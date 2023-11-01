UDP対応プロキシプラン を作成
基本となるプロキシの種類、ロケーション、数量、請求期間を選択してください。UDP対応はここで追加でき、基本プラン料金に50%が加算されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
UDPはオプションです。
基本のプロキシタイプを選択してください。
UDP対応は、互換性のある静的プロキシプランのアドオンとして有効化できます。設定前に基本製品を比較してください。
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- UDP対応のプロキシプランを設定
- 米国のUDP対応プロキシを購入
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- プロキシサービスのIP許可リストを更新
- 利用中サービスの状態と次回支払期限を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
高負荷時の速度
無料プロキシを使わなければならなかった日々は、悪夢として覚えています。でも、もう違います。FineProxyを使う前はいくつか不安がありましたが、このサービスを試してみようと決めた後、その不安はすべて消えました。速度が良く、サポートも便利――私に必要なのはそれだけです。もちろん、良心的な価格と完全な匿名性も忘れてはいけませんね）
データスクレイピングのプロジェクトでこれらのプロキシを使っていますが、まさに必要としていたものでした。ローテーションする高速IPがとてもよく機能します。
サポート
総合的に見て、これまで利用した中で最高のプロバイダーの一つです。停止しているプロキシはほとんどなく、24/7のサポートもあります。この調子で頑張ってください！！
FineProxy.orgは、優れたカスタマーサポートと充実した保証方針を備えた、高品質なプロキシの信頼できるプロバイダーです。安全で高速なサービスを提供し、ユーザーが途切れなく利用できるようにしています。
通信量による従量課金なし
素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。
非常に手頃なヨーロッパのプロキシです。自由で安全なインターネットという理念を守り続けている唯一のプロキシプロバイダーだと思います。他社がGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、ここでは今も帯域幅無制限のプランを提供しています。
UDPプロキシはボイスチャットに対応していますか？はい
はい。FineProxyのUDPプロキシはリアルタイムデータ伝送を完全にサポートしており、音声チャット、VoIPアプリ、ストリーミングプロトコルに最適です。UDPチャネルは永続的なTCPセッションを確立せずにパケットを直接処理するため、遅延を抑え、ライブコミュニケーションの安定性を向上させます。
UDPプロトコルは具体的にどのように動作しますか？SOCKS5 UDP ASSOCIATE
当社のUDPサポートは、標準的なSOCKS5 UDP ASSOCIATEメカニズムに基づいています。
実際には、UDPトラフィックはTCP制御接続を通じてプロキシ経由で転送されます。TCP接続がセッションの確立と維持を担い、実際のUDPパケット（ゲーム、VoIP、DNS、ストリーミング）はTCP内部にトンネリングされるのではなく、リレーエンドポイントを介して別途送信されます。
仕組み：
1. アプリケーションがTCP経由のSOCKS5を使用してプロキシに接続します。
2. アプリケーションがUDP ASSOCIATEリクエストを送信します。
3. プロキシサーバーがUDPリレーアドレス（BND.ADDRおよびBND.PORT）を返します。
4. アプリケーションがそのアドレスにUDPパケットを送信します。各パケットはカプセル化され、宛先IPとポートが含まれます。
5. プロキシがUDPトラフィックを転送し、レスポンスをお客様のアプリケーションにリレーします。
6. UDPセッションを維持するには、TCP接続を開いたままにする必要があります。TCP接続を閉じると、UDP転送は即座に終了します。
この動作はSOCKS5仕様で定義されています。最新のゲームクライアント、VoIPソフトウェア、ネットワークツールのほとんどがこれを自動的にサポートしています。
重要なポイント：
- UDPはSOCKS5 UDP ASSOCIATEに対応するアプリケーションでのみ動作します。
- 生のUDP転送は使用されません。UDPはSOCKS5経由でプロキシされます。
- 互換性はアプリケーションに依存するため、お客様側でのテストをお願いいたします。
- この方式は、ゲーム、音声通信、DNSクエリなど低レイテンシが求められるトラフィックで広く使用されています。
UDP使用時にDNSクエリがプロキシの外部に漏洩することはありますか？設定次第
お客様の環境設定によって異なります。デフォルトでは、ほとんどのアプリケーションはDNSクエリをUDP経由で送信します。システムのDNSリゾルバがSOCKS5プロキシ経由でルーティングされるよう設定されていない場合、DNSリクエストはプロキシを完全にバイパスし、ISPへ直接送信されるため、アクセス先のドメインが露出してしまいます。DNSリークを防止するには、アプリケーションまたはOSでプロキシ経由のDNS解決を設定するか、プロキシのIPからのみアクセス可能なDNSサーバーを使用するか、DNS含むすべてのトラフィックをネイティブにSOCKS5経由でルーティングするアプリを利用してください。FineProxyはDNSクエリの傍受や記録を行いませんので、リーク防止はクライアント側での対応となります。
HTTPプロキシとUDPプロキシの違いは何ですか？異なるトランスポート
HTTPプロキシはWebトラフィックを処理します。TCP接続を介してリクエストとレスポンスを処理し、ブラウジング、API、自動化に最適です。
UDPプロキシは、SOCKS5リレーを通じてデータグラムを送信し、リアルタイム通信、メディアストリーミング、ゲーミング向けに設計されています。トラフィックの解析や変更を行わず、すべてのパケットの信頼性が重要でない場合により高速に動作します。
UDPプロキシサービスの返金には対応していますか？24時間以内
はい。ご購入から24時間以内であれば返金が可能です。サービスがご要望に合わない場合、24時間以内にサポートへご連絡いただければ、基本的な確認後に返金を処理いたします。返金期間内に問題を解決できるよう、パフォーマンスと互換性をすぐにテストされることをお勧めします。
「
UDPプロキシとは？
UDPプロキシは、クライアントとターゲットサーバー間でUser Datagram Protocol（UDP）パケットを転送するネットワーク中継サーバーです。TCPのみで動作するHTTPプロキシとは異なり、UDPプロキシはリアルタイムかつコネクションレスなデータを処理するため、ボイスチャット、ゲーム、IPTV、ストリーミングなどのサービスに不可欠です。FineProxyのUDPプロキシは、SOCKS5 UDP ASSOCIATEメカニズムを使用して最小限のオーバーヘッドでUDPトラフィックをルーティングし、完全なIPv4サポートと高帯域幅ネットワークでの無制限トラフィックを提供します。
UDPプロキシの仕組み
アプリケーションがUDPデータを送信する必要がある場合、まずSOCKS5（TCP経由）でプロキシに接続し、UDP ASSOCIATEリクエストを発行します。プロキシがリレーアドレスを返すと、以降UDPデータグラムはTCPパケット内にトンネリングされることなく、リレーを通じて転送されます。TCP接続はセッションの維持のみに使用されます。FineProxyのサーバーは、10～40 Gbit/sのアップリンクを備えたTier-III/IVデータセンターで毎秒数千パケットを処理し、高負荷時でも99.9%のアップタイムと安定したパケットフローを実現します。
SOCKS5 UDP ASSOCIATEによるUDPトラフィックの処理方法
多くのプロキシ構成ではUDPをTCPトンネル内に完全にラップして処理しようとしますが、これにはかなりのオーバーヘッドが伴い、そもそもUDPを使う意味が失われてしまいます。SOCKS5 UDP ASSOCIATEは異なるアプローチを採用しています。セッションの確立と維持にはTCP接続を制御チャネルとしてのみ使用し、実際のUDPデータグラムは専用のリレーエンドポイントを通じて個別に送信されます。FineProxyの実装はこのモデルに正確に準拠しています。UDPパケットはTCPに再カプセル化されることなくリレーアドレスを通じて転送されるため、UDPの低レイテンシ特性が維持され、真のデータグラム配信に依存するアプリケーションとの互換性も向上します。
TCP専用プロキシとの違い
標準的なHTTPおよびHTTPSプロキシは、すべてのトラフィックをTCP接続経由でルーティングするため、各パケットがハンドシェイク、確認応答、再送ロジックを経由します。リアルタイムアプリケーションにとっては、不要な遅延が生じます。FineProxyのSOCKS5プロキシはUDP ASSOCIATEにより、コントロールプレーン（TCP）とデータプレーン（UDP）を分離します。その結果、メディア、音声、ゲームの実パケットはTCPにラップされることなく、UDPデータグラムとしてリレー経由で転送されるため、低レイテンシと連続ストリームにおけるより安定したパフォーマンスを実現します。
IPTVサービスとの互換性（TiviMate、OTTPlayerなど）
はい、FineProxyのUDPプロキシは、TiviMate、OTTPlayer、Smart STBなどのIPTVおよびメディアストリーミングプラットフォームと完全に互換性があります。これらのアプリはUDPマルチキャストまたはダイレクトデータグラムストリームに依存しているため、SOCKS5 UDP ASSOCIATEのサポートにより、スマートTVからAndroidプレーヤーまで、あらゆるデバイスでスムーズな再生とバッファリングの低減が可能です。
プロトコルの安全性について
UDP自体は軽量なトランスポートプロトコルであり、暗号化や認証は含まれていません。しかし、FineProxyでは管理されたサーバー、暗号化された管理インターフェース、隔離されたデータパスを通じて安全なルーティングを実現しています。さらなるセキュリティ強化として、UDPプロキシとアプリケーションレベルのエンドツーエンド暗号化（例：音声向けのSRTPやHTTPS over UDP）を組み合わせることが可能です。FineProxyはユーザーのアクティビティをログに記録したり、ペイロードを復号したりすることはありません。サービスはパケットのルーティングのみを行い、プライバシーとセッションの整合性を保護します。