新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

Janitor AI用プロキシ

Janitor AIリレーサーバー向けIPv4データセンタープロキシ：HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、専用IPでOpenAI/Anthropicのレート制限やキー失効を回避できます。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • Janitor AI中継サーバー用に専用データセンターIPを1個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

私自身は、プロキシサーバーを数種類しか使ったことがないので初心者だと言えます。ここからはFineProxyについての考えと感想をお伝えします。欠点は見つかりませんでした。FineProxyは本当に良好かつ高速に動作します。

Артем ПоповFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

素晴らしいプロキシです。 購入時はためらいましたが、結果と速度に衝撃を受けました。文字どおり価格に対して抜群の価値があります。 評価は5/5です。

kayne kaTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

APIとエージェントによるアクセス

高速で信頼性が高く、稼働率にも優れ、サポートも素晴らしいうえ、手頃な料金のプロキシサービスです。安全なブラウジングや自動化タスクに最適です！

MargaretSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyが大好きです。速度が素晴らしく、自動化ツール、ウェブスクレイピング、ブラウジングに使っています。接続は安定し、速度も非常に速く、切断されることもなく、BANされたIPもありません。何度でも購入します。サポートチームも本当に素晴らしく、時間どおりに返答してくれます。

7heGoatCR7Dieg, 昨年英語から翻訳ソース

最低注文数

業界で最高のプロキシの一つです。FineProxyを利用してもうすぐ五年になりますが、いまだにこれより良いものを見つけられません。大量のIP（5000個以上）を購入すると、95%以上が24/7で安定して動作します。料金プランを毎月更新すれば割引があります。

aboveundbeyondNorton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

プロキシはIPを変更するのに役立つので、自分のIPでは接続できないサイトを利用できます。100,000個のIPを使える限定パッケージは非常に経済的で便利なので気に入っています。

Аноним FaiersFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Janitor AIを使うだけでIPプロキシは必要ですか？いいえ

いいえ。一般ユーザーはOpenRouterなどのサービスからAPIキーとURLを取得するだけで十分です。IPプロキシが必要なのは、自前でAPIリレーサーバーを運用し、LLMプロバイダーへの送信リクエストの見え方をコントロールしたい方です。

OpenRouterとは何か？Janitor AIとどのように連携するのか？マルチモデルゲートウェイ

OpenRouterは、1つのAPIキーでGPT-4、Claude、DeepSeekなど多数のAIモデルにアクセスできるサービスです。Janitor AIの設定でOpenRouterのURLとキーを入力し、モデルを選択すると、チャットがOpenRouter経由でそのモデルに送られます。無料プランは1日50メッセージ。有料プランはモデルによって異なり、それぞれトークン単価が設定されています。

リレーサーバーがブロックされるのはなぜですか？共有IPの制限

OpenAIやAnthropicなどのLLMプロバイダーは、大量のリクエストを送信するIPを制限・フラグ付けします。サーバーが多くのユーザーを処理している場合、全員の会話が1つのIPアドレスを経由します。プロバイダーの制限に達すると、そのサーバー上の全ユーザーが同時にアクセスを失います。

自分のOpenAIキーをJanitor AIで直接使用できますか？はい

はい。Janitor AIはOpenAIのAPIキーの直接入力に対応しています。リバースプロキシやOpenRouterを使う必要はありません。設定画面でキーとOpenAI APIのURLを入力するだけです。デメリットは、トークンごとにOpenAIに直接課金されること、そしてセットアップを他のユーザーと共有すると、全員の使用量が1つのキーの制限にカウントされることです。

無料のリバースプロキシは安全ですか？慎重に使用

慎重に使いましょう。PawnOsmanなどの無料コミュニティプロキシは動作しますが、チャットデータは他人のサーバーを経由します。会話が記録される可能性があり、可用性も保証されていません。プライベートな内容や重要な用途には、OpenRouterの有料プランを利用するか、自前のサーバーを構築してください。

Janitor AIのリレーサーバーにはデータセンタープロキシと住宅用プロキシのどちらが適していますか？データセンター

データセンタープロキシが最適です。LLM APIエンドポイントはサーバー間通信を前提としているため、データセンターIPは自然に見え、コンシューマーサイトのようにフラグが立つことはありません。さらにデータセンタープロキシはレイテンシが低く、チャットではミリ秒単位の遅延も体感に影響するため非常に重要です。また、1GBあたりのコストも住宅用IPより大幅に安くなります。住宅用プロキシはブラウザベースのスクレイピングには適していますが、APIリレー用途では不要なレイテンシとコストが発生します。