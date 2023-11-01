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UDPプロキシ

SOCKS5経由のネイティブUDPルーティング — TCPトンネリングのオーバーヘッドなし、10〜40 Gbit/sアップリンク、TiviMate、OTTPlayer、VoIP、ゲームクライアントに対応。

プランを設定 →48時間のプロキシ
UDP ASSOCIATESOCKS5で利用可能
オプション料金計算ツールで有効化
無制限GB単位の料金なし
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

UDP対応プロキシプラン を作成

基本となるプロキシの種類、ロケーション、数量、請求期間を選択してください。UDP対応はここで追加でき、基本プラン料金に50%が加算されます。

IP数
UDP対応
オン

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

UDPはオプションです。
基本のプロキシタイプを選択してください。

UDP対応は、互換性のある静的プロキシプランのアドオンとして有効化できます。設定前に基本製品を比較してください。

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • UDP対応のプロキシプランを設定
  • 米国のUDP対応プロキシを購入
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • プロキシサービスのIP許可リストを更新
  • 利用中サービスの状態と次回支払期限を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

無料プロキシを使わなければならなかった日々は、悪夢として覚えています。でも、もう違います。FineProxyを使う前はいくつか不安がありましたが、このサービスを試してみようと決めた後、その不安はすべて消えました。速度が良く、サポートも便利――私に必要なのはそれだけです。もちろん、良心的な価格と完全な匿名性も忘れてはいけませんね）

Georg PinerFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

データスクレイピングのプロジェクトでこれらのプロキシを使っていますが、まさに必要としていたものでした。ローテーションする高速IPがとてもよく機能します。

Alice PoTrustpilot, 昨年英語から翻訳ソース

サポート

総合的に見て、これまで利用した中で最高のプロバイダーの一つです。停止しているプロキシはほとんどなく、24/7のサポートもあります。この調子で頑張ってください！！

steliosvastardosNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

FineProxy.orgは、優れたカスタマーサポートと充実した保証方針を備えた、高品質なプロキシの信頼できるプロバイダーです。安全で高速なサービスを提供し、ユーザーが途切れなく利用できるようにしています。

Tuyen NguyenDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

非常に手頃なヨーロッパのプロキシです。自由で安全なインターネットという理念を守り続けている唯一のプロキシプロバイダーだと思います。他社がGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、ここでは今も帯域幅無制限のプランを提供しています。

NemanjaDieg, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
UDPプロキシはボイスチャットに対応していますか？はい

はい。FineProxyのUDPプロキシはリアルタイムデータ伝送を完全にサポートしており、音声チャット、VoIPアプリ、ストリーミングプロトコルに最適です。UDPチャネルは永続的なTCPセッションを確立せずにパケットを直接処理するため、遅延を抑え、ライブコミュニケーションの安定性を向上させます。

UDPプロトコルは具体的にどのように動作しますか？SOCKS5 UDP ASSOCIATE

当社のUDPサポートは、標準的なSOCKS5 UDP ASSOCIATEメカニズムに基づいています。

実際には、UDPトラフィックはTCP制御接続を通じてプロキシ経由で転送されます。TCP接続がセッションの確立と維持を担い、実際のUDPパケット（ゲーム、VoIP、DNS、ストリーミング）はTCP内部にトンネリングされるのではなく、リレーエンドポイントを介して別途送信されます。

仕組み：

1. アプリケーションがTCP経由のSOCKS5を使用してプロキシに接続します。

2. アプリケーションがUDP ASSOCIATEリクエストを送信します。

3. プロキシサーバーがUDPリレーアドレス（BND.ADDRおよびBND.PORT）を返します。

4. アプリケーションがそのアドレスにUDPパケットを送信します。各パケットはカプセル化され、宛先IPとポートが含まれます。

5. プロキシがUDPトラフィックを転送し、レスポンスをお客様のアプリケーションにリレーします。

6. UDPセッションを維持するには、TCP接続を開いたままにする必要があります。TCP接続を閉じると、UDP転送は即座に終了します。

この動作はSOCKS5仕様で定義されています。最新のゲームクライアント、VoIPソフトウェア、ネットワークツールのほとんどがこれを自動的にサポートしています。

重要なポイント：

  • UDPはSOCKS5 UDP ASSOCIATEに対応するアプリケーションでのみ動作します。
  • 生のUDP転送は使用されません。UDPはSOCKS5経由でプロキシされます。
  • 互換性はアプリケーションに依存するため、お客様側でのテストをお願いいたします。
  • この方式は、ゲーム、音声通信、DNSクエリなど低レイテンシが求められるトラフィックで広く使用されています。
UDP使用時にDNSクエリがプロキシの外部に漏洩することはありますか？設定次第

お客様の環境設定によって異なります。デフォルトでは、ほとんどのアプリケーションはDNSクエリをUDP経由で送信します。システムのDNSリゾルバがSOCKS5プロキシ経由でルーティングされるよう設定されていない場合、DNSリクエストはプロキシを完全にバイパスし、ISPへ直接送信されるため、アクセス先のドメインが露出してしまいます。DNSリークを防止するには、アプリケーションまたはOSでプロキシ経由のDNS解決を設定するか、プロキシのIPからのみアクセス可能なDNSサーバーを使用するか、DNS含むすべてのトラフィックをネイティブにSOCKS5経由でルーティングするアプリを利用してください。FineProxyはDNSクエリの傍受や記録を行いませんので、リーク防止はクライアント側での対応となります。

HTTPプロキシとUDPプロキシの違いは何ですか？異なるトランスポート

HTTPプロキシはWebトラフィックを処理します。TCP接続を介してリクエストとレスポンスを処理し、ブラウジング、API、自動化に最適です。

UDPプロキシは、SOCKS5リレーを通じてデータグラムを送信し、リアルタイム通信、メディアストリーミング、ゲーミング向けに設計されています。トラフィックの解析や変更を行わず、すべてのパケットの信頼性が重要でない場合により高速に動作します。

UDPプロキシサービスの返金には対応していますか？24時間以内

はい。ご購入から24時間以内であれば返金が可能です。サービスがご要望に合わない場合、24時間以内にサポートへご連絡いただければ、基本的な確認後に返金を処理いたします。返金期間内に問題を解決できるよう、パフォーマンスと互換性をすぐにテストされることをお勧めします。


UDPプロキシとは？

UDPプロキシは、クライアントとターゲットサーバー間でUser Datagram Protocol（UDP）パケットを転送するネットワーク中継サーバーです。TCPのみで動作するHTTPプロキシとは異なり、UDPプロキシはリアルタイムかつコネクションレスなデータを処理するため、ボイスチャット、ゲーム、IPTV、ストリーミングなどのサービスに不可欠です。FineProxyのUDPプロキシは、SOCKS5 UDP ASSOCIATEメカニズムを使用して最小限のオーバーヘッドでUDPトラフィックをルーティングし、完全なIPv4サポートと高帯域幅ネットワークでの無制限トラフィックを提供します。

01

UDPプロキシの仕組み

アプリケーションがUDPデータを送信する必要がある場合、まずSOCKS5（TCP経由）でプロキシに接続し、UDP ASSOCIATEリクエストを発行します。プロキシがリレーアドレスを返すと、以降UDPデータグラムはTCPパケット内にトンネリングされることなく、リレーを通じて転送されます。TCP接続はセッションの維持のみに使用されます。FineProxyのサーバーは、10～40 Gbit/sのアップリンクを備えたTier-III/IVデータセンターで毎秒数千パケットを処理し、高負荷時でも99.9%のアップタイムと安定したパケットフローを実現します。

02

SOCKS5 UDP ASSOCIATEによるUDPトラフィックの処理方法

多くのプロキシ構成ではUDPをTCPトンネル内に完全にラップして処理しようとしますが、これにはかなりのオーバーヘッドが伴い、そもそもUDPを使う意味が失われてしまいます。SOCKS5 UDP ASSOCIATEは異なるアプローチを採用しています。セッションの確立と維持にはTCP接続を制御チャネルとしてのみ使用し、実際のUDPデータグラムは専用のリレーエンドポイントを通じて個別に送信されます。FineProxyの実装はこのモデルに正確に準拠しています。UDPパケットはTCPに再カプセル化されることなくリレーアドレスを通じて転送されるため、UDPの低レイテンシ特性が維持され、真のデータグラム配信に依存するアプリケーションとの互換性も向上します。

03

TCP専用プロキシとの違い

標準的なHTTPおよびHTTPSプロキシは、すべてのトラフィックをTCP接続経由でルーティングするため、各パケットがハンドシェイク、確認応答、再送ロジックを経由します。リアルタイムアプリケーションにとっては、不要な遅延が生じます。FineProxyのSOCKS5プロキシはUDP ASSOCIATEにより、コントロールプレーン（TCP）とデータプレーン（UDP）を分離します。その結果、メディア、音声、ゲームの実パケットはTCPにラップされることなく、UDPデータグラムとしてリレー経由で転送されるため、低レイテンシと連続ストリームにおけるより安定したパフォーマンスを実現します。

04

IPTVサービスとの互換性（TiviMate、OTTPlayerなど）

はい、FineProxyのUDPプロキシは、TiviMate、OTTPlayer、Smart STBなどのIPTVおよびメディアストリーミングプラットフォームと完全に互換性があります。これらのアプリはUDPマルチキャストまたはダイレクトデータグラムストリームに依存しているため、SOCKS5 UDP ASSOCIATEのサポートにより、スマートTVからAndroidプレーヤーまで、あらゆるデバイスでスムーズな再生とバッファリングの低減が可能です。

05

プロトコルの安全性について

UDP自体は軽量なトランスポートプロトコルであり、暗号化や認証は含まれていません。しかし、FineProxyでは管理されたサーバー、暗号化された管理インターフェース、隔離されたデータパスを通じて安全なルーティングを実現しています。さらなるセキュリティ強化として、UDPプロキシとアプリケーションレベルのエンドツーエンド暗号化（例：音声向けのSRTPやHTTPS over UDP）を組み合わせることが可能です。FineProxyはユーザーのアクティビティをログに記録したり、ペイロードを復号したりすることはありません。サービスはパケットのルーティングのみを行い、プライバシーとセッションの整合性を保護します。