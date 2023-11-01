当社のUDPサポートは、標準的なSOCKS5 UDP ASSOCIATEメカニズムに基づいています。

実際には、UDPトラフィックはTCP制御接続を通じてプロキシ経由で転送されます。TCP接続がセッションの確立と維持を担い、実際のUDPパケット（ゲーム、VoIP、DNS、ストリーミング）はTCP内部にトンネリングされるのではなく、リレーエンドポイントを介して別途送信されます。

仕組み：

1. アプリケーションがTCP経由のSOCKS5を使用してプロキシに接続します。

2. アプリケーションがUDP ASSOCIATEリクエストを送信します。

3. プロキシサーバーがUDPリレーアドレス（BND.ADDRおよびBND.PORT）を返します。

4. アプリケーションがそのアドレスにUDPパケットを送信します。各パケットはカプセル化され、宛先IPとポートが含まれます。

5. プロキシがUDPトラフィックを転送し、レスポンスをお客様のアプリケーションにリレーします。

6. UDPセッションを維持するには、TCP接続を開いたままにする必要があります。TCP接続を閉じると、UDP転送は即座に終了します。

この動作はSOCKS5仕様で定義されています。最新のゲームクライアント、VoIPソフトウェア、ネットワークツールのほとんどがこれを自動的にサポートしています。

重要なポイント：