HTTP対応のプロキシクライアント（httpx、requests、curl）はこれをネイティブに処理します。SOCKS5が必要になるのは、クライアントやフレームワークがHTTP CONNECTをサポートしていない場合、またはAPIコールと併せてHTTP以外のトラフィックもプロキシする必要がある場合のみです。パフォーマンスはどちらでも同等で、違いは純粋にクライアント互換性の問題です。

ガイド

AIプラットフォーム向けプロキシ：APIキーだけでは不十分な理由

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

主要なAIプラットフォームはすべて、送信可能なリクエスト数を制限しています。OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek——いずれもアカウントごと、分単位、日単位で使用量に上限を設けています。プロダクト開発、自動化、大量データ処理を行う場合、1アカウント・1 IPではすぐに上限に達します。429エラーが発生し、キューにリクエストが滞留し、パイプライン全体が停止してしまいます。

AIプロキシサーバーは、お客様のアプリケーションとAIプロバイダーの間に位置します。リクエストをプロキシに送信すると、プロキシが複数のAPIキーに振り分け、それぞれ固有のIPアドレスを経由させます。プロバイダー側からは、1つの過負荷アカウントではなく、別々のユーザーとして認識されます。各キーが安全にリミット内に収まったまま、合計キャパシティが倍増します。実際のところ、適切に設定されたプロキシが追加するレイテンシはリクエストあたりわずか15〜30msで、バッチ処理では無視できるレベルであり、モデル自体の生成時間が500〜3,000msを占めるリアルタイムチャットアプリケーションでもほとんど気になりません。

これが機能するのは、AIプラットフォームがレート制限をIPではなくアカウントに紐付けているためです。ただし、IPパターンは監視されています。1つのアドレスが10個の異なるAPIキーを高速で切り替えると、不審なアクティビティとしてフラグが立ちます。キーごとに個別の専用プロキシを割り当てることで、すべてが自然に見えるようになります。また、フェイルオーバー戦略も必要です。各キーのエラー率を監視し、特定のIPが一貫して429や403を返し始めた場合、自動的にプールから外し、そのキーのトラフィックをバックアップIPにルーティングしてください。キーとIPのペアごとに60秒間隔でヘルスチェックを行うことで、問題が連鎖する前に検知できます。

実際のセットアップ例

ほとんどのAI APIプロキシセットアップは、プロバイダーに関係なく同じパターンに従います。軽量なプロキシサーバー（FastAPI、Node、Go——お使いのスタックに合わせて）を起動し、APIキーのプールを保持します。リクエストが来ると、プロキシは次に使用可能なキーを選択し、そのキーに割り当てられたIPを経由してリクエストをルーティングし、レスポンスを返します。あるキーが429（レート制限エラー）を受けた場合、プロキシは次のキーに切り替えます。以下は、FastAPIと httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

注意：この最小限のサンプルでは簡略化のためitertools.cycleを使用していますが、429エラー時の自動リトライには対応していません。本番環境では、スロットルされたキーをスキップし、呼び出し元にエラーを返す前に次に利用可能なキーとIPのペアを試すリトライロジックを追加してください。現在、ほぼすべてのAIプロバイダーがOpenAI APIフォーマットに対応しているため、1つのプロキシで各AIプロバイダーが必要とするフォーマット変換を処理できます。適切なプロバイダーにルーティングすれば、アプリケーション側で違いを意識する必要はありません。プロバイダーごとにベースURLとキープールを切り替えるだけで、同じ20行のサーバーでOpenAI、Anthropic、Google、DeepSeekに対応できます。

実際に必要なIP数はどのくらいか

これは数千ものアドレスが必要なウェブスクレイピングではありません。AI APIの用途であれば、3〜15個の専用プロキシでほとんどの構成をカバーできます。APIキーまたはプロバイダーアカウントごとに1つのIPを割り当てます。お客様が支払うのは、量ではなく安定性とクリーンさに対してです。フェイルオーバー用に1〜2個の予備IPを確保しておいてください。キーがスロットルされたりIPにフラグが付いた場合、プロキシが自動的にトラフィックをバックアップに切り替え、リクエストを途切れさせません。

プラットフォーム別ガイド

各AIプロバイダーにはそれぞれ独自のレート制限、特性、ベストプラクティスがあります。各プロバイダーの詳細は以下で個別に解説しています：

DeepSeek — 公開されたリミットはなく、サーバー負荷に基づく動的スロットリングが適用されます。ピーク時にはリクエストが警告なくタイムアウトすることがあります。複数のキーをIP分散で使用することでこれを緩和できます。→ DeepSeek向けプロキシ Google Gemini — 2025年後半に無料枠が50〜80%削減されました。現在はモデルによって1分あたり5〜10リクエストのみです。複数のGoogle Cloudプロジェクトを使ったキーローテーションが標準的な回避策です。→ Gemini向けプロキシ Anthropic Claude — 階層型のレート制限（RPM、1分あたりの入出力トークン数）があり、利用額が増えるにつれて上限が引き上げられます。平均値が制限内であってもバーストトラフィックは拒否されます。→ Claude向けプロキシ OpenAI ChatGPT — 組織単位でのRPMおよびトークンの制限があります。AIチャットプロキシのターゲットとして最も広く利用されており、対応ツールも最も豊富です。→ ChatGPT向けプロキシ Janitor AI — ここでの「プロキシ」はIPプロキシではなく、より高性能なモデルへのAPIゲートウェイを意味します。ただし、自前のリレーサーバーをホストする場合、クリーンなアウトバウンドIPがブロック防止に役立ちます。→ Janitor AI向けプロキシ

各プラットフォームには異なる制限、異なる検出ロジック、そしてプロキシ設定の最適なポイントがあります。まずメインプロバイダーのガイドから始め、すべてのキー・IPペアにヘルスモニタリングを設定し、フェイルオーバー用の予備容量を確保してください。