अद्यतन: 16 नवंबर 2025 प्रिंट करें

क्या आप टेक्नोलॉजी के प्रति जुनूनी हैं और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं? हमारी गतिशील प्रॉक्सी सर्विस टीम में ग्राहक सहायता विशेषज्ञ के रूप में शामिल हों और हमारे वैश्विक यूज़र बेस को बेहतरीन सपोर्ट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

आपकी भूमिका: ग्राहक सहायता विशेषज्ञ के रूप में, आप हमारे ग्राहकों की सहायता में अग्रिम पंक्ति में होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे हमारी सेवाओं का सहजता से उपयोग कर सकें। आपकी भूमिका में समस्याओं का समाधान, प्रश्नों के उत्तर देना और हमारी प्रॉक्सी सर्विस के साथ एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करना शामिल है।

मुख्य ज़िम्मेदारियाँ:

ईमेल और ऑनलाइन चैट के माध्यम से कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से ग्राहक सहायता प्रदान करें।

हमारी सेवाओं से संबंधित तकनीकी समस्याओं का निवारण करें और स्पष्ट, प्रभावी समाधान प्रदान करें।

हमारे प्रोडक्ट्स और सेवाओं की व्यापक समझ विकसित करें ताकि अनुकूलित सलाह और सहायता दे सकें।

ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र करें और हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता के लिए उसे आगे पहुँचाएँ।

आवश्यकताएँ:

अंग्रेज़ी और रूसी भाषा में लिखित और मौखिक दोनों में दक्षता।

मिलनसार और सुलभ स्वभाव के साथ उत्कृष्ट संवाद कौशल।

रिमोट पोज़ीशन — कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता।

वेब टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि और सीखने की तत्परता।

कस्टमर सपोर्ट या इसी प्रकार की भूमिकाओं में पूर्व अनुभव वरीय है, लेकिन अनिवार्य नहीं।

रूस, यूक्रेन और बेलारूस के बाहर निवास करना अनिवार्य है।

वेतन:

वेतन इंटरव्यू के परिणामों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

फुल-टाइम पद, न्यूनतम वेतन $800। प्रशिक्षण के बाद पहले तीन महीने $600 होगा, जो योग्यता और अनुभव के आधार पर बढ़ सकता है।

आवेदन कैसे करें: यदि आप लोगों की सहायता करने और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के प्रति उत्साही हैं, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे! कृपया अपना रिज्यूमे और एक संक्षिप्त कवर लेटर भेजें जिसमें बताया गया हो कि आप हमारी टीम के लिए आदर्श उम्मीदवार क्यों हैं, इस पते पर [email protected]

हमारी टीम से जुड़ें और दुनियाभर के ग्राहकों को बेहतरीन सेवा और सहायता प्रदान करने के हमारे मिशन में योगदान दें!

FineProxy.org एक प्रतिभाशाली फुल स्टैक वेब डेवलपर की तलाश में है जो हमारी टीम को और मजबूत बना सके। यह पेशेवरों की एक डेडिकेटेड टीम के साथ काम करने और हमारी सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का एक शानदार अवसर है।

स्थान: रिमोट (रूस, बेलारूस, यूक्रेन को छोड़कर)

कंपनी अवलोकन: FineProxy.org में, हम अपने वैश्विक ग्राहकों को उच्चतम स्तरीय प्रॉक्सी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक सक्रिय और कुशल फुल स्टैक वेब डेवलपर की तलाश में हैं जो हमारी रिमोट टीम से जुड़कर हमारे प्लेटफ़ॉर्म के विकास और अनुकूलन में योगदान दे सके।

आवश्यकताएँ:

फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में सिद्ध अनुभव।

PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git, और WHMCS पर मजबूत कमांड।

HTML, Smarty, CSS, और JavaScript में मध्यम स्तर की दक्षता।

रूसी भाषा में प्रवीणता।

Version control systems की जानकारी, विशेष रूप से Git।

WHMCS या समान प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ अनुभव अत्यधिक वांछनीय है।

रिमोट वर्क एनवायरनमेंट में प्रभावी रूप से सहयोग करने की क्षमता।

फ़ायदे:

Python में दक्षता और पार्सिंग का अनुभव एक अतिरिक्त लाभ माना जाएगा।

वेतन:

वेतन संबंधी विवरण इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान चर्चा किए जाएंगे और योग्यता व अनुभव के आधार पर निर्धारित होंगे।

आवेदन कैसे करें: क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने और हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अपना रिज़्यूमे और एक कवर लेटर भेजें जिसमें बताएं कि आप इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त क्यों हैं, यहाँ भेजें [email protected]। हमें यह देखकर खुशी होगी कि आप हमारी टीम में क्या योगदान ला सकते हैं!