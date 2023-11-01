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Janitor AI के लिए प्रॉक्सी

Janitor AI रिले सर्वर के लिए IPv4 डेटासेंटर प्रॉक्सी: HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI/Anthropic रेट-लिमिट और की रिवोकेशन से बचने के लिए डेडिकेटेड IP।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Janitor AI रिले सर्वर के लिए एक समर्पित डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने आपको प्रॉक्सी सर्वरों में नवसिखुआ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने केवल कुछ ही उपयोग किए हैं। अब मैं आपको fineproxy के बारे में अपने विचार और छाप बताऊँगा। मुझे कोई नुकसान नहीं मिला, fineproxy वास्तव में अच्छी तरह और तेज़ी से काम करता है।

Артем ПоповFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

उत्कृष्ट प्रॉक्सी जब मैंने इसे खरीदा था, तो मैं संशय में था, लेकिन परिणाम और गति ने मुझे हक्का-बक्का कर दिया, यह वास्तव में मूल्य के लिए शुद्ध लाभ है। इसे मैं 5/5 देता हूं।

kayne kaTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा उत्कृष्ट अपटाइम, बेहतरीन समर्थन, और किफायती मूल्य निर्धारण के साथ। सुरक्षित ब्राउज़िंग और ऑटोमेशन कार्यों के लिए बिल्कुल सही!

MargaretSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे fineproxy बहुत पसंद है, गति शानदार है। मैं इसे ऑटोमेशन टूल्स, वेबस्क्रैपिंग और ब्राउज़िंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कनेक्शन स्थिर हैं और गति बहुत अच्छी है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आईपी प्रतिबंधित नहीं होते, मैं इसे बार-बार खरीदूंगा। सपोर्ट टीम वास्तव में शानदार है और समय पर प्रतिक्रिया देती है।

7heGoatCR7Dieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

न्यूनतम ऑर्डर

व्यवसाय में सबसे अच्छे प्रॉक्सी में से एक। मैं लगभग पांच साल से FineProxy के साथ हूँ और अभी भी कुछ बेहतर नहीं मिल पाया। जब बड़े पैमाने पर IPs खरीदे जाते हैं (5000 से), तो अधिकतर 95% स्थिर रूप से काम कर रहे हैं 24/7। यदि टैरिफ मासिक नवीनीकृत किया जाता है तो छूट मिलती है।

aboveundbeyondNorton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

प्रॉक्सी ip परिवर्तन के लिए एक अच्छी मदद है, इसलिए हम उन साइटों का उपयोग कर सकते हैं जिनसे हम अपने ip के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। मुझे 100000 ip विशेष पसंद है क्योंकि यह बहुत किफायती और उपयोगी है।

Аноним FaiersFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या Janitor AI इस्तेमाल करने के लिए मुझे IP प्रॉक्सी की ज़रूरत है?नहीं

नहीं। सामान्य यूज़र्स को सिर्फ़ OpenRouter जैसी सर्विस से API key और URL की ज़रूरत होती है। IP प्रॉक्सी उन लोगों के लिए हैं जो अपने खुद के API रिले सर्वर चलाते हैं और जिन्हें LLM प्रोवाइडर्स को आउटबाउंड रिक्वेस्ट कैसे दिखें — इस पर नियंत्रण चाहिए।

OpenRouter क्या है और यह Janitor AI के साथ कैसे काम करता है?बहु-मॉडल गेटवे

OpenRouter एक ऐसी सर्विस है जो आपको कई अलग-अलग AI मॉडल — GPT-4, Claude, DeepSeek और अन्य — एक्सेस करने के लिए एक ही API की देती है। आप Janitor AI सेटिंग्स में OpenRouter URL और अपनी की एंटर करते हैं, एक मॉडल चुनते हैं, और आपकी चैट्स OpenRouter के ज़रिए उस मॉडल तक पहुँचती हैं। फ्री टियर: रोज़ाना 50 मैसेज। पेड: मॉडल पर निर्भर, हर मॉडल की अपनी पर-टोकन प्राइसिंग होती है।

मेरा रिले सर्वर ब्लॉक क्यों हो सकता है?साझा IP सीमाएँ

OpenAI और Anthropic जैसे LLM प्रोवाइडर्स उन IP को सीमित और फ़्लैग करते हैं जो बड़ी मात्रा में रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर आपका सर्वर कई यूज़र्स को हैंडल करता है, तो उन सभी की बातचीत एक ही IP एड्रेस से होकर जाती है। प्रोवाइडर की सीमा पार हुई और आपके सर्वर पर सभी का एक्सेस एक साथ बंद हो जाता है।

क्या मैं Janitor AI में सीधे अपनी OpenAI की इस्तेमाल कर सकता/सकती हूँ?हाँ

हाँ। Janitor AI सीधे OpenAI API key को सपोर्ट करता है — आपको रिवर्स प्रॉक्सी या OpenRouter इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। बस सेटिंग्स में अपनी key और OpenAI API URL डालें। नकारात्मक पक्ष: आप सीधे OpenAI को प्रति टोकन भुगतान करते हैं, और अगर आप अपना सेटअप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो सारा उपयोग आपकी एक ही key की सीमाओं में गिना जाता है।

क्या मुफ़्त रिवर्स प्रॉक्सी सुरक्षित हैं?केवल सावधानी से

इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करें। फ्री कम्युनिटी प्रॉक्सी (जैसे PawnOsman) काम करती हैं, लेकिन आपका चैट डेटा किसी और के सर्वर से गुज़रता है। वे बातचीत लॉग कर सकते हैं, और उपलब्धता की कोई गारंटी नहीं होती। किसी भी प्राइवेट या ज़रूरी काम के लिए, या तो OpenRouter के लिए पेमेंट करें या अपना खुद का सर्वर चलाएँ।

Janitor AI रिले सर्वर के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी या रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी?डेटा सेंटर

डेटासेंटर। LLM API एंडपॉइंट्स सर्वर-टू-सर्वर ट्रैफ़िक की अपेक्षा करते हैं, इसलिए डेटासेंटर IP सामान्य दिखता है और किसी कंज़्यूमर वेबसाइट की तरह फ़्लैग नहीं करता। डेटासेंटर प्रॉक्सी कम लेटेंसी भी देती हैं — चैट के लिए यह बेहद ज़रूरी है, जहाँ हर अतिरिक्त मिलीसेकंड महसूस होता है — और प्रति गीगाबाइट लागत रेजिडेंशियल IP से काफ़ी कम होती है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी ब्राउज़र-बेस्ड स्क्रैपिंग के लिए सही हैं, लेकिन API रिले वर्क में ये अनावश्यक लेटेंसी और खर्च बढ़ाती हैं।