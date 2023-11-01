主要なAIプラットフォームはすべて、送信可能なリクエスト数を制限しています。OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek——いずれもアカウントごと、分単位、日単位で使用量に上限を設けています。プロダクト開発、自動化、大量データ処理を行う場合、1アカウント・1 IPではすぐに上限に達します。429エラーが発生し、キューにリクエストが滞留し、パイプライン全体が停止してしまいます。

AIプロキシサーバーは、お客様のアプリケーションとAIプロバイダーの間に位置します。リクエストをプロキシに送信すると、プロキシが複数のAPIキーに振り分け、それぞれ固有のIPアドレスを経由させます。プロバイダー側からは、1つの過負荷アカウントではなく、別々のユーザーとして認識されます。各キーが安全にリミット内に収まったまま、合計キャパシティが倍増します。実際のところ、適切に設定されたプロキシが追加するレイテンシはリクエストあたりわずか15〜30msで、バッチ処理では無視できるレベルであり、モデル自体の生成時間が500〜3,000msを占めるリアルタイムチャットアプリケーションでもほとんど気になりません。

実際のセットアップ例

ほとんどのAI APIプロキシセットアップは、プロバイダーに関係なく同じパターンに従います。軽量なプロキシサーバー（FastAPI、Node、Go——お使いのスタックに合わせて）を起動し、APIキーのプールを保持します。リクエストが来ると、プロキシは次に使用可能なキーを選択し、そのキーに割り当てられたIPを経由してリクエストをルーティングし、レスポンスを返します。あるキーが429（レート制限エラー）を受けた場合、プロキシは次のキーに切り替えます。以下は、FastAPIと httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

注意：この最小限のサンプルでは簡略化のためitertools.cycleを使用していますが、429エラー時の自動リトライには対応していません。本番環境では、スロットルされたキーをスキップし、呼び出し元にエラーを返す前に次に利用可能なキーとIPのペアを試すリトライロジックを追加してください。現在、ほぼすべてのAIプロバイダーがOpenAI APIフォーマットに対応しているため、1つのプロキシで各AIプロバイダーが必要とするフォーマット変換を処理できます。適切なプロバイダーにルーティングすれば、アプリケーション側で違いを意識する必要はありません。プロバイダーごとにベースURLとキープールを切り替えるだけで、同じ20行のサーバーでOpenAI、Anthropic、Google、DeepSeekに対応できます。

実際に必要なIP数はどのくらいか

プラットフォーム別ガイド

各AIプロバイダーにはそれぞれ独自のレート制限、特性、ベストプラクティスがあります。各プロバイダーの詳細は以下で個別に解説しています：

DeepSeek — 公開されたリミットはなく、サーバー負荷に基づく動的スロットリングが適用されます。ピーク時にはリクエストが警告なくタイムアウトすることがあります。複数のキーをIP分散で使用することでこれを緩和できます。→ DeepSeek向けプロキシ Google Gemini — 2025年後半に無料枠が50〜80%削減されました。現在はモデルによって1分あたり5〜10リクエストのみです。複数のGoogle Cloudプロジェクトを使ったキーローテーションが標準的な回避策です。→ Gemini向けプロキシ Anthropic Claude — 階層型のレート制限（RPM、1分あたりの入出力トークン数）があり、利用額が増えるにつれて上限が引き上げられます。平均値が制限内であってもバーストトラフィックは拒否されます。→ Claude向けプロキシ OpenAI ChatGPT — 組織単位でのRPMおよびトークンの制限があります。AIチャットプロキシのターゲットとして最も広く利用されており、対応ツールも最も豊富です。→ ChatGPT向けプロキシ Janitor AI — ここでの「プロキシ」はIPプロキシではなく、より高性能なモデルへのAPIゲートウェイを意味します。ただし、自前のリレーサーバーをホストする場合、クリーンなアウトバウンドIPがブロック防止に役立ちます。→ Janitor AI向けプロキシ